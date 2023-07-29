Россия — абсолютно открытая держава для всех, кто готов налаживать равноправное сотрудничество. Саммит «Россия — Африка» подтвердил это, заявил URA.RU председатель комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
«Саммит подтвердил, что Россия — открытая держава. Со стороны государств Африки доверие к РФ возрастает. Президент Путин прямо сказал, что мы готовы к различным формам развития отношений. Этому, конечно, будут мешать и уже мешают страны Запада, которые уже оказывают прямолинейное давление на наших африканских партнеров. Но, как показал саммит, это нахальное давление встречает должный отпор со стороны африканских стран. Число глав государств, министров, руководителей парламентов, которые приехали на встречу в Петербург, говорит само за себя. Это и есть та самая борьба за многополярный мир, где нет давления неоколониалистского типа», — пояснил Карасин.
Самые яркие моменты второго саммита «Россия — Африка» — в фоторепортаже URA.RU.
За время саммита президент РФ Владимир Путин встретился со всеми 17 главами африканских государств, приехавшими в Петербург. Серию переговоров открыла беседа с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом
И лидеры африканских стран не скрывали своей радости от приезда в Россию и личной встречи с президентом Владимиром Путиным. По крайней мере, глава Мозамбика Филипе Ньюси весьма эмоционально приветствовал российского президента
Россия — абсолютно открытая держава для всех, кто готов налаживать равноправное сотрудничество. Саммит «Россия — Африка» подтвердил это, заявил URA.RU председатель комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. «Саммит подтвердил, что Россия — открытая держава. Со стороны государств Африки доверие к РФ возрастает. Президент Путин прямо сказал, что мы готовы к различным формам развития отношений. Этому, конечно, будут мешать и уже мешают страны Запада, которые уже оказывают прямолинейное давление на наших африканских партнеров. Но, как показал саммит, это нахальное давление встречает должный отпор со стороны африканских стран. Число глав государств, министров, руководителей парламентов, которые приехали на встречу в Петербург, говорит само за себя. Это и есть та самая борьба за многополярный мир, где нет давления неоколониалистского типа», — пояснил Карасин. Самые яркие моменты второго саммита «Россия — Африка» — в фоторепортаже URA.RU.