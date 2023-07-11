Путин отреагировал на падение курса рубля

Выводы президента России неутешительны для США и ЕС

11 июля 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин убедился в надежности отечественной финансовой системы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Россияне могут не опасаться финансового кризиса — банковская система страны чувствует себя уверенно. Это главные смыслы публичной части встречи президента РФ Владимира Путина с главой ВТБ Андреем Костиным 11 июля, пояснили URA.RU эксперты. По их словам, это своего рода реакция Путина падение курса рубля. Встреча показала, что, в отличие от США и ЕС, отечественные банки приспособились к работе в новых условиях. Открытая часть встречи президент Путина с главой ВТБ оказалась короткой. Путин попросил рассказать, как под санкциями Запада чувствует себя один из главных банков страны. «ВТБ исторически занимался прежде всего обслуживанием внешнеторговой деятельности, в этой связи был завязан в значительной степени на тех клиентов, которые работают в этой сфере, на иностранную инфраструктуру. И конечно, проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям», — заметил президент. ВТБ приспособился к работе под западными санкциями, заверил глава банка Андрей Костин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Костина, работать с прибылью ВТБ начал уже в четвертом квартале 2022 года — уже спустя полгода после введения санкций. «Активно занимаемся созданием новой инфраструктуры по расчетам в рублях и в валютах дружественных стран. Мы присутствуем в крупнейших азиатских странах, таких как Китай, Индия, в странах СНГ. Что касается тех санкций, которые против нас применили, может быть, благодаря им мы выработали определенный иммунитет и повысили свой суверенитет», — сказал Костин. Глава ВТБ отметил, что с введением санкций против российских банков Запад пострадал не в меньшей степени. В США, по его словам, идет «крупнейший с 2008 года банковский кризис», который «распространяется на Европу». «Санкции обоюдоострые. Они разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов, и в итоге мы имеем то, что имеем. Но наш банковский сектор чувствует себя надежно», — заверил Андрей Костин. Повышение уровня независимости российской банковской системы произошло вовремя, сделал выводы президент Путин. На фоне негативных тенденций в финансовой системе США, отечественные банки работают более уверенно. И это важный сигнал Путина жителям страны, полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это показывает, что с российской банковской системой, важной частью которой является ВТБ, все нормально. [Для людей] это важно в условиях колебания российской валюты», — пояснил Минченко. Россиянам можно не опасаться финансового кризиса, заверяют эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Колебания на валютном рынке в России начались 26 июня. По состоянию на 11 июля курс доллара составил 91,4 рубля, курс евро — выше 100,4 рубля. Ослабление российской валюты пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU связал с возможными спекуляциями на рынке. Вместе с тем, отметил тогда Песков, в целом макроэкономические показатели в России «лучше ожидаемых», о чем президент Путин говорил 4 июля на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Мы действительно видим такие колебания [валют]. Но мы это видели несколько раз и ранее. Были отскоки назад. Как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас.По поводу макроэкономической стабильности никаких вопросов не возникает», — сказал Песков URA.RU. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина охарактеризовала текущую ситуацию на валютном рынке как «благо для России». В то же время глава Сбера Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Центробанка РФ, назвал действующий курс не оптимальным и спрогнозировал укрепление рубля. С ним согласился и глава ВТБ Костин, по мнению которого, падение рубля будет остановлено и начнется его укрепление. Падение курса рубля, по мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, «влияет на инфляционную составляющую», но встречей с Костиным Путин дает понять, что все под контролем. «Эта ситуация сто процентов не будет драматичной. В течение полугода она будет сбалансирована. Ситуация находится под полным контролем Центробанка и правительства. Поэтому жителям страны можно быть спокойными», — убежден Аксаков. Новость по теме В Кремле оценили, как падение курса рубля влияет на стабильность в России Более того, в этом году российская банковская система планирует получить рекордную прибыль, сказал URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Прогноз по прибыли даже больше, чем было в 2021 году — тогда банки получили доход в 2,4 триллиона рублей. Поэтому, да, наша система чувствует себя уверенно. Кредитный потенциал очень высокий, внутренние расчеты обеспечиваются полностью. Есть проблемы с внешними расчетами, но решения ищем и мы, и наши зарубежные партнеры, которые хотят развивать сотрудничество с Россией», — сказал парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне могут не опасаться финансового кризиса — банковская система страны чувствует себя уверенно. Это главные смыслы публичной части встречи президента РФ Владимира Путина с главой ВТБ Андреем Костиным 11 июля, пояснили URA.RU эксперты. По их словам, это своего рода реакция Путина падение курса рубля. Встреча показала, что, в отличие от США и ЕС, отечественные банки приспособились к работе в новых условиях. Открытая часть встречи президент Путина с главой ВТБ оказалась короткой. Путин попросил рассказать, как под санкциями Запада чувствует себя один из главных банков страны. «ВТБ исторически занимался прежде всего обслуживанием внешнеторговой деятельности, в этой связи был завязан в значительной степени на тех клиентов, которые работают в этой сфере, на иностранную инфраструктуру. И конечно, проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям», — заметил президент. По словам Костина, работать с прибылью ВТБ начал уже в четвертом квартале 2022 года — уже спустя полгода после введения санкций. «Активно занимаемся созданием новой инфраструктуры по расчетам в рублях и в валютах дружественных стран. Мы присутствуем в крупнейших азиатских странах, таких как Китай, Индия, в странах СНГ. Что касается тех санкций, которые против нас применили, может быть, благодаря им мы выработали определенный иммунитет и повысили свой суверенитет», — сказал Костин. Глава ВТБ отметил, что с введением санкций против российских банков Запад пострадал не в меньшей степени. В США, по его словам, идет «крупнейший с 2008 года банковский кризис», который «распространяется на Европу». «Санкции обоюдоострые. Они разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов, и в итоге мы имеем то, что имеем. Но наш банковский сектор чувствует себя надежно», — заверил Андрей Костин. И это важный сигнал Путина жителям страны, полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это показывает, что с российской банковской системой, важной частью которой является ВТБ, все нормально. [Для людей] это важно в условиях колебания российской валюты», — пояснил Минченко. Колебания на валютном рынке в России начались 26 июня. По состоянию на 11 июля курс доллара составил 91,4 рубля, курс евро — выше 100,4 рубля. Ослабление российской валюты пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU связал с возможными спекуляциями на рынке. Вместе с тем, отметил тогда Песков, в целом макроэкономические показатели в России «лучше ожидаемых», о чем президент Путин говорил 4 июля на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Мы действительно видим такие колебания [валют]. Но мы это видели несколько раз и ранее. Были отскоки назад. Как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас.По поводу макроэкономической стабильности никаких вопросов не возникает», — сказал Песков URA.RU. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина охарактеризовала текущую ситуацию на валютном рынке как «благо для России». В то же время глава Сбера Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Центробанка РФ, назвал действующий курс не оптимальным и спрогнозировал укрепление рубля. С ним согласился и глава ВТБ Костин, по мнению которого, падение рубля будет остановлено и начнется его укрепление. Падение курса рубля, по мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, «влияет на инфляционную составляющую», но встречей с Костиным Путин дает понять, что все под контролем. Более того, в этом году российская банковская система планирует получить рекордную прибыль, сказал URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Прогноз по прибыли даже больше, чем было в 2021 году — тогда банки получили доход в 2,4 триллиона рублей. Поэтому, да, наша система чувствует себя уверенно. Кредитный потенциал очень высокий, внутренние расчеты обеспечиваются полностью. Есть проблемы с внешними расчетами, но решения ищем и мы, и наши зарубежные партнеры, которые хотят развивать сотрудничество с Россией», — сказал парламентарий.