Путин объяснил, в чем главный козырь России

Запад не учел его, начав прокси-войну c РФ

12 июня 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле 12 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин объяснил, в чем главный козырь страны. Начав прокси-войну, Запад не учел исторических традиций России и характер ее жителей, которые всегда вместе шли к победе — не только на фронте, но и в тылу. Укоренив традицию чествовать в День России 12 июня людей труда, Путин показывает, что их роль в настоящем и будущем страны не менее важна, чем роль участников СВО, комментируют эксперты церемонию вручения звезд Героев Труда и знаков лауреатов Госпремий. Награжденные слушали короткое обращение президента перед вручением госнаград Фото: kremlin.ru Чествование награжденных в День России стало традицией. Президент Путин приветствовал каждого лично. Только после того как все собрались, он обратился к ним, ко всем жителям страны и поздравил с праздником. «Этот праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине. Такие пронзительные чувства объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям — участникам спецоперации», — отметил Путин. По словам президента, «патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны предками». В свое время они «достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед». «Сейчас мы особенно остро осознаем, что значат их свершения, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества. Для нас это наследие священно. Мы верны его традициям», — подчеркнул глава государства. Лучшее тому подтверждение, по мнению Путина, — те, кто удостоен звания Героя Труда и кто стал лауреатами Госпремии. «Они своим примером, своей жизнью показывают нашу преданность Отечеству. Смогли достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного, волевого характера и душевной щедрости», — отметил Путин. В Георгиевском зале Кремля — почетные гости и обладатели Госпремий прошлых лет Фото: kremlin.ru Золотую звезду Героя Труда президент вручил конструктору Александру Иноземцеву, гендиректору Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрию Милехину, шахтеру Эдуарду Щербине, руководителю Бийской льняной компании Льву Каленову и учителю Татьяне Бабуровой. Лауреатами Госпремии в области науки и технологий стали ученые, врачи Геннадий Сухих, Левон Ашрафян, Дмитрий Трофимов, Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин, а также исследователи Курчатовского института Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин. В области литературы и искусства Госпремию получили художники-реставраторы Алексей Голубейко и Александра Орловская, а также руководитель хора им. Пятницкого Александра Пермякова. Лауреатом Госпремии за 2022 год стал режиссер, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отмечены и создатели фильма «Вызов» — первой картины, снятой в космосе: продюсер Константин Эрнст, режиссер и оператор Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Лауреатом Госпремии в области благотворительности признана член Общественной палаты РФ Юлия Зимова, в области правозащитной деятельности — глава фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. В области гуманитарной деятельности Госпремии удостоен гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров. «В основе России — вера и люди. Люди, которые идут от победы к победе, основывая свою жизнь и свою работу на вере. Вере в работу, вере в справедливость, вере в Россию», — заявил президент. Практически каждый из лауреатов выступил с ответным словом. Врач Левон Ашрафян отметил, что он — армянин, рожденный в Грузии и воспитанный на русской культуре. По его словам, его труд и труд его коллег — это «скромное подтверждение любви к Родине, веры в нее и надежды на великое светлое будущее». Ученый Дмитрий Трофимов подчеркнул, что в России созданы все условия, чтобы добиться успех в науке. Проникновенную речь произнесла продолжательница дела доктора Елизаветы Глинки — Ольга Демичева, которая с 2014 года постоянно помогает мирным жителям Донбасса, много лет живущим под бомбежками ВСУ. Прежде всего — детям. «Спецоперация — правозащитная операция. Другого пути у России не было», — заявила она. Продюсер Константин Эрнст стал одним из лауреатов Госпремии в области искусства за 2022 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время выступления продюсера Константина Эрнста его супруга, сидящая среди гостей церемонии, со слезами на глазах снимала мужа на телефон. На маму, принимающую награду от президента, в зале смотрели дочки актрисы Юлии Пересильд. Владимир Путин церемонией вручения высших госнаград людям труда продолжает традиции, сложившиеся в России много лет назад, объясняет URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, людям важно видеть, что президент отмечает не только руководителей крупного бизнеса, известных политиков, но и обычных рабочих, учителей, врачей, которые в условиях спецоперации обеспечивают надежный тыл. «Традиция отмечать тех, кто трудится в тылу и кто воюет на фронте — это элементы символической политики руководства, в которой составной частью является тысячелетняя история страны. Наше настоящее и будущее встраивается в определенную систему: у нас по-прежнему общая история, общие традиции, одна Родина, которую нужно защищать, у нас люди, которые создают общие блага. Люди видят, что Путин навел порядок в наших традициях, в представлении нашей истории. Это укрепляет веру в то, что, несмотря на трудности, на то, что против России снова выступает весь коллективный Запад, Россия выстоит», — отметил Нечаев. Для России 12 июня — это главный гражданский праздник, который символизирует день возникновения современной России, демократически свободной страны, основой которой стало гражданское общество, поясняет гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Неслучайно особая роль отведена благотворителям. Как сказал URA.RU председатель Благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией Владимир Вавилов, благотворительность — это «образ жизни». Это бескорыстная помощь государству. И если эту работу президент заметил, «значит, она важна и нужна для общества и для страны в целом», убежден Вавилов. Статья по теме Путин назвал тех, кто приближает окончание спецоперации Путин показывает, что пришло время каждому россиянину внести свой посильный вклад в развитие государства, полагает директор Института проблем современной политики Антон Орлов. «Отсюда такое внимание к меценатам и публичная оценка их заслуг. Оказание поддержки населением в решении государственных целей и задач становится новым трендом», — считает политолог. По его словам, Путин четко демонстрирует консолидацию общества перед внешней угрозой, показывает, что сегодня в России «нет места внутриполитическим разногласиям». Говоря о правозащитниках, считает гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский, Путин дает понять, что воспринимает их как «конструктивных партнеров по диалогу в отношении защиты прав граждан». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин объяснил, в чем главный козырь страны. Начав прокси-войну, Запад не учел исторических традиций России и характер ее жителей, которые всегда вместе шли к победе — не только на фронте, но и в тылу. Укоренив традицию чествовать в День России 12 июня людей труда, Путин показывает, что их роль в настоящем и будущем страны не менее важна, чем роль участников СВО, комментируют эксперты церемонию вручения звезд Героев Труда и знаков лауреатов Госпремий. Чествование награжденных в День России стало традицией. Президент Путин приветствовал каждого лично. Только после того как все собрались, он обратился к ним, ко всем жителям страны и поздравил с праздником. «Этот праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине. Такие пронзительные чувства объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям — участникам спецоперации», — отметил Путин. По словам президента, «патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны предками». В свое время они «достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед». Лучшее тому подтверждение, по мнению Путина, — те, кто удостоен звания Героя Труда и кто стал лауреатами Госпремии. «Они своим примером, своей жизнью показывают нашу преданность Отечеству. Смогли достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного, волевого характера и душевной щедрости», — отметил Путин. Золотую звезду Героя Труда президент вручил конструктору Александру Иноземцеву, гендиректору Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрию Милехину, шахтеру Эдуарду Щербине, руководителю Бийской льняной компании Льву Каленову и учителю Татьяне Бабуровой. Лауреатами Госпремии в области науки и технологий стали ученые, врачи Геннадий Сухих, Левон Ашрафян, Дмитрий Трофимов, Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин, а также исследователи Курчатовского института Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин. В области литературы и искусства Госпремию получили художники-реставраторы Алексей Голубейко и Александра Орловская, а также руководитель хора им. Пятницкого Александра Пермякова. Отмечены и создатели фильма «Вызов» — первой картины, снятой в космосе: продюсер Константин Эрнст, режиссер и оператор Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Лауреатом Госпремии в области благотворительности признана член Общественной палаты РФ Юлия Зимова, в области правозащитной деятельности — глава фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. В области гуманитарной деятельности Госпремии удостоен гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров. «В основе России — вера и люди. Люди, которые идут от победы к победе, основывая свою жизнь и свою работу на вере. Вере в работу, вере в справедливость, вере в Россию», — заявил президент. Практически каждый из лауреатов выступил с ответным словом. Врач Левон Ашрафян отметил, что он — армянин, рожденный в Грузии и воспитанный на русской культуре. По его словам, его труд и труд его коллег — это «скромное подтверждение любви к Родине, веры в нее и надежды на великое светлое будущее». Ученый Дмитрий Трофимов подчеркнул, что в России созданы все условия, чтобы добиться успех в науке. Во время выступления продюсера Константина Эрнста его супруга, сидящая среди гостей церемонии, со слезами на глазах снимала мужа на телефон. На маму, принимающую награду от президента, в зале смотрели дочки актрисы Юлии Пересильд. Владимир Путин церемонией вручения высших госнаград людям труда продолжает традиции, сложившиеся в России много лет назад, объясняет URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, людям важно видеть, что президент отмечает не только руководителей крупного бизнеса, известных политиков, но и обычных рабочих, учителей, врачей, которые в условиях спецоперации обеспечивают надежный тыл. «Традиция отмечать тех, кто трудится в тылу и кто воюет на фронте — это элементы символической политики руководства, в которой составной частью является тысячелетняя история страны. Для России 12 июня — это главный гражданский праздник, который символизирует день возникновения современной России, демократически свободной страны, основой которой стало гражданское общество, поясняет гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Неслучайно особая роль отведена благотворителям. Как сказал URA.RU председатель Благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией Владимир Вавилов, благотворительность — это «образ жизни». Это бескорыстная помощь государству. И если эту работу президент заметил, «значит, она важна и нужна для общества и для страны в целом», убежден Вавилов. Путин показывает, что пришло время каждому россиянину внести свой посильный вклад в развитие государства, полагает директор Института проблем современной политики Антон Орлов. «Отсюда такое внимание к меценатам и публичная оценка их заслуг. Оказание поддержки населением в решении государственных целей и задач становится новым трендом», — считает политолог. По его словам, Путин четко демонстрирует консолидацию общества перед внешней угрозой, показывает, что сегодня в России «нет места внутриполитическим разногласиям». Говоря о правозащитниках, считает гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский, Путин дает понять, что воспринимает их как «конструктивных партнеров по диалогу в отношении защиты прав граждан».