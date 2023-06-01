Путин поставил задачу российским женщинам

И показал, что готов защитить их от осуждения

01 июня 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поставил перед россиянами задачу повысить рождаемость Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин меняет отношение к многодетным матерям, которых общество не всегда встречает с пониманием. Он дает понять жителям страны, что необходимо увеличить количество детей в семьях, так как этого требует демографическая ситуация. На примере родителей из разных регионов Путин показывает, что государство создает все условия для воспитания и полноценного развития детей. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы беседы главы государства с многодетными семьями 1 июня. Встреча с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», традиционно прошла в Международный день защиты детей 1 июня. Награда вручается родителям, которые воспитывают семерых и более детей. Путин побеседовал с семьями из Архангельской, Кировской, Магаданской, Новосибирской, Смоленской и Челябинской областей, Адыгеи и Карачаево-Черкессии. Начал глава государства с поздравления и теплых слов в адрес родителей. Президент РФ Владимир Путин особенно интересовался условиями жизни детей, их увлечениями и возможностями для дополнительного образования Фото с сайта kremlin.ru «Вы целиком, без остатка посвящаете себя детям, успеваете справляться со всеми повседневными хлопотами, что само по себе непростой, напряженный самоотверженный труд, прилагаете много сил, чтобы дети получали разностороннее развитие, раскрывали свои таланты и способности в кружках и секциях. При этом вы находите время, чтобы помогать другим, участвуете в волонтерском движении и тем самым важнейшее для общества дело делаете, служите огромным нравственным, моральным примером», — сказал Путин. Президент подчеркнул свое особое отношение к большим семьям, назвав их воплощением «взаимовыручки и душевной щедрости», а также «олицетворением нравственных основ и семейных ценностей». Он заявил, что поддержка многодетных семей — важнейшая задача государства, от которой зависит будущее страны. «Мы последовательно развиваем соответствующие меры поддержки и программы. Речь в том числе об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на детей, многих других решениях», — пояснил Путин. Статья по теме Путин предложил способ выбраться из демографической ямы Ранее президент поручил правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне — в регионах до сих пор сохраняются разные подходы к тому, при каком количестве детей его присваивать. «Также необходимо предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории страны было действительно как в бумажном, так и в электронном виде. Это поможет семьям пользоваться льготами при пересечении границ регионов страны. Надо активнее использовать гибкие формы занятости для родителей, воспитывающих маленьких детей, повышать доступность льготной ипотеки, а для молодых студенческих семей создавать такие условия, при которых им будет легче совмещать учебу с заботой о ребенке. Отмечу, что действующая в России система социальных гарантий для семей в сфере защиты материнства и детства теперь распространяется и на жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул российский лидер. Президент предложил многодетным семьям рассказать о собственном опыте и эффективности принимаемых государством мер поддержки. «Конечно, сегодня хотел бы услышать, как вы, уважаемые друзья, оцениваете их реализацию. В сфере поддержки семьи, в вопросах демографии, социальной сферы, на рынке труда, в экономике, в образовании, в воспитании и — можно сказать больше — при принятии новых, дополнительных решений по всем направлениям государственной политики крайне важно идти от реальных потребностей людей, российских семей», — сказал он. Все меры государственной поддержки семей с детьми теперь распространяются и на Донбасс и Новороссию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общение происходило в режиме видеосвязи, и первыми возможность поговорить с президентом получили жители Смоленской области. Отец семейства Кравцовых, в котором воспитывается семь детей, недавно вернулся из зоны спецоперации (СВО) и проходит реабилитацию. Государственными мерами поддержки родители оказались довольны: есть все необходимые для жизни условия, а дети занимаются в кружках и секциях. Младший сын Кравцовых, например, ходит на дзюдо и поприветствовал Путина традиционным для этого вида спорта «рей». Президент оценил стихи, которые тот прочитал и обратился к мальчику «еши» — то есть «продолжай в том же духе». Родители из Кировской области, которые также воспитывают семерых детей, пожаловалась главе государства, что не всегда встречают понимание в обществе. По словам матери, еще несколько лет назад ее преследовали вопросы, зачем ей так много детей, и как она собирается их растить. Путин ответил, что многие семьи в России хотят завести детей, но по ряду причин им это не удается. «Я думаю, Всевышний благословляет на этот подвиг такие семьи, как ваша. В этом огромное счастье, этому можно только порадоваться», — заверил он. Отвечая на вопросы детей кировской семьи, Путин подчеркнул, что Россия — самая большая страна в мире по территории, но по количеству жителей далеко не первая. «Это вопрос, который очень важен для любой страны. Благодаря вашим родителям, которые подают пример другим родителям, граждан будет все больше», — заключил президент. Путин ломает стереотипы о многодетных матерях и показывает, что государство уважает их, считают аналитики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин дает понять россиянам, что нужно повышать рождаемость, так как без достаточного количества жителей мы рискуем потерять имеющуюся территорию, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В то же время, президент показывает, что государство создает все необходимые условия, чтобы одна семья могла воспитывать семь и более детей. «Никакие масштабные инфраструктурные проекты, федеральные трассы, связывающие между собой регионы, не помогут, если некому будет по ним передвигаться. Последние три года, с момента начала пандемии COVID-19, правительство регулярно инициирует введение новых мер социальной поддержки населения. Думаю, власть таким образом пытается, в своем роде, вернуть россиян во времена СССР в части социальных гарантий и поддержки многодетных семей, когда граждане были уверены, что государство о них позаботится и не бросит в трудную минуту», — сказал Орлов. Статья по теме Путин ответил на важный запрос российских семей Путин намерен преломить представление о многодетных матерях, которых общество не всегда воспринимает позитивно, считает политолог, социальный психолог Алексей Рощин. Особенно это становится важным в условиях естественной убыли населения. «Российские женщины рожают все меньше детей. При этом многодетные семьи не встречают в обществе восхищения и не вызывают стремления подражать. Их воспринимают, как фриков — каких-то странных людей. Путин пытается переломить тренд, переломить существующее общественное отношение к такого рода матерям. Он показывает, что государство в его лице к таким матерям относится с уважением», — пояснил политолог. Масса действий, которые по поручению президента предпринимают власти, направлены на то, чтобы мотивировать мужчин и женщин заводить большие семьи, считает замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Путин проводит самую активную политику по защите детства, материнства, по предоставлению максимальных возможностей для развития детей. Семья в качестве основополагающей ценности российского общества была вписана в Конституцию страны в 2020 году», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин меняет отношение к многодетным матерям, которых общество не всегда встречает с пониманием. Он дает понять жителям страны, что необходимо увеличить количество детей в семьях, так как этого требует демографическая ситуация. На примере родителей из разных регионов Путин показывает, что государство создает все условия для воспитания и полноценного развития детей. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы беседы главы государства с многодетными семьями 1 июня. Встреча с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», традиционно прошла в Международный день защиты детей 1 июня. Награда вручается родителям, которые воспитывают семерых и более детей. Путин побеседовал с семьями из Архангельской, Кировской, Магаданской, Новосибирской, Смоленской и Челябинской областей, Адыгеи и Карачаево-Черкессии. Начал глава государства с поздравления и теплых слов в адрес родителей. «Вы целиком, без остатка посвящаете себя детям, успеваете справляться со всеми повседневными хлопотами, что само по себе непростой, напряженный самоотверженный труд, прилагаете много сил, чтобы дети получали разностороннее развитие, раскрывали свои таланты и способности в кружках и секциях. При этом вы находите время, чтобы помогать другим, участвуете в волонтерском движении и тем самым важнейшее для общества дело делаете, служите огромным нравственным, моральным примером», — сказал Путин. Президент подчеркнул свое особое отношение к большим семьям, назвав их воплощением «взаимовыручки и душевной щедрости», а также «олицетворением нравственных основ и семейных ценностей». Он заявил, что поддержка многодетных семей — важнейшая задача государства, от которой зависит будущее страны. Ранее президент поручил правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне — в регионах до сих пор сохраняются разные подходы к тому, при каком количестве детей его присваивать. «Также необходимо предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории страны было действительно как в бумажном, так и в электронном виде. Это поможет семьям пользоваться льготами при пересечении границ регионов страны. Президент предложил многодетным семьям рассказать о собственном опыте и эффективности принимаемых государством мер поддержки. «Конечно, сегодня хотел бы услышать, как вы, уважаемые друзья, оцениваете их реализацию. В сфере поддержки семьи, в вопросах демографии, социальной сферы, на рынке труда, в экономике, в образовании, в воспитании и — можно сказать больше — при принятии новых, дополнительных решений по всем направлениям государственной политики крайне важно идти от реальных потребностей людей, российских семей», — сказал он. Общение происходило в режиме видеосвязи, и первыми возможность поговорить с президентом получили жители Смоленской области. Отец семейства Кравцовых, в котором воспитывается семь детей, недавно вернулся из зоны спецоперации (СВО) и проходит реабилитацию. Государственными мерами поддержки родители оказались довольны: есть все необходимые для жизни условия, а дети занимаются в кружках и секциях. Младший сын Кравцовых, например, ходит на дзюдо и поприветствовал Путина традиционным для этого вида спорта «рей». Президент оценил стихи, которые тот прочитал и обратился к мальчику «еши» — то есть «продолжай в том же духе». Родители из Кировской области, которые также воспитывают семерых детей, пожаловалась главе государства, что не всегда встречают понимание в обществе. По словам матери, еще несколько лет назад ее преследовали вопросы, зачем ей так много детей, и как она собирается их растить. Путин ответил, что многие семьи в России хотят завести детей, но по ряду причин им это не удается. «Я думаю, Всевышний благословляет на этот подвиг такие семьи, как ваша. В этом огромное счастье, этому можно только порадоваться», — заверил он. Путин дает понять россиянам, что нужно повышать рождаемость, так как без достаточного количества жителей мы рискуем потерять имеющуюся территорию, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В то же время, президент показывает, что государство создает все необходимые условия, чтобы одна семья могла воспитывать семь и более детей. Путин намерен преломить представление о многодетных матерях, которых общество не всегда воспринимает позитивно, считает политолог, социальный психолог Алексей Рощин. Особенно это становится важным в условиях естественной убыли населения. «Российские женщины рожают все меньше детей. При этом многодетные семьи не встречают в обществе восхищения и не вызывают стремления подражать. Их воспринимают, как фриков — каких-то странных людей. Путин пытается переломить тренд, переломить существующее общественное отношение к такого рода матерям. Он показывает, что государство в его лице к таким матерям относится с уважением», — пояснил политолог. Масса действий, которые по поручению президента предпринимают власти, направлены на то, чтобы мотивировать мужчин и женщин заводить большие семьи, считает замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Путин проводит самую активную политику по защите детства, материнства, по предоставлению максимальных возможностей для развития детей. Семья в качестве основополагающей ценности российского общества была вписана в Конституцию страны в 2020 году», — подытожил эксперт.