Евразийский союз поможет России обойти санкции ЕС

Это шанс закрепиться на мировых рынках

21 апреля 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Россия после введения санкций Запада стала стремиться расширить границы ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия воспользуется председательством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), чтобы усилить свои позиции в Азии, Африке и Латинской Америке. Это поможет открыть новые рынки и защитит экспорт и импорт от санкций США и ЕС, объяснили эксперты URA.RU. По мнению аналитиков, заинтересованность в расширении контактов с РФ есть и у дружественных стран — ведь чем больше участников представлено на рынке, тем интенсивнее развивается экономика. В 2023 году Россия стала председателем ЕАЭС, и уже в мае готовится провести саммит с участием лидеров государств, входящих в это объединение. В июне также соберутся главы правительств стран Союза. Как сообщил СМИ вице-премьер РФ Алексей Оверчук, «Россия делает все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях — в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах». ЕАЭС сделают одним из самостоятельных и самодостаточных полюсов многополярного мира, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук (слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основное внимание Россия уделит повышению качества человеческого капитала и взаимодействию с партнерами из дружественных стран и международных организаций, сказал вице-премьер. «Наши общие усилия способствуют тому, чтобы Евразийский экономический союз стал одним из мощных самостоятельных и самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира», — подчеркнул Оверчук. По мнению экспертов, российские власти трансформировали внешнюю экономическую политику. Они вовлекают в орбиту ЕАЭС новых партнеров из-за проблем с экспортом и импортом, связанных с санкциями и угрозами со стороны стран G7, которые хотят полностью перекрыть потоки любых товаров в Россию. Вместе с тем, полагают аналитики, Россия готова в такому развитию событий. В конце 2022 — начале 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин активно контактировал с руководством дружественных стран, не состоящих в ЕАЭС. Он предлагал присоединиться к союзу Узбекистану и Туркменистану. О выгодах совместной работы Мишустин рассказал на Евразийском межправительственном совете в Алма-Ате (Казахстан) в феврале этого года: тогда он сообщил о резком росте показателей торговли в странах союза. Евразийский экономический союз планируется открыть новые свободные экономические зоны, сообщают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Те, кто не захочет вступать в ЕАЭС, смогут выбрать альтернативный вариант сотрудничества — создание свободных экономических зон. Ранее Россия вместе с партнерами по ЕАЭС его уже использовала во Вьетнаме и Иране. В этом году ожидается открытие аналогичной зоны в Объединенных Арабских Эмиратах. Такой формат работы обсуждается и со странами Африки. Не исключено расширение экономического союза за счет стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), международное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) и союзы других макрорегионов, уточнили эксперты. Расширение ЕАЭС связано с необходимостью выхода на новые рынки сбыта из-за санкций, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инициатива расширения ЕАЭС носит прагматичный характер и связана с сокращением рынков сбыта из-за санкций, считает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Россия шла по пути восстановления торгово-экономического взаимодействия с бывшими советскими республиками, а сейчас перешла к странам дальнего зарубежья. Они руководствуются правилом: чем больше участников на рынке, тем больше производится продукции. Развитие экономики совместно с партнерами осуществляется более высокими темпами, чем в одиночку. Иногда небольшие страны в чем-то проигрывают, но все равно выигрыш существеннее и компенсируется растущими отраслями», — пояснил эксперт. Высокие темпы набирает неожиданное направление — сотрудничество стран ЕАЭС с Ираном, обратили внимание эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Киреева, самые высокие темпы сотрудничества наблюдаются в неожиданных направлениях. Пример — Россия и Иран. «Спецоперация и санкции спровоцировали укрепление связей по широкому кругу экономических и политических вопросов. Иран демонстрирует потенциал роста новых интеграционных объединений помимо тех, что созданы западными странами. И этот союз демонстрирует повышение потенциала России в мире», — добавил эксперт. Мир на пороге грандиозных геополитических перемен, и Россия играет в этом процессе ведущую роль, полагает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Атлантисты создали мощнейшую систему, закрепились в мировом экономическом пространстве и стали вовлекать в эту систему другие страны. Как только государство хочет выйти на самостоятельный путь развития, например, перейти на платежи в национальной валюте, атлантисты чинят препятствия. Если Россия сможет