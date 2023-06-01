«Руководство ЮАР четко заявило: арестовывать Путина они не будут»

Африканист о давлении Запада на республику

01 июня 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Запад давит на ЮАР, пытаясь сломать дружбу республики с Россией, но страна не сдается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад давит на Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с целью заставить страну арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Однако ЮАР не поддастся и поддержит российского лидера, о чем свидетельствует и намерение президента республики Сирила Рамафосы приехать на саммит в РФ. Об этом в интервью URA.RU заявил почетный доктор Университет Западного Кейпа в ЮАР Владимир Шубин, комментируя визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Кейптаун. — Владимир Геннадьевич, с чем связана поездка Сергея Лаврова в ЮАР, и что он будет обсуждать там в контексте отношений между нашими странами? Лавров готовит с коллегами из БРИКС саммит в Южной Африке Фото: Размик Закарян © URA.RU — Эта поездка Лаврова связана не именно с ЮАР, а с тем, что там будет проходить саммит БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Республика в этом году председательствует в организации, а пока министры иностранных дел встречаются, предварительно готовятся. Если же говорить про отношения между нашими странами и о чем, возможно, параллельно пойдет речь, то напомню, что у нас давние хорошие политические связи, особенно они проявились в борьбе против апартеида. А вот экономические связи отстают. Последняя цифра: товарооборот 1,4 млрд. Это мало по сравнению с тем, что могло быть. Мы могли бы увеличить товарооборот, например, за счет южноафриканских овощей и фруктов. У южноафриканцев, кстати, очень приличные автомобили. Наши уже, если не ошибаюсь, автозапчасти из ЮАР получали. — Насчет отношений между странами: много говорят о возможном аресте Владимира Путина в ЮАР по ордеру МУС в случае, если он приедет на саммит БРИКС. — Криминальная организация — я только так ее и называю — МУС выдала этот ордер в том числе и для того, чтобы подорвать работу БРИКС. Ведь это серьезная организация, которая скоро обойдет G7. Южная Африка в связи с этим находится в сложном положении. Формально они обязаны выполнять решение. Однако, как они сами говорят, у них есть целый набор юридических способов его не выполнять. Россия и ЮАР давно дружат Фото: Александр Мамаев © URA.RU Руководство ЮАР четко заявило: арестовывать Путина они не будут. Думаю, решение о том, приедет ли президент России на саммит или нет, нами еще не принято. Все же до него еще три месяца. Однако на наши отношения эта история не влияет. Я был две недели назад в ЮАР, беседовал с послом и мне сказали, что президент Сирил Рамафоса точно приедет на саммит Россия-Африка в Петербург. Это при том, что на ЮАР оказывают сильное давление. Страна публично заявляет, что выступает за мир, но хочет добиться его не подчиняясь Западу. По словам Рамафосы, на них давят, шантажируют, но отступать они не собираются. — Вторая по величине партия ЮАР через суд пытается обязать правительство выполнить обязательства перед МУС. Что если эта партия станет первой на выборах в 2024 году? — Эта праволиберальная партия «Демократический альянс». Южноафриканский аналог «Союза правых сил», если помните таких. Первой партией они никогда не станут. В последние выборы они потеряли много голосов: 1,2 миллиона. Это, во многом, партия белого меньшинства. Они получают средства через различные фонды из США и Великобритании. Лидер партии на эти деньги даже ездил на Украину. Так что с ними все понятно, но, повторюсь, шансов стать первой партией у них нет. Статья по теме Для чего Лавров отправился в беднейшую страну Африки — Вчера Сергей Лавров сказал послу США в ЮАР «знать свое место и не лезть» в ответ на его обвинение в адрес республики, что она поставляет России вооружение. Тем не менее, в ЮАР создали комиссию по расследованию этих возможных поставок. — Да, дело в том, что посол США Рубен Бригетио в недипломатичной форме обвинил ЮАР в поставках оружия. Ему позже пришлось даже извиниться, при этом он сказал, что был не прав по форме, но не по сути. Обвинения были остро восприняты руководством ЮАР, а курс южноафриканского рэнда (национальная денежная единица ЮАР) даже немного упал. Мое мнение насчет комиссии — ее создали исключительно для того, чтобы официально подтвердить позицию правительства об отсутствии поставок оружия. Эта комиссия нужна для борьбы с внешней пропагандой и только. