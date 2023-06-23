Путин усиливает борьбу с главной эпидемией XXI века

Россия в этом пока выигрывает у США

23 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин усиливает борьбу с ожирением и сахарным диабетом в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин усиливает борьбу с главной эпидемией XXI века — ожирением и сахарным диабетом. По числу страдающих от этих заболеваний Россия пока выигрывает у США. Однако риски, что ситуация будет усугубляться, есть, комментируют эксперты итоги встречи Путина с президентом НМИЦ эндокринологии Иваном Дедовым 23 июня. Президент тем самым хочет подтолкнуть россиян к здоровому образу жизни и стимулировать чиновников и врачей, говорят аналитики. Зачастую проблема лишнего веса связана с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием, говорят эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU С руководителем Национального центра эндокринологии Путин встречается регулярно. На этот раз Иван Дедов рассказал президенту о том, что ученым удалось обосновать «принципиально новую теорию развития аутоиммунных заболеваний». Связано это с развитием у людей ожирения и сахарного диабета. По словам Дедова, «количество таких заболеваний нарастает». Причинами становятся тревоги, психологические нагрузки и творческий труд. «По миру число болеющих сахарным диабетом — около одного миллиарда человек. Сахарным диабетом болеют миллионы, но среди них те, кто занимается физической работой — один процент, а остальные — те, кто занимается творческим трудом. Это потому, что мозг требует все больше и больше глюкозы», — объяснил Дедов. Кроме того, меняется рацион питания, отметил ученый. В пример он привел Финляндию, где генетически организм жителей настроен на животную пищу, но не на углеводы. С развитием индустрии питания, торговли рацион стал меняться, и это негативно сказывается на здоровье. Те же изменения ученые наблюдают и среди жителей русского Севера. «Не их пища», — заметил президент Путин. Перекусы на ходу, вредная пища — среди главных врагов здоровья россиян Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на рубеже XX—XXI веков признала ожирение неинфекционной эпидемией, назвав это заболевание чрезвычайной угрозой для человечества. Согласно прогнозам ВОЗ, в списке причин смертности ожирение уже к 2030 году выйдет на седьмое место. По данным ЦРУ США, которое в ноябре 2022 года представило рейтинг стран по уровню ожирения, Россия занимает 70 место в мире по распространенности этого заболевания — им страдают 23,1% взрослого населения страны. США занимают 12 место (36,2%), Саудовская Аравия — 14 место (35,4%), Турция — 17 место (32,1%), Великобритания — 36 место (27,8%), Украина — 61 место (24,1%). Вместе с тем проблема усугубляется с каждым годом, сообщил URA.RU зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В первую очередь, ожирению и, как следствие, развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, подвергнуты жители городов. «Это связано с сидячей работой, неактивным образом жизни, со стрессами. Ожирение — это серьезный фактор риска для развития различных заболеваний. Государству важно заниматься его профилактикой, популяризировать здоровый образ жизни, здоровое питание — это будет способствовать тому, что диагноз будет ставиться реже, будет меньше нагрузка и затрат на систему здравоохранения», — пояснил Леонов. Новость по теме В Минздраве забили тревогу из-за роста заболеваемости ожирением среди россиян О мерах профилактики и здоровом образе жизни говорится на разных уровнях, но личное внимание президента Путина к этой проблеме может сдвинуть ее решение с места, убежден социальный психолог, политолог Алексей Рощин. «Эта встреча будет неким стимулом для чиновников на местах в том числе. Ведь пандемия коронавируса показала, что люди с ожирением, с сахарным диабетом оказались в группе риска. Проблема в том, что у нас вряд ли есть реальные цифры: в тех же США на учет ставят чаще, регистрируют больше, у нас сами люди не озабочены этим и зачастую не обращаются за помощью», — отметил Рощин. Эндокринные заболевания — это одна из демографических угроз, пояснил URA.RU политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. Это угроза, которая в том числе несет риски депопуляции. По словам эксперта, если пандемия ковида и военная спецоперация, в ходе которых Россия тоже теряет людей, считаются неизбежными вызовами, то в случае с эндокринными заболеваниями можно бороться с помощью профилактических мер, что и старается донести Путин. «Этой встречей Путину важно понять, как можно снизить смертность, уровень заболеваний по этому направлению. Здесь требуются прорывные идеи, которые позволят принять управленческие решения. Путин хотел бы узнать мнение человека, который занимается наукой, — с помощью каких лекарственных препаратов, мер профилактики эту проблему можно снизить. Полагаю, что Путин