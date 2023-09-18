Россия усилит позиции в борьбе с США и ЕС за Центральную Азию

В этом стране поможет крупный проект

18 сентября 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов провели 4-е заседание Совместной комиссии Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ упрочат позиции страны в борьбе с США, ЕС и Китаем за влияние в Центральной Азии за счет расширения транспортного коридора «Север-Юг». Улучшение логистики в регионе дает России большой политический вес. Так эксперты трактуют URA.RU итоги 4-го заседания Совместной комиссии глав правительств РФ и Узбекистана 18 сентября с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Азиатский регион важен с точки зрения безопасности, также это большой рынок сбыта продукции из РФ, говорят аналитики. Статья по теме Путин готовит маневр, который изменит расклад сил в мире В ходе заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 18 сентября Михаил Мишустин предложил уделить особое внимание расширению кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, высоких технологиях, образовании и медицине. Премьер-министр подчеркнул, что для РФ Узбекистан — «один из ведущих экономических партнеров в Центрально-Азиатском регионе». «Россия в свою очередь занимает первое место во внешней торговле с Узбекистаном. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 600 млрд рублей и увеличился более чем на четверть. За январь — июль текущего года этот показатель прибавил почти 14,5% и составил около 470 млрд рублей», — подчеркнул Мишустин. Важная задача, по словам главы правительства, — укрепление транспортной связанности государств и всего евразийского пространства. Отдельное внимание уделяется развитию железнодорожного транспорта в Узбекистане. Российские инвесторы также готовы участвовать в модернизации аэропортовой инфраструктуры. «В приоритете — дальнейшие шаги по развитию международного коридора „Север — Юг“. Проект сможет, как мы уже говорили, конкурировать с Суэцким каналом за грузопотоки, и его реализация будет способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества между всеми участниками. Готовы плотнее вместе работать для расширения всех транспортных маршрутов на общем евразийском пространстве, в том числе выходящих на Афганистан и Южную Азию», — подытожил премьер. Мишустин подчеркнул приоритетность дальнейшего развития международного коридора «Север — Юг» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Важность развития транспортного коридора «Север-Юг» отметил и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов. «Мы поддерживаем развитие одной из основных транспортных артерий Евразийского континента — международного коридора „Север — Юг“. Заинтересованы в совместном запуске нового мультимодального транспортного коридора Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан. Важным аспектом реализации данной инициативы является строительство железной дороги по трансафганскому коридору», — подчеркнул Арипов. Россия борется за влияние в Центральной Азии с США, ЕС и Китаем, поэтому для правительства РФ крайне важно иметь стабильные отношения со странами в данном регионе, считает руководитель центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелев. «Сейчас идет борьба за влияние в регионе между Россией, США, ЕС и Китаем. Центральная Азия очень важна с точки зрения обеспечения безопасности, а также геополитики и экономики. Это большой рынок для российской промышленности, что важно сейчас. Мишустин, по словам, экспертов, призывает Узбекистан, к более активной реализации транспортных проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На азиатском рынке Узбекистан с населением в 40 млн человек очень заметен. Страна может потреблять большое количество российской продукции и тем самым способствовать развитию нашей экономики», — пояснил Борис Шмелев. При этом налаживание логистических цепочек с Узбекистаном даст возможность развивать экономические отношения более бурно и интенсивно, наращивать товарооборот. «Посыл расширения транспортного коридора „Север-Юг“ очень простой. Россия заинтересована в сотрудничестве с этими азиатскими странами, Россия готова сотрудничать на взаимовыгодных условиях, Россия готова прийти надолго. В интересах этих стран сотрудничать с РФ», — подчеркнул эксперт. Слова Мишустина по поводу коридора «Север-Юг» — приглашение Узбекистана к более активному сопряжению транспортных проектов, идущих как с Севера на Юг, так и с Запада на Восток, считает руководитель отдела Средней Азии Институт стран СНГ Андрей Грозин. «Полноценный запуск „Север-Юг“ для стран Азии представляет насущный интерес. Выход из транспортного тупика во многом будет расширен за счет подключения к этому транспортному коридору. Кроме того, в