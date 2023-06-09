«Поставки оружия Киеву означают, что США продавили Токио»

Россия вооружит противника Японии в ответ

09 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Москва даст жесткий ответ на недружелюбный шаг Токио Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия может вооружить Северную Корею в ответ на решение Токио поставить Киеву военную технику. Такое мнение в интервью URA.RU высказал президент «Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского Региона», член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев. МИД РФ 9 июня вызвало посла Японии к себе, чтобы высказать протест на решение о поставках. По словам Санакоева, в Токио пытались быть сдержанными в вопросе спецоперации, но в итоге поддались давлению США. С начала СВО Япония, с одной стороны, заняла антироссийскую позицию, введя санкции. С другой — старалась, по возможности, проявить сдержанность. Токио запретил импорт стали, алюминия, самолетов, беспилотников, игрушек, предметов роскоши. Однако страна не вышла из совместного с Россией проекта нефтяного и газового месторождения «Сахалин-2». Несмотря на давление со стороны США, долгое время Япония отказывалась поставлять военную технику Киеву. В Токио опасаются, что победа России на Украине подтолкнет Китай к силовому решению проблемы Тайваня и в итоге Япония будет втянута в региональную войну. Бывший премьер-министр страны восходящего солнца Юкио Хатояма назвал поддержку Киева «ошибочной». По его словам, в Токио должны не портить отношения с Россией, действуя так, как хотят США, а стараться добиться мира. — Сергей Феликсович, чем объясняется решение Японии поставить военную технику Киеву? Япония долго старалась быть сдержанной в отношениях с РФ Фото: Марина Молдавская © URA.RU — У Японии были свои основания воздерживаться. Страна расположена близко и к России, и к Китаю — региону, где идет серьезная эскалация в отношениях с Соединенными Штатами. Это до сих пор сдерживало их, но, к сожалению, мы в очередной раз убеждаемся, что Япония — вассальное государство. Поставки оружия Киеву означают, что США все же продавили Токио. — Россия пообещала серьезные последствия в ответ на решение Токио. Как вы думаете, какова будет реакция? Россия ответит Токио в военной сфере Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Жесткая. Думаю, мы усилим наших северокорейских товарищей в военном плане. Мы окажем им военную помощь, чтобы японцы «сидели и дрожали». К тому же, ранее мы проводили военно-морские учения в регионе вместе с Китаем, а теперь у нас даже больше оснований взаимодействовать плотнее с ними. — На вопрос о принадлежности Курильских островов решение Токио как-то повлияет? — Вопрос их принадлежности никогда не стоял на повестке дня. Мы никогда не собирались ничего уступать. Наоборот, еще при прошлом премьере Синдзо Абэ президент РФ Владимир Путин предлагал ему во время встречи во Владивостоке подписать мирный договор (Япония и РФ не подписали мирный договор по итогам ВОВ из-за спора вокруг Курильских островов — прим. URA.RU), но без предварительных условий. Абэ отказался, так как японцы хотят, чтобы острова были предметом обсуждения, а мы не хотим и не захотим никогда. Другое дело, что теперь, после решения отправить вооружение Киеву, мы стали еще дальше от этого мирного договора. — Думаете, будет дипломатический ответ МИД, высылка дипломатов? — Она может быть, но так как решение Японии лежит в плоскости военно-технической, то и ответ будет, скорее всего, в той же сфере. Поэтому я скорее ожидаю вооружение КНДР. Вопрос Курил на повестке не стоит Фото: Владимир Андреев © URA.RU — А статус «Сахалин-2» не изменится? — Опять же — это другая сфера, экономическая. Нам не с руки заниматься эскалацией в ней, если для этого нет предпосылок. Думаю, Москва в любом случае не будет нагнетать ситуацию, но покажет, что мы недружественный шаг Токио заметили. Однако даже если японцы полностью уйдут с нашего рынка и из всех проектов, заменить их есть кем: и китайцами, и южнокорейцами. — Как дальше будут развиваться отношения между Россией и Японией? — Это зависит от того, насколько Токио готов противостоять США. Если решение о поставках вооружения было единичной историей, и японцы сказали американцам, что они сделают это, но больше их в конфликт втягивать не надо — это одно. Однако может быть, что поставки продолжатся и отношения будут ухудшаться. Другое дело, что в обозримом будущем Япония поймет, что все меняется и ей лучше не слепо следовать Штатам, а включаться в новый многополярный мир. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия может вооружить Северную Корею в ответ на решение Токио поставить Киеву военную технику. Такое мнение в интервью URA.RU высказал президент «Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского Региона», член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев. МИД РФ 9 июня вызвало посла Японии к себе, чтобы высказать протест на решение о поставках. По словам Санакоева, в Токио пытались быть сдержанными в вопросе спецоперации, но в итоге поддались давлению США. С начала СВО Япония, с одной стороны, заняла антироссийскую позицию, введя санкции. С другой — старалась, по возможности, проявить сдержанность. Токио запретил импорт стали, алюминия, самолетов, беспилотников, игрушек, предметов роскоши. Однако страна не вышла из совместного с Россией проекта нефтяного и газового месторождения «Сахалин-2». Несмотря на давление со стороны США, долгое время Япония отказывалась поставлять военную технику Киеву. В Токио опасаются, что победа России на Украине подтолкнет Китай к силовому решению проблемы Тайваня и в итоге Япония будет втянута в региональную войну. Бывший премьер-министр страны восходящего солнца Юкио Хатояма назвал поддержку Киева «ошибочной». По его словам, в Токио должны не портить отношения с Россией, действуя так, как хотят США, а стараться добиться мира. — Сергей Феликсович, чем объясняется решение Японии поставить военную технику Киеву? — У Японии были свои основания воздерживаться. Страна расположена близко и к России, и к Китаю — региону, где идет серьезная эскалация в отношениях с Соединенными Штатами. Это до сих пор сдерживало их, но, к сожалению, мы в очередной раз убеждаемся, что Япония — вассальное государство. — Россия пообещала серьезные последствия в ответ на решение Токио. Как вы думаете, какова будет реакция? — Жесткая. Думаю, мы усилим наших северокорейских товарищей в военном плане. Мы окажем им военную помощь, чтобы японцы «сидели и дрожали». К тому же, ранее мы проводили военно-морские учения в регионе вместе с Китаем, а теперь у нас даже больше оснований взаимодействовать плотнее с ними. — На вопрос о принадлежности Курильских островов решение Токио как-то повлияет? — Вопрос их принадлежности никогда не стоял на повестке дня. Мы никогда не собирались ничего уступать. Наоборот, еще при прошлом премьере Синдзо Абэ президент РФ Владимир Путин предлагал ему во время встречи во Владивостоке подписать мирный договор (Япония и РФ не подписали мирный договор по итогам ВОВ из-за спора вокруг Курильских островов — прим. URA.RU), но без предварительных условий. Абэ отказался, так как японцы хотят, чтобы острова были предметом обсуждения, а мы не хотим и не захотим никогда. Другое дело, что теперь, после решения отправить вооружение Киеву, мы стали еще дальше от этого мирного договора. — Думаете, будет дипломатический ответ МИД, высылка дипломатов? — А статус «Сахалин-2» не изменится? — Опять же — это другая сфера, экономическая. Нам не с руки заниматься эскалацией в ней, если для этого нет предпосылок. Думаю, Москва в любом случае не будет нагнетать ситуацию, но покажет, что мы недружественный шаг Токио заметили. Однако даже если японцы полностью уйдут с нашего рынка и из всех проектов, заменить их есть кем: и китайцами, и южнокорейцами. — Как дальше будут развиваться отношения между Россией и Японией? — Это зависит от того, насколько Токио готов противостоять США. Если решение о поставках вооружения было единичной историей, и японцы сказали американцам, что они сделают это, но больше их в конфликт втягивать не надо — это одно. Однако может быть, что поставки продолжатся и отношения будут ухудшаться. Другое дело, что в обозримом будущем Япония поймет, что все меняется и ей лучше не слепо следовать Штатам, а включаться в новый многополярный мир.