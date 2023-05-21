Россия и Китай определят новые правила сотрудничества

Они помогут двум мировым державам преодолеть санкции США и ЕС

22 мая 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Российская делегация в Китае во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обсудит ключевые вопросы сотрудничества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия договорится с Китаем о новых правилах сотрудничества, которые помогут преодолеть санкций США и ЕС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в КНР 23—24 мая проведет переговоры с с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Государственного совета Ли Цяном. Эксперты URA.RU предполагают, что две мировые державы должны определить свои позиции на рынке энергоносителей, продовольствия, договориться об обмене технологиями и локализации производств, налаживании логистики. Ожидается, что 23 мая в Шанхае глава правительства РФ будет работать на Российско-китайском бизнес-форуме. В нем примут участие руководители ведущих компаний двух стран. На форуме обсудят ключевые направления сотрудничества — сельское хозяйство, логистика, кооперация в промышленности, энергетика и цифровизация. Михаил Мишустин летит на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином Фото: Владимир Андреев © URA.RU 24 мая премьер-министр России в Пекине встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. «Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере», — уточнили в пресс-службе правительства РФ. Визит Мишустина в Китай — ответ на приглашение главы КНР Си Цзиньпин. Он сделал его во время встречи в Москве 21 марта. Переговоры стали началом нового этапа работы российского правительства. Мишустин назначил пять из девяти вице-премьеров ответственными за контакты с китайцами по конкретным вопросам. Сотрудничество в аграрной сфере Аграрные державы определят, чем могут быть полезны друг другу в сфере продовольственного обеспечения, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Китай являются крупнейшими производителями сельхозпродукции, поэтому диалог в аграрной сфере важен для обеих держав. Китай — страна густонаселенная и постоянно нуждается в новых объемах продовольствия, характеризуют государство эксперты. Сельское хозяйство огромное, оно растет, но мощностей для расширения уже не хватает. Не исключено, что китайцы будут продвигать идею выносного сельского хозяйства, то есть собственного производства на территории РФ, предполагает бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. «В условиях санкций Россия с помощью КНР может решить задачу по улучшению пород животных и сортов растений. Обе страны имеют опыт селекционной работы и были бы полезны друг другу. Китайцы — прекрасные огородники, некоторые компании давно работают в РФ. Обмен опытом с ними был бы положительным, но без химических и биологических изысков. Кроме того, Россия интересует Китай, как основной экспортер мягкой пшеницы третьего класса, которая считается базовой. Но здесь встает транспортно-логистический вопрос», — считает доктор экономических наук. Логистика Китай и Россия договорятся в сфере транспортно-логистической политики, уверены эксперты Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Транспортное взаимодействие — одна из самых тяжелых и долгих тем для переговоров России и Китая. С одной стороны Россия развернулась на Восток и форсирует строительство автодороги «Европа-Западный Китай», увеличивает пропускную способность Восточного полигона железных дорог и дальневосточных портов, с другой — Китай параллельно развивает транспортные коридоры, которые не соответствуют российским интересам, например, в рамках проекта «Один пояс-один путь». Во время визита Мишустина будут определены правила игры, уверен независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «США накладывают ограничения на Китай по развитию морских перевозок. И власти КНР понимают, что сухопутный транзит не сильно развит. Этот политический вопрос надо обсуждать и решать. Нет никакой сложности в том, чтобы пустить через Россию транзит. Попытки были, но мы столкнулись с контрабандой, поэтому перевозки прекратились», — уточнил эксперт. Кооперация Россия стремится решить вопрос обмена высокими технологиями, предположили эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU России, которую покинули западные инвесторы, необходимы китайские инвестиции. Первая очная встреча Мишустина с Ли Цяном даст понимание перспектив инвестиционного взаимодействия, уточняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Будут обсуждаться вопросы наращивания добычной мощности, кооперации в промышленности, особенно в сфере автомобилестроения с локализацией на территории РФ», — сказал экономист. Россия будет договариваться об обмене технологиями, строительстве объектов с участием китайского капитала на российской территории. Это необходимо, чтобы заместить импорт, объясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Китай — развитая в технологическом плане страна, которая выпускает передовую продукцию и поставляет компоненты для информационных технологий. Конечно, с нашей стороны будет вопрос об обмене технологическими контактами», — подчеркнул собеседник. Нефть и газ Россия совместно с Китаем выработает новую стратегию работы на энергетических рынках, полагают эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глобальное переустройство энергетических рынков привело к смещению акцента в потреблении энергии с Европы на Юго-Восточную Азию. По словам ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников Рустама Танкаева, несмотря на все заявления, нефть и газ остаются основными энергоносителями для человечества. В этой ситуации роль России увеличивается, так как РФ обладает самыми большими запасами газа, нефти и битума. Сейчас быстро развивающийся энергорынок Китая ориентирован на РФ. «В ближайшее десятилетия лидерами по развитию будут Китай и Индия. Это космические державы. Они обладают высокими технологиями. Их население имеет большой потенциал для развития. В Индии огромная часть людей не задействована. Весь человеческий потенциал придет в движение. То же самое касается Китая, куда из США перемещаются и технологии, и ученые. В таком глобальном