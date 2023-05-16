Мэр Екатеринбурга собирает сотни бюджетников в битве за думу

И начинает собственную кампанию — впервые за 30 лет

16 мая 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Объезд Алексеем Орловым районов должен поставить точку в спорах вокруг списков кандидатов-одномандатников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пока соперники мэра Екатеринбурга Алексея Орлова ищут возможности в последний момент поменять списки кандидатов на праймериз «Единой России», он отправляется в «турне» по районам. Сотням бюджетников за три дня озвучат установки, от выполнения которых зависит расклад на основных выборах в гордуму. Список намеченных для посещения территорий, по данным URA.RU, неслучаен — это самые горячие точки. Но интересно и другое: мэр фактически начинает собственную предвыборную кампанию. Праймериз «Единой России» пройдут с 22 по 28 мая в электронной форме. В конце апреля губернатор Евгений Куйвашев на совещании со своим замом Олегом Чемезовым утвердил список 24 кандидатов-одномандатников, которым предоставят поддержку. Этому предшествовало большое кулуарное противостояние между Орловым и миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), чье представительство в новой думе мэр хочет минимизировать. В связке с Кочетковым выступает доверенный политтехнолог губернатора Ринат Хазеев. В начале апреля Кочетков с Хазеевым переиграли Алексея Орлова, но затем расклад кардинально поменялся Фото: Московец Илья © URA.RU Заверенная Куйвашевым расстановка совпадает с интересами Орлова: преимущества в ней нет ни у одной бизнес-группы. Но Кочетков решился ее оспорить. Как минимум в семи округах его команда выдвинула кандидатов, которых Куйвашев не поддержал. Но и не заблокировал, впрочем. По этой причине представители антимэрской коалиции убеждены, что никакого «финального» списка до сих пор нет, и с начала мая добиваются повторной аудиенции у первого лица (лесные пожары осложнили задачу). Орлов и Чемезов за это время уже успели провести городской предвыборный штаб и, сразу после него, встречу с «одобренными» политиками и общественниками. Чтобы окончательно зафиксировать вводные руководителям учреждений культуры, директорам школ и учителям, мэр объедет четыре района. За три дня Алексей Орлов пообщается с сотнями педагогов и работников культуры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Как следует из программы, оказавшейся в распоряжении URA.RU, начнет Орлов утром 17 мая с Кировского (актовый зал гимназии №35). К району относятся четыре округа, самый проблемный из них — 11-й. Там депутату Владимиру Крицкому оппонирует экс-чиновник мэрии Сергей Горнушкин. Интрига также существует в 10-м, где с начальником городского комитета экологии Артуром Зиганшиным соперничает другой чиновник — Александр Вегнер, сын депутата заксобрания. Прямого отношения к какой-либо из групп влияния он, говорят, (пока) не имеет. На следующий день мэр отправится в Верх-Исетский (гимназия №2) и Чкаловский (гимназия №39) районы. На ВИЗе администраторов кампании беспокоят округа №4, где столкнутся депутаты Татьяна Вяткина (Орлов) и Ира Овчинникова (Кочетков), и №5 — там соперником менеджера УГМК Алексея Смирнова (Орлов) является депутат Антон Швалев (Кочетков). Обстановка в «четвертом» округе обостряется тем, что Овчинникову, по распространенной версии, якобы готовы поддержать префект Андрей Морозов и его зам, подруга Овчинниковой Светлана Белобородова. Статья по теме Соперники мэра Екатеринбурга ищут новую площадку для войны с ним Путаница в Чкаловском районе возникла в округе №21, где есть кандидаты не только от власти (Мария Харитонова) и Кочеткова (Андрей Пирожков), но и от бизнесмена Валерия Савельева — его помощник Андрей Станкевич. Вследствие неразберихи в последний момент в округ заявились также общественник Владислав Яхин, которого Чкаловская