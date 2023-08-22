Путин: доля рубля при оплате российского экспорта выросла втрое

Доля рубля при оплате российского экспорта значительно выросла, заявил Владимир Путин
За последние полтора года доля рубля при оплате российского экспорта значительно выросла — более чем втрое. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«Доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что соответствующий рост доли произошел в последние полтора года.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.