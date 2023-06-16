Путин представил коалицию независимых от США стран

Это ответ России на 10 санкционных пакетов Запада

16 июня 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл коалицию независимых от США государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Президент РФ Владимир Путин представил коалицию стран, которые вместе с Россией готовы бороться за свой экономический суверенитет. Всего за год их число выросло вдвое. И это — ответ Путина на 10 пакетов санкций Запада, которые были приняты за это время, комментируют эксперты итоги пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) 16 июня, в котором участвовал Путин. По их мнению, страна задала мировой тренд на независимость от США и всего коллективного Запада. В пленарном заседании ПМЭФ-2023 участвовал президент Алжира Абдельмаджид Теббун Фото: Владимир Андреев © URA.RU Начало пленарки ПМЭФ-2023 сместилось на час. Перед этим президент Путин вместе со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном прошел по главному стенду — площадке ОАЭ, которые выступили официальным партнером форума. После этого лидеры двух стран провели двусторонние переговоры. Путин проводил Нахайяна и затем вместе с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном начал общение с залом. Губернатор ХМАО Наталья Комарова активно налаживала зарубежные связи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нынешняя речь Путина — это, по сути, подведение итогов года (даже чуть больше) противостояния России западным санкциям. Он подчеркнул, что страна «не свернула на путь самоизоляции». «Наоборот, мы расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики. Это — рынки будущего. С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы, и продолжают расти дальше», — заявил Путин. На ПМЭФ-2023 приехали представители 130 стран мира. Ни о какой изоляции России речи не идет, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент убежден: это — «доказательство того, что здравый смысл, энергия бизнеса и объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура». «Стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала. Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу», — подчеркнул российский лидер. Одной из самых многочисленных на ПМЭФ стала делегация ОАЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин напомнил, что никто «не выгонял» с российского рынка западные компании, которые «не смогли устоять под мощным политическим давлением зарубежных политических элит». Но Россия готова их принять обратно («двери ни для кого не закрыты»). Да и сама активно осваивает новые рынки, причем речь идет о росте несырьевого экспорта. По словам Путина, «тенденции и лидеры в мировой экономике меняются». На подъеме новые страны. «И все попытки искусственно ограничивать кого-то приводят к тому, что в большей степени страдают те, кто вводит эти ограничения. Но это все не помешает нашему развитию. Вот как можно кому-то запретить покупать зерно у России? Это какой-то придурок может делать. Но рано или поздно эти люди должны понять, что это неприемлемо для миллионов», — заявил Путин. В ожидании выступления президента РФ бизнес-элиты обсуждали собственные проекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он подробно рассказал о планах российских властей по созданию благоприятного делового климата в России, по поддержке бизнеса. Путин заявил и об изменении экономической модели — переходе с экономики спроса на экономику предложения. С одной стороны, это обращение к отечественному бизнесу, с другой — озвучено это было для более широкой аудитории, для зарубежных партнеров. А их в этом году на ПМЭФ было вдвое больше, чем в 2022-м: тогда на форум приехали участники из 69 государств, на этот раз — 17 тысяч человек из 130 стран (Алжир, ОАЭ, Китай, Индия, Бразилия и другие). В выступлении Путин обошел тему украинского конфликта. Но прежде чем перейти к дискуссии, он показал ролик о зверствах неонацистов. «Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», — объяснил всем российский лидер. Президент Алжира, выступая на пленарке, объяснил, почему его страна не отказалась от диалога и сотрудничества с Россией: в одиночку государство не может противостоять кризисам и рискам, которые идут от Запада. «Россия играет важную роль в снижении этих кризисов», — заявил Абдельмаджид Теббун, страна которого придерживается схожих позиций. Для российских губернаторов ПМЭФ — это место встречи и обсуждения новых проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такое внимание к России и готовность сотрудничать с ней многих стран показывает, что РФ «была и остается мировым лидером», сказал URA.RU Геннадий Зюганов. «Россия дала миру уникальный социальный опыт, который позволил распавшейся империи собраться и двигаться вперед. И сейчас России нужны надежные партнеры. Заметьте, ни одна страна Африки или Латинской Америки не присоединилась к санкциям», — отметил Зюганов. Путин четко показал, что «никакого кризиса, тем более катастрофы с российской экономикой не произошло», пояснил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Кроме того, круг участников ПМЭФ демонстрирует, что «никакой консолидированной позиции мира против России не сложилось» — наоборот. «Путин пытается сформировать не антизападную коалицию, а коалицию независимости. В нее войдут те страны, которые свои суверенные права в экономике ценят выше, чем преференции Запада. Это непростой выбор. Но важно, что большой пул влиятельных и сильных экономик и технологически развитых стран не встали на путь против России. Попытки изоляции страны провалились. Сам факт того, что обсуждается одиннадцатый пакет санкций, выглядит уже анекдотически», — пояснил Шпунт. По мнению ректора МГИМО МИД РФ Анатолия Торкунова, несмотря на то, что о многополярности мира Путин заявил еще в своей Мюнхенской речи в 2007 году, этот процесс ускорился именно год назад — с началом прокси-войны Запада против РФ. «Коллективный Запад не заинтересован в многополярности, поскольку многие столетия он эксплуатирует и обогащается за счет стран Африки, Азии, Латинской Америки. Переход к многополярному миру — сложный, долгий и противоречивый процесс. Но главное — поставлена цель, которую разделяют в том числе те, кто приехал на ПМЭФ. Однозначного