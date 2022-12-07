Путин указал на мировое значение спецоперации в Донбассе

Она может изменить подходы к защите прав людей

07 декабря 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что справедливый мир не может быть построен на попрании общечеловеческих ценностей и прав человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин бросил Западу новый вызов. На заседании Совета по правам человека (СПЧ) 7 декабря он обозначил раскол в мировой правозащитной политике, говорят эксперты. По словам политологов, Путин дал понять, что Россия стоит на позициях построения не только справедливого миропорядка, но и реального гуманистического отношения ко всем людям. Он жестко обозначил, что политика двойных стандартов, которая используется, в частности, по отношению к жителям Донбасса, не допустима. Традиционная встреча с членами президентского СПЧ накануне Дня прав человек по большей части была посвящена ситуации в Донбассе. Тему задал сам Путин. Он поблагодарил членов Совета за их «абсолютно четкую гражданскую позицию» относительно военной спецоперации. «Ваша работа по отстаиванию прав, правды, права нашего народа, людей, проживающих в Донбассе, нашего культурного наследия, традиционных ценностей имеет огромное значение. Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима, который утвердился на Украине», — обратился Путин к участникам встречи. Гуманитарную помощь жители Донбасса все долгие годы борьбы получали только от России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам президента, «права жителей многострадального Донбасса в течение восьми лет полностью игнорировались мировым сообществом». Обращения российского СПЧ не принимались во внимание теми, кто «сегодня выступает в качестве обвинителей». «Они делали вид, будто разом ослепли или оглохли. И только после начала спецоперации СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно „прозрели“ и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность», — отметил президент. Слова Путина о двойных стандартах западных правозащитников подтвердил и глава СПЧ Валерий Фадеев. Он напомнил об обстрелах городов, целью которых были не военные объекты, а мирные люди и гражданская инфраструктура. «Международные организации молчат. Они политизированы и ангажированы. Мы начали международный диалог о необходимости модернизации этих институтов», — заявил Фадеев. За 8 лет в Донбассе от снарядов ВСУ погибло большое количество мирных жителей, в том числе детей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Журналист Марина Ахметова, которая с 2014 года регулярно бывала в командировках в Донбассе, рассказала, что с первых дней жители там «просто хотели быть русскими, хотели быть с Россией, говорить на русском языке». «Я видела гибель людей. Меня удивляло, почему мир, который считает себя цивилизованным, не обращает внимания на эти жертвы. Но потом поняла: они [Запад и власти Украины] просто считали их людьми второго сорта. И это нужно было останавливать», — заявила Ахметова. Останавливать это и сейчас готовы даже те, кто в боях за Донбасс лишился рук и ног. Ахметова попросила президента Путина вернуть с фронта мобилизованных ранее врачей-протезистов, они могли бы помочь бойцам, которые, несмотря на полученные увечья, рвутся в бой, хотят вновь встать на ноги и взять в руки оружие. Эксперты отмечают, что для жителей Донбасса Россия — это не только их Родина, но и гарантия защиты их прав Фото: Михаил Калянов © URA.RU Ситуация в Донбассе — это кульминация русофобской политики, которая проводилась Западом на Украине и полностью поддерживалась и культивировалась киевскими властями долгие годы. Сегодняшнее заседание президентского СПЧ, по сути, призвано раскрыть глаза всему миру на истинное лицо Запада и его псевдоправозащитных организаций, говорят эксперты. Там давно действуют двойные стандарты, достаточно вспомнить ситуацию в Югославии, где «безусловными агрессорами считают сербов», в Ираке и Ливии, где «растерзали государственность», отмечает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это давняя традиция западноцентричного толкования правозащитных институтов и механизмов. Когда после Второй мировой войны, в которой Россия понесла самые тяжелые потери, разрабатывались международные документы (основа правозащитного движения, которая имеет обязательный характер для всех), это выглядело как гуманистический общечеловеческий посыл. Но впоследствии пришли к тому, что в отношении одних это право действует, в отношении других нет. Об этом Путин и сказал. Поэтому нужно какое-то политическое соглашение, чтобы уйти от этой избирательности и двойных стандартов», — пояснил Кузнецов. Жителям Донбасса пришлось с оружием в руках отстаивать свое право на жизнь Фото: Михаил Калянов © URA.RU Путин показывает, что права всех людей в мире — в Африке, в США, в России, в Донбассе, на Украине — равны, отметил политтехнолог Марат Баширов. «Ты можешь жить в колонизаторской модели и говорить, что люди не равны. А можешь жить в модели, о которой говорит президент Путин и к которой присоединяется все больше людей: это когда все равны, все достойны того, чтобы жить в мире, иметь возможность развиваться и растить своих детей. История с Донбассом и Украиной — это лишь часть того нового мира, который отказывается от колонизаторской модели», — пояснил Баширов. По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, по сути, Путин озвучил «разрыв России с этими мимикрирующими правозащитными организациями, инструментами американского влияния». «Прямо было объявлено, что это двуличные, подлые, лицемерные структуры, которые видят только то, что они хотят видеть. Впервые на самом высоком уровне это было сказано настолько жестко. Это окончательный разрыв. И это — сигнал для других стран: посмотрите, а судьи кто. Это сигнал для остального мира, в котором не будет места подобным подлым структурам», — убежден