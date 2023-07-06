В России меняют условия работы ученых и преподавателей

В университеты придут люди, которые в будущем обеспечат научный прорыв

06 июля 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

В России создают комфортные условия для работы ученых и научных прорывов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России создадут комфортные условия работы ученых и преподавателей. Для этого власти готовят менеджеров в области науки и технологий, которые будут решать организационные и финансовые вопросы в НИИ и университетах. Так эксперты комментируют URA.RU вручение дипломов управленцам, закончившим программу кадрового резерва. По словам аналитиков, грамотное управление поможет создать в институтах условия для научных прорывов, а цифровизация отрасли избавит ученых от бумажной волокиты. Дипломы выпускникам вручили помощник президента РФ Андрей Фурсенко (слева), вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (справа) и глава Минобрнауки Валерий Фальков (второй справа) Фото: пресс-служба правительства РФ Более 80 управленцев из 27 регионов России стали выпускникам программы кадрового резерва в области науки и высшего образования. Церемония вручения прошла 6 июля в Координационном центре правительства России. В ней приняли участие помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Выпускники защищали дипломные работы, посвященные подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, работе научно-образовательных центров мирового уровня, развитию международного сотрудничества и другим темам. Более 80 управленцев из 27 регионов стали выпускникам программы кадрового резерва в области науки и образования Фото: пресс-служба правительства РФ Фурсенко отметил, что благодаря программе подготовки управленцев, разработанной в рамках нацпроекта «Наука и университеты», удалось объединить ректоров вузов, перспективных управленцев университетов и научных организаций, а также технологических компаний. «В Стратегии научно-технологического развития России четко прописаны основные вызовы, которые стоят перед нами. Важно в едином ключе проводить грамотные управленческие решения в вузах и научных организациях в соответствии с ее ключевыми положениями. Уверен, данный кадровый резерв серьезно усилит научно-образовательную и исследовательскую работу в масштабах страны», — сказал Фурсенко. Статья по теме Для россиян запускают новый социальный лифт Программа обучения состоит из восьми модулей, посвященных цифровой трансформации научной отрасли, современным принципам эффективного менеджмента, стратегическому и операционному управлению университетом, научно-технологической деятельности, взаимодействию с компаниями и региональному развитию. Чернышенко напомнил, что программа проходит в Десятилетие науки и технологий, и отметил, что ее участниками стали также представители новых регионов. «Достичь технологического суверенитета нам удастся только вместе. К примеру, на одном из модулей мы обсуждали цифровую трансформацию в высшем образовании. Цифровая трансформация в целом позволит сделать отрасль успешной. Уверен, сформированный по поручению президента кадровый резерв — драйвер позитивных изменений в сфере науки, которые нам необходимы», — подчеркнул Чернышенко. Очные образовательные модули проходили на базе университетов, технологических компаний, научных институтов, музеев, национальных спортивных объектов в разных регионах страны. За девять месяцев участники прослушали порядка 500 часов лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов. Фальков в своем выступлении заявил, что реализуемая программа окажет реальную помощь министерству в решении кадровых вопросов науки и образования. Власти намерены дать ученым больше свободного времени для занятия наукой и творчеством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти готовят управленческие кадры для областей науки, образования и технологий, чтобы обеспечить стране прорыв в этих отраслях, считают аналитики. Политолог Виктор Соколов убежден, что любой гениальный ученый нуждается в менеджере, который будет создавать для него условия работы. «В одном лице соединять функции менеджера и ученого сложно, это принципиально разные вещи. Чтобы российской науке двинуться вперед, нужны условия, и кто-то должен их создавать. Кто-то должен решать организационные вопросы, финансовые. В правительстве это понимают, поэтому ведется подготовка профессионалов, которые обеспечат научный прорыв в стране», — сказал Соколов. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев пояснил, что цифровизация науки и образования позволит существенно повысить общую производительность труда в отрасли. «Цифровизация дает определенную экономию и, самое главное, более эффективное и менее бюрократичное управление. Часто людям приходится заполнять бумаги вместо того, чтобы заниматься наукой, творчеством. Особенно это касается преподавателей, от которых постоянно требуют всякую отчетность. Сейчас власти переводят научно-технологическую отрасль в цифру. Это позволит ускорить внедрение идей, которые предлагаются учеными. То есть разработки будут сразу адресно поступать на предприятия для внедрения. Благодаря цифровизации станут короче цепочки, а значит повысится общая производительность труда», — отметил Матвейчев. Статья по теме Власти определили новый локомотив развития регионов Вкладываясь в подготовку управленческих кадров, правительство России закладывает основы научного и образовательного суверенитета, считает замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. По его словам, эта задача приобрела особую актуальность в свете санкционного давления, оказываемого на страну. «Россия находится в состоянии гибридной войны с Западом, и это отразилось на контактах в сфере науки и образования с западным сообществом. Правительство не просто меняет вектор развития науки и образования, но и содержание этих процессов. Всем хорошо известна дискуссия о болонской системе, также возникли ситуации с западными рейтингами вузов и ученых, которые в настоящий момент абсолютно конъюнктурные», — подчеркнул эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России создадут комфортные условия работы ученых и преподавателей. Для этого власти готовят менеджеров в области науки и технологий, которые будут решать организационные и финансовые вопросы в НИИ и университетах. Так эксперты комментируют URA.RU вручение дипломов управленцам, закончившим программу кадрового резерва. По словам аналитиков, грамотное управление поможет создать в институтах условия для научных прорывов, а цифровизация отрасли избавит ученых от бумажной волокиты. Более 80 управленцев из 27 регионов России стали выпускникам программы кадрового резерва в области науки и высшего образования. Церемония вручения прошла 6 июля в Координационном центре правительства России. В ней приняли участие помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Выпускники защищали дипломные работы, посвященные подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, работе научно-образовательных центров мирового уровня, развитию международного сотрудничества и другим темам. Фурсенко отметил, что благодаря программе подготовки управленцев, разработанной в рамках нацпроекта «Наука и университеты», удалось объединить ректоров вузов, перспективных управленцев университетов и научных организаций, а также технологических компаний. «В Стратегии научно-технологического развития России четко прописаны основные вызовы, которые стоят перед нами. Важно в едином ключе проводить грамотные управленческие решения в вузах и научных организациях в соответствии с ее ключевыми положениями. Уверен, данный кадровый резерв серьезно усилит научно-образовательную и исследовательскую работу в масштабах страны», — сказал Фурсенко. Программа обучения состоит из восьми модулей, посвященных цифровой трансформации научной отрасли, современным принципам эффективного менеджмента, стратегическому и операционному управлению университетом, научно-технологической деятельности, взаимодействию с компаниями и региональному развитию. Чернышенко напомнил, что программа проходит в Десятилетие науки и технологий, и отметил, что ее участниками стали также представители новых регионов. «Достичь технологического суверенитета нам удастся только вместе. К примеру, на одном из модулей мы обсуждали цифровую трансформацию в высшем образовании. Очные образовательные модули проходили на базе университетов, технологических компаний, научных институтов, музеев, национальных спортивных объектов в разных регионах страны. За девять месяцев участники прослушали порядка 500 часов лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов. Фальков в своем выступлении заявил, что реализуемая программа окажет реальную помощь министерству в решении кадровых вопросов науки и образования. Власти готовят управленческие кадры для областей науки, образования и технологий, чтобы обеспечить стране прорыв в этих отраслях, считают аналитики. Политолог Виктор Соколов убежден, что любой гениальный ученый нуждается в менеджере, который будет создавать для него условия работы. «В одном лице соединять функции менеджера и ученого сложно, это принципиально разные вещи. Чтобы российской науке двинуться вперед, нужны условия, и кто-то должен их создавать. Кто-то должен решать организационные вопросы, финансовые. В правительстве это понимают, поэтому ведется подготовка профессионалов, которые обеспечат научный прорыв в стране», — сказал Соколов. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев пояснил, что цифровизация науки и образования позволит существенно повысить общую производительность труда в отрасли. «Цифровизация дает определенную экономию и, самое главное, более эффективное и менее бюрократичное управление. Вкладываясь в подготовку управленческих кадров, правительство России закладывает основы научного и образовательного суверенитета, считает замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. По его словам, эта задача приобрела особую актуальность в свете санкционного давления, оказываемого на страну. «Россия находится в состоянии гибридной войны с Западом, и это отразилось на контактах в сфере науки и образования с западным сообществом. Правительство не просто меняет вектор развития науки и образования, но и содержание этих процессов. Всем хорошо известна дискуссия о болонской системе, также возникли ситуации с западными рейтингами вузов и ученых, которые в настоящий момент абсолютно конъюнктурные», — подчеркнул эксперт.