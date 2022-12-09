Путин изменит формат отношений со странами бывшего СССР

Историческая общность уступит место экономическому интересу

09 декабря 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин изменит формат отношений с партнерами по ЕАЭС в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия изменит формат отношений с бывшими советскими республиками. В их основе будут уже не исторические связи, а прежде всего экономические выгоды, комментируют эксперты итоги участия президента РФ Владимира Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета (саммит ЕАЭС) в Бишкеке 9 декабря. По словам политологов, председательство России в организации в 2023 году позволит активизировать процессы интеграции и совместного преодоления рисков от западных санкций. Российский лидер выступал последним из глав государств-участниц ЕАЭС (в соответствии с алфавитным порядком) и имел возможность подвести итоги работы союза в этом году. По словам Путина, совместно удалось стимулировать рост ряда отраслей экономики. Причем показатели стран ЕАЭС по некоторым параметрам в разы отличаются от государств Евросоюза. Например, уровень безработицы сократился на 18% и составляет чуть больше 1% в ЕАЭС, а в ЕС — 7%, отметил президент РФ. Путин также сказал, что заметен рост производства сельхозпродукции и выполненных строительных работ, произошло увеличение объема инвестиций. Инфляция «удерживается в рамках разумного», а в некоторых странах еврозоны превышает 20%. Развиваться странам ЕАЭС позволяют низкие тарифы на энергоносители: цены в ЕС в ряде случаев, сообщил Путин, в 10 и более раз выше. С некоторыми коллегами по ЕАЭС президент РФ Владимир Путин встречался буквально две недели назад в Ереване на саммите ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ успокоил коллег, заявив, что никакого 20-процентного спада экономики в России, как прогнозировалось с началом введения санкций, не произошло. По итогам года он составит около 3%. Бюджет в этом году будет дефицитным, однако не критично для такой крупной экономики, как российская. По словам Путина, в 2023 году дефицит вновь будет около 2%, в 2024 году прогнозируется порядка 1,4%, а в 2025 году еще ниже — около 0,7%. В 2023 году Россия станет председателем в ЕАЭС, а планы по развитию интеграции президент Путин озвучил уже сегодня. Прежде всего, отметил он, «необходимо актуализировать стратегические ориентиры развития экономической интеграции». Действующий документ планирования рассчитан до 2025 года, поэтому РФ предлагает начать разрабатывать новую стратегию. «Рассматриваем укрепление технологического суверенитета государств, создание общей индустриальной базы в ключевых отраслях. Целесообразно продолжать усилия по совместному внедрению цифровых технологий, в том числе в сфере маркировки и отслеживания товаров. Считаем важным сосредоточить работу по наращиванию инвестиционного сотрудничества, созданию благоприятных условий для инвесторов», — подчеркнул Путин, добавив, что Россия будет поддерживать развитие интеграционных связей и с другими объединениями, в том числе ШОС, БРИКС и, а АСЕАН. Киргизия передала председательство в ЕАЭС в 2023 году России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Путин еще в мае, на предыдущем заседании высшего Евразийского экономического совета, назвал развитие связей в рамках ЕАЭС ключевым. И сейчас Россия нацелена на интеграцию в новом формате, который заключается в сближении не на исторических принципах (общей истории), а на принципах экономических и правовых, отмечает профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев. «Россия переходит от эмоциональной составляющей во взаимодействии с бывшими соседями по СССР к рациональной и конструктивной в правовом, экономическом, финансовом поле, к согласованию и сближению позиций. И особое внимание будет уделено общим для всех вопросам национальной безопасности, так как это серьезная точка уязвимости для всех», — отметил Евсеев. На полях саммита ЕАЭС президент Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия постарается использовать свое председательство в ЕАЭС, чтобы максимально углубить евразийскую интеграцию и перезагрузить деятельность союза с целью «формирования самостоятельной евразийской повестки как существенной части глобального развития», считает проректор по стратегическим коммуникациям и информационной политике ГАУГН, политолог Наталья Емельянова. «Еще до тех вызовов, с которыми столкнулась Россия в уходящем году, было достаточно много разговоров о том, что ЕАЭС нужно выводить на новый уровень взаимодействия. В текущей ситуации перезагрузка имеющихся активностей должна также определяться существенным расширением социально-гуманитарных связей, поскольку это позволит членам ЕАЭС перейти от ситуативной прагматики к формированию собственной повестки международного значения», — пояснила Емельянова. Во время своего председательства в ЕАЭС Россия сделает все, чтобы минимизировать воздействие геополитической и геоэкономической обстановки на сотрудничество стран союза, убежден гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Некоторые страны ЕАЭС фактически вынуждены следовать западным санкциям в отношении РФ, принимают ограничительные меры, чтобы не превратиться самим в объекты санкционного давления и не стать объектами вторичных санкций. Россия предложит партнерам найти какие-то алгоритмы, которые позволили бы им, не жертвуя своими интересами, не только сохранять, но и наращивать сотрудничество с Москвой», — считает Кортунов. Статья по теме Путин обозначил новых стратегических союзников России У государств «евразийской пятерки» формируется общее понимание, что более тесная интеграция позволит значительно снизить зависимость от внешней политической конъюнктуры, отметил эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», заместитель завкафедрой «Международные отношения, история и востоковедение» УГНТУ Артур Сулейманов. «Это выражается не только в принятии странами ЕАЭС антикризисных мер по минимизации последствий санкций, но и в поиске преимуществ интеграционного курса в условиях турбулентности международных отношений. В экономическом плане поэтапно формируется новая реальность, в которой внешнее санкционное давление только подталкивает к более активным шагам внутри Союза. Это касается практики расчетов в национальных валютах, создания евразийских финансовых институтов и инструментов, промышленной кооперации, инвестиций, торговли», — заключил политолог. 