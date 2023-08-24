Мишустин развеял опасения после сильного падения рубля

Позицию Москвы услышали в ЕАЭС

24 августа 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин развеял опасения по поводу стабильности российского рубля Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Ослабление рубля — явление временное, и партнеры по ЕАЭС могут быть уверены, что текущая ситуация не станет критической. Это важно не только для России, но и для всего союза, самой востребованной валютой в котором является рубль и в котором планируют построить общее платежное пространство. По мнению экспертов, на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета в Армении 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин донес до коллег эту позицию Москвы и развеял все опасения. Для проведения внеочередного заседания Евразийского межправсовета армянская сторона выбрала необычное место — небольшой городок Цахкадзор. Он расположен в 50 километрах от Еревана и пользуется популярностью у любителей отдохнуть на природе — среди леса и гор. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приятно удивил гостей местом встречи — среди леса и гор, на горнолыжном курорте Цахкадзор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но премьер-министры стран ЕАЭС приехали не отдыхать, а работать. Официальная (открытая) часть встреч оказалась довольно короткой, но весьма содержательной. Основной темой обсуждения стали перспективы развития союза — новая стратегия как раз разрабатывается. Свои предложения представила российская сторона (в этом году РФ председательствует в ЕАЭС) и остальные участники «пятерки». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, «необходимо заложить прочный фундамент» для будущего. «ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, в то же время привлекательным, открытым для других партнеров. В приоритете — продолжение формирования общих рынков товаров, услуг, финансов и инвестиций. Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ресурсами. В первую очередь речь идет о продовольственной и энергетической безопасности», — отметил премьер. На внеочередном заседании Евразийского межправсовета премьер Михаил Мишустин озвучил приоритеты России в новой будущей стратегии развития ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин сказал, что последний пункт особенно важен в условиях нестабильности в этих сферах во всем мире. Но ЕАЭС полностью обеспечивает себя такими важными продуктами и товарами, как зерно, нефть и газ. Союз может поставлять свою продукцию и на другие рынки. Важным направлением развития Мишустин назвал расширение взаимодействия стран ЕАЭС в сфере финансов и инвестиций. «Сейчас большинство взаимных расчетов проходит в национальных валютах. А к системе финансовых сообщений подключено 80% банков государств «пятерки». Предлагаем на основе национальных валют развивать общее платежное пространство. Таким образом мы улучшим инвестиционный климат, повысим безопасность расчетов и устойчивость наших экономик», — заявил премьер. У представителя каждой страны-участницы ЕАЭС были сформулированы свои предложения в новую стратегию развития союза (на фото — премьер-министр Белоруссии Роман Головченко) Фото: Владимир Андреев © URA.RU О том, что нужна координация кредитно-финансовой политики правительств стран ЕАЭС, говорил и премьер Армении Пашинян, и остальные участники совета. Конечная цель всех союзников — это развитие экономик стран ЕАЭС и повышение уровня благосостояния жителей. По мнению экспертов, помимо того, что партнеры по ЕАЭС на своей внеочередной встрече сверили свои планы и действия, у Мишустина была еще одна важная миссия. Ему важно было донести до коллег, что ситуация с курсом рубля, который является основной валютой расчетов внутри союза, будет урегулирована. Согласно данным 2022 года, доля национальных валют во взаимных расчетах выросла до 74%, из которых 71,5% — это расчеты в рублях. Еще 1,4% — в казахских тенге, 0,2% — в белорусских рублях. Около четверти — в долларах и евро. Российский и армянский премьеры до встречи в расширенном составе довольно долго говорили тет-а-тет Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с премьером Армении Николом Пашиняном Мишустин сказал, что «важно расширять использование национальных валют в общих проектах, во взаимной