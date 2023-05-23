Россия нарушила планы Запада по расширению НАТО

На помощь пришел давний партнер

23 мая 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин намерен не допустить расширение военно-политического блока НАТО на Балканах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин намерен не допустить расширение военно-политического блока НАТО на Балканах. Предотвратить вступление в альянс Боснии и Герцеговины (БиГ) предстоит дружественному России народу — сербам. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи главы государства с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 23 мая. Страна уже проявила себя как надежный партнер, когда помешала принятию антироссийских санкций. Президент за год встретился с Додиком в третий раз. В ходе беседы Путин особо обратил внимание на нейтральную позицию по событиям на Украине, которую заняло руководство Республики Сербской. «Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность. Знаю также, что тысячи школьников в Республике Сербской изучают русский язык, и интерес к русскому языку и к русской культуре поддерживается на государственном уровне, за что мы вам тоже очень благодарны», — заключил президент. Президент РФ Владимир Путин (справа) встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком (слева) в Москве Фото с сайта kremlin.ru Додик в ответ рассказал об оказываемом на страну давлении из-за подобной позиции. «Республика Сербская остается упорной в своей позиции: против политики, которая пытается перебросить вину только на одну сторону. Мы же считаем, что РФ упорно боролась за безопасность и пыталась и раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать СВО. Республика Сербская, конечно, из-за всего этого подвергается огромному давлению. Вообще от меня требовали принять решение о санкциях против Российской Федерации. Но мы решили, что просто-напросто не будем частью этой истерики», — сказал он. Путин отметил, что отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно. «У нас за последний год рост товарооборота — он в абсолютных величинах, конечно, небольшой, но тенденция хорошая — 57%. Эту тенденцию, безусловно, нужно сохранять. Я знаю о заинтересованности наших партнеров в Республике Сербской в работе с нашими крупными компаниями по различным направлениям. Надеюсь, так оно и будет. У нас есть соответствующие инструменты, которые призваны быть использованными, для того чтобы добиться еще больших результатов», — подчеркнул российский лидер. Статья по теме Путин показал военных союзников России Республика Сербская создана в 1992 году как самопровозглашенное государство, стала составной частью БиГ по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. Таким образом, Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. На саммите в декабре 2022 года в Брюсселе лидеры стран ЕС одобрили предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. России важно не допустить реализацию планов Запада по интеграции БиГ в НАТО и ЕС. Для вхождения в альянс необходимо согласие Республики Сербской, поэтому встреча Путина с Додиком имеет стратегическое значение, отмечают аналитики. «Островки сохраняющегося влияния России, которые остаются на Балканах, приобретают особую важность. Это Сербия и Республика Сербская. В последнее время Запад и Соединенные Штаты Америки усилили давление, и появляются признаки того, что Сербия может поддаться этому давлению. В этих условиях сотрудничество с небольшим государством Республикой Сербской приобретает дополнительную значимость», — подчеркнул старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. Лидеры стран ЕС предоставили Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в Евросоюз Фото: Официальный сайт Европарламента Пока у власти в Республике Сербской находится Додик, и его поддерживает большинство сербского населения, вступление БиГ в НАТО исключено, считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. Она уверена, что соответствующее решение будет принято на референдуме. «Додик считает, что решать вопрос о вступлении в ЕС будет не он и не верхушка у власти, а народ на референдуме. Большинство сербов в Боснии и Герцеговине выскажутся однозначно против вступления в Евросоюз, ну и тем более в НАТО. Никогда не забудет сербский народ, как их бомбили в 1999-м году. Такого в Боснии и Герцеговине не будет несмотря на то, что другая часть мусульмано-хорватская за вступление в НАТО», — пояснила она. Гуськова подчеркнула, что история русско-сербских отношений очень давняя — с начала XVIII века Россия покровительствовала славянскому православному народу на Балканах. Свою дружбу и преданность они продемонстрировали в первый же день спецоперации на Украине — 24 февраля 2022 года. «Только сербы с первого же дня сразу сказали Европе „нет“. Это были сербы в Сербии и в Республике Сербской. Додик очень серьезно отстаивает независимость своей республики в рамках Боснии и Герцеговины, всегда