сегодняшней ситуации, когда прежний мир начинает разваливаться, государства получат возможность подстраховаться экономически», — заверил Грозин. Участвуя в формирование сети транспортных коридоров, Россия приобретает большое значение как страна, которая создает правила, стандарты, дает технологии, специалистов и финансы. Россия таким образом получает политический вес и влияние, уверен замдиректора центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «РФ сегодня является основным драйвером расширения системы многостороннего миропорядка, при этом страна не претендует заменить США. Ее предложение миру — уход от единых авторитарных центров, формирование плюралистической равноправной системы, в которой все имеют доступ из любой точки мира ко всем современным благам цивилизации: технологиям, финансам, информации, безопасности», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ упрочат позиции страны в борьбе с США, ЕС и Китаем за влияние в Центральной Азии за счет расширения транспортного коридора «Север-Юг». Улучшение логистики в регионе дает России большой политический вес. Так эксперты трактуют URA.RU итоги 4-го заседания Совместной комиссии глав правительств РФ и Узбекистана 18 сентября с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Азиатский регион важен с точки зрения безопасности, также это большой рынок сбыта продукции из РФ, говорят аналитики. В ходе заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 18 сентября Михаил Мишустин предложил уделить особое внимание расширению кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, высоких технологиях, образовании и медицине. Премьер-министр подчеркнул, что для РФ Узбекистан — «один из ведущих экономических партнеров в Центрально-Азиатском регионе». «Россия в свою очередь занимает первое место во внешней торговле с Узбекистаном. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 600 млрд рублей и увеличился более чем на четверть. За январь — июль текущего года этот показатель прибавил почти 14,5% и составил около 470 млрд рублей», — подчеркнул Мишустин. Важная задача, по словам главы правительства, — укрепление транспортной связанности государств и всего евразийского пространства. Отдельное внимание уделяется развитию железнодорожного транспорта в Узбекистане. Российские инвесторы также готовы участвовать в модернизации аэропортовой инфраструктуры. Важность развития транспортного коридора «Север-Юг» отметил и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов. «Мы поддерживаем развитие одной из основных транспортных артерий Евразийского континента — международного коридора „Север — Юг“. Заинтересованы в совместном запуске нового мультимодального транспортного коридора Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан. Важным аспектом реализации данной инициативы является строительство железной дороги по трансафганскому коридору», — подчеркнул Арипов. Россия борется за влияние в Центральной Азии с США, ЕС и Китаем, поэтому для правительства РФ крайне важно иметь стабильные отношения со странами в данном регионе, считает руководитель центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелев. На азиатском рынке Узбекистан с населением в 40 млн человек очень заметен. Страна может потреблять большое количество российской продукции и тем самым способствовать развитию нашей экономики», — пояснил Борис Шмелев. При этом налаживание логистических цепочек с Узбекистаном даст возможность развивать экономические отношения более бурно и интенсивно, наращивать товарооборот. «Посыл расширения транспортного коридора „Север-Юг“ очень простой. Россия заинтересована в сотрудничестве с этими азиатскими странами, Россия готова сотрудничать на взаимовыгодных условиях, Россия готова прийти надолго. В интересах этих стран сотрудничать с РФ», — подчеркнул эксперт. Слова Мишустина по поводу коридора «Север-Юг» — приглашение Узбекистана к более активному сопряжению транспортных проектов, идущих как с Севера на Юг, так и с Запада на Восток, считает руководитель отдела Средней Азии Институт стран СНГ Андрей Грозин. «Полноценный запуск „Север-Юг“ для стран Азии представляет насущный интерес. Выход из транспортного тупика во многом будет расширен за счет подключения к этому транспортному коридору. Кроме того, в сегодняшней ситуации, когда прежний мир начинает разваливаться, государства получат возможность подстраховаться экономически», — заверил Грозин. «РФ сегодня является основным драйвером расширения системы многостороннего миропорядка, при этом страна не претендует заменить США. Ее предложение миру — уход от единых авторитарных центров, формирование плюралистической равноправной системы, в которой все имеют доступ из любой точки мира ко всем современным благам цивилизации: технологиям, финансам, информации, безопасности», — резюмировал эксперт.