Данилин. Новость по теме Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет. Видео В этом новом мире Путин видит другие страны и Россию партнерами, отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. По словам политолога, он показал, что Россия «против международного права, при котором одним можно все, а другим ничего». «Россия готова быть партнером, а не вассалом, и мы открыто заявляем о своей позиции», — отметила политолог. Как сказал в разговоре с URA.RU член СПЧ, журналист Кирилл Вышинский, «Запад может продолжать жить во лжи, в своих двойных стандартах». «Они восемь лет не замечали, как убивали людей в Донбассе только за то, что они хотели жить по-другому. Мы [СПЧ] просто сами для себя определились, что мы будем делать по отношению к тем, для кого права человека стали пустым словом, а русофобия гораздо важнее того, что принято называть правами человека. Мы так жить не будем. И мы не будем больше им давать безнаказанно так себя вести», — резюмировал Вышинский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин бросил Западу новый вызов. На заседании Совета по правам человека (СПЧ) 7 декабря он обозначил раскол в мировой правозащитной политике, говорят эксперты. По словам политологов, Путин дал понять, что Россия стоит на позициях построения не только справедливого миропорядка, но и реального гуманистического отношения ко всем людям. Он жестко обозначил, что политика двойных стандартов, которая используется, в частности, по отношению к жителям Донбасса, не допустима. Традиционная встреча с членами президентского СПЧ накануне Дня прав человек по большей части была посвящена ситуации в Донбассе. Тему задал сам Путин. Он поблагодарил членов Совета за их «абсолютно четкую гражданскую позицию» относительно военной спецоперации. «Ваша работа по отстаиванию прав, правды, права нашего народа, людей, проживающих в Донбассе, нашего культурного наследия, традиционных ценностей имеет огромное значение. Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима, который утвердился на Украине», — обратился Путин к участникам встречи. По словам президента, «права жителей многострадального Донбасса в течение восьми лет полностью игнорировались мировым сообществом». Обращения российского СПЧ не принимались во внимание теми, кто «сегодня выступает в качестве обвинителей». «Они делали вид, будто разом ослепли или оглохли. И только после начала спецоперации СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно „прозрели“ и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность», — отметил президент. Слова Путина о двойных стандартах западных правозащитников подтвердил и глава СПЧ Валерий Фадеев. Он напомнил об обстрелах городов, целью которых были не военные объекты, а мирные люди и гражданская инфраструктура. «Международные организации молчат. Они политизированы и ангажированы. Мы начали международный диалог о необходимости модернизации этих институтов», — заявил Фадеев. Журналист Марина Ахметова, которая с 2014 года регулярно бывала в командировках в Донбассе, рассказала, что с первых дней жители там «просто хотели быть русскими, хотели быть с Россией, говорить на русском языке». «Я видела гибель людей. Останавливать это и сейчас готовы даже те, кто в боях за Донбасс лишился рук и ног. Ахметова попросила президента Путина вернуть с фронта мобилизованных ранее врачей-протезистов, они могли бы помочь бойцам, которые, несмотря на полученные увечья, рвутся в бой, хотят вновь встать на ноги и взять в руки оружие. Ситуация в Донбассе — это кульминация русофобской политики, которая проводилась Западом на Украине и полностью поддерживалась и культивировалась киевскими властями долгие годы. Сегодняшнее заседание президентского СПЧ, по сути, призвано раскрыть глаза всему миру на истинное лицо Запада и его псевдоправозащитных организаций, говорят эксперты. Там давно действуют двойные стандарты, достаточно вспомнить ситуацию в Югославии, где «безусловными агрессорами считают сербов», в Ираке и Ливии, где «растерзали государственность», отмечает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Путин показывает, что права всех людей в мире — в Африке, в США, в России, в Донбассе, на Украине — равны, отметил политтехнолог Марат Баширов. «Ты можешь жить в колонизаторской модели и говорить, что люди не равны. А можешь жить в модели, о которой говорит президент Путин и к которой присоединяется все больше людей: это когда все равны, все достойны того, чтобы жить в мире, иметь возможность развиваться и растить своих детей. История с Донбассом и Украиной — это лишь часть того нового мира, который отказывается от колонизаторской модели», — пояснил Баширов. По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, по сути, Путин озвучил «разрыв России с этими мимикрирующими правозащитными организациями, инструментами американского влияния». «Прямо было объявлено, что это двуличные, подлые, лицемерные структуры, которые видят только то, что они хотят видеть. Впервые на самом высоком уровне это было сказано настолько жестко. В этом новом мире Путин видит другие страны и Россию партнерами, отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. По словам политолога, он показал, что Россия «против международного права, при котором одним можно все, а другим ничего». «Россия готова быть партнером, а не вассалом, и мы открыто заявляем о своей позиции», — отметила политолог. Как сказал в разговоре с URA.RU член СПЧ, журналист Кирилл Вышинский, «Запад может продолжать жить во лжи, в своих двойных стандартах». «Они восемь лет не замечали, как убивали людей в Донбассе только за то, что они хотели жить по-другому. Мы [СПЧ] просто сами для себя определились, что мы будем делать по отношению к тем, для кого права человека стали пустым словом, а русофобия гораздо важнее того, что принято называть правами человека. Мы так жить не будем. И мы не будем больше им давать безнаказанно так себя вести», — резюмировал Вышинский.