торговле». Но, по словам экспертов, ослабленный рубль несет определенные риски для всех участников. Казахстан, где сильно упал курс тенге, уже отреагировал: в интервью Bloomberg замглавы Национального банка Алия Молдабекова заявила, что снижение курса тенге — это «реакция на ослабление рубля». Постепенное снижение российской валюты продолжалось с начала этого года. В июле рубль опустился до 90 рублей, в августе — до 100 рублей за доллар. После этого Центробанк начал принимать меры по его укреплению, и сегодня курс составляет около 94 рублей за доллар. По ходу совещания Михаил Мишустин что-то уточнял у своего заместителя Алексея Оверчука Фото: Владимир Андреев © URA.RU Буквально на днях, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин тоже затронул эту тему. Он сказал, что «волатильность на финансовых рынках» выросла значительно. «Такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан», — подчеркнул президент и поручил правительству и Центробанку «активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации». На фоне этих событий, по словам начальника Департамента международной деятельности Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Виктора Денисенко, действительно «вопрос высокой волатильности российского рубля — основной валюты ЕАЭС — стоит остро». «[Мишустину] необходимо убедить коллег в дальнейшей состоятельности рубля и безопасности текущих и перспективных проектов по развитию союзной экономики», — полагает политолог. ЕАЭС готов расширяться и укрепляться, а каким он будет, станет известно в декабре — на заседании Высшего совета организации, где, как ожидается, будет принята новая стратегия развития Фото: Владимир Андреев © URA.RU С этим согласен и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Члены ЕАЭС заинтересованы в том, чтобы иметь стабильную валюту, которая обеспечивает товарооборот между участниками Союза, экономические отношения. А это прежде всего российский рубль», — объяснил URA.RU Аксаков. Как считает Павел Селезнев, Мишустину важно показать коллегам по ЕАЭС, что меры по стабилизации курса принимаются. Заверить, что за последние дни рубль укрепился, что ситуация в целом под контролем. «Курс нацвалюты будет стабилизирован, задействуется ряд механизмов, которые будут этому способствовать. Курс будет выдерживаться в экономически эффективных для экономики и бюджета параметрах», — полагает эксперт. Новость по теме Путин: доля рубля при оплате российского экспорта выросла втрое Партнерам по ЕАЭС нужно знать, что российский рубль будет «избавлен от таких размашистых колебаний», какие были в последнее время, поскольку «все торговые потоки внутри ЕАЭС замыкаются на России», считает финансовый аналитик Михаил Беляев. Но, с другой стороны, бизнес не ограничен рамками союза, поэтому он заинтересован в крепком рубле, а не в обесцененном. «Рубль может считаться универсальной и востребованной валютой для всех стран ЕАЭС. Для них курс рубля важен при взаимных расчетах. Отношение рубля к доллару служит только как индикатор. Ведь бизнес торгует не только с Россией. На внешних рынках он получает выручку и в долларах: заработал в рублях — рубль обесцененный, а нужно выходить на внешние рынки, где действуют доллар и евро [это несет потери]», — резюмировал Беляев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ослабление рубля — явление временное, и партнеры по ЕАЭС могут быть уверены, что текущая ситуация не станет критической. Это важно не только для России, но и для всего союза, самой востребованной валютой в котором является рубль и в котором планируют построить общее платежное пространство. По мнению экспертов, на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета в Армении 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин донес до коллег эту позицию Москвы и развеял все опасения. Для проведения внеочередного заседания Евразийского межправсовета армянская сторона выбрала необычное место — небольшой городок Цахкадзор. Он расположен в 50 километрах от Еревана и пользуется популярностью у любителей отдохнуть на природе — среди леса и гор. Но премьер-министры стран ЕАЭС приехали не отдыхать, а работать. Официальная (открытая) часть встреч оказалась довольно короткой, но весьма содержательной. Основной темой обсуждения стали перспективы развития союза — новая стратегия как раз разрабатывается. Свои предложения представила российская сторона (в этом году РФ председательствует в ЕАЭС) и остальные участники «пятерки». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, «необходимо заложить прочный фундамент» для будущего. «ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, в то же время привлекательным, открытым для других партнеров. Мишустин сказал, что последний пункт особенно важен в условиях нестабильности в этих сферах во всем мире. Но ЕАЭС полностью обеспечивает себя такими важными продуктами и товарами, как зерно, нефть и газ. Союз может поставлять свою продукцию и на другие рынки. Важным направлением развития Мишустин назвал расширение взаимодействия стран ЕАЭС в сфере финансов и инвестиций. «Сейчас большинство взаимных расчетов проходит в национальных валютах. А к системе финансовых сообщений подключено 80% банков государств «пятерки». О том, что нужна координация кредитно-финансовой политики правительств стран ЕАЭС, говорил и премьер Армении Пашинян, и остальные участники совета. Конечная цель всех союзников — это развитие экономик стран ЕАЭС и повышение уровня благосостояния жителей. По мнению экспертов, помимо того, что партнеры по ЕАЭС на своей внеочередной встрече сверили свои планы и действия, у Мишустина была еще одна важная миссия. Ему важно было донести до коллег, что ситуация с курсом рубля, который является основной валютой расчетов внутри союза, будет урегулирована. Согласно данным 2022 года, доля национальных валют во взаимных расчетах выросла до 74%, из которых 71,5% — это расчеты в рублях. Еще 1,4% — в казахских тенге, 0,2% — в белорусских рублях. Около четверти — в долларах и евро. На встрече с премьером Армении Николом Пашиняном Мишустин сказал, что «важно расширять использование национальных валют в общих проектах, во взаимной торговле». Но, по словам экспертов, ослабленный рубль несет определенные риски для всех участников. Казахстан, где сильно упал курс тенге, уже отреагировал: в интервью Bloomberg замглавы Национального банка Алия Молдабекова заявила, что снижение курса тенге — это «реакция на ослабление рубля». Постепенное снижение российской валюты продолжалось с начала этого года. В июле рубль опустился до 90 рублей, в августе — до 100 рублей за доллар. После этого Центробанк начал принимать меры по его укреплению, и сегодня курс составляет около 94 рублей за доллар. Буквально на днях, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин тоже затронул эту тему. Он сказал, что «волатильность на финансовых рынках» выросла значительно. «Такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан», — подчеркнул президент и поручил правительству и Центробанку «активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации». На фоне этих событий, по словам начальника Департамента международной деятельности Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Виктора Денисенко, действительно «вопрос высокой волатильности российского рубля — основной валюты ЕАЭС — стоит остро». «[Мишустину] необходимо убедить коллег в дальнейшей состоятельности рубля и безопасности текущих и перспективных проектов по развитию союзной экономики», — полагает политолог. С этим согласен и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Члены ЕАЭС заинтересованы в том, чтобы иметь стабильную валюту, которая обеспечивает товарооборот между участниками Союза, экономические отношения. А это прежде всего российский рубль», — объяснил URA.RU Аксаков. Как считает Павел Селезнев, Мишустину важно показать коллегам по ЕАЭС, что меры по стабилизации курса принимаются. Заверить, что за последние дни рубль укрепился, что ситуация в целом под контролем. Партнерам по ЕАЭС нужно знать, что российский рубль будет «избавлен от таких размашистых колебаний», какие были в последнее время, поскольку «все торговые потоки внутри ЕАЭС замыкаются на России», считает финансовый аналитик Михаил Беляев. Но, с другой стороны, бизнес не ограничен рамками союза, поэтому он заинтересован в крепком рубле, а не в обесцененном. «Рубль может считаться универсальной и востребованной валютой для всех стран ЕАЭС. Для них курс рубля важен при взаимных расчетах. Отношение рубля к доллару служит только как индикатор. Ведь бизнес торгует не только с Россией. На внешних рынках он получает выручку и в долларах: заработал в рублях — рубль обесцененный, а нужно выходить на внешние рынки, где действуют доллар и евро [это несет потери]», — резюмировал Беляев.