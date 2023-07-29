Путин развеял западные слухи о «железном занавесе» вокруг России. Фоторепортаж

Сенатор Карасин: Путин на саммите в Санкт-Петербурге продемонстрировал открытость РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин развеял слухи о «железном» занавесе вокруг России. Фото:
новость из сюжета
В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Россия — абсолютно открытая держава для всех, кто готов налаживать равноправное сотрудничество. Саммит «Россия — Африка» подтвердил это, заявил URA.RU председатель комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Саммит подтвердил, что Россия — открытая держава. Со стороны государств Африки доверие к РФ возрастает. Президент Путин прямо сказал, что мы готовы к различным формам развития отношений. Этому, конечно, будут мешать и уже мешают страны Запада, которые уже оказывают прямолинейное давление на наших африканских партнеров. Но, как показал саммит, это нахальное давление встречает должный отпор со стороны африканских стран. Число глав государств, министров, руководителей парламентов, которые приехали на встречу в Петербург, говорит само за себя. Это и есть та самая борьба за многополярный мир, где нет давления неоколониалистского типа», — пояснил Карасин.

Самые яркие моменты второго саммита «Россия — Африка» — в фоторепортаже URA.RU.

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом. Санкт-Петербург
За время саммита президент РФ Владимир Путин встретился со всеми 17 главами африканских государств, приехавшими в Петербург. Серию переговоров открыла беседа с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом
Фото:
Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
Президент Путин был рад видеть всех лидеров и представителей африканских стран. С некоторыми из них встречи оказались вдвойне приятными
Фото:
Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
Встретиться на саммите БРИКС в ЮАР президентам Владимиру Путину и Сирилу Рамафозу не удастся, поэтому лидеры использовали возможность пообщаться в Санкт-Петербурге
Фото:
Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
И лидеры африканских стран не скрывали своей радости от приезда в Россию и личной встречи с президентом Владимиром Путиным. По крайней мере, глава Мозамбика Филипе Ньюси весьма эмоционально приветствовал российского президента
Фото:
Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
Президент Камеруна Поль Бийя пришел на саммит вместе со своей женой
Фото:
Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург
Глава российского МИД Сергей Лавров весь саммит провел в прекрасном настроении
Фото:
Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург
В темном зале пленарного заседания гостей с африканского континента выделяли яркие акценты в одежде и аксессуары
Фото:
Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург
Женская часть гостей из Африки демонстрировала наряды с национальным колоритом…
Фото:
Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург
…впрочем, мужчины тоже не отставали
Фото:
Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург
Как всегда, элегантная президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер уже на полях саммита принимала поздравления с 70-летним юбилеем, который она отмечает 30 июля
Фото:
Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург
Тигровая расцветка формы африканских привлекла особое внимание журналистов
Фото:
Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург
Новейшие образцы российского оружие привлекли особое внимание африканских гостей
Фото:
Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург
Прицелиться в воображаемого врага стремились многие
Фото:
Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург
Главе Роснефти Игорю Сечину есть чему радоваться: интерес стран Африки к энергетическим проектам оказался крайне высоким
Фото:
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встречу с российским лидером поверх официального костюма надел шарф в цветах национального флага
Фото:
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург
Президенту Владимиру Путина порой приходилось подсказывать своим коллегам, что нужно надеть наушник, чтобы слышать синхронный перевод
Фото:
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург
Лидер Уганды Йовери Мусевени заверил российского президента, что его страна открыта для бизнеса РФ по любым направлениям
Фото:
Пленарная сессия саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
И снова — модные тенденции из Африки: премьер-министр Эсватини Клеопас Дламини выделялся среди 50 участников саммита
Фото:
Пленарная сессия саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
Африканским лидерам насыщенные событиями дни в Санкт-Петербурге давались нелегко
Фото:
Пленарная сессия саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
35-летнего лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, который возглавил страну после вооруженного переворота осенью 2022 года, в кулуарах саммита сравнили с Че Геварой
Фото:
Пленарная сессия саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
Африканские журналисты (впрочем, как и российские) готовы были работать на саммите в любых условиях
Фото:
Президент России Владимир Путин на совместном фотографировании лидеров саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
Высокопоставленные гости из Африки готовятся к совместному фотографированию. Настроение у всех отличное
Фото:
Президент России Владимир Путин на совместном фотографировании лидеров саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
Лидер Буркина-Фасо Ибраим Траоре не стал препятствием для рукопожатия президента России Владимира Путина и президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Туадера
Фото:
Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
После таких рукопожатий вряд ли у кого-то остаются сомнения, что дружбе России и Африки кто-то или что-то сможет помешать
Фото:
Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург
Вторым саммитом «Россия — Африка» и президент РФ Владимир Путин, и лидер Афросоюза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани остались довольны
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Россия — абсолютно открытая держава для всех, кто готов налаживать равноправное сотрудничество. Саммит «Россия — Африка» подтвердил это, заявил URA.RU председатель комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. «Саммит подтвердил, что Россия — открытая держава. Со стороны государств Африки доверие к РФ возрастает. Президент Путин прямо сказал, что мы готовы к различным формам развития отношений. Этому, конечно, будут мешать и уже мешают страны Запада, которые уже оказывают прямолинейное давление на наших африканских партнеров. Но, как показал саммит, это нахальное давление встречает должный отпор со стороны африканских стран. Число глав государств, министров, руководителей парламентов, которые приехали на встречу в Петербург, говорит само за себя. Это и есть та самая борьба за многополярный мир, где нет давления неоколониалистского типа», — пояснил Карасин. Самые яркие моменты второго саммита «Россия — Африка» — в фоторепортаже URA.RU.
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