рассчитывает получить предельно конкретные меры, которые могли бы повлиять на снижение масштабов этого бедствия», — пояснил Нечаев. Новость по теме В Екатеринбурге умерла от диабета девочка, которой мать не давала лекарство Путин, по словам политолога, всерьез озадачен этим вопросом, поскольку до сих пор считалось, что ожирение — это проблема стран Запада, США. Есть повод вернуться к своим традициям питания — без гамбургеров, колы и т. д., комментирует Нечаев. «Важно, чтобы учебные проработали рационы питания, чтобы этим занялись медучреждения, институты питания и т. д. Из таких зерен будет складываться программа мер по снижению смертности и будет более широко внедряться здоровый образ жизни», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин усиливает борьбу с главной эпидемией XXI века — ожирением и сахарным диабетом. По числу страдающих от этих заболеваний Россия пока выигрывает у США. Однако риски, что ситуация будет усугубляться, есть, комментируют эксперты итоги встречи Путина с президентом НМИЦ эндокринологии Иваном Дедовым 23 июня. Президент тем самым хочет подтолкнуть россиян к здоровому образу жизни и стимулировать чиновников и врачей, говорят аналитики. С руководителем Национального центра эндокринологии Путин встречается регулярно. На этот раз Иван Дедов рассказал президенту о том, что ученым удалось обосновать «принципиально новую теорию развития аутоиммунных заболеваний». Связано это с развитием у людей ожирения и сахарного диабета. По словам Дедова, «количество таких заболеваний нарастает». Причинами становятся тревоги, психологические нагрузки и творческий труд. Кроме того, меняется рацион питания, отметил ученый. В пример он привел Финляндию, где генетически организм жителей настроен на животную пищу, но не на углеводы. С развитием индустрии питания, торговли рацион стал меняться, и это негативно сказывается на здоровье. Те же изменения ученые наблюдают и среди жителей русского Севера. «Не их пища», — заметил президент Путин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на рубеже XX—XXI веков признала ожирение неинфекционной эпидемией, назвав это заболевание чрезвычайной угрозой для человечества. Согласно прогнозам ВОЗ, в списке причин смертности ожирение уже к 2030 году выйдет на седьмое место. По данным ЦРУ США, которое в ноябре 2022 года представило рейтинг стран по уровню ожирения, Россия занимает 70 место в мире по распространенности этого заболевания — им страдают 23,1% взрослого населения страны. США занимают 12 место (36,2%), Саудовская Аравия — 14 место (35,4%), Турция — 17 место (32,1%), Великобритания — 36 место (27,8%), Украина — 61 место (24,1%). Вместе с тем проблема усугубляется с каждым годом, сообщил URA.RU зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В первую очередь, ожирению и, как следствие, развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, подвергнуты жители городов. «Это связано с сидячей работой, неактивным образом жизни, со стрессами. Ожирение — это серьезный фактор риска для развития различных заболеваний. Государству важно заниматься его профилактикой, популяризировать здоровый образ жизни, здоровое питание — это будет способствовать тому, что диагноз будет ставиться реже, будет меньше нагрузка и затрат на систему здравоохранения», — пояснил Леонов. О мерах профилактики и здоровом образе жизни говорится на разных уровнях, но личное внимание президента Путина к этой проблеме может сдвинуть ее решение с места, убежден социальный психолог, политолог Алексей Рощин. «Эта встреча будет неким стимулом для чиновников на местах в том числе. Ведь пандемия коронавируса показала, что люди с ожирением, с сахарным диабетом оказались в группе риска. Проблема в том, что у нас вряд ли есть реальные цифры: в тех же США на учет ставят чаще, регистрируют больше, у нас сами люди не озабочены этим и зачастую не обращаются за помощью», — отметил Рощин. Эндокринные заболевания — это одна из демографических угроз, пояснил URA.RU политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. Это угроза, которая в том числе несет риски депопуляции. По словам эксперта, если пандемия ковида и военная спецоперация, в ходе которых Россия тоже теряет людей, считаются неизбежными вызовами, то в случае с эндокринными заболеваниями можно бороться с помощью профилактических мер, что и старается донести Путин. «Этой встречей Путину важно понять, как можно снизить смертность, уровень заболеваний по этому направлению. Путин, по словам политолога, всерьез озадачен этим вопросом, поскольку до сих пор считалось, что ожирение — это проблема стран Запада, США. Есть повод вернуться к своим традициям питания — без гамбургеров, колы и т. д., комментирует Нечаев. «Важно, чтобы учебные проработали рационы питания, чтобы этим занялись медучреждения, институты питания и т. д. Из таких зерен будет складываться программа мер по снижению смертности и будет более широко внедряться здоровый образ жизни», — резюмировал эксперт.