администрация некоторое время поддерживала по указанию Орлова в округе №25, и лояльная мэру директор океанариума Екатерина Показаньева. Округ №24 по согласованию с Куйвашевым «отдали» КПРФ, поэтому мэрия, убеждены источники URA.RU во власти, будет препятствовать на праймериз Анатолию Шарапову-младшему, сыну близкого к Кочеткову советника губернатора. Завершится цикл визитом Орлова в Орджоникидзевский район (школа №167). Он считается вотчиной лояльного Кочеткову спикера думы Игоря Володина. В округе №16 он поддерживает профсоюзного работника Светлану Даниленко, ее оппонент от мэрии — сотрудник РМК Алексей Шестаков. А в округе №19 против одного из фронтменов думы Алексея Вихарева внезапно пошел другой депутат из фракции Кочеткова — Тимофей Жуков (участник СВО). В окружении Орлова сильны опасения, что антимэрскому пулу может подыграть местная администрация во главе с Романом Кравченко — товарищем Володина. 19-го мэр приедет в вотчину одного из главных своих оппонентов — Игоря Володина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Источник URA.RU, знакомый с планом Орлова, анонсирует, что конкретных фамилий ждать от него не стоит. «Будет озвучено, что есть команда губернатора, она идет на выборы. Ее необходимо поддержать», — коротко описал он. Другой собеседник отметил, что «обсуждаться, конечно, будут не только праймериз»: так совпало, что 2023-й в России объявлен годом наставника и педагога, и Орлову важно в целом обсудить проблемы отрасли. А третий источник, не менее погруженный в повестку «серого дома», подчеркнул, что Орлов будет проводить указанные встречи не столько как мэр, сколько как первый замсекретаря реготделения ЕР, чья задача — обеспечить партии большинство в следующем созыве думы. Как писало URA.RU, Орлов решил возглавить на выборах в думу общегородской список ЕР (то есть он тоже участник праймериз). Губернатор одобрил. «Это необходимо Орлову для того, чтобы получить обратную связь от горожан по итогам почти трех лет его работы в статусе мэра, — объяснил цель мэра четвертый собеседник. — Одно дело читать отчеты, а другое дело — живую реакцию [горожан] видеть». А еще это единственный способ понять реальный рейтинг градоначальника. Мало кто знает, но Орлов уже проходил подобное, хоть и очень давно — в самом начале 1990-х, когда избирался депутатом сельсовета в ХМАО. В опубликованной на официальных ресурсах биографии этого нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока соперники мэра Екатеринбурга Алексея Орлова ищут возможности в последний момент поменять списки кандидатов на праймериз «Единой России», он отправляется в «турне» по районам. Сотням бюджетников за три дня озвучат установки, от выполнения которых зависит расклад на основных выборах в гордуму. Список намеченных для посещения территорий, по данным URA.RU, неслучаен — это самые горячие точки. Но интересно и другое: мэр фактически начинает собственную предвыборную кампанию. Праймериз «Единой России» пройдут с 22 по 28 мая в электронной форме. В конце апреля губернатор Евгений Куйвашев на совещании со своим замом Олегом Чемезовым утвердил список 24 кандидатов-одномандатников, которым предоставят поддержку. Этому предшествовало большое кулуарное противостояние между Орловым и миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), чье представительство в новой думе мэр хочет минимизировать. В связке с Кочетковым выступает доверенный политтехнолог губернатора Ринат Хазеев. Заверенная Куйвашевым расстановка совпадает с интересами Орлова: преимущества в ней нет ни у одной бизнес-группы. Но Кочетков решился ее оспорить. Как минимум в семи округах его команда выдвинула кандидатов, которых Куйвашев не поддержал. Но и не заблокировал, впрочем. По этой причине представители антимэрской коалиции убеждены, что никакого «финального» списка до сих пор нет, и с начала мая добиваются повторной аудиенции у первого лица (лесные пожары осложнили задачу). Орлов и