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад давит на Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с целью заставить страну арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Однако ЮАР не поддастся и поддержит российского лидера, о чем свидетельствует и намерение президента республики Сирила Рамафосы приехать на саммит в РФ. Об этом в интервью URA.RU заявил почетный доктор Университет Западного Кейпа в ЮАР Владимир Шубин, комментируя визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Кейптаун. — Владимир Геннадьевич, с чем связана поездка Сергея Лаврова в ЮАР, и что он будет обсуждать там в контексте отношений между нашими странами? — Эта поездка Лаврова связана не именно с ЮАР, а с тем, что там будет проходить саммит БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Республика в этом году председательствует в организации, а пока министры иностранных дел встречаются, предварительно готовятся. Если же говорить про отношения между нашими странами и о чем, возможно, параллельно пойдет речь, то напомню, что у нас давние хорошие политические связи, особенно они проявились в борьбе против апартеида. А вот экономические связи отстают. Последняя цифра: товарооборот 1,4 млрд. Это мало по сравнению с тем, что могло быть. Мы могли бы увеличить товарооборот, например, за счет южноафриканских овощей и фруктов. У южноафриканцев, кстати, очень приличные автомобили. Наши уже, если не ошибаюсь, автозапчасти из ЮАР получали. — Насчет отношений между странами: много говорят о возможном аресте Владимира Путина в ЮАР по ордеру МУС в случае, если он приедет на саммит БРИКС. — Криминальная организация — я только так ее и называю — МУС выдала этот ордер в том числе и для того, чтобы подорвать работу БРИКС. Ведь это серьезная организация, которая скоро обойдет G7. Южная Африка в связи с этим находится в сложном положении. Формально они обязаны выполнять решение. Однако, как они сами говорят, у них есть целый набор юридических способов его не выполнять. Руководство ЮАР четко заявило: арестовывать Путина они не будут. Думаю, решение о том, приедет ли президент России на саммит или нет, нами еще не принято. Все же до него еще три месяца. Однако на наши отношения эта история не влияет. Я был две недели назад в ЮАР, беседовал с послом и мне сказали, что президент Сирил Рамафоса точно приедет на саммит Россия-Африка в Петербург. Это при том, что на ЮАР оказывают сильное давление. Страна публично заявляет, что выступает за мир, но хочет добиться его не подчиняясь Западу. По словам Рамафосы, на них давят, шантажируют, но отступать они не собираются. — Вторая по величине партия ЮАР через суд пытается обязать правительство выполнить обязательства перед МУС. Что если эта партия станет первой на выборах в 2024 году? — Эта праволиберальная партия «Демократический альянс». Южноафриканский аналог «Союза правых сил», если помните таких. Первой партией они никогда не станут. В последние выборы они потеряли много голосов: 1,2 миллиона. Это, во многом, партия белого меньшинства. Они получают средства через различные фонды из США и Великобритании. Лидер партии на эти деньги даже ездил на Украину. Так что с ними все понятно, но, повторюсь, шансов стать первой партией у них нет. — Вчера Сергей Лавров сказал послу США в ЮАР «знать свое место и не лезть» в ответ на его обвинение в адрес республики, что она поставляет России вооружение. Тем не менее, в ЮАР создали комиссию по расследованию этих возможных поставок. — Да, дело в том, что посол США Рубен Бригетио в недипломатичной форме обвинил ЮАР в поставках оружия. Ему позже пришлось даже извиниться, при этом он сказал, что был не прав по форме, но не по сути. Обвинения были остро восприняты руководством ЮАР, а курс южноафриканского рэнда (национальная денежная единица ЮАР) даже немного упал. Мое мнение насчет комиссии — ее создали исключительно для того, чтобы официально подтвердить позицию правительства об отсутствии поставок оружия. Эта комиссия нужна для борьбы с внешней пропагандой и только.