подхода нет, но сам тренд, который задала Россия, заметен везде», — отметил Торкунов. Новость по теме Главные тезисы из выступления Путина на ПМЭФ-2023 Путин поблагодарил представителей всех стран-участниц, которые, понимая возможные риски, приехали в Санкт-Петербург. Как считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, это показатель того, что президент формирует «новые партнерские связи, новые возможности для социально-экономического развития России с опорой на своих новых и старых партнеров». Президент понимает, что без таких партнерских связей России будет сложнее развивать экономический и технологический потенциал, объяснил URA.RU директор Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев. «Это возможно лишь в тесной кооперации с глобальными центрами экономической мощи — это страны БРИКС и другие наши партнеры», — резюмировал Белоконев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин представил коалицию стран, которые вместе с Россией готовы бороться за свой экономический суверенитет. Всего за год их число выросло вдвое. И это — ответ Путина на 10 пакетов санкций Запада, которые были приняты за это время, комментируют эксперты итоги пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) 16 июня, в котором участвовал Путин. По их мнению, страна задала мировой тренд на независимость от США и всего коллективного Запада. Начало пленарки ПМЭФ-2023 сместилось на час. Перед этим президент Путин вместе со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном прошел по главному стенду — площадке ОАЭ, которые выступили официальным партнером форума. После этого лидеры двух стран провели двусторонние переговоры. Путин проводил Нахайяна и затем вместе с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном начал общение с залом. Нынешняя речь Путина — это, по сути, подведение итогов года (даже чуть больше) противостояния России западным санкциям. Он подчеркнул, что страна «не свернула на путь самоизоляции». «Наоборот, мы расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики. Президент убежден: это — «доказательство того, что здравый смысл, энергия бизнеса и объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура». «Стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала. Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу», — подчеркнул российский лидер. Путин напомнил, что никто «не выгонял» с российского рынка западные компании, которые «не смогли устоять под мощным политическим давлением зарубежных политических элит». Но Россия готова их принять обратно («двери ни для кого не закрыты»). Да и сама активно осваивает новые рынки, причем речь идет о росте несырьевого экспорта. По словам Путина, «тенденции и лидеры в мировой экономике меняются». На подъеме новые страны. «И все попытки искусственно ограничивать кого-то приводят к тому, что в большей степени страдают те, кто вводит эти ограничения. Но это все не помешает нашему развитию. Он подробно рассказал о планах российских властей по созданию благоприятного делового климата в России, по поддержке бизнеса. Путин заявил и об изменении экономической модели — переходе с экономики спроса на экономику предложения. С одной стороны, это обращение к отечественному бизнесу, с другой — озвучено это было для более широкой аудитории, для зарубежных партнеров. А их в этом году на ПМЭФ было вдвое больше, чем в 2022-м: тогда на форум приехали участники из 69 государств, на этот раз — 17 тысяч человек из 130 стран (Алжир, ОАЭ, Китай, Индия, Бразилия и другие). В выступлении Путин обошел тему украинского конфликта. Но прежде чем перейти к дискуссии, он показал ролик о зверствах неонацистов. «Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», — объяснил всем российский лидер. Президент Алжира, выступая на пленарке, объяснил, почему его страна не отказалась от диалога и сотрудничества с Россией: в одиночку государство не может противостоять кризисам и рискам, которые идут от Запада. «Россия играет важную роль в снижении этих кризисов», — заявил Абдельмаджид Теббун, страна которого придерживается схожих позиций. Такое внимание к России и готовность сотрудничать с ней многих стран показывает, что РФ «была и остается мировым лидером», сказал URA.RU Геннадий Зюганов. «Россия дала миру уникальный социальный опыт, который позволил распавшейся империи собраться и двигаться вперед. И сейчас России нужны надежные партнеры. Заметьте, ни одна страна Африки или Латинской Америки не присоединилась к санкциям», — отметил Зюганов. Путин четко показал, что «никакого кризиса, тем более катастрофы с российской экономикой не произошло», пояснил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Кроме того, круг участников ПМЭФ демонстрирует, что «никакой консолидированной позиции мира против России не сложилось» — наоборот. «Путин пытается сформировать не антизападную коалицию, а коалицию независимости. В нее войдут те страны, которые свои суверенные права в экономике ценят выше, чем преференции Запада. По мнению ректора МГИМО МИД РФ Анатолия Торкунова, несмотря на то, что о многополярности мира Путин заявил еще в своей Мюнхенской речи в 2007 году, этот процесс ускорился именно год назад — с началом прокси-войны Запада против РФ. «Коллективный Запад не заинтересован в многополярности, поскольку многие столетия он эксплуатирует и обогащается за счет стран Африки, Азии, Латинской Америки. Переход к многополярному миру — сложный, долгий и противоречивый процесс. Но главное — поставлена цель, которую разделяют в том числе те, кто приехал на ПМЭФ. Однозначного подхода нет, но сам тренд, который задала Россия, заметен везде», — отметил Торкунов. Путин поблагодарил представителей всех стран-участниц, которые, понимая возможные риски, приехали в Санкт-Петербург. Как считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, это показатель того, что президент формирует «новые партнерские связи, новые возможности для социально-экономического развития России с опорой на своих новых и старых партнеров». Президент понимает, что без таких партнерских связей России будет сложнее развивать экономический и технологический потенциал, объяснил URA.RU директор Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев. «Это возможно лишь в тесной кооперации с глобальными центрами экономической мощи — это страны БРИКС и другие наши партнеры», — резюмировал Белоконев.