высказывает России свое понимание и дружбу», — сказала она. Статья по теме Путин указал на мировое значение спецоперации в Донбассе Республика Сербская уже однажды сыграла свою роль в укреплении России на Балканах — именно благодаря этому государству БиГ условно нейтральна по отношению к РФ и не присоединяется к санкциям, напомнил директор Центра балканских исследований СПбГУ Евгений Колосков. «Это исторически обусловлено той поддержкой, которую Россия традиционно оказывает сербам на Балканах. В целом БиГ занимает в большей степени традиционную для Европы позицию — конфликтную по отношению к РФ, — но с оговоркой, что из-за особой позиции Республики Сербской она не может присоединиться напрямую к санкциям против России. Понятно, что она испытывает точно такое же давление, как и Сербия, но из-за особой позиции Республики Сербской демонстрирует условный нейтралитет», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин намерен не допустить расширение военно-политического блока НАТО на Балканах. Предотвратить вступление в альянс Боснии и Герцеговины (БиГ) предстоит дружественному России народу — сербам. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи главы государства с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 23 мая. Страна уже проявила себя как надежный партнер, когда помешала принятию антироссийских санкций. Президент за год встретился с Додиком в третий раз. В ходе беседы Путин особо обратил внимание на нейтральную позицию по событиям на Украине, которую заняло руководство Республики Сербской. «Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность. Знаю также, что тысячи школьников в Республике Сербской изучают русский язык, и интерес к русскому языку и к русской культуре поддерживается на государственном уровне, за что мы вам тоже очень благодарны», — заключил президент. Додик в ответ рассказал об оказываемом на страну давлении из-за подобной позиции. «Республика Сербская остается упорной в своей позиции: против политики, которая пытается перебросить вину только на одну сторону. Мы же считаем, что РФ упорно боролась за безопасность и пыталась и раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать СВО. Республика Сербская, конечно, из-за всего этого подвергается огромному давлению. Вообще от меня требовали принять решение о санкциях против Российской Федерации. Но мы решили, что просто-напросто не будем частью этой истерики», — сказал он. Путин отметил, что отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно. «У нас за последний год рост товарооборота — он в абсолютных величинах, конечно, небольшой, но тенденция хорошая — 57%. Эту тенденцию, безусловно, нужно сохранять. Республика Сербская создана в 1992 году как самопровозглашенное государство, стала составной частью БиГ по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. Таким образом, Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. На саммите в декабре 2022 года в Брюсселе лидеры стран ЕС одобрили предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. России важно не допустить реализацию планов Запада по интеграции БиГ в НАТО и ЕС. Для вхождения в альянс необходимо согласие Республики Сербской, поэтому встреча Путина с Додиком имеет стратегическое значение, отмечают аналитики. «Островки сохраняющегося влияния России, которые остаются на Балканах, приобретают особую важность. Это Сербия и Республика Сербская. Пока у власти в Республике Сербской находится Додик, и его поддерживает большинство сербского населения, вступление БиГ в НАТО исключено, считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. Она уверена, что соответствующее решение будет принято на референдуме. Гуськова подчеркнула, что история русско-сербских отношений очень давняя — с начала XVIII века Россия покровительствовала славянскому православному народу на Балканах. Свою дружбу и преданность они продемонстрировали в первый же день спецоперации на Украине — 24 февраля 2022 года. «Только сербы с первого же дня сразу сказали Европе „нет“. Это были сербы в Сербии и в Республике Сербской. Додик очень серьезно отстаивает независимость своей республики в рамках Боснии и Герцеговины, всегда высказывает России свое понимание и дружбу», — сказала она. Республика Сербская уже однажды сыграла свою роль в укреплении России на Балканах — именно благодаря этому государству БиГ условно нейтральна по отношению к РФ и не присоединяется к санкциям, напомнил директор Центра балканских исследований СПбГУ Евгений Колосков. «Это исторически обусловлено той поддержкой, которую Россия традиционно оказывает сербам на Балканах. В целом БиГ занимает в большей степени традиционную для Европы позицию — конфликтную по отношению к РФ, — но с оговоркой, что из-за особой позиции Республики Сербской она не может присоединиться напрямую к санкциям против России. Понятно, что она испытывает точно такое же давление, как и Сербия, но из-за особой позиции Республики Сербской демонстрирует условный нейтралитет», — резюмировал эксперт.