Путин поддержал статус крупнейшего региона Сибири

И показал, как губернаторы могут обрести особое доверие президента

31 августа 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин показал губернаторам, как можно заслужить его доверие Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы-2023 Президент РФ Владимир Путин поддержал статус Красноярского края как опорного региона не только Сибири, но и всей страны. Так эксперты трактуют итоги совещания о социально-экономическом развитии края, которое Путин провел 31 августа. При этом глава государства изменил формат общения с губернаторами и продемонстрировал особое доверие Михаилу Котюкову, объяснили URA.RU аналитики. Совещание о развитии Красноярского края президент Путин проводил в формате видеоконференции. Но на этот раз у экрана он был не один, а с врио губернатора региона Котюковым. И уже в начале разговора Путин заметил, что в должности врио Котюков всего четыре месяца. «Уверен, что вы сумели оценить положение дел в регионе, обозначить наиболее острые проблемы, принять первоочередные меры и наметить задачи на перспективу», — сказал президент. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков закрепил свои позиции в глазах президента, осталось заручиться доверием жителей региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для начала Путин сам обозначил ряд направлений, реализации которых он ждет от команды Котюкова. Прежде всего, это «рост экономики», что важно «для уверенного развития региона, для решения социальных вопросов». Здесь, по словам Путина, «нужно использовать те богатства, которые дала природа». «Основной упор нужно делать на углубление переработки сырья. Важно сформировать современную и гибкую структуру экономики края, да и Сибири в целом, создать хорошо оплачиваемые рабочие места, обеспечить рост доходов граждан, благополучия российских семей», — подчеркнул Путин. Учитывая географическое расположение Красноярского края, перед руководством региона стоит задача «расширения Транссиба, наращивания возможностей СМП, арктических морских и речных портов, воздушных гаваней, ремонт и строительство автотрасс и путепроводов». «Эти проекты имеют особое значение для всей страны — как для бизнеса, так и для граждан», — заявил президент. Внимание Котюкова Путин акцентировал на развитии социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, газификации. Причем речь идет не только о крупных, но и о небольших городах и селах. «Жизнь людей должна быть комфортной, здоровой и благополучной. Именно оценка граждан является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд, всех уровней власти», — подчеркнул Путин. Сотрудникам компании «Мостострой-11» пришлось подождать запуска движения по мосту через Енисей Фото: kremlin.ru Как раз в ходе совещания один из крупнейших инфраструктурных проектов был запущен. Путин увидел на экране рабочих и поинтересовался у врио губернатора, не поздновато ли — в Красноярске уже стемнело. «Он [Котюков] говорит, что ребята крепкие, привыкли работать и днем, и ночью. Раньше времени сдали мост, и в деньги даже уложились, что не всегда бывает», — заметил президент. Рабочие получили разрешение Путина запустить движение по мосту через Енисей в районе поселка Высокогорский на севере Красноярского края. Первыми по традиции поехали грузовики. Строительством занимались уральские компании: конструкции изготовил Курганстальмост, а возводил тюменский «Мостострой-11». На строительство ушло около 7 млрд рублей. «В суровых сибирских условиях эта работа местами граничила с подвигом. Это самый северный мост на Енисее. Открывает огромные возможности для правобережья», — пояснил врио губернатора Котюков. Опыт работы Михаила Котюкова в федеральном правительстве помог ему так выстроить контакты, что даже у главы Минфина Антона Силуанова (на фото) возражений по деньгам не возникло Фото: Владимир Андреев © URA.RU После он рассказал о своем видении развития края, и, как выяснилось, многие вопросы Котюков уже успел решить с федеральными министрами. «У вас получилось не только вникнуть в проблемы Красноярского края, но и договориться с коллегами, с которыми вы работали ранее, — обратил внимание Путин, имея в виду, что Котюков и сам раньше работал в правительстве РФ. — Все это [проекты развития] не просто важны, они реалистичны. Не сомневаюсь, что многое можно сделать и будет сделано, если вы сможете убедить в этом избирателей, людей, которые поддержат вас». До сих пор такой формат использовался лишь дважды: при обсуждении аграрных вопросов (в кабинете с Путиным был министр Дмитрий Патрушев) и при запуске трамвайного движения в Мариуполе (рядом с президентом был губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов — Питер помогал восстанавливать трамвайную сеть). По словам президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, «Путин проявил в Котюкову очень большую симпатию». «Видно, что Котюков ему нравится, Путину нравится с ним общаться, там высокий уровень доверия», — пояснил эксперт. Кроме президента и врио губернатора, за столом никого не было, все остальные участники были с ними на видеосвязи Фото: kremlin.ru Понятно, отметил Минченко, что Красноярский край — один из «потенциальных локомотивов развития страны в целом», чем тоже обосновывается особое внимание Путина. Это подтверждает и гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Поэтому, по его мнению, неслучайно президент, проводя совещание в таком формате, «поднимает его планку до общероссийского уровня». «Позиция края очень важная. Недаром туда отправлен опытный чиновник Котюков. Это говорит о крайне серьезном внимании федерального центра к региону. Президент проводит совещание, чтобы зафиксировать все планы по развитию», — полагает Еловский. Более того, фактически Путин подтверждает статус Красноярского края как опорного региона страны и «поднимает ответственность за его развитие на уровень федерального правительства», объясняет политолог Максим Жаров. «Усиливается координация между федеральным центром и регионом, между министрами и губернатором», — считает эксперт. Статья по теме Путин выстроил новую систему подбора кадров Путин не скрывал своей поддержки Котюкова и открыто дал понять, что хотел бы видеть его победу в Единый день голосования 10 сентября. По мнению руководителя Центра электоральных практик Сергея Полякова, поддержка президента всегда играла определенную роль на выборах. Тем более она поможет сейчас, когда Путин «демонстрирует уверенность, в том, что он делает». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин поддержал статус Красноярского края как опорного региона не только Сибири, но и всей страны. Так эксперты трактуют итоги совещания о социально-экономическом развитии края, которое Путин провел 31 августа. При этом глава государства изменил формат общения с губернаторами и продемонстрировал особое доверие Михаилу Котюкову, объяснили URA.RU аналитики. Совещание о развитии Красноярского края президент Путин проводил в формате видеоконференции. Но на этот раз у экрана он был не один, а с врио губернатора региона Котюковым. И уже в начале разговора Путин заметил, что в должности врио Котюков всего четыре месяца. «Уверен, что вы сумели оценить положение дел в регионе, обозначить наиболее острые проблемы, принять первоочередные меры и наметить задачи на перспективу», — сказал президент. Для начала Путин сам обозначил ряд направлений, реализации которых он ждет от команды Котюкова. Прежде всего, это «рост экономики», что важно «для уверенного развития региона, для решения социальных вопросов». Здесь, по словам Путина, «нужно использовать те богатства, которые дала природа». «Основной упор нужно делать на углубление переработки сырья. Важно сформировать современную и гибкую структуру экономики края, да и Сибири в целом, создать хорошо оплачиваемые рабочие места, обеспечить рост доходов граждан, благополучия российских семей», — подчеркнул Путин. Учитывая географическое расположение Красноярского края, перед руководством региона стоит задача «расширения Транссиба, наращивания возможностей СМП, арктических морских и речных портов, воздушных гаваней, ремонт и строительство автотрасс и путепроводов». «Эти проекты имеют особое значение для всей страны — как для бизнеса, так и для граждан», — заявил президент. Внимание Котюкова Путин акцентировал на развитии социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, газификации. Причем речь идет не только о крупных, но и о небольших городах и селах. Как раз в ходе совещания один из крупнейших инфраструктурных проектов был запущен. Путин увидел на экране рабочих и поинтересовался у врио губернатора, не поздновато ли — в Красноярске уже стемнело. «Он [Котюков] говорит, что ребята крепкие, привыкли работать и днем, и ночью. Раньше времени сдали мост, и в деньги даже уложились, что не всегда бывает», — заметил президент. Рабочие получили разрешение Путина запустить движение по мосту через Енисей в районе поселка Высокогорский на севере Красноярского края. Первыми по традиции поехали грузовики. Строительством занимались уральские компании: конструкции изготовил Курганстальмост, а возводил тюменский «Мостострой-11». На строительство ушло около 7 млрд рублей. «В суровых сибирских условиях эта работа местами граничила с подвигом. Это самый северный мост на Енисее. Открывает огромные возможности для правобережья», — пояснил врио губернатора Котюков. После он рассказал о своем видении развития края, и, как выяснилось, многие вопросы Котюков уже успел решить с федеральными министрами. «У вас получилось не только вникнуть в проблемы Красноярского края, но и договориться с коллегами, с которыми вы работали ранее, — обратил внимание Путин, имея в виду, что Котюков и сам раньше работал в правительстве РФ. — Все это [проекты развития] не просто важны, они реалистичны. Не сомневаюсь, что многое можно сделать и будет сделано, если вы сможете убедить в этом избирателей, людей, которые поддержат вас». До сих пор такой формат использовался лишь дважды: при обсуждении аграрных вопросов (в кабинете с Путиным был министр Дмитрий Патрушев) и при запуске трамвайного движения в Мариуполе (рядом с президентом был губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов — Питер помогал восстанавливать трамвайную сеть). Понятно, отметил Минченко, что Красноярский край — один из «потенциальных локомотивов развития страны в целом», чем тоже обосновывается особое внимание Путина. Это подтверждает и гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Поэтому, по его мнению, неслучайно президент, проводя совещание в таком формате, «поднимает его планку до общероссийского уровня». «Позиция края очень важная. Недаром туда отправлен опытный чиновник Котюков. Это говорит о крайне серьезном внимании федерального центра к региону. Президент проводит совещание, чтобы зафиксировать все планы по развитию», — полагает Еловский. Более того, фактически Путин подтверждает статус Красноярского края как опорного региона страны и «поднимает ответственность за его развитие на уровень федерального правительства», объясняет политолог Максим Жаров. «Усиливается координация между федеральным центром и регионом, между министрами и губернатором», — считает эксперт. Путин не скрывал своей поддержки Котюкова и открыто дал понять, что хотел бы видеть его победу в Единый день голосования 10 сентября. По мнению руководителя Центра электоральных практик Сергея Полякова, поддержка президента всегда играла определенную роль на выборах. Тем более она поможет сейчас, когда Путин «демонстрирует уверенность, в том, что он делает».