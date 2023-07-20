В Свердловской области массово открывают новые производства

URA.RU составило карту заводов, фабрик и месторождений, которые откроют или уже открыли

21 июля 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

В новые объекты инвестируют сотни миллионов и миллиарды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уход зарубежных компаний освободил для отечественных производителей места во многих рыночных нишах. Это четко прослеживается и в Свердловской области, где в информационной повестке то и дело всплывают анонсы новых строительных проектов. Только за последние месяцы таких анонсов было больше десятка. Подстегивают промышленников и федеральные инструменты. Подробнее о них, а также о самих проектах, которые получили актуализацию во втором полугодии 2023 год, в материале URA.RU. Привлекательные инструменты Стимулом к тому, чтобы заниматься новыми проектами, для промышленников, в частности, стала возможность подписывать на уровне региона или на уровне федерации соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В таких соглашениях есть два привлекательных нюанса — стабилизационная оговорка, которая дает возможность на период до 25 лет зафиксировать все отношения инвестора с государством. По сути, это гарантия того, что на время действия соглашения не будут меняться налоговые условия, назначение участка, градостроительные документы, таможенные пошлины и прочее. В Свердловской области запускают новые производства и завершают старые проекты Инфографика: URA.RU Второй нюанс — СЗПК дает возможность получить компенсацию затрат на инфраструктуру. Например, если построенные инвестором дороги или инженерные сети будут использовать не только его объекты, но и другие — предприятия, горожане. Кроме этого часть промышленников может рассчитывать на льготы по налогу на добычу полезных ископаемых. В Свердловской области кстати первым предприятием, кто воспользовался такой льготой в рамках СЗПК, стала «Туринская горнорудная компания». «Федерация дает широкий инструментарий „инфраструктурного меню“ и „промышленного меню“. Губернатор Евгений Куйвашев ставит правительству задачу — донести этот инструментарий до потенциальных инвесторов, мы — отрабатываем. Например, по количеству заключенных СЗПК мы на первом месте по стране. Ну и, конечно, на существенный рост количества инвестпроектов повлияло появление свободных ниш после бегства из страны ряда компаний из недружественных стран. И, напротив, отечественный капитал больше „не ходит“ на Запад, а вкладывается, так сказать, по месту жительства», — комментирует ситуацию замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий в частности инвестблок. Большинство проектов как раз и реализуются с привлечением различных инструментов «инфраструктурного меню». Подробнее о тех, которые получили актуализацию в последние месяцы, них ниже. «Сима-город» «Сима-Ленд» построит город в городе Фото: Размик Закарян © URA.RU На полях «Иннопрома» компания «Сима-Ленд» представила проект застройки территории вдоль Челябинского тракта возле поселка Патруши. К 2025 году там появится инновационный распределительный центр и производственные помещения, куда переедут сотрудники из офисов компании по всей области. Также здесь построят жилые дома, парки и бульвары, торговый центр, детский сад. Площадь застройки составит 166 га. В новом районе, который в народе окрестили «Сима-город», смогут работать и жить 17 тысяч человек. Стоимость проекта: 50 млрд рублей

Сроки реализации: до 2025 года Сортопрокатное производство от «ВСМПО — Новые технологии» В Верхней Салде на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» «дочка» ВСМПО — Ависма построит сортопрокатное производство. Там будут делать титановую продукции малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. Реализовывать проект будет «ВСМПО — Новые технологии», старт запланирован на этот год. Планируемая площадь производственного комплекса — 50 000 кв. метров. Представители предприятия рассказывали URA.RU, что здесь появится более 300 рабочих мест. Стоимость проекта: 21 млрд рублей

Сроки реализации: 2023—2027 гг. Новый трубный завод в Нижнем Тагиле Статья по теме Какие заводы построят в Свердловской области в 2023 году Тагильская компания «Металлинвест», специализирующаяся на поставке продукции из металла, построит в Нижнем Тагиле завод по производству труб большого диаметра. Их используют для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации. Также они требуются в нефтяной и газовой промышленности. Площадь завода составит 13,5 тысяч квадратных метров, число новых рабочих мест — 300. Стоимость проекта: 1,5 млрд рублей

Сроки реализации: 2023—2026 гг. Завод по производству автокомпонентов Еще одно новое предприятие появится в Верхней Салде на площадке «Титановой долины» — завод по производству автокомпонентов от компании «РП1» (входит в холдинг «Rossko» — один из крупнейших дистрибьюторов автозапчастей). На предприятии будут делать полный цикл создания тормозных дисков, начиная с плавки исходного сырья до упаковки. Завод разместится на участке площадью 9,86 гектара. Здесь обещают создать 487 новых рабочих мест. Стоимость проекта: 9,4 млрд рублей

Сроки реализации: 2023—2026 гг. Фабрика по переработке полиметаллических руд Свердловская область богата на полезные ископаемые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В июне в Краснотурьинске открыли горно-обогатительную фабрику «Краснотурьинск-Полиметалл». Она будет обеспечивать переработку руды с месторождения Пещерное в 10 километрах от города, а также с других полиметаллических месторождений региона. Планируется, что в год фабрика сможет перерабатывать 450 тысяч тонн руды. С открытием фабрики в Краснотурьинске появилось 350 новых рабочих мест. Стоимость проекта: 7 млрд рублей

