Путин нашел замену нанотехнологиям

Новые разработки повышают шансы России на независимость от США, Европы и Китая

13 июля 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин заверил ученых, что никто не сможет «отменить науку» в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Президент РФ Владимир Путин нашел замену нанотехнологиям. Рывок в экономике, в социальной сфере, в безопасности России должна обеспечить квантовая механика, объяснили URA.RU эксперты смыслы участия Путина в Форуме будущих технологий 13 июля. По словам аналитиков, времени на раскачку в условиях давления Запада нет, поэтому Путин и объявил разработку нацпроекта в этой сфере. При личном контроле президента чиновники и бизнес не рискнут тормозить исследования и, главное, внедрение их в жизнь. Человек-энциклопедия Анатолий Вассерман, который в кулуарах форума стал самым популярным гостем, убежден в будущем технологическом лидерстве России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оказавшись на площадке форума, непосвященный человек волей-неволей задается вопросом: «Что уникального в сверкающих стендах с меняющимися картинками пузырьков, колец, небоскребов?» У многих участников даже больший интерес вызвал прогуливающийся член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман — человек-энциклопедия. Лично на него форум, или, точнее, его предмет произвел впечатление. «По некоторым направлениям Россия на мировом уровне, по некоторым мы даже определяем этот уровень. У России есть все шансы стать мировым лидером в технологиях будущего», — с уверенностью сказал Вассерман URA.RU. По мере погружения в контекст становится понятно, что он имел в виду. Как объяснил URA.RU руководитель лаборатории квантовых оптических технологий МГУ Сергей Кулик, разработки ведутся по трем основным направлениям: квантовые коммуникации (защищенная связь), квантовые вычисления (сверхмощные компьютеры) и квантовые сенсоры (сверхчувствительные приборы). «У российских компаний уже есть успехи в сфере квантовой связи: созданы системы для конфиденциальной связи. Разрабатываются сверхмощные компьютеры для решения, например, задач по поиску и оптимизации различных процессов. Сенсоры, полученные на основе квантовых технологий, в медицине позволят проводить более точную диагностику и на ее основе определять ход лечения, вычислять дозировку лекарств», — объяснил эксперт. Городским транспортом уже в скором времени будут управлять с помощью квантовых технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визуализировать скрытую от глаз квантовую механику хоть как-то помогают выставочные стенды. Из презентаций следует, что, например, в Москве технологии будущего планируют внедрять в работу городского транспорта: супермощные компьютеры помогут создавать самые эффективные маршруты и графики движения автобусов и трамваев. Другое направление — обеспечение безопасности: классические системы распознавания лиц и видеонаблюдения за улицами города (а их до сих пор нет во многих российских муниципалитетах) в Москве уже кажутся устаревшими. О некоторых технологиях будущего на выставке рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Главе государства показали самый мощный квантовый компьютер России. В удаленном режиме Путин запустил процесс моделирования в реальном времени простой молекулы. Разговор о квантовых технологиях и технологиях будущего в целом продолжился уже на пленарном заседании форума. Участники форума попытались сделать свои стенды максимально информативными, чтобы донести о новейших достижениях в области квантовых технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин, выйдя к трибуне, прямо сказал, что его речь не будет фундаментальной — слишком специфическая тема. Тем не менее, отчасти она именно такой и оказалась. В том числе потому, что технологии будущего (а это и квантовые технологии) уже совсем скоро «будут определять облик национальных экономик». Россия не собирается останавливаться, несмотря на внешнее давление, заверил Путин. Наоборот — «позитивные процессы набирают силу в промышленности и в технологической сфере». А чтобы сделать их еще более эффективными, государство готово помогать ученым, исследователям. «Многие критические технологии мы покупали в „чужом магазине“. В какой-то момент перед нами плотно затворили двери и повесили вывеску „Закрыто“. Мы извлекли уроки из этого», — подчеркнул президент. Президент Путин пообещал господдержку исследователям в области новейших технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощь