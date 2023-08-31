В международный скандал в Екатеринбурге вмешался Кремль

Детали интриги, задевшей Куйвашева и спикера ГД Володина. Причастен опальный аппаратчик

31 августа 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Недовольство азербайджанцев было связано с вечеринкой с участием главы думы Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Публичный конфликт, вызванный посещением спикером думы Екатеринбурга Игорем Володиным праздника в честь непризнанной Талыш-Муганской автономной республики (ТМАР), погасили по распоряжению из администрации президента (АП) РФ. А одним из факторов, спровоцировавших участие федеральных чиновников, якобы стало недовольство со стороны руководства Госдумы, рассказал URA.RU источник, близкий к региональному правительству. 7 августа Володин пришел в кафе, где отмечали 30-летие ТМАР, и выступил с речью от имени всех депутатов. «Вы свободные люди, которые принимают решения самостоятельно, с кем дружить, с кем воевать», — заявил он. 16 августа выяснилось, что возмущенное посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД России и обратилось к губернатору Евгению Куйвашеву. Официальный Баку считает ТМАР сепаратистским образованием. Скандал может стоить Игорю Володину кресла спикера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спустя десять дней, 27 августа, посольство выступило с официальным заявлением. А 29-го департамент информполитики региона сообщил, что Куйвашев извинился за Володина перед послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы. Неформальный пиарщик губернатора Аксана Панова, администрирующая анонимный telegram-канал «Не для протокола», заявила, что Володин не будет спикером следующего созыва. При этом известно, что на выборах в думу-2023 она как минимум на старте помогала враждебному мэрии миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), который Володина поддерживает. Источник URA.RU в городской власти, комментируя публикацию Пановой, допустил, что она действительно могла озвучить текущий настрой губернатора. Первый собеседник агентства утверждает, что на определенном этапе на скандал обратило внимание окружение председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Мониторинг показал, что его фамилия фигурирует в СМИ в негативном контексте. За этим последовали консультации с внутриполитическим блоком АП. И уже оттуда Куйвашеву позвонили и сказали, что скандал должен быть урегулирован — как можно быстрее», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службу Госдумы направлен запрос на комментарий по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Представитель Куйвашева на вопрос корреспондента пока не отреагировала. Володину советовали извиниться, пока этого не сделал Евгений Куйвашев (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Утром 31 августа Игоря Володина видели в здании свердловского правительства. К кому он ходил, неизвестно (от комментариев депутат воздержался). «Вероятно, была „воспитательная“ беседа — чтобы такое не повторялось», — предположил знакомый областной чиновник. Публичных извинений от Володина не было. Еще когда скандал только разворачивался, «некоторые опытные знакомые предлагали ему извиниться, пока этого не сделал губернатор», знает собеседник в мэрии. Но депутат искренне не понимал, за что (об этом Володин говорил и публично). К тому же получил моральную поддержку от некоторых коллег — в том числе из областной власти. Новость по теме Спикер думы Екатеринбурга попал в международный скандал Еще один источник уточнил, что изначально Володин не должен был идти к талышам. Их обращение, направленное в думу по неофициальным каналам, было проигнорировано. «Насколько я знаю, на визите настоял [политтехнолог Виталий] Балашов. Возможно, аргументировав тем, что талыши могут помочь Володину на выборах. А тот согласился, не разобравшись в вопросе», — допустил один из участников мероприятия. По некоторым данным, Балашов консультирует некоторых кандидатов из кочетковского пула. Якобы так он и оказался рядом с Володиным, который, вообще, к политтехнологам относится скептически. В 2019—2021 годах Балашов руководил аппаратом реготделения «Справедливой России», помогал новому руководителю Андрею Кузнецову (сейчас депутат Госдумы) перезагружать местные ячейки. Но в 2021-м их пути разошлись. Балашов рассчитывал, что Кузнецов отдаст ему проходное место на выборах в заксобрание, но тот договорился с бизнесменом Арменом Карапетяном (сейчас вице-спикер заксо). Согласно другой версии (Балашов ее в разговоре с URA.RU опроверг), Кузнецов после кампании изгнал его из своей команды. От комментариев Кузнецов воздержался. Балашова ранее связывали с Андреем Кузнецовым (на фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Балашов, отвечая на вопрос корреспондента, заявил, что никаких рекомендаций Володину не давал (на этом же настаивает источник URA.RU в ближайшем окружении спикера). И сам был на мероприятии 7 августа по приглашению. «Да, я знаю Володина. Мы занимаемся в одном зале. Вот и все. Остальное — наговоры», — сказал Балашов. По его признанию, в 2000—2010 годах он был сначала зампредседателя, а потом и руководил комитетом мэрии по контролю и анализу деятельности муниципальных кадров. Курировал эту структуру Владимир Тунгусов — на тот момент вице-мэр, постепенно подчинявший себе городскую власть. Получить комментарий Володина о роли Балашова в политической интриге к моменту публикации не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Публичный конфликт, вызванный посещением спикером думы Екатеринбурга Игорем Володиным праздника в честь непризнанной Талыш-Муганской автономной республики (ТМАР), погасили по распоряжению из администрации президента (АП) РФ. А одним из факторов, спровоцировавших участие федеральных чиновников, якобы стало недовольство со стороны руководства Госдумы, рассказал URA.RU источник, близкий к региональному правительству. 7 августа Володин пришел в кафе, где отмечали 30-летие ТМАР, и выступил с речью от имени всех депутатов. «Вы свободные люди, которые принимают решения самостоятельно, с кем дружить, с кем воевать», — заявил он. 16 августа выяснилось, что возмущенное посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД России и обратилось к губернатору Евгению Куйвашеву. Официальный Баку считает ТМАР сепаратистским образованием. Спустя десять дней, 27 августа, посольство выступило с официальным заявлением. А 29-го департамент информполитики региона сообщил, что Куйвашев извинился за Володина перед послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы. Неформальный пиарщик губернатора Аксана Панова, администрирующая анонимный telegram-канал «Не для протокола», заявила, что Володин не будет спикером следующего созыва. При этом известно, что на выборах в думу-2023 она как минимум на старте помогала враждебному мэрии миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), который Володина поддерживает. Источник URA.RU в городской власти, комментируя публикацию Пановой, допустил, что она действительно могла озвучить текущий настрой губернатора. Первый собеседник агентства утверждает, что на определенном этапе на скандал обратило внимание окружение председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Мониторинг показал, что его фамилия фигурирует в СМИ в негативном контексте. За этим последовали консультации с внутриполитическим блоком АП. И уже оттуда Куйвашеву позвонили и сказали, что скандал должен быть урегулирован — как можно быстрее», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службу Госдумы направлен запрос на комментарий по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Представитель Куйвашева на вопрос корреспондента пока не отреагировала. Утром 31 августа Игоря Володина видели в здании свердловского правительства. К кому он ходил, неизвестно (от комментариев депутат воздержался). «Вероятно, была „воспитательная“ беседа — чтобы такое не повторялось», — предположил знакомый областной чиновник. Публичных извинений от Володина не было. Еще когда скандал только разворачивался, «некоторые опытные знакомые предлагали ему извиниться, пока этого не сделал губернатор», знает собеседник в мэрии. Но депутат искренне не понимал, за что (об этом Володин говорил и публично). К тому же получил моральную поддержку от некоторых коллег — в том числе из областной власти. Еще один источник уточнил, что изначально Володин не должен был идти к талышам. Их обращение, направленное в думу по неофициальным каналам, было проигнорировано. «Насколько я знаю, на визите настоял [политтехнолог Виталий] Балашов. Возможно, аргументировав тем, что талыши могут помочь Володину на выборах. А тот согласился, не разобравшись в вопросе», — допустил один из участников мероприятия. По некоторым данным, Балашов консультирует некоторых кандидатов из кочетковского пула. Якобы так он и оказался рядом с Володиным, который, вообще, к политтехнологам относится скептически. В 2019—2021 годах Балашов руководил аппаратом реготделения «Справедливой России», помогал новому руководителю Андрею Кузнецову (сейчас депутат Госдумы) перезагружать местные ячейки. Но в 2021-м их пути разошлись. Балашов рассчитывал, что Кузнецов отдаст ему проходное место на выборах в заксобрание, но тот договорился с бизнесменом Арменом Карапетяном (сейчас вице-спикер заксо). Согласно другой версии (Балашов ее в разговоре с URA.RU опроверг), Кузнецов после кампании изгнал его из своей команды. От комментариев Кузнецов воздержался. Балашов, отвечая на вопрос корреспондента, заявил, что никаких рекомендаций Володину не давал (на этом же настаивает источник URA.RU в ближайшем окружении спикера). И сам был на мероприятии 7 августа по приглашению. «Да, я знаю Володина. Мы занимаемся в одном зале. Вот и все. Остальное — наговоры», — сказал Балашов. По его признанию, в 2000—2010 годах он был сначала зампредседателя, а потом и руководил комитетом мэрии по контролю и анализу деятельности муниципальных кадров. Курировал эту структуру Владимир Тунгусов — на тот момент вице-мэр, постепенно подчинявший себе городскую власть. Получить комментарий Володина о роли Балашова в политической интриге к моменту публикации не удалось.