защитить свои ценности, это будет сигналом для всех: пойдет лавинообразный процесс конструктивного и рационального присоединении к блокам, в которых участвует наша страна», — уверен профессор. Статья по теме Россия создает третий полюс силы в противовес США и Китаю Страны БРИКС, государства Азии и Африки в основном сохраняют нейтралитет и не присоединяются к антироссийским санкциям. Но готовы ли они к сотрудничеству в рамках ЕАЭС, трудно прогнозировать, поделился мнением ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов. «В этой ситуации страны Латинской Америки, Африки и Азии будут пытаться сохранить статус-кво в политическом плане, а в экономическом они будут исходить из взаимных интересов. Здесь многое зависит от позиции Китая, который сам испытывает давление со стороны США», — сказал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия воспользуется председательством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), чтобы усилить свои позиции в Азии, Африке и Латинской Америке. Это поможет открыть новые рынки и защитит экспорт и импорт от санкций США и ЕС, объяснили эксперты URA.RU. По мнению аналитиков, заинтересованность в расширении контактов с РФ есть и у дружественных стран — ведь чем больше участников представлено на рынке, тем интенсивнее развивается экономика. В 2023 году Россия стала председателем ЕАЭС, и уже в мае готовится провести саммит с участием лидеров государств, входящих в это объединение. В июне также соберутся главы правительств стран Союза. Как сообщил СМИ вице-премьер РФ Алексей Оверчук, «Россия делает все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях — в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах». Основное внимание Россия уделит повышению качества человеческого капитала и взаимодействию с партнерами из дружественных стран и международных организаций, сказал вице-премьер. «Наши общие усилия способствуют тому, чтобы Евразийский экономический союз стал одним из мощных самостоятельных и самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира», — подчеркнул Оверчук. По мнению экспертов, российские власти трансформировали внешнюю экономическую политику. Они вовлекают в орбиту ЕАЭС новых партнеров из-за проблем с экспортом и импортом, связанных с санкциями и угрозами со стороны стран G7, которые хотят полностью перекрыть потоки любых товаров в Россию. Вместе с тем, полагают аналитики, Россия готова в такому развитию событий. В конце 2022 — начале 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин активно контактировал с руководством дружественных стран, не состоящих в ЕАЭС. Он предлагал присоединиться к союзу Узбекистану и Туркменистану. О выгодах совместной работы Мишустин рассказал на Евразийском межправительственном совете в Алма-Ате (Казахстан) в феврале этого года: тогда он сообщил о резком росте показателей торговли в странах союза. Те, кто не захочет вступать в ЕАЭС, смогут выбрать альтернативный вариант сотрудничества — создание свободных экономических зон. Ранее Россия вместе с партнерами по ЕАЭС его уже использовала во Вьетнаме и Иране. В этом году ожидается открытие аналогичной зоны в Объединенных Арабских Эмиратах. Такой формат работы обсуждается и со странами Африки. Не исключено расширение экономического союза за счет стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), международное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) и союзы других макрорегионов, уточнили эксперты. Инициатива расширения ЕАЭС носит прагматичный характер и связана с сокращением рынков сбыта из-за санкций, считает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Россия шла по пути восстановления торгово-экономического взаимодействия с бывшими советскими республиками, а сейчас перешла к странам дальнего зарубежья. По словам Киреева, самые высокие темпы сотрудничества наблюдаются в неожиданных направлениях. Пример — Россия и Иран. «Спецоперация и санкции спровоцировали укрепление связей по широкому кругу экономических и политических вопросов. Иран демонстрирует потенциал роста новых интеграционных объединений помимо тех, что созданы западными странами. И этот союз демонстрирует повышение потенциала России в мире», — добавил эксперт. Мир на пороге грандиозных геополитических перемен, и Россия играет в этом процессе ведущую роль, полагает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Атлантисты создали мощнейшую систему, закрепились в мировом экономическом пространстве и стали вовлекать в эту систему другие страны. Страны БРИКС, государства Азии и Африки в основном сохраняют нейтралитет и не присоединяются к антироссийским санкциям. Но готовы ли они к сотрудничеству в рамках ЕАЭС, трудно прогнозировать, поделился мнением ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов. «В этой ситуации страны Латинской Америки, Африки и Азии будут пытаться сохранить статус-кво в политическом плане, а в экономическом они будут исходить из взаимных интересов. Здесь многое зависит от позиции Китая, который сам испытывает давление со стороны США», — сказал собеседник.