Чемезов за это время уже успели провести городской предвыборный штаб и, сразу после него, встречу с «одобренными» политиками и общественниками. Чтобы окончательно зафиксировать вводные руководителям учреждений культуры, директорам школ и учителям, мэр объедет четыре района. Как следует из программы, оказавшейся в распоряжении URA.RU, начнет Орлов утром 17 мая с Кировского (актовый зал гимназии №35). К району относятся четыре округа, самый проблемный из них — 11-й. Там депутату Владимиру Крицкому оппонирует экс-чиновник мэрии Сергей Горнушкин. Интрига также существует в 10-м, где с начальником городского комитета экологии Артуром Зиганшиным соперничает другой чиновник — Александр Вегнер, сын депутата заксобрания. Прямого отношения к какой-либо из групп влияния он, говорят, (пока) не имеет. На следующий день мэр отправится в Верх-Исетский (гимназия №2) и Чкаловский (гимназия №39) районы. На ВИЗе администраторов кампании беспокоят округа №4, где столкнутся депутаты Татьяна Вяткина (Орлов) и Ира Овчинникова (Кочетков), и №5 — там соперником менеджера УГМК Алексея Смирнова (Орлов) является депутат Антон Швалев (Кочетков). Обстановка в «четвертом» округе обостряется тем, что Овчинникову, по распространенной версии, якобы готовы поддержать префект Андрей Морозов и его зам, подруга Овчинниковой Светлана Белобородова. Путаница в Чкаловском районе возникла в округе №21, где есть кандидаты не только от власти (Мария Харитонова) и Кочеткова (Андрей Пирожков), но и от бизнесмена Валерия Савельева — его помощник Андрей Станкевич. Вследствие неразберихи в последний момент в округ заявились также общественник Владислав Яхин, которого Чкаловская администрация некоторое время поддерживала по указанию Орлова в округе №25, и лояльная мэру директор океанариума Екатерина Показаньева. Округ №24 по согласованию с Куйвашевым «отдали» КПРФ, поэтому мэрия, убеждены источники URA.RU во власти, будет препятствовать на праймериз Анатолию Шарапову-младшему, сыну близкого к Кочеткову советника губернатора. Завершится цикл визитом Орлова в Орджоникидзевский район (школа №167). Он считается вотчиной лояльного Кочеткову спикера думы Игоря Володина. В округе №16 он поддерживает профсоюзного работника Светлану Даниленко, ее оппонент от мэрии — сотрудник РМК Алексей Шестаков. А в округе №19 против одного из фронтменов думы Алексея Вихарева внезапно пошел другой депутат из фракции Кочеткова — Тимофей Жуков (участник СВО). В окружении Орлова сильны опасения, что антимэрскому пулу может подыграть местная администрация во главе с Романом Кравченко — товарищем Володина. Источник URA.RU, знакомый с планом Орлова, анонсирует, что конкретных фамилий ждать от него не стоит. «Будет озвучено, что есть команда губернатора, она идет на выборы. Ее необходимо поддержать», — коротко описал он. Другой собеседник отметил, что «обсуждаться, конечно, будут не только праймериз»: так совпало, что 2023-й в России объявлен годом наставника и педагога, и Орлову важно в целом обсудить проблемы отрасли. А третий источник, не менее погруженный в повестку «серого дома», подчеркнул, что Орлов будет проводить указанные встречи не столько как мэр, сколько как первый замсекретаря реготделения ЕР, чья задача — обеспечить партии большинство в следующем созыве думы. Как писало URA.RU, Орлов решил возглавить на выборах в думу общегородской список ЕР (то есть он тоже участник праймериз). Губернатор одобрил. «Это необходимо Орлову для того, чтобы получить обратную связь от горожан по итогам почти трех лет его работы в статусе мэра, — объяснил цель мэра четвертый собеседник. — Одно дело читать отчеты, а другое дело — живую реакцию [горожан] видеть». А еще это единственный способ понять реальный рейтинг градоначальника. Мало кто знает, но Орлов уже проходил подобное, хоть и очень давно — в самом начале 1990-х, когда избирался депутатом сельсовета в ХМАО. В опубликованной на официальных ресурсах биографии этого нет.