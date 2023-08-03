Соперники мэра Екатеринбурга за неделю потеряли 7 человек

Подвели советник Куйвашева, плохие юристы и «кривая» база данных

03 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Игоря Володина (слева) и Александра Караваева развели, чтобы они не пересекались и не конфликтовали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Антимэрская коалиция на выборах в гордуму Екатеринбурга, финансируемая миллиардером Виталием Кочетковым, провалила кампанию по регистрации самовыдвиженцев, длившуюся неделю. По предварительным результатам, подконтрольные мэрии избиркомы забраковали подписи семи из (как минимум) десяти поддержанных Кочетковым кандидатов. И это лишь отчасти заслуга чиновников, рассказали URA.RU источники, близкие к альянсу. В июне советники Кочеткова и он сам не смогли договориться с партиями о выдвижении в гордуму своих кандидатов — в том числе тех, кто проиграл протеже мэра Алексея Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова на праймериз «Единой России». Когда Кочеткову отказала «Справедливая Россия» (на нее делалась основная ставка), политтехнолог Ринат Хазеев — неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева — со ссылкой на своего шефа заверил Кочеткова, что, если его люди нормально соберут подписи, избиркомы блокировать не станут. Ринат Хазеев в начале июля обнадежил антимэрский пул Фото: Московец Илья © URA.RU Команда Кочеткова разбилась на три части — во избежание конфликтов. Спикер думы Игорь Володин, которого Орлов хочет сместить, занимался подписями депутата, экс-руководителя фракции «Единой России» Иры Овчинниковой (округ №4), экс-депутата Игоря Усова (№7), участника «афганского» движения Сергея Белякова (№6), экс-сотрудника мэрии Сергея Горнушкина (№11) и — якобы — Сергея Парфентьева (№24). Депутат Александр Караваев (округ №14) — у него с Володиным не очень хорошие отношения — курировал своего коллегу Андрея Пирожкова (№21), экс-депутата Александра Смолина (№13). А также общественника-бизнесмена Владислава Яхина (№23). Сергей Плахотин при поддержке коллеги из «области» постарался лишить Кочеткова всяких шансов на борьбу Фото: Московец Илья © URA.RU Самостоятельно работал друг Кочеткова Валерий Черкашин (округ №3) — член Общественной палаты. Он одинаково недолюбливает Караваева и Володина. Черкашиным занимается политтехнолог Денис Алешин, который в 2019—2020 годах был советником тогдашнего мэра Александра Высокинского. Источник агентства, близкий к горадминистрации, отмечает, что стараниями вице-мэра Сергея Плахотина до территориальных избирательных комиссии (ТИК) довели установки по большинству названных кандидатов. И прошли через фильтр в итоге только трое — Черкашин, Яхин и Парфентьев. Почему вводные от Плахотина не сработали против Черкашина, есть несколько версий. Согласно одной из них, регистрация Черкашина — следствие прямого вмешательства Куйвашева. По данным URA.RU, еще весной у них была личная встреча, где глава региона одобрил участие Черкашина в кампании (причем именно в качестве самовыдвиженца). По слухам, за судьбой этого кандидата особенно следила глава облизбиркома Елена Клименко. Новость по теме Трех депутатов-соперников мэра Екатеринбурга снимают с выборов Говорят, протеже Караваева и Володина с начала июля занимались группы приглашенных юристов без серьезного бэкграунда. «Кандидатов-самовыдвиженцев было много, все они собирали подписи в одно время, поэтому грамотных команд не всех просто не хватило. К тому же многие разъехались», — объяснил знакомый эксперт. Качество нанятых специалистов иллюстрируют ошибки, выявленные избиркомами при проверке подписей и особо не оспариваемые самими кандидатами. Известно, что информация об избирателях в подписных листах как минимум Горнушкина, Караваева, Пирожкова и Овчинниковой не подтвердилась по базам МВД и ГАС «Выборы». «На этапе внутренней проверки — перед сдачей подписей в избирком — пользовались базой Володина (бывшего сотрудника МВД — прим. URA.RU). На этом и погорели», — рассказал источник. Другой собеседник, впрочем, утверждает, что проблема на самом деле якобы в том, что через базу Володина «прогнали» не все, а только часть подписей. Провал Александра Смолина вышел особенно громким Фото: Анна Майорова © URA.RU У Овчинниковой и Горнушкина была и другая ошибка. Одни из их сборщиков в информации о себе указали место временной, а не постоянной регистрации. Из-за этого аннулировали сразу несколько подписных листов. В листах Белякова было указано место работы, но без должности. А у Усова, по слухам, сборщиками были члены участковых избирательных комиссий (это запрещено). «У Смолина вообще забраковали более ста подписей. Тоже о многом говорит», — отметил третий источник. В самый последний момент группе депутатов все-таки предоставили грамотного и проверенного специалиста, но было уже поздно. «Избиркомам даже выдумывать ничего не пришлось. В случае с каждым кандидатом [от Кочеткова] было достаточно формальных оснований, чтобы отказать — при том, что никто подписи не рисовал, шли по-честному. Виноваты сами», — констатировал один из близких к Кочеткову источник. Однако кандидатам, добавил он, «можно было помочь». «Просто у избиркомов не было такой установки — что-то подсказывать, предупреждать. Хазеев, несмотря на данную им гарантию, ничего не предпринял», — передал общее настроение в команде собеседник. Кочетков на отправленные ему через помощников просьбы о комментарии по теме выборов не ответил. Хазеев со СМИ не общается принципиально. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антимэрская коалиция на выборах в гордуму Екатеринбурга, финансируемая миллиардером Виталием Кочетковым, провалила кампанию по регистрации самовыдвиженцев, длившуюся неделю. По предварительным результатам, подконтрольные мэрии избиркомы забраковали подписи семи из (как минимум) десяти поддержанных Кочетковым кандидатов. И это лишь отчасти заслуга чиновников, рассказали URA.RU источники, близкие к альянсу. В июне советники Кочеткова и он сам не смогли договориться с партиями о выдвижении в гордуму своих кандидатов — в том числе тех, кто проиграл протеже мэра Алексея Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова на праймериз «Единой России». Когда Кочеткову отказала «Справедливая Россия» (на нее делалась основная ставка), политтехнолог Ринат Хазеев — неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева — со ссылкой на своего шефа заверил Кочеткова, что, если его люди нормально соберут подписи, избиркомы блокировать не станут. Команда Кочеткова разбилась на три части — во избежание конфликтов. Спикер думы Игорь Володин, которого Орлов хочет сместить, занимался подписями депутата, экс-руководителя фракции «Единой России» Иры Овчинниковой (округ №4), экс-депутата Игоря Усова (№7), участника «афганского» движения Сергея Белякова (№6), экс-сотрудника мэрии Сергея Горнушкина (№11) и — якобы — Сергея Парфентьева (№24). Депутат Александр Караваев (округ №14) — у него с Володиным не очень хорошие отношения — курировал своего коллегу Андрея Пирожкова (№21), экс-депутата Александра Смолина (№13). А также общественника-бизнесмена Владислава Яхина (№23). Самостоятельно работал друг Кочеткова Валерий Черкашин (округ №3) — член Общественной палаты. Он одинаково недолюбливает Караваева и Володина. Черкашиным занимается политтехнолог Денис Алешин, который в 2019—2020 годах был советником тогдашнего мэра Александра Высокинского. Источник агентства, близкий к горадминистрации, отмечает, что стараниями вице-мэра Сергея Плахотина до территориальных избирательных комиссии (ТИК) довели установки по большинству названных кандидатов. И прошли через фильтр в итоге только трое — Черкашин, Яхин и Парфентьев. Почему вводные от Плахотина не сработали против Черкашина, есть несколько версий. Согласно одной из них, регистрация Черкашина — следствие прямого вмешательства Куйвашева. По данным URA.RU, еще весной у них была личная встреча, где глава региона одобрил участие Черкашина в кампании (причем именно в качестве самовыдвиженца). По слухам, за судьбой этого кандидата особенно следила глава облизбиркома Елена Клименко. Говорят, протеже Караваева и Володина с начала июля занимались группы приглашенных юристов без серьезного бэкграунда. «Кандидатов-самовыдвиженцев было много, все они собирали подписи в одно время, поэтому грамотных команд не всех просто не хватило. К тому же многие разъехались», — объяснил знакомый эксперт. Качество нанятых специалистов иллюстрируют ошибки, выявленные избиркомами при проверке подписей и особо не оспариваемые самими кандидатами. Известно, что информация об избирателях в подписных листах как минимум Горнушкина, Караваева, Пирожкова и Овчинниковой не подтвердилась по базам МВД и ГАС «Выборы». «На этапе внутренней проверки — перед сдачей подписей в избирком — пользовались базой Володина (бывшего сотрудника МВД — прим. URA.RU). На этом и погорели», — рассказал источник. Другой собеседник, впрочем, утверждает, что проблема на самом деле якобы в том, что через базу Володина «прогнали» не все, а только часть подписей. У Овчинниковой и Горнушкина была и другая ошибка. Одни из их сборщиков в информации о себе указали место временной, а не постоянной регистрации. Из-за этого аннулировали сразу несколько подписных листов. В листах Белякова было указано место работы, но без должности. А у Усова, по слухам, сборщиками были члены участковых избирательных комиссий (это запрещено). «У Смолина вообще забраковали более ста подписей. Тоже о многом говорит», — отметил третий источник. В самый последний момент группе депутатов все-таки предоставили грамотного и проверенного специалиста, но было уже поздно. «Избиркомам даже выдумывать ничего не пришлось. В случае с каждым кандидатом [от Кочеткова] было достаточно формальных оснований, чтобы отказать — при том, что никто подписи не рисовал, шли по-честному. Виноваты сами», — констатировал один из близких к Кочеткову источник. Однако кандидатам, добавил он, «можно было помочь». «Просто у избиркомов не было такой установки — что-то подсказывать, предупреждать. Хазеев, несмотря на данную им гарантию, ничего не предпринял», — передал общее настроение в команде собеседник. Кочетков на отправленные ему через помощников просьбы о комментарии по теме выборов не ответил. Хазеев со СМИ не общается принципиально.