Сроки реализации проекта: фабрика открыта в июне 2023 года Новое сортопрокатное производство в Серове На площадке «Надеждинского металлургического завода» (входит в холдинг УГМК) в Серове откроют сортопрокатное производство. С его помощью планируется повысить качество продукции — на заводе выпускают более 200 марок стали, а также качественно улучшить экологическую обстановку в городе за счет установки современной системы газоочистки агломашин. После открытия сортопрокатного производства на заводе появится 27 новых рабочих мест. Стоимость проекта: 3 млрд рублей

Сроки реализации проекта: 2022—2027 гг. Освоение месторождений Несколько крупных инвестпроектов связаны с освоением месторождений. Например, ЕВРАЗ КГОК продолжает развитие Собственно-Качканарского месторождения титано-магнетитовых руд, «Туринская горнорудная компания» — Северо-Калугинского медноколчеданного месторождения, а компания «Святогор» — Волковского месторождения. В общей сложности в проекты планируют инвестировать больше 100 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уход зарубежных компаний освободил для отечественных производителей места во многих рыночных нишах. Это четко прослеживается и в Свердловской области, где в информационной повестке то и дело всплывают анонсы новых строительных проектов. Только за последние месяцы таких анонсов было больше десятка. Подстегивают промышленников и федеральные инструменты. Подробнее о них, а также о самих проектах, которые получили актуализацию во втором полугодии 2023 год, в материале URA.RU. Стимулом к тому, чтобы заниматься новыми проектами, для промышленников, в частности, стала возможность подписывать на уровне региона или на уровне федерации соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В таких соглашениях есть два привлекательных нюанса — стабилизационная оговорка, которая дает возможность на период до 25 лет зафиксировать все отношения инвестора с государством. По сути, это гарантия того, что на время действия соглашения не будут меняться налоговые условия, назначение участка, градостроительные документы, таможенные пошлины и прочее. Второй нюанс — СЗПК дает возможность получить компенсацию затрат на инфраструктуру. Например, если построенные инвестором дороги или инженерные сети будут использовать не только его объекты, но и другие — предприятия, горожане. Кроме этого часть промышленников может рассчитывать на льготы по налогу на добычу полезных ископаемых. В Свердловской области кстати первым предприятием, кто воспользовался такой льготой в рамках СЗПК, стала «Туринская горнорудная компания». Большинство проектов как раз и реализуются с привлечением различных инструментов «инфраструктурного меню». Подробнее о тех, которые получили актуализацию в последние месяцы, них ниже. На полях «Иннопрома» компания «Сима-Ленд» представила проект застройки территории вдоль Челябинского тракта возле поселка Патруши. К 2025 году там появится инновационный распределительный центр и производственные помещения, куда переедут сотрудники из офисов компании по всей области. Также здесь построят жилые дома, парки и бульвары, торговый центр, детский сад. Площадь застройки составит 166 га. В новом районе, который в народе окрестили «Сима-город», смогут работать и жить 17 тысяч человек. В Верхней Салде на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» «дочка» ВСМПО — Ависма построит сортопрокатное производство. Там будут делать титановую продукции малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. Реализовывать проект будет «ВСМПО — Новые технологии», старт запланирован на этот год. Планируемая площадь производственного комплекса — 50 000 кв. метров. Представители предприятия рассказывали URA.RU, что здесь появится более 300 рабочих мест. Тагильская компания «Металлинвест», специализирующаяся на поставке продукции из металла, построит в Нижнем Тагиле завод по производству труб большого диаметра. Их используют для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации. Также они требуются в нефтяной и газовой промышленности. Площадь завода составит 13,5 тысяч квадратных метров, число новых рабочих мест — 300. Еще одно новое предприятие появится в Верхней Салде на площадке «Титановой долины» — завод по производству автокомпонентов от компании «РП1» (входит в холдинг «Rossko» — один из крупнейших дистрибьюторов автозапчастей). На предприятии будут делать полный цикл создания тормозных дисков, начиная с плавки исходного сырья до упаковки. Завод разместится на участке площадью 9,86 гектара. Здесь обещают создать 487 новых рабочих мест. В июне в Краснотурьинске открыли горно-обогатительную фабрику «Краснотурьинск-Полиметалл». Она будет обеспечивать переработку руды с месторождения Пещерное в 10 километрах от города, а также с других полиметаллических месторождений региона. Планируется, что в год фабрика сможет перерабатывать 450 тысяч тонн руды. С открытием фабрики в Краснотурьинске появилось 350 новых рабочих мест. На площадке «Надеждинского металлургического завода» (входит в холдинг УГМК) в Серове откроют сортопрокатное производство. С его помощью планируется повысить качество продукции — на заводе выпускают более 200 марок стали, а также качественно улучшить экологическую обстановку в городе за счет установки современной системы газоочистки агломашин. После открытия сортопрокатного производства на заводе появится 27 новых рабочих мест. Несколько крупных инвестпроектов связаны с освоением месторождений. Например, ЕВРАЗ КГОК продолжает развитие Собственно-Качканарского месторождения титано-магнетитовых руд, «Туринская горнорудная компания» — Северо-Калугинского медноколчеданного месторождения, а компания «Святогор» — Волковского месторождения. В общей сложности в проекты планируют инвестировать больше 100 млрд рублей.