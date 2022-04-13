Мишустин ввел новый механизм отказа от доллара и евро

Иностранцам придется покупать за рубли не только газ

13 апреля 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин работает над независимостью российской авиации от поставок из-за рубежа Фото: Пресс-служба правительства России © Government.ru статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство продолжило вытеснять доллар и евро из международных расчетов. 13 апреля премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила платы за лизинг, аренду и покупку самолетов в недружественных странах. Теперь расчеты будут идти либо в рублях, либо в национальных валютах тех государств, которые не поддержали санкции. Отказ от долларов и евро укрепит рубль, обеспечит безопасность оплаты и заинтересует иностранцев обходить наложенные на РФ ограничения, объяснили URA.RU эксперты. Согласно постановлению Мишустина, расчеты в рублях с зарубежными компаниями, у которых есть представительства в России, будут производиться по официальному курсу Центробанка на день исполнения обязательств через счета, открытые в российских банках. «Если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платеж будет осуществляться в национальной валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях», — отметили в пресс-службе правительства. Российские авиакомпании уже используют 150 отечественных «Суперджетов» на регулярных рейсах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Введенные правила будут действовать в течение 2022 года. Помимо лизинга, аренды и покупок самолетов они касаются вспомогательных силовых установок и авиадвигателей. Авиаотрасль стала второй после газовой, которую российские власти перевели на расчеты в рублях в ответ на санкции стран Запада, введенные из-за специальной операции на Украине. После заморозки валютных резервов Центробанка РФ и отключения от SWIFT крупнейших российских банков стало ясно, что принимать платежи за товары в долларах и евро бессмысленно. Венгрия и Словакия согласились платить за газ рублями, а другие страны взяли время на раздумье. В будущем российская авиация должна стать независимой от иностранцев, подчеркнул Мишустин. «Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости от иностранных материалов и комплектующих. Это снимает критические риски и защищает от недобросовестных действий наших конкурентов », — сказал премьер, выступая в Госдуме. Правительство продолжило уход от расчетов с иностранными компаниями в долларах и евро, чтобы такие платежи не заморозили в рамках очередных санкций против России, объяснил URA.RU глава комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев. Если лизингодатели не получат платежи за оставшиеся в России самолеты, то потеряют свой бизнес Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Во-первых, сейчас мы не можем без риска платить валютой тех стран, которые поддерживают санкции, это элементарная страховка от дальнейших недружественных шагов. Во-вторых, есть решение президента и правительства о переходе во взаиморасчетах в национальные валюты. Это будет укреплять рубль и способствовать дальнейшему укреплению экономического суверенитета нашей страны», — сказал депутат. Мишустин подтвердил готовность России исполнять обязательства перед западными компаниями и теперь им самим придется решать вызванные санкциями трудности, считает зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. «Доллары и евро могут быть в любой момент украдены, как это произошло с валютными резервами Центробанка. Я считаю, что можно было бы действовать более жестко, но правительство решило платить в рублях. Если лизингодатели и авиапроизводители хотят забрать свои деньги в валюте, пусть идут и договариваются о разморозке эквивалентной суммы из резервов ЦБ. А если не хотят — пусть берут рублями и дальше думают, как с ними поступить, соблюдать санкции или обходить, это их проблемы. Дело правительства России — обеспечить функционирование экономики, и оно эту задачу решило», — подчеркнул депутат. Если лизингодатели не получат платежи за оставшиеся в России самолеты, то потеряют бизнес, поэтому новый порядок расчетов можно считать приглашением к возобновлению сотрудничества, полагает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Если бы этого решения не было, могли бы последовать претензии от лизингодателей, а теперь они могут адресовать их только западным правительствам. Дело повернулось так, что непонятно, кто кого санкциями наказывает, ведь если забрать самолеты из России, их некуда будет пристроить, они превратятся в тыкву. Теперь они заинтересованы сесть и договориться, как открыть свои представительства в России и получать платежи, тем более что уже есть ответные шаги со стороны властей Евросоюза», — пояснил он. Статья по теме Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом Россия идет в авангарде общемирового процесса дедолларизации международной торговли, полагает эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. «Мир постепенно уходит от централизованной мировой финансовой системы, которая основана на расчетах в долларе США, к децентрализованной, где будут использоваться корзина валют и бартерные операции. Установленные правительством правила расчетов — это попытка нащупать финансовые механизмы будущего, в которых роль доллара станет меньше, а роль валют других стран возрастет», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство продолжило вытеснять доллар и евро из международных расчетов. 