государства будет вполне конкретной: Путин объявил о разработке нового национального проекта, который коснется экономики данных. Строиться она будет в том числе на основе квантовой механики, квантовой индустрии. Президент обозначил этапы реализации нацпроекта: высокоточные сенсоры, передача данных (развитие систем связи), суверенная инфраструктура для вычисления и хранения данных, безопасность (квантовое шифрование данных), национальные стандарты и протоколы сбора данных, алгоритмы обработки и анализа данных. «Нужно решать не только текущие задачи, но и смотреть за горизонт, поставить на службу прогрессу сложнейший физический процесс», — сказал Путин. Он пообещал поддержку не только ученым, которые работают внутри страны, но и тем, кто готов вернуться в Россию. Кроме того, Путин заявил, что РФ готова создавать международные альянсы и формировать в России новые научные школы. И уж точно, подчеркнул президент, «отменить науку» не может никто. «Даже всемогущее правительство РФ. Это абсолютно исключено», — заявил Путин. Увлеченному молодому ученому Илье Семерикову президент Путин пожелал не забывать про жену, иначе это может «дорого обойтись» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Квантовые технологии, хоть и считаются технологиями будущего, но уже не воспринимаются как нечто научно-фантастическое, отметил в разговоре с URA.RU член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов. «Это то, что скоро придет в нашу жизнь. Президент своим участием в форуме показывает, что он понимает их важность для будущего страны. Инвестиции в квантовые разработки — это точно не инвестиции в пустоту», — убежден Асафов. Впрочем, здесь есть риски допустить ситуацию, похожую на тренд по развитию нанотехнологий, объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. В них государство на протяжении нескольких лет вкладывало большие деньги, но результат неочевиден. «Важно не зацикливаться на одном виде технологий», — полагает Шпунт. Новость по теме Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам в короткий срок Содержание нацпроекта, объявленного Путиным, все же куда шире, да и времени на раскачку президент не дает: он четко обозначил горизонт 2030 год. России, чтобы добиться технологического суверенитета, новейшие разработки нужны здесь и сейчас, объясняет политолог Дмитрий Нечаев. И важно, чтобы процесс не был забюрократизирован, потому что в таком случае, считает эксперт, к лидерству не прийти. «Путин сможет разгрести эти авгиевы конюшни, которые были возведены российской бюрократической системой и неповоротливым, ориентированным на Запад бизнесом. Его личное участие в этом процессе позволит соединить науку, научные открытия, обеспечить их ресурсами и реализовать эти открытия на практике. В текущей ситуации Путин — это крупный калибр», — считает Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин нашел замену нанотехнологиям. Рывок в экономике, в социальной сфере, в безопасности России должна обеспечить квантовая механика, объяснили URA.RU эксперты смыслы участия Путина в Форуме будущих технологий 13 июля. По словам аналитиков, времени на раскачку в условиях давления Запада нет, поэтому Путин и объявил разработку нацпроекта в этой сфере. При личном контроле президента чиновники и бизнес не рискнут тормозить исследования и, главное, внедрение их в жизнь. Оказавшись на площадке форума, непосвященный человек волей-неволей задается вопросом: «Что уникального в сверкающих стендах с меняющимися картинками пузырьков, колец, небоскребов?» У многих участников даже больший интерес вызвал прогуливающийся член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман — человек-энциклопедия. Лично на него форум, или, точнее, его предмет произвел впечатление. «По некоторым направлениям Россия на мировом уровне, по некоторым мы даже определяем этот уровень. У России есть все шансы стать мировым лидером в технологиях будущего», — с уверенностью сказал Вассерман URA.RU. По мере погружения в контекст становится понятно, что он имел в виду. Как объяснил URA.RU руководитель лаборатории квантовых оптических технологий МГУ Сергей Кулик, разработки ведутся по трем основным направлениям: квантовые коммуникации (защищенная связь), квантовые вычисления (сверхмощные компьютеры) и квантовые сенсоры (сверхчувствительные приборы). «У российских компаний уже есть успехи в сфере квантовой связи: созданы системы для конфиденциальной связи. Разрабатываются сверхмощные компьютеры для решения, например, задач