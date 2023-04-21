Под боком у США создается пророссийский союз

Лавров тестирует новые принципы внешней политики РФ

21 апреля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Турне главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку дало старт реализации новой Концепции внешней политики РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия начала реализовывать свою новую внешнюю политику. С этим эксперты-международники связывают турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по странам Латинской Америки с 17 по 21 апреля. В списке всего четыре государства — Бразилия, Венесуэла, Никарагуа и Куба. Но это те страны, с которыми Россия может выстроить надежный союз на американском континенте и которые уже заявили о готовности совместно строить новый многополярный мир, говорят политологи. За пять дней турне по Латинской Америке Лавров встретился с лидерами и министрами иностранных дел всех четырех государств. Подводя итоги переговоров в каждой из стран, глава МИД России открыто говорил о ситуации на Украине и причинах конфликта, о роли США и НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил четыре страны Латинской Америки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Бразилии Лавров подчеркнул важность совместной работы в рамках БРИКС и ООН. В Каракасе сделал акцент на идентичном взгляде Венесуэлы и России на «незаконные односторонние санкции» Запада. В Никарагуа Лавров говорил о совместных усилиях двух стран в построении «более справедливого многополярного миропорядка, основанного на Уставе ООН». Будучи на Кубе, глава МИД РФ напомнил о давнем стратегическом партнерстве и о требованиях России отменить рестрикции в отношении Гаваны. Выбор стран для турне Лаврова не случаен, отметили эксперты в разговоре с URA.RU. Все они названы в отдельном разделе новой Концепции внешней политики России, которую президент Владимир Путин утвердил в марте. В документе говорится, что РФ уделяет особое внимание «укреплению дружбы, взаимопонимания и углублению многопланового обоюдовыгодного партнерства» с Бразилией, Кубой, Никарагуа и Венесуэлой. Об этом говорил и сам Лавров во время своего визита в Латинскую Америку. По его словам, новая редакция документа предполагает существенное повышение внимания к континенту. «Концепция не предполагает какого-либо действия по навязыванию латиноамериканским и карибским странам рецептов извне. Она базируется на готовности и заинтересованности развивать отношения на основе взаимного уважения, взаимовыгодного продвижения в экономике, торговле и во внешней политике», — подчеркнул министр. Визит Лаврова демонстрирует, что реализация новой концепции внешней политики началась, отмечает замдиректора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. «Цель этой поездки Лаврова — укрепление наших позиций в Латинской Америке. Никарагуа, Куба и Венесуэла — это страны, с которыми у России стратегическое партнерство. С Бразилией мы его стремимся достичь. Это особая история. Там новый президент [Лула да Силва], у которого свое видение того, какой должна быть роль его страны в мировом сообществе. К тому же, в отличие от других государств, Бразилия — партнер России по БРИКС», — говорит Калашников. РФ опирается на страны с большим опытом борьбы с влиянием США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Венесуэла, Никарагуа и Куба — это страны, заслужившие независимость в многолетней борьбе с США, а Бразилия стремится к такому же статусу, пояснил URA.RU гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовский. «Когда ты строишь хороший дом, ты не можешь обойтись без хорошего фундамента. Хороший фундамент — это тот, который не треснет при первой же нагрузке и способен выдержать большое давление. Фундамент нового мира должен быть монолитным, поэтому логично, что для России первостепенным является налаживание отношений со странами, максимально дружественными нам, с похожим видением будущего человечества», — объяснил эксперт. По мнению старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Магомеда Кодзоева, помимо реализации новой доктрины внешней политики России, у турне Лаврова есть и дополнительные факторы: Латиноамериканский регион переживает новый «левый поворот». «Правительства этих стран, если и не занимают пророссийскую и прокитайскую позицию, то как минимум склонны придерживаться нейтралитета в том, что касается отношений России и Запада. Это мы уже видели и по работе в ООН, и в случае с прошлым президентом Бразилии Жаиром Болсонару, когда американцы настаивали на том, чтобы он не посещал в Москву, а он все же прилетел на переговоры», — считает эксперт. Статья по теме