Путин: доля рубля при оплате российского экспорта выросла втрое

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Доля рубля при оплате российского экспорта значительно выросла, заявил Владимир Путин Фото:

За последние полтора года доля рубля при оплате российского экспорта значительно выросла — более чем втрое. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что соответствующий рост доли произошел в последние полтора года.

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За последние полтора года доля рубля при оплате российского экспорта значительно выросла — более чем втрое. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что соответствующий рост доли произошел в последние полтора года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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