по поиску и оптимизации различных процессов. Сенсоры, полученные на основе квантовых технологий, в медицине позволят проводить более точную диагностику и на ее основе определять ход лечения, вычислять дозировку лекарств», — объяснил эксперт. Визуализировать скрытую от глаз квантовую механику хоть как-то помогают выставочные стенды. Из презентаций следует, что, например, в Москве технологии будущего планируют внедрять в работу городского транспорта: супермощные компьютеры помогут создавать самые эффективные маршруты и графики движения автобусов и трамваев. Другое направление — обеспечение безопасности: классические системы распознавания лиц и видеонаблюдения за улицами города (а их до сих пор нет во многих российских муниципалитетах) в Москве уже кажутся устаревшими. О некоторых технологиях будущего на выставке рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Главе государства показали самый мощный квантовый компьютер России. В удаленном режиме Путин запустил процесс моделирования в реальном времени простой молекулы. Разговор о квантовых технологиях и технологиях будущего в целом продолжился уже на пленарном заседании форума. Путин, выйдя к трибуне, прямо сказал, что его речь не будет фундаментальной — слишком специфическая тема. Тем не менее, отчасти она именно такой и оказалась. В том числе потому, что технологии будущего (а это и квантовые технологии) уже совсем скоро «будут определять облик национальных экономик». Россия не собирается останавливаться, несмотря на внешнее давление, заверил Путин. Наоборот — «позитивные процессы набирают силу в промышленности и в технологической сфере». А чтобы сделать их еще более эффективными, государство готово помогать ученым, исследователям. «Многие критические технологии мы покупали в „чужом магазине“. В какой-то момент перед нами плотно затворили двери и повесили вывеску „Закрыто“. Мы извлекли уроки из этого», — подчеркнул президент. Помощь государства будет вполне конкретной: Путин объявил о разработке нового национального проекта, который коснется экономики данных. Строиться она будет в том числе на основе квантовой механики, квантовой индустрии. Президент обозначил этапы реализации нацпроекта: высокоточные сенсоры, передача данных (развитие систем связи), суверенная инфраструктура для вычисления и хранения данных, безопасность (квантовое шифрование данных), национальные стандарты и протоколы сбора данных, алгоритмы обработки и анализа данных. «Нужно решать не только текущие задачи, но и смотреть за горизонт, поставить на службу прогрессу сложнейший физический процесс», — сказал Путин. Он пообещал поддержку не только ученым, которые работают внутри страны, но и тем, кто готов вернуться в Россию. Кроме того, Путин заявил, что РФ готова создавать международные альянсы и формировать в России новые научные школы. И уж точно, подчеркнул президент, «отменить науку» не может никто. «Даже всемогущее правительство РФ. Это абсолютно исключено», — заявил Путин. Квантовые технологии, хоть и считаются технологиями будущего, но уже не воспринимаются как нечто научно-фантастическое, отметил в разговоре с URA.RU член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов. «Это то, что скоро придет в нашу жизнь. Президент своим участием в форуме показывает, что он понимает их важность для будущего страны. Инвестиции в квантовые разработки — это точно не инвестиции в пустоту», — убежден Асафов. Впрочем, здесь есть риски допустить ситуацию, похожую на тренд по развитию нанотехнологий, объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. В них государство на протяжении нескольких лет вкладывало большие деньги, но результат неочевиден. «Важно не зацикливаться на одном виде технологий», — полагает Шпунт. Содержание нацпроекта, объявленного Путиным, все же куда шире, да и времени на раскачку президент не дает: он четко обозначил горизонт 2030 год. России, чтобы добиться технологического суверенитета, новейшие разработки нужны здесь и сейчас, объясняет политолог Дмитрий Нечаев. И важно, чтобы процесс не был забюрократизирован, потому что в таком случае, считает эксперт, к лидерству не прийти. «Путин сможет разгрести эти авгиевы конюшни, которые были возведены российской бюрократической системой и неповоротливым, ориентированным на Запад бизнесом. Его личное участие в этом процессе позволит соединить науку, научные открытия, обеспечить их ресурсами и реализовать эти открытия на практике. В текущей ситуации Путин — это крупный калибр», — считает Нечаев.