Лавров защитил Россию от санкций в спорте по плану Путина

С его помощью страна поможет и себе, и другим коллегам по ШОС

05 мая 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Москва уверена: спорт тоже должен быть многополярным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать свою спортивную ассоциацию. Это позволит одновременно расширить функционал ШОС, а также справиться с почти монопольным влиянием Запада в спорте. Так эксперты трактуют выступление главы МИД РФ по итогам саммита ШОС в Индии. По их словам, спортивная ассоциация ШОС даст возможность пострадавшим от санкций российским спортсменам вновь выступать на международных соревнованиях. На Гоа 5 мая завершилась встреча министров иностранных дел стран ШОС. Саммит продолжался два дня и был в первую очередь посвящен вопросу расширения организации. В частности, туда долгое время хочет вступить союзное государство России — Белоруссия, а также такие ближневосточные партнеры Москвы, как Египет и ОАЭ. По итогам мероприятия глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что участники обсудили работу над созданием валюты, альтернативной доллару, ситуацию в Афганистане и договорились усилить сотрудничество по вопросам безопасности. Лавров рассказал о схожем видении ситуации в мире у членов ШОС Фото: МИД России «Есть у нас общее видение тех проблем на мировой арене, которые сейчас сохраняются и есть общее желание координировать наши действия и в Организации Объединенных Наций и на Евразийском континенте. А также с такими структурами, как Евразийским экономическим союзом и со странами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Ну и в более глобальном плане сотрудничать со странами БРИКС», — заявил Лавров. Отдельно Сергей Лавров выделил культурную сферу. В частности министр упомянул работу над будущей спортивной организации внутри ШОС. «Есть инициатива российского президента дополнительно согласовать создание спортивной ассоциации ШОС», — сказал Лавров. Владимир Путин предложил создать спортивную структуру на базе Шанхайской организации сотрудничества еще на саммите в Самарканде в сентябре. Позже спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов уточнял, что идею поддерживают все участники, а от России ждут конкретных предложений по реализации. После начала спецоперации на Украине российских спортсменов отстранили от соревнований вопреки правилам и регламентам. Атлеты лишились возможности выступать практически на всех крупнейших турнирах: на чемпионате Европы и мира по футболу, на теннисном Уимблдоне, на различных соревнованиях по баскетболу, боксу и многих других. Под угрозой участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Даже в тех случаях, когда российских спортсменов допускают до соревнований, чаще всего им не дают выступать под собственным флагом. Из-за санкций страдают и российские спортсмены Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этой связи эксперты в разговоре с URA.RU назвали логичным желание Москвы создать подобную спортивную организацию в Евразии. Политолог Сергей Марков считает, что пока говорить об азиатской замене Олимпийским играм слишком рано, но дружественная международная спортивная федерация России однозначно пошла бы на пользу. «Россия хочет, чтобы ее спортсмены принимали участие в международных спортивных соревнованиях. Здесь и у других членов ШОС есть интерес — в организации без западных стран у них больше шансов на победы, при этом наличие России и Китая делает эти соревнования достаточно интересными», — говорит Марков. При этом политолог уверен, что выстраивание альтернативной структуры не ограничится только спортом. «ШОС нужно создавать глобальную альтернативную инфраструктуру. Все члены организации понимают, что сейчас санкциями пытаются отсечь от мира Россию, а завтра — могут легко попытаться уже отсечь их. Так что надо сделать альтернативу мессенджерам, соцсетям, системам денежных переводов и так далее», — считает Марков. Реальные перспективы для создания полноценной альтернативы западным спортивным организациям на базе ШОС есть, считает политолог Алексей Мухин. Эксперт напоминает, что Паназиатские игры уже существуют, однако для России они «маловаты». «Если не создать альтернативу, монополизация спорта Западом будет множиться с различными нарушениями. Но Москва одновременно хочет сделать ШОС более многофункциональной. Создать из нее универсальную организацию. Спорт будет одной из функцией новой ШОС», — считает Мухин. Статья по теме Россия с Китаем и Индией усилят значимый международный союз Депутат Госдумы и Олимпийский чемпион Сергей Чепиков назвал в разговоре с URA.RU спортивную альтернативу на базе ШОС «хорошим вариантом». Бывший биатлонист считает, что России нужно работать в этом направлении, «раз не дают выступать в полной мере в Европе и на Олимпийских играх». «Если говорить о зимних видах спорта, то все же они вертятся вокруг северных стран. Да, биатлон набирает популярность в Китае. Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален тренировали их сборную. Олимпиаду недавно в Китае провели. Поэтому непреодолимых препятствий для ШОС здесь нет, но все же я рассчитываю, что это будет промежуточный вариант, а потом наших зимние спортсмены смогут опять конкурировать с европейцами. А для многих летних видов спорта новая спорторганизация на базе ШОС может стать и основной» — подытожил Чепиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать свою спортивную ассоциацию. Это позволит одновременно расширить функционал ШОС, а также справиться с почти монопольным влиянием Запада в спорте. Так эксперты трактуют выступление главы МИД РФ по итогам саммита ШОС в Индии. По их словам, спортивная ассоциация ШОС даст возможность пострадавшим от санкций российским спортсменам вновь выступать на международных соревнованиях. На Гоа 5 мая завершилась встреча министров иностранных дел стран ШОС. Саммит продолжался два дня и был в первую очередь посвящен вопросу расширения организации. В частности, туда долгое время хочет вступить союзное государство России — Белоруссия, а также такие ближневосточные партнеры Москвы, как Египет и ОАЭ. По итогам мероприятия глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что участники обсудили работу над созданием валюты, альтернативной доллару, ситуацию в Афганистане и договорились усилить сотрудничество по вопросам безопасности. «Есть у нас общее видение тех проблем на мировой арене, которые сейчас сохраняются и есть общее желание координировать наши действия и в Организации Объединенных Наций и на Евразийском континенте. А также с такими структурами, как Евразийским экономическим союзом и со странами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Ну и в более глобальном плане сотрудничать со странами БРИКС», — заявил Лавров. Отдельно Сергей Лавров выделил культурную сферу. В частности министр упомянул работу над будущей спортивной организации внутри ШОС. «Есть инициатива российского президента дополнительно согласовать создание спортивной ассоциации ШОС», — сказал Лавров. Владимир Путин предложил создать спортивную структуру на базе Шанхайской организации сотрудничества еще на саммите в Самарканде в сентябре. Позже спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов уточнял, что идею поддерживают все участники, а от России ждут конкретных предложений по реализации. После начала спецоперации на Украине российских спортсменов отстранили от соревнований вопреки правилам и регламентам. Атлеты лишились возможности выступать практически на всех крупнейших турнирах: на чемпионате Европы и мира по футболу, на теннисном Уимблдоне, на различных соревнованиях по баскетболу, боксу и многих других. Под угрозой участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Даже в тех случаях, когда российских спортсменов допускают до соревнований, чаще всего им не дают выступать под собственным флагом. В этой связи эксперты в разговоре с URA.RU назвали логичным желание Москвы создать подобную спортивную организацию в Евразии. Политолог Сергей Марков считает, что пока говорить об азиатской замене Олимпийским играм слишком рано, но дружественная международная спортивная федерация России однозначно пошла бы на пользу. При этом политолог уверен, что выстраивание альтернативной структуры не ограничится только спортом. «ШОС нужно создавать глобальную альтернативную инфраструктуру. Все члены организации понимают, что сейчас санкциями пытаются отсечь от мира Россию, а завтра — могут легко попытаться уже отсечь их. Так что надо сделать альтернативу мессенджерам, соцсетям, системам денежных переводов и так далее», — считает Марков. Реальные перспективы для создания полноценной альтернативы западным спортивным организациям на базе ШОС есть, считает политолог Алексей Мухин. Эксперт напоминает, что Паназиатские игры уже существуют, однако для России они «маловаты». Депутат Госдумы и Олимпийский чемпион Сергей Чепиков назвал в разговоре с URA.RU спортивную альтернативу на базе ШОС «хорошим вариантом». Бывший биатлонист считает, что России нужно работать в этом направлении, «раз не дают выступать в полной мере в Европе и на Олимпийских играх». «Если говорить о зимних видах спорта, то все же они вертятся вокруг северных стран. Да, биатлон набирает популярность в Китае. Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален тренировали их сборную. Олимпиаду недавно в Китае провели. Поэтому непреодолимых препятствий для ШОС здесь нет, но все же я рассчитываю, что это будет промежуточный вариант, а потом наших зимние спортсмены смогут опять конкурировать с европейцами. А для многих летних видов спорта новая спорторганизация на базе ШОС может стать и основной» — подытожил Чепиков.