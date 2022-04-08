В Кремле уточнили систему расчетов за газ с другими странами

08 апреля 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Российские власти несколько раз объясняли систему оплаты за энергоресурсы другим странами, пояснил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Кремле уточнили, что иностранные компании будут платить за российский газ в евро, но на другие счета, после чего евро будут конвертироваться в рубли. При этом непонятно, что имеет в виду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая считает расчеты стран ЕС за российский газ в рублях обходом санкций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не понимаем, что госпожа фон дер Ляйен имела в виду. Мы неоднократно объясняли систему, которую планируется применять. Объясняли, что компании будут платить в евро, но на другие счета, после чего евро будут конвертироваться в рубли. Ей нужно обратиться в компании, которые находятся в контакте с „Газпромом“, и получить разъяснения», — отметил он на конференц-колле. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что расчеты за российский газ в рублях являются обходом санкций и несут риск для европейский компаний. Она отметила, что от этой схемы выиграет только Россия, дополняет телеканал 360. При этом, по ее словам, ЕС не имеет общей позиции по вопросу об оплате поставок российского газа. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. В рамках этого правительство России утвердило несколько пакетов антисанкционных мер, в числе которых — помощь бизнесу и другим гражданам. Кроме того, президент РФ поручил отказаться от расчетов с другими странами за энергоресурсы в долларах и евро, сообщают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле уточнили, что иностранные компании будут платить за российский газ в евро, но на другие счета, после чего евро будут конвертироваться в рубли. При этом непонятно, что имеет в виду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая считает расчеты стран ЕС за российский газ в рублях обходом санкций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не понимаем, что госпожа фон дер Ляйен имела в виду. Мы неоднократно объясняли систему, которую планируется применять. Объясняли, что компании будут платить в евро, но на другие счета, после чего евро будут конвертироваться в рубли. Ей нужно обратиться в компании, которые находятся в контакте с „Газпромом“, и получить разъяснения», — отметил он на конференц-колле. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что расчеты за российский газ в рублях являются обходом санкций и несут риск для европейский компаний. Она отметила, что от этой схемы выиграет только Россия, дополняет телеканал 360. При этом, по ее словам, ЕС не имеет общей позиции по вопросу об оплате поставок российского газа. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. В рамках этого правительство России утвердило несколько пакетов антисанкционных мер, в числе которых — помощь бизнесу и другим гражданам. Кроме того, президент РФ поручил отказаться от расчетов с другими странами за энергоресурсы в долларах и евро, сообщают «Дни.ру».