13 апреля премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила платы за лизинг, аренду и покупку самолетов в недружественных странах. Теперь расчеты будут идти либо в рублях, либо в национальных валютах тех государств, которые не поддержали санкции. Отказ от долларов и евро укрепит рубль, обеспечит безопасность оплаты и заинтересует иностранцев обходить наложенные на РФ ограничения, объяснили URA.RU эксперты. Согласно постановлению Мишустина, расчеты в рублях с зарубежными компаниями, у которых есть представительства в России, будут производиться по официальному курсу Центробанка на день исполнения обязательств через счета, открытые в российских банках. «Если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платеж будет осуществляться в национальной валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях», — отметили в пресс-службе правительства. Введенные правила будут действовать в течение 2022 года. Помимо лизинга, аренды и покупок самолетов они касаются вспомогательных силовых установок и авиадвигателей. Авиаотрасль стала второй после газовой, которую российские власти перевели на расчеты в рублях в ответ на санкции стран Запада, введенные из-за специальной операции на Украине. После заморозки валютных резервов Центробанка РФ и отключения от SWIFT крупнейших российских банков стало ясно, что принимать платежи за товары в долларах и евро бессмысленно. Венгрия и Словакия согласились платить за газ рублями, а другие страны взяли время на раздумье. В будущем российская авиация должна стать независимой от иностранцев, подчеркнул Мишустин. «Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости от иностранных материалов и комплектующих. Это снимает критические риски и защищает от недобросовестных действий наших конкурентов », — сказал премьер, выступая в Госдуме. Правительство продолжило уход от расчетов с иностранными компаниями в долларах и евро, чтобы такие платежи не заморозили в рамках очередных санкций против России, объяснил URA.RU глава комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев. «Во-первых, сейчас мы не можем без риска платить валютой тех стран, которые поддерживают санкции, это элементарная страховка от дальнейших недружественных шагов. Во-вторых, есть решение президента и правительства о переходе во взаиморасчетах в национальные валюты. Это будет укреплять рубль и способствовать дальнейшему укреплению экономического суверенитета нашей страны», — сказал депутат. Мишустин подтвердил готовность России исполнять обязательства перед западными компаниями и теперь им самим придется решать вызванные санкциями трудности, считает зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. «Доллары и евро могут быть в любой момент украдены, как это произошло с валютными резервами Центробанка. Я считаю, что можно было бы действовать более жестко, но правительство решило платить в рублях. Если лизингодатели и авиапроизводители хотят забрать свои деньги в валюте, пусть идут и договариваются о разморозке эквивалентной суммы из резервов ЦБ. А если не хотят — пусть берут рублями и дальше думают, как с ними поступить, соблюдать санкции или обходить, это их проблемы. Дело правительства России — обеспечить функционирование экономики, и оно эту задачу решило», — подчеркнул депутат. Если лизингодатели не получат платежи за оставшиеся в России самолеты, то потеряют бизнес, поэтому новый порядок расчетов можно считать приглашением к возобновлению сотрудничества, полагает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Если бы этого решения не было, могли бы последовать претензии от лизингодателей, а теперь они могут адресовать их только западным правительствам. Дело повернулось так, что непонятно, кто кого санкциями наказывает, ведь если забрать самолеты из России, их некуда будет пристроить, они превратятся в тыкву. Теперь они заинтересованы сесть и договориться, как открыть свои представительства в России и получать платежи, тем более что уже есть ответные шаги со стороны властей Евросоюза», — пояснил он. Россия идет в авангарде общемирового процесса дедолларизации международной торговли, полагает эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. «Мир постепенно уходит от централизованной мировой финансовой системы, которая основана на расчетах в долларе США, к децентрализованной, где будут использоваться корзина валют и бартерные операции. Установленные правительством правила расчетов — это попытка нащупать финансовые механизмы будущего, в которых роль доллара станет меньше, а роль валют других стран возрастет», — заключил эксперт.