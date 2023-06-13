Путин закрыл все вопросы о будущем СВО

Россиянам дали понять, что их ждет на фоне контрнаступления Украины

14 июня 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин ответил на самые острые и актуальные вопросы, волнующие россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин положил конец дискуссии по наиболее важным темам, волнующим россиян на фоне контрнаступления Украины. Он дал исчерпывающие ответы на вопросы о целях спецоперации, второй волне мобилизации, Каховской ГЭС, введении военного положения, обстрелах приграничных территорий и планах России на будущее. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы беседы главы государства с военкорами в Кремле 13 июня. По их словам, президент пресек попытки западных СМИ запугать граждан. Встреча президента с военными корреспондентами символично прошла на следующий день после празднования Дня России и продлилась более двух часов. Беседу Путин начал с того, что пообещал быть честным и откровенным. В ответ на первый вопрос, который касался целей специальной военной операции (СВО) и коснувшихся их изменений, глава государства заявил, что они носят фундаментальный характер и менять их не планируется. Далее Путин вкратце напомнил предысторию отношений России со странами Запада и отметил, что Украина всего лишь очередное направление работы по раскачке России. Президент РФ Владимир Путин (в центре) пообещал отвечать на все вопросы откровенно Фото с сайта kremlin.ru «После госпереворота они понимали, что мы не можем просто так оставить Крым, ну не можем просто, это невозможно, это предательство было бы с нашей стороны, — тут же начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были наши добровольцы, но государство Российское не имело к этому никакого отношения вообще», — подчеркнул президент. Путин также выразил недоумение возведением на пьедестал «таких ублюдков, как Бандера». «Сбрасывают основателя Украины — Ленина — с пьедесталов. Ладно, это их дело. Но на это место Бандеру ставят — он же фашист. Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, который возглавляет государство Украины, как он может поддерживать неонацистов. Я просто не понимаю этого. Когда они уничтожали просто гражданское еврейское население, этого человека возвели в ранг национального героя и иже с ним подобных и теперь с этими плакатами разгуливают. Так что-то, что там происходит, конечно, нас в историческом плане никогда не устроит», — заявил российский лидер. Статья по теме Путин готовит Россию к жизни после спецоперации Далее президента попросили дать свежую оценку начавшемуся 4 июня контрнаступлению Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Путин подчеркнул, что в этот самый момент общения с военкорами на фронте идут бои по нескольким направлениям. «Это крупномасштабное наступление: на Времевском выступе начали, на Шахтерском направлении и на Запорожском. Оно начато именно с использования стратегических резервов и продолжается прямо сейчас. […] Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери. Из всех потерь, — а они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу, — у них структура этих потерь для них неблагоприятная», — рассказал президент. Неожиданным было признание президента в ответ на вопрос о виновниках трагедии на Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что стремилась к этому украинская сторона, а Россия в этом не была заинтересована — подконтрольные территории понесли тяжелые последствия. Затем Путин выразил сожаление, что это сорвало контрнаступление на данном направлении. «К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось», — пояснил глава государства. Журналисты и блогеры задавали самые актуальные, острые и «неудобные» вопросы. Президент ответил и про планы ввести в стране военное положение («В этом нет смысла»), и про новую волну мобилизации («Нет необходимости»), вражескую агентуру в российском тылу («Работа идет»), об обстрелах приграничных регионов («Задача по укреплению границ будет решена»), о помощи людям, потерявшим жилье, а также ветеранам и семьям участников СВО. Неожиданным Путин назвал вопрос о «зерновой сделке» и подтвердил, что цели, ради которых Россия пошла на нее, не достигнуты, поэтому власти намерены прекратить в ней участие. Министерство обороны РФ набирает контрактников для службы в зоне СВО, благодаря этому в новой волне мобилизации нет необходимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военкор Андрей Руденко обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения Донбасса. По его словам, учреждения не справляются с нагрузкой — на диагностику на КТ и МРТ запись идет на четыре месяца вперед. «Этих КТ, МРТ не стало не потому, что началась наша операция, а потому что их там не было никогда. Понимаете? Просто никогда не было. В Донецкой Республике, мы обсуждали с Минздравом, есть два МРТ. В Херсонской области вообще нет: для того, чтобы людей обследовать, им приходится ездить в Крым. В Крыму когда-то не было ни шиша. Мы приняли программу до 2030 года, и там очень приличные средства заложены. Они все зафиксированы, мы ничего сокращать не собираемся», — сказал глава государства. Путин положил конец общественной дискуссии по целому ряду наиболее важных вопросов, которые в первую очередь волновали общество, считают аналитики. Позиция президента была очень важна, так как уровень доверия населения к нему крайне высок, уверен политолог Марат Баширов. «Путин чутко реагирует на общественное мнение, все заданные вопросы как раз и находятся в общественном фокусе. Люди их задавали и обсуждали между собой. Ценно, что военкоры не сидели в изоляторах, на карантине. Президент общался с ними лично, и это очень важно, одно дело видеоконференция, другое — когда ты лицом к лицу общаешься с людьми, которые только что приехали с линии боевого соприкосновения. Это такой знак очень своеобразный, президент дает понять многим чиновникам, что когда дело касается важных тем, то процедуры изоляции неуместны», — отметил Баширов. Статья по теме Путин объяснил, в чем главный козырь России Путин лично ответил на попытки западных СМИ запугать россиян, считает замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. По его словам, в свете начавшегося украинского контрнаступления на страну «обрушился информационный вал». «Мы видим, как происходят попытки посеять хаос, панику, дезорганизовать российское общество, вызвать те или иные страхи. В этой ситуации прямое, честное слово, объективная информация из первых уст имеет очень большое значение. Путин выступил именно в качестве средства противодействия информационной войне, которая идет против России», — поделился мнением эксперт. По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Василия Колташова, время общения с военкорами выбрано не случайно — в обществе назрела необходимость дать разъяснения, а для него самого, президента, «наступила полная ясность». «Путин не комментирует события, пока для него не появляется полная определенность. Поэтому порой мы не слышим высказываний по некоторым ситуациям, поскольку, прежде чем давать им глубокую характеристику публично, он оценивает их. В настоящее время президент получил достаточно необходимых сведений о том, как разворачивается оборонительная операция армии России, что противник своих целей не достигает и, по всей видимости, не достигнет», — резюмировал Колташов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин положил конец дискуссии по наиболее важным темам, волнующим россиян на фоне контрнаступления Украины. Он дал исчерпывающие ответы на вопросы о целях спецоперации, второй волне мобилизации, Каховской ГЭС, введении военного положения, обстрелах приграничных территорий и планах России на будущее. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы беседы главы государства с военкорами в Кремле 13 июня. По их словам, президент пресек попытки западных СМИ запугать граждан. Встреча президента с военными корреспондентами символично прошла на следующий день после празднования Дня России и продлилась более двух часов. Беседу Путин начал с того, что пообещал быть честным и откровенным. В ответ на первый вопрос, который касался целей специальной военной операции (СВО) и коснувшихся их изменений, глава государства заявил, что они носят фундаментальный характер и менять их не планируется. Далее Путин вкратце напомнил предысторию отношений России со странами Запада и отметил, что Украина всего лишь очередное направление работы по раскачке России. «После госпереворота они понимали, что мы не можем просто так оставить Крым, ну не можем просто, это невозможно, это предательство было бы с нашей стороны, — тут же начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были наши добровольцы, но государство Российское не имело к этому никакого отношения вообще», — подчеркнул президент. Путин также выразил недоумение возведением на пьедестал «таких ублюдков, как Бандера». «Сбрасывают основателя Украины — Ленина — с пьедесталов. Ладно, это их дело. Но на это место Бандеру ставят — он же фашист. Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, который возглавляет государство Украины, как он может поддерживать неонацистов. Я просто не понимаю этого. Далее президента попросили дать свежую оценку начавшемуся 4 июня контрнаступлению Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Путин подчеркнул, что в этот самый момент общения с военкорами на фронте идут бои по нескольким направлениям. «Это крупномасштабное наступление: на Времевском выступе начали, на Шахтерском направлении и на Запорожском. Оно начато именно с использования стратегических резервов и продолжается прямо сейчас. […] Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери. Из всех потерь, — а они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу, — у них структура этих потерь для них неблагоприятная», — рассказал президент. Неожиданным было признание президента в ответ на вопрос о виновниках трагедии на Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что стремилась к этому украинская сторона, а Россия в этом не была заинтересована — подконтрольные территории понесли тяжелые последствия. Затем Путин выразил сожаление, что это сорвало контрнаступление на данном направлении. «К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось», — пояснил глава государства. Военкор Андрей Руденко обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения Донбасса. По его словам, учреждения не справляются с нагрузкой — на диагностику на КТ и МРТ запись идет на четыре месяца вперед. «Этих КТ, МРТ не стало не потому, что началась наша операция, а потому что их там не было никогда. Понимаете? Просто никогда не было. В Донецкой Республике, мы обсуждали с Минздравом, есть два МРТ. В Херсонской области вообще нет: для того, чтобы людей обследовать, им приходится ездить в Крым. В Крыму когда-то не было ни шиша. Мы приняли программу до 2030 года, и там очень приличные средства заложены. Они все зафиксированы, мы ничего сокращать не собираемся», — сказал глава государства. Путин положил конец общественной дискуссии по целому ряду наиболее важных вопросов, которые в первую очередь волновали общество, считают аналитики. Позиция президента была очень важна, так как уровень доверия населения к нему крайне высок, уверен политолог Марат Баширов. «Путин чутко реагирует на общественное мнение, все заданные вопросы как раз и находятся в общественном фокусе. Люди их задавали и обсуждали между собой. Путин лично ответил на попытки западных СМИ запугать россиян, считает замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. По его словам, в свете начавшегося украинского контрнаступления на страну «обрушился информационный вал». «Мы видим, как происходят попытки посеять хаос, панику, дезорганизовать российское общество, вызвать те или иные страхи. В этой ситуации прямое, честное слово, объективная информация из первых уст имеет очень большое значение. Путин выступил именно в качестве средства противодействия информационной войне, которая идет против России», — поделился мнением эксперт. По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Василия Колташова, время общения с военкорами выбрано не случайно — в обществе назрела необходимость дать разъяснения, а для него самого, президента, «наступила полная ясность». «Путин не комментирует события, пока для него не появляется полная определенность. Поэтому порой мы не слышим высказываний по некоторым ситуациям, поскольку, прежде чем давать им глубокую характеристику публично, он оценивает их. В настоящее время президент получил достаточно необходимых сведений о том, как разворачивается оборонительная операция армии России, что противник своих целей не достигает и, по всей видимости, не достигнет», — резюмировал Колташов.