Путин определил условия для возрождения связей США и Европы с РФ Более того, добавил Кодзоев, нужно учитывать и еще один объективный фактор при выборе стран Лавровым — географический. «Государства Латинской Америки, будучи расположенными близко к США, острее всего реагируют на попытки Вашингтона распространять свое влияние и вмешиваться во внутренние дела других государств. Это у них заложено в генном коде. Ничего удивительного, что регион стал одним из тех, где пытается усилиться наша дипломатия», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия начала реализовывать свою новую внешнюю политику. С этим эксперты-международники связывают турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по странам Латинской Америки с 17 по 21 апреля. В списке всего четыре государства — Бразилия, Венесуэла, Никарагуа и Куба. Но это те страны, с которыми Россия может выстроить надежный союз на американском континенте и которые уже заявили о готовности совместно строить новый многополярный мир, говорят политологи. За пять дней турне по Латинской Америке Лавров встретился с лидерами и министрами иностранных дел всех четырех государств. Подводя итоги переговоров в каждой из стран, глава МИД России открыто говорил о ситуации на Украине и причинах конфликта, о роли США и НАТО. В Бразилии Лавров подчеркнул важность совместной работы в рамках БРИКС и ООН. В Каракасе сделал акцент на идентичном взгляде Венесуэлы и России на «незаконные односторонние санкции» Запада. В Никарагуа Лавров говорил о совместных усилиях двух стран в построении «более справедливого многополярного миропорядка, основанного на Уставе ООН». Будучи на Кубе, глава МИД РФ напомнил о давнем стратегическом партнерстве и о требованиях России отменить рестрикции в отношении Гаваны. Выбор стран для турне Лаврова не случаен, отметили эксперты в разговоре с URA.RU. Все они названы в отдельном разделе новой Концепции внешней политики России, которую президент Владимир Путин утвердил в марте. В документе говорится, что РФ уделяет особое внимание «укреплению дружбы, взаимопонимания и углублению многопланового обоюдовыгодного партнерства» с Бразилией, Кубой, Никарагуа и Венесуэлой. Об этом говорил и сам Лавров во время своего визита в Латинскую Америку. По его словам, новая редакция документа предполагает существенное повышение внимания к континенту. Визит Лаврова демонстрирует, что реализация новой концепции внешней политики началась, отмечает замдиректора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. «Цель этой поездки Лаврова — укрепление наших позиций в Латинской Америке. Никарагуа, Куба и Венесуэла — это страны, с которыми у России стратегическое партнерство. С Бразилией мы его стремимся достичь. Это особая история. Там новый президент [Лула да Силва], у которого свое видение того, какой должна быть роль его страны в мировом сообществе. К тому же, в отличие от других государств, Бразилия — партнер России по БРИКС», — говорит Калашников. Венесуэла, Никарагуа и Куба — это страны, заслужившие независимость в многолетней борьбе с США, а Бразилия стремится к такому же статусу, пояснил URA.RU гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовский. «Когда ты строишь хороший дом, ты не можешь обойтись без хорошего фундамента. Хороший фундамент — это тот, который не треснет при первой же нагрузке и способен выдержать большое давление. Фундамент нового мира должен быть монолитным, поэтому логично, что для России первостепенным является налаживание отношений со странами, максимально дружественными нам, с похожим видением будущего человечества», — объяснил эксперт. По мнению старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Магомеда Кодзоева, помимо реализации новой доктрины внешней политики России, у турне Лаврова есть и дополнительные факторы: Латиноамериканский регион переживает новый «левый поворот». «Правительства этих стран, если и не занимают пророссийскую и прокитайскую позицию, то как минимум склонны придерживаться нейтралитета в том, что касается отношений России и Запада. Это мы уже видели и по работе в ООН, и в случае с прошлым президентом Бразилии Жаиром Болсонару, когда американцы настаивали на том, чтобы он не посещал в Москву, а он все же прилетел на переговоры», — считает эксперт. Более того, добавил Кодзоев, нужно учитывать и еще один объективный фактор при выборе стран Лавровым — географический. «Государства Латинской Америки, будучи расположенными близко к США, острее всего реагируют на попытки Вашингтона распространять свое влияние и вмешиваться во внутренние дела других государств. Это у них заложено в генном коде. Ничего удивительного, что регион стал одним из тех, где пытается усилиться наша дипломатия», — резюмировал эксперт.