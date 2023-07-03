После СВО за ядерным оружием будут следить по-новому

В МИД РФ заговорили о пессимизме вокруг договора о нераспространении ЯО

03 июля 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Соглашения о ядерной безопасности теряют актуальность Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) будет пересмотрен после завершения глобального противостояния США с Россией и Китаем. Такое мнение в интервью URA.RU высказал бывший дипломат, политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, в ситуации, когда «ядерный клуб» расширился с пяти до девяти государств, а желающих получить ЯО становится все больше, очевидно, что Договор не эффективен. И именно это вызывает опасения у России, о чем заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Справка: ДНЯО был разработан Комитетом по разоружению ООН. Документ вступил в силу в 1970 году. Его цель — ограничить круг стран, обладающих ядерным оружием. Свою подпись под актом поставили более 170 государств. Кроме того, договор предусматривает условия применения ядерной энергетики в мирных целях. — Ростислав Владимирович, Сергей Лавров заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг договоров о нераспространении ядерного оружия, не внушает оптимизма. Что не так? Лавров рассказал об опасениях вокруг ЯО Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Нельзя сказать, что Договор о нераспространении ЯО эффективно действовал — количество ядерных стран все время увеличивается. Смысл договора же был в том, чтобы ограничить «ядерный клуб» пятеркой стран: СССР, Франция, Англия, США и Китай. Сейчас же ядерным оружием владеют еще Индия, Пакистан, Северная Корея. Неофициально им владеет Израиль (он не признает этого, но все знают, что ЯО там есть). И число таких стран будет только увеличиваться. Эту систему сдерживания предстоит менять — она себя не оправдала. Особенно остро выглядит нынешняя ситуация, когда Соединенные Штаты ведут агрессивное противостояние с Россией и Китаем — все три страны с ядерным оружием. — Россия планирует выходить из ДНЯО или менять его? — Не думаю, что Россия или кто-то еще специально решит выйти из договора, или что его будут специально отменять. Но очевидно, что нужно будет заключать другой договор. Однако сделать это можно будет только после того, как это американское противостояние, агрессия Штатов против России и Китая, которая включает в себя ситуацию на Украине и СВО, прекратится. После завершения этого конфликта Договор о нераспространении ядерного оружия будет адаптироваться к новым условиям. Сложно сказать, как он будет выглядеть. Но его будут перезаключать, так как сейчас все страны исходят из того, что оппонент в любой момент может нарушить ДНЯО. — Польша публично обратилась к Вашингтону с просьбой разместить у нее ядерное оружие в ответ на размещение российского ЯО в Белоруссии. Это что-то меняет с точки зрения реализации Договора и несет ли дополнительную угрозу России? Об американском ЯО просит Польша Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — С точки зрения договора эта просьба ничего не меняет. Американцы вряд ли будут размещать в Польше ядерное оружие. У них и так оно уже есть в Германии, им хватает. Есть понятие разумной достаточности — вот это тот самый случай. К тому же США используют поляков в качестве солдат на Украине: им не хочется, чтобы у «воюющей» против России страны было еще и ядерное оружие. Это опасная ситуация. — Лавров критиковал размещение США ядерного оружия в странах НАТО. Это нарушение ДНЯО со стороны США? — Это не прямое нарушение, но игра на грани. Не забывайте, что США не только размещают ядерные боеголовки в Европе, но и обучают местных пилотов их применению. В Белоруссии мы тоже зеркально это делаем: обучаем применению того оружия, которое у них находится. Формально контроль и мы, и США не передаем. Но в случае войны немецкие пилоты на немецких самолетах будут оперировать американским ядерным оружием. А такая ситуация — уже на гране нарушения ДНЯО. Прямого запрета на подобные действия нет, но де-факто это скользкая ситуация. Да, Россия тут действует исключительно в ответ. Но опасную ситуацию это не меняет: в итоге два государства по тем или иным причинам размещают на территории других стран свое ядерное оружие. — По мнению главы российского МИДа, ДНЯО становится поводом для дискриминации отдельных неядерных стран Западом. Могли бы пояснить, о чем идет речь? — Он имеет ввиду Иран. Против этой страны за нарушения ядерных договоров все время применяются санкции. У Израиля ядерное оружие есть, но санкции против него не вводят. Хотя американцы точно знают, что в свое время израильтяне похитили у них эти технологии. — В новой версии договора нужно будет обговорить, чтобы такой дискриминации не было? Статья по теме Россия готова стать источником нового международного права — Нет. Этого нельзя сделать. Эта дискриминация существует потому, что она претит договору. Вы не можете в договоре предусмотреть все варианты его нарушения, потому что они происходят умышленно, вопреки договору. Тут ничего нельзя поделать — любой договор действует до тех пор, пока он устраивает всех, кто его заключил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) будет пересмотрен после завершения глобального противостояния США с Россией и Китаем. Такое мнение в интервью URA.RU высказал бывший дипломат, политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, в ситуации, когда «ядерный клуб» расширился с пяти до девяти государств, а желающих получить ЯО становится все больше, очевидно, что Договор не эффективен. И именно это вызывает опасения у России, о чем заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Справка: ДНЯО был разработан Комитетом по разоружению ООН. Документ вступил в силу в 1970 году. Его цель — ограничить круг стран, обладающих ядерным оружием. Свою подпись под актом поставили более 170 государств. Кроме того, договор предусматривает условия применения ядерной энергетики в мирных целях. — Ростислав Владимирович, Сергей Лавров заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг договоров о нераспространении ядерного оружия, не внушает оптимизма. Что не так? — Нельзя сказать, что Договор о нераспространении ЯО эффективно действовал — количество ядерных стран все время увеличивается. Смысл договора же был в том, чтобы ограничить «ядерный клуб» пятеркой стран: СССР, Франция, Англия, США и Китай. Сейчас же ядерным оружием владеют еще Индия, Пакистан, Северная Корея. Неофициально им владеет Израиль (он не признает этого, но все знают, что ЯО там есть). И число таких стран будет только увеличиваться. Эту систему сдерживания предстоит менять — она себя не оправдала. Особенно остро выглядит нынешняя ситуация, когда Соединенные Штаты ведут агрессивное противостояние с Россией и Китаем — все три страны с ядерным оружием. — Россия планирует выходить из ДНЯО или менять его? — Не думаю, что Россия или кто-то еще специально решит выйти из договора, или что его будут специально отменять. Но очевидно, что нужно будет заключать другой договор. Однако сделать это можно будет только после того, как это американское противостояние, агрессия Штатов против России и Китая, которая включает в себя ситуацию на Украине и СВО, прекратится. — Польша публично обратилась к Вашингтону с просьбой разместить у нее ядерное оружие в ответ на размещение российского ЯО в Белоруссии. Это что-то меняет с точки зрения реализации Договора и несет ли дополнительную угрозу России? — С точки зрения договора эта просьба ничего не меняет. Американцы вряд ли будут размещать в Польше ядерное оружие. У них и так оно уже есть в Германии, им хватает. Есть понятие разумной достаточности — вот это тот самый случай. К тому же США используют поляков в качестве солдат на Украине: им не хочется, чтобы у «воюющей» против России страны было еще и ядерное оружие. Это опасная ситуация. — Лавров критиковал размещение США ядерного оружия в странах НАТО. Это нарушение ДНЯО со стороны США? — Это не прямое нарушение, но игра на грани. Не забывайте, что США не только размещают ядерные боеголовки в Европе, но и обучают местных пилотов их применению. В Белоруссии мы тоже зеркально это делаем: обучаем применению того оружия, которое у них находится. Формально контроль и мы, и США не передаем. Но в случае войны немецкие пилоты на немецких самолетах будут оперировать американским ядерным оружием. А такая ситуация — уже на гране нарушения ДНЯО. — По мнению главы российского МИДа, ДНЯО становится поводом для дискриминации отдельных неядерных стран Западом. Могли бы пояснить, о чем идет речь? — Он имеет ввиду Иран. Против этой страны за нарушения ядерных договоров все время применяются санкции. У Израиля ядерное оружие есть, но санкции против него не вводят. Хотя американцы точно знают, что в свое время израильтяне похитили у них эти технологии. — В новой версии договора нужно будет обговорить, чтобы такой дискриминации не было? — Нет. Этого нельзя сделать. Эта дискриминация существует потому, что она претит договору. Вы не можете в договоре предусмотреть все варианты его нарушения, потому что они происходят умышленно, вопреки договору. Тут ничего нельзя поделать — любой договор действует до тех пор, пока он устраивает всех, кто его заключил.