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Россия изменит формат отношений с бывшими советскими республиками. В их основе будут уже не исторические связи, а прежде всего экономические выгоды, комментируют эксперты итоги участия президента РФ Владимира Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета (саммит ЕАЭС) в Бишкеке 9 декабря. По словам политологов, председательство России в организации в 2023 году позволит активизировать процессы интеграции и совместного преодоления рисков от западных санкций. Российский лидер выступал последним из глав государств-участниц ЕАЭС (в соответствии с алфавитным порядком) и имел возможность подвести итоги работы союза в этом году. По словам Путина, совместно удалось стимулировать рост ряда отраслей экономики. Причем показатели стран ЕАЭС по некоторым параметрам в разы отличаются от государств Евросоюза. Например, уровень безработицы сократился на 18% и составляет чуть больше 1% в ЕАЭС, а в ЕС — 7%, отметил президент РФ. Путин также сказал, что заметен рост производства сельхозпродукции и выполненных строительных работ, произошло увеличение объема инвестиций. Инфляция «удерживается в рамках разумного», а в некоторых странах еврозоны превышает 20%. Развиваться странам ЕАЭС позволяют низкие тарифы на энергоносители: цены в ЕС в ряде случаев, сообщил Путин, в 10 и более раз выше. Президент РФ успокоил коллег, заявив, что никакого 20-процентного спада экономики в России, как прогнозировалось с началом введения санкций, не произошло. По итогам года он составит около 3%. Бюджет в этом году будет дефицитным, однако не критично для такой крупной экономики, как российская. По словам Путина, в 2023 году дефицит вновь будет около 2%, в 2024 году прогнозируется порядка 1,4%, а в 2025 году еще ниже — около 0,7%. В 2023 году Россия станет председателем в ЕАЭС, а планы по развитию интеграции президент Путин озвучил уже сегодня. Прежде всего, отметил он, «необходимо актуализировать стратегические ориентиры развития экономической интеграции». Действующий документ планирования рассчитан до 2025 года, поэтому РФ предлагает начать разрабатывать новую стратегию. «Рассматриваем укрепление технологического суверенитета государств, создание общей индустриальной базы в ключевых отраслях. Целесообразно продолжать усилия по совместному внедрению цифровых технологий, в том числе в сфере маркировки и отслеживания товаров. Считаем важным сосредоточить работу по наращиванию инвестиционного сотрудничества, созданию благоприятных условий для инвесторов», — подчеркнул Путин, добавив, что Россия будет поддерживать развитие интеграционных связей и с другими объединениями, в том числе ШОС, БРИКС и, а АСЕАН. Президент Путин еще в мае, на предыдущем заседании высшего Евразийского экономического совета, назвал развитие связей в рамках ЕАЭС ключевым. И сейчас Россия нацелена на интеграцию в новом формате, который заключается в сближении не на исторических принципах (общей истории), а на принципах экономических и правовых, отмечает профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев. Россия постарается использовать свое председательство в ЕАЭС, чтобы максимально углубить евразийскую интеграцию и перезагрузить деятельность союза с целью «формирования самостоятельной евразийской повестки как существенной части глобального развития», считает проректор по стратегическим коммуникациям и информационной политике ГАУГН, политолог Наталья Емельянова. «Еще до тех вызовов, с которыми столкнулась Россия в уходящем году, было достаточно много разговоров о том, что ЕАЭС нужно выводить на новый уровень взаимодействия. В текущей ситуации перезагрузка имеющихся активностей должна также определяться существенным расширением социально-гуманитарных связей, поскольку это позволит членам ЕАЭС перейти от ситуативной прагматики к формированию собственной повестки международного значения», — пояснила Емельянова. Во время своего председательства в ЕАЭС Россия сделает все, чтобы минимизировать воздействие геополитической и геоэкономической обстановки на сотрудничество стран союза, убежден гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Некоторые страны ЕАЭС фактически вынуждены следовать западным санкциям в отношении РФ, принимают ограничительные меры, чтобы не превратиться самим в объекты санкционного давления и не стать объектами вторичных санкций. У государств «евразийской пятерки» формируется общее понимание, что более тесная интеграция позволит значительно снизить зависимость от внешней политической конъюнктуры, отметил эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», заместитель завкафедрой «Международные отношения, история и востоковедение» УГНТУ Артур Сулейманов. «Это выражается не только в принятии странами ЕАЭС антикризисных мер по минимизации последствий санкций, но и в поиске преимуществ интеграционного курса в условиях турбулентности международных отношений. В экономическом плане поэтапно формируется новая реальность, в которой внешнее санкционное давление только подталкивает к более активным шагам внутри Союза. Это касается практики расчетов в национальных валютах, создания евразийских финансовых институтов и инструментов, промышленной кооперации, инвестиций, торговли», — заключил политолог.