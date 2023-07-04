Власти РФ изменили подход к управлению страной из-за СВО

Мишустин усилил роль регионов

04 июля 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

С начала спецоперации отношения Москвы с регионами изменились, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ с начала спецоперации на Украине усиливает роль региональных властей в управлении страной. Больше внимания уделяют в том числе представителям субъектов РФ — сенаторам. Так эксперты URA.RU трактуют итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета Федерации 4 июля. По словам аналитиков, премьер показывает, что правительство принимает решения в постоянном контакте со всеми участниками системы управления. Работа Совета Федерации и правительства Правительство рассмотрело более 130 инициатив Совета Федерации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин начал встречу с сенаторами с того, что обозначил их роль в происходящих процессах. «Сенаторы помогают в первую очередь создать четкое правовое поле, которое стало бы базой для выполнения социальных обязательств перед гражданами и позволило выстроить устойчивую к внешним шокам экономику», — подчеркнул глава правительства РФ. По словам Мишустина, более 130 инициатив Совета Федерации были представлены и рассмотрены правительством. Большинство из них одобрены. Поддержаны практически все социально значимые законопроекты Совфеда. «Только в 2023 году президент подписал 53 закона, которые разработаны вами, либо с вашим непосредственным участием. Среди них — документы, которые позволят сформировать в четырех новых субъектах РФ судебную систему, обеспечить соблюдение прав наших граждан на этих территориях», — обратился к сенаторам Мишустин. Михаил Мишустин предложил и дальше синхронизировать работу правительства РФ и Совета Федерации Фото: официальный сайт Правительства РФ Премьер предложил и дальше синхронизировать взаимодействие правительства и Совета Федерации при подготовке значимых решений. «Чем раньше мы сможем обмениваться законотворческими планами, тем эффективнее будут использованы эти решения. Мы рассчитываем, что сенаторы также будут активнее взаимодействовать и сотрудничать с моими заместителями. Каждый из них, кто курирует федеральные округа, готов всегда выслушать и вместе поработать над тем, что еще нужно сделать», — сказал глава правительства РФ. Михаил Мишустин (крайний справа) наладил эффективную работу с представителями российского парламента, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU После вступительного слова Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, премьер ответил на вопросы сенаторов. Они касались продажи продукции фермерских хозяйств, модернизации и строительства детских оздоровительных лагерей, ограничений продажи некачественного алкоголя и других актуальных тем. Формат встречи — подведение итогов работы и ответы на вопросы — активно используется Мишустиным при общении с народными избранниками. Так, второй год подряд он встречался в таком режиме с представителями фракций Госдумы накануне отчета перед нижней палатой парламента. Аналогичная встреча с сенаторами проходила год назад. Тогда упор в обсуждении был сделан на вопросы социальной политики и санкций Запада. Усиление роли регионов Направления работы правительства РФ обсуждаются со всеми участниками системы управления, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства РФ уделяет больше внимания представителям регионов из-за того, что в политической системе изменилась их роль — они стали более заметными фигурами, считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По его словам, раньше региональные лидеры ездили в Москву «выбивать» деньги, субсидии, проекты. А теперь Москва обращается к регионам с просьбами. «С начала спецоперации резко изменилась роль губернаторов. О вопросах территориальной обороны и создания вооруженных сил на местах говорят губернаторы Белгородской, Курской и Ростовской областей, вопросами мобилизации и снабжения частей занимаются губернаторы Сахалина и Дальнего Востока. Вчера глава одного из регионов принял решение, что захваченные у браконьеров быстроходные катера будут переданы вооруженным силам. За эти два года резко изменилась федеральная роль руководителей субъектов РФ. Мы это наблюдаем по губернаторам, но ведь сенатор — это второй человек по должности, он представляет регион в Москве», — пояснил эксперт. Статья по теме Правительство РФ придумало, как еще помочь небогатым россиянам Мишустин демонстрирует, что не одно правительство организует управление страной, оно действует в постоянном контакте со всеми институтами власти, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В целом премьер проводит активную политику — встречается с партиями, Госдумой, президентом, Советом Федерации и промышленниками. У него постоянно идут встречи и консультации. Важно, что основные направления, которые реализует правительство, он обсуждает со всеми участниками системы управления и координирует текущие действия», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ с начала спецоперации на Украине усиливает роль региональных властей в управлении страной. Больше внимания уделяют в том числе представителям субъектов РФ — сенаторам. Так эксперты URA.RU трактуют итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета Федерации 4 июля. По словам аналитиков, премьер показывает, что правительство принимает решения в постоянном контакте со всеми участниками системы управления. Работа Совета Федерации и правительства Мишустин начал встречу с сенаторами с того, что обозначил их роль в происходящих процессах. «Сенаторы помогают в первую очередь создать четкое правовое поле, которое стало бы базой для выполнения социальных обязательств перед гражданами и позволило выстроить устойчивую к внешним шокам экономику», — подчеркнул глава правительства РФ. По словам Мишустина, более 130 инициатив Совета Федерации были представлены и рассмотрены правительством. Большинство из них одобрены. Поддержаны практически все социально значимые законопроекты Совфеда. Премьер предложил и дальше синхронизировать взаимодействие правительства и Совета Федерации при подготовке значимых решений. «Чем раньше мы сможем обмениваться законотворческими планами, тем эффективнее будут использованы эти решения. Мы рассчитываем, что сенаторы также будут активнее взаимодействовать и сотрудничать с моими заместителями. Каждый из них, кто курирует федеральные округа, готов всегда выслушать и вместе поработать над тем, что еще нужно сделать», — сказал глава правительства РФ. После вступительного слова Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, премьер ответил на вопросы сенаторов. Они касались продажи продукции фермерских хозяйств, модернизации и строительства детских оздоровительных лагерей, ограничений продажи некачественного алкоголя и других актуальных тем. Формат встречи — подведение итогов работы и ответы на вопросы — активно используется Мишустиным при общении с народными избранниками. Так, второй год подряд он встречался в таком режиме с представителями фракций Госдумы накануне отчета перед нижней палатой парламента. Аналогичная встреча с сенаторами проходила год назад. Тогда упор в обсуждении был сделан на вопросы социальной политики и санкций Запада. Усиление роли регионов Глава правительства РФ уделяет больше внимания представителям регионов из-за того, что в политической системе изменилась их роль — они стали более заметными фигурами, считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По его словам, раньше региональные лидеры ездили в Москву «выбивать» деньги, субсидии, проекты. А теперь Москва обращается к регионам с просьбами. «С начала спецоперации резко изменилась роль губернаторов. О вопросах территориальной обороны и создания вооруженных сил на местах говорят губернаторы Белгородской, Курской и Ростовской областей, вопросами мобилизации и снабжения частей занимаются губернаторы Сахалина и Дальнего Востока. Вчера глава одного из регионов принял решение, что захваченные у браконьеров быстроходные катера будут переданы вооруженным силам. Мишустин демонстрирует, что не одно правительство организует управление страной, оно действует в постоянном контакте со всеми институтами власти, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В целом премьер проводит активную политику — встречается с партиями, Госдумой, президентом, Советом Федерации и промышленниками. У него постоянно идут встречи и консультации. Важно, что основные направления, которые реализует правительство, он обсуждает со всеми участниками системы управления и координирует текущие действия», — резюмировал политолог.