движении России необходимо обсуждать позицию на энергетическом рынке, чтобы вырабатывать свою стратегию», — прокомментировал эксперт. ПО в обмен на «железо» Российские власти предложат китайцам программное обеспечение в обмен на компьютерное оборудование, добавляют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Взаимно полезными две мировые державы могут быть в сфере цифровизации, утверждают эксперты. В России есть сильная школа разработки программного обеспечения, а китайские коллеги делают IT-оборудование — компьютеры, серверы и другие электронные компоненты, рассказывает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. После введения санкций официальные поставки в РФ компьютерных процессоров и других элементов сильно затруднены из-за проблем с логистикой и переводом денег, напоминает эксперт. «Китай — ближайший сосед и крупный партнер с собственной базой электроники. Он будет полезен для российской промышленности, как поставщик компонентов и узлов для производства электроники. Статья по теме Власти РФ нашли союзника для противодействия санкциям США и ЕС Какое-то время назад американцы ввели ограничения для китайских компаний по операционным системам для северов. У нас есть уникальные разработки софта. Мы можем не только обмениваться товарами, но и вместе выходить на рынки третьих стран и той части мира, которая не присоединилась к санкциям — Азия, Латинская Америка, Африка», — пояснил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия договорится с Китаем о новых правилах сотрудничества, которые помогут преодолеть санкций США и ЕС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в КНР 23—24 мая проведет переговоры с с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Государственного совета Ли Цяном. Эксперты URA.RU предполагают, что две мировые державы должны определить свои позиции на рынке энергоносителей, продовольствия, договориться об обмене технологиями и локализации производств, налаживании логистики. Ожидается, что 23 мая в Шанхае глава правительства РФ будет работать на Российско-китайском бизнес-форуме. В нем примут участие руководители ведущих компаний двух стран. На форуме обсудят ключевые направления сотрудничества — сельское хозяйство, логистика, кооперация в промышленности, энергетика и цифровизация. 24 мая премьер-министр России в Пекине встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. «Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере», — уточнили в пресс-службе правительства РФ. Визит Мишустина в Китай — ответ на приглашение главы КНР Си Цзиньпин. Он сделал его во время встречи в Москве 21 марта. Переговоры стали началом нового этапа работы российского правительства. Мишустин назначил пять из девяти вице-премьеров ответственными за контакты с китайцами по конкретным вопросам. Сотрудничество в аграрной сфере Россия и Китай являются крупнейшими производителями сельхозпродукции, поэтому диалог в аграрной сфере важен для обеих держав. Китай — страна густонаселенная и постоянно нуждается в новых объемах продовольствия, характеризуют государство эксперты. Сельское хозяйство огромное, оно растет, но мощностей для расширения уже не хватает. Не исключено, что китайцы будут продвигать идею выносного сельского хозяйства, то есть собственного производства на территории РФ, предполагает бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. «В условиях санкций Россия с помощью КНР может решить задачу по улучшению пород животных и сортов растений. Обе страны имеют опыт селекционной работы и были бы полезны друг другу. Китайцы — прекрасные огородники, некоторые компании давно работают в РФ. Логистика Транспортное взаимодействие — одна из самых тяжелых и долгих тем для переговоров России и Китая. С одной стороны Россия развернулась на Восток и форсирует строительство автодороги «Европа-Западный Китай», увеличивает пропускную способность Восточного полигона железных дорог и дальневосточных портов, с другой — Китай параллельно развивает транспортные коридоры, которые не соответствуют российским интересам, например, в рамках проекта «Один пояс-один путь». Во время визита Мишустина будут определены правила игры, уверен независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Кооперация России, которую покинули западные инвесторы, необходимы китайские инвестиции. Первая очная встреча Мишустина с Ли Цяном даст понимание перспектив инвестиционного взаимодействия, уточняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Будут обсуждаться вопросы наращивания добычной мощности, кооперации в промышленности, особенно в сфере автомобилестроения с локализацией на территории РФ», — сказал экономист. Россия будет договариваться об обмене технологиями, строительстве объектов с участием китайского капитала на российской территории. Это необходимо, чтобы заместить импорт, объясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев. Нефть и газ Глобальное переустройство энергетических рынков привело к смещению акцента в потреблении энергии с Европы на Юго-Восточную Азию. По словам ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников Рустама Танкаева, несмотря на все заявления, нефть и газ остаются основными энергоносителями для человечества. В этой ситуации роль России увеличивается, так как РФ обладает самыми большими запасами газа, нефти и битума. Сейчас быстро развивающийся энергорынок Китая ориентирован на РФ. «В ближайшее десятилетия лидерами по развитию будут Китай и Индия. Это космические державы. Они обладают высокими технологиями. Их население имеет большой потенциал для развития. В Индии огромная часть людей не задействована. ПО в обмен на «железо» Взаимно полезными две мировые державы могут быть в сфере цифровизации, утверждают эксперты. В России есть сильная школа разработки программного обеспечения, а китайские коллеги делают IT-оборудование — компьютеры, серверы и другие электронные компоненты, рассказывает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Какое-то время назад американцы ввели ограничения для китайских компаний по операционным системам для северов. У нас есть уникальные разработки софта. Мы можем не только обмениваться товарами, но и вместе выходить на рынки третьих стран и той части мира, которая не присоединилась к санкциям — Азия, Латинская Америка, Африка», — пояснил собеседник.