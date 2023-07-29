Путин развеял западные слухи о «железном занавесе» вокруг России. Фоторепортаж

Сенатор Карасин: Путин на саммите в Санкт-Петербурге продемонстрировал открытость РФ

29 июля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин развеял слухи о «железном» занавесе вокруг России. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Россия — абсолютно открытая держава для всех, кто готов налаживать равноправное сотрудничество. Саммит «Россия — Африка» подтвердил это, заявил URA.RU председатель комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. «Саммит подтвердил, что Россия — открытая держава. Со стороны государств Африки доверие к РФ возрастает. Президент Путин прямо сказал, что мы готовы к различным формам развития отношений. Этому, конечно, будут мешать и уже мешают страны Запада, которые уже оказывают прямолинейное давление на наших африканских партнеров. Но, как показал саммит, это нахальное давление встречает должный отпор со стороны африканских стран. Число глав государств, министров, руководителей парламентов, которые приехали на встречу в Петербург, говорит само за себя. Это и есть та самая борьба за многополярный мир, где нет давления неоколониалистского типа», — пояснил Карасин. Самые яркие моменты второго саммита «Россия — Африка» — в фоторепортаже URA.RU. За время саммита президент РФ Владимир Путин встретился со всеми 17 главами африканских государств, приехавшими в Петербург. Серию переговоров открыла беседа с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Путин был рад видеть всех лидеров и представителей африканских стран. С некоторыми из них встречи оказались вдвойне приятными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встретиться на саммите БРИКС в ЮАР президентам Владимиру Путину и Сирилу Рамафозу не удастся, поэтому лидеры использовали возможность пообщаться в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU И лидеры африканских стран не скрывали своей радости от приезда в Россию и личной встречи с президентом Владимиром Путиным. По крайней мере, глава Мозамбика Филипе Ньюси весьма эмоционально приветствовал российского президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Камеруна Поль Бийя пришел на саммит вместе со своей женой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава российского МИД Сергей Лавров весь саммит провел в прекрасном настроении Фото: Владимир Андреев © URA.RU В темном зале пленарного заседания гостей с африканского континента выделяли яркие акценты в одежде и аксессуары Фото: Владимир Андреев © URA.RU Женская часть гостей из Африки демонстрировала наряды с национальным колоритом… Фото: Владимир Андреев © URA.RU …впрочем, мужчины тоже не отставали Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как всегда, элегантная президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер уже на полях саммита принимала поздравления с 70-летним юбилеем, который она отмечает 30 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тигровая расцветка формы африканских привлекла особое внимание журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новейшие образцы российского оружие привлекли особое внимание африканских гостей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прицелиться в воображаемого врага стремились многие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главе Роснефти Игорю Сечину есть чему радоваться: интерес стран Африки к энергетическим проектам оказался крайне высоким Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встречу с российским лидером поверх официального костюма надел шарф в цветах национального флага Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту Владимиру Путина порой приходилось подсказывать своим коллегам, что нужно надеть наушник, чтобы слышать синхронный перевод Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер Уганды Йовери Мусевени заверил российского президента, что его страна открыта для бизнеса РФ по любым направлениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU И снова — модные тенденции из Африки: премьер-министр Эсватини Клеопас Дламини выделялся среди 50 участников саммита Фото: Владимир Андреев © URA.RU Африканским лидерам насыщенные событиями дни в Санкт-Петербурге давались нелегко Фото: Владимир Андреев © URA.RU 35-летнего лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, который возглавил страну после вооруженного переворота осенью 2022 года, в кулуарах саммита сравнили с Че Геварой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Африканские журналисты (впрочем, как и российские) готовы были работать на саммите в любых условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Высокопоставленные гости из Африки готовятся к совместному фотографированию. Настроение у всех отличное Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер Буркина-Фасо Ибраим Траоре не стал препятствием для рукопожатия президента России Владимира Путина и президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Туадера Фото: Владимир Андреев © URA.RU После таких рукопожатий вряд ли у кого-то остаются сомнения, что дружбе России и Африки кто-то или что-то сможет помешать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вторым саммитом «Россия — Африка» и президент РФ Владимир Путин, и лидер Афросоюза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани остались довольны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия — абсолютно открытая держава для всех, кто готов налаживать равноправное сотрудничество. Саммит «Россия — Африка» подтвердил это, заявил URA.RU председатель комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. «Саммит подтвердил, что Россия — открытая держава. Со стороны государств Африки доверие к РФ возрастает. Президент Путин прямо сказал, что мы готовы к различным формам развития отношений. Этому, конечно, будут мешать и уже мешают страны Запада, которые уже оказывают прямолинейное давление на наших африканских партнеров. Но, как показал саммит, это нахальное давление встречает должный отпор со стороны африканских стран. Число глав государств, министров, руководителей парламентов, которые приехали на встречу в Петербург, говорит само за себя. Это и есть та самая борьба за многополярный мир, где нет давления неоколониалистского типа», — пояснил Карасин. Самые яркие моменты второго саммита «Россия — Африка» — в фоторепортаже URA.RU.