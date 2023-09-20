Долги «Гортранса» Екатеринбурга испугали москвичей

В скандальной сделке по автобусам Орлова спас министр, а вице-мэр готовит отставку

20 сентября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

35 низкопольных автобусов приедут в Екатеринбург к концу года Фото: Анна Майорова © URA.RU Покупка большой партии новых автобусов для Екатеринбурга оказалась под угрозой срыва — из-за многомиллионных долгов «Гортранса», оператора аукциона. По данным URA.RU, сделка, с самого начала сопровождавшаяся скандалом, стала возможной благодаря поручительству из областного кабмина — по просьбе мэра Алексея Орлова. Кстати, его зам, не сумевший добиться своего, похоже, уже готов наказать директора «Гортранса» Сергея Нугаева за несговорчивость. Весной правительство РФ одобрило заявку Екатеринбурга на получение 65 новых автобусов по программе «дешевого лизинга» от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК, подчиняется Минтрансу РФ) и еще 30 автобусов — по льготным казначейским кредитам. Первые 35 низкопольных автобусов город мог получить уже летом. Если бы не аппаратный конфликт. Обновление автобусного парка — один из имиджевых проектов Алексея Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По неофициальным данным, вице-мэр Алексей Бубнов настаивал, чтобы город закупил автобусы марки Volgobus. С представителями этого предприятия он, говорят, познакомился на Петербургском международном транспортном фестивале. Преимуществом этой марки Бубнов, как утверждают участники совещаний, считал немецкие автоматические коробки передач ZF (правда, из-за санкций есть проблема с их обслуживанием). А подчиняющийся Бубнову Нугаев настаивал на проверенных и более дешевых НЕФАЗах (у него, возможно, тоже был какой-то свой интерес). На июльское поручение из мэрии как можно скорее объявить конкурс и в техническом задании предусмотреть «марку (то есть Volgobus — прим. ред.) и модель автобуса с указанием конкретных комплектующих на него» Нугаев ответил отказом. После публикации URA.RU, где рассказывалось о конфликте, в ситуацию вмешалась областная прокуратура. Мэру помогли коллеги из правительства (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аукцион объявили 4 августа — с техзаданием, выгодным не для одного, а нескольких производителей. По неофициальной версии, такое решение принял Орлов. В конце месяца энергетики заявили, что «Гортранс» задолжал им 118 миллионов рублей. Такие сообщения появляются третий год подряд. Новость по теме Вице-мэр везет в Екатеринбург автобусы, горевшие в Санкт-Петербурге «ГТЛК не хотела заявляться на конкурс — если у „Гортранса“ такие долги, как он будет платить за автобусы? Все реально могло сорваться» — поделился информированный источник URA.RU. По его словам, проблема решилась только после гарантийного письма в Москву — за подписью замгубернатора Сергея Швиндта. Другой собеседник уточнил, что как такового участия со стороны Швиндта якобы не было. «Орлов звонил [министру транспорта Василию] Старкову, они вместе придумывали выход. И появилось это письмо. Швиндт ведь курирует минтранс. Он просто поставил подпись», — объяснил собеседник. Дозвониться до Василия Старкова к моменту публикации не удалось, Сергей Швиндт пока не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере. 12 сентября стало известно, что конкурс выиграл НЕФАЗ. Сумма контракта — 979,2 миллиона рублей. Алексей Бубнов (на заднем плане) думает об отставке Сергея Нугаева (слева) как минимум последние года два-три Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще несколько месяцев назад в «Гортрансе» появилась новая ