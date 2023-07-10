Курс евро упал ниже 100 рублей 10 июля 2023 в 21:20 Размер текста - 17 + Евро подешевел с 100,6 рубля до 99,4 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курс евро упал до 99,4 рубля. Еще в начале дня он стоил 100,6 рубля, сообщают данные Московской биржи. К вечеру 10 июля евро по отношению к рублю стоит 99,4 рубля. Уточняется, что стоимость доллара упала до 90,4 рубля, а цена юани снизилась до 12, 5 рубля, говорится в данных Мосбиржи. Ранее рубль начал активно падать. Тем не менее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала нестабильный курс российской валюты «благом» для экономики страны, которое позволяет легче поглощать внешние раздражители, передает телеканал 360. Также экономист Михаил Беляев заявил, что в скором времени доллар и евро подешевеют, пишет MK.RU . Курс евро упал до 99,4 рубля. Еще в начале дня он стоил 100,6 рубля, сообщают данные Московской биржи. К вечеру 10 июля евро по отношению к рублю стоит 99,4 рубля. Уточняется, что стоимость доллара упала до 90,4 рубля, а цена юани снизилась до 12, 5 рубля, говорится в данных Мосбиржи. Ранее рубль начал активно падать. Тем не менее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала нестабильный курс российской валюты «благом» для экономики страны, которое позволяет легче поглощать внешние раздражители, передает телеканал 360. Также экономист Михаил Беляев заявил, что в скором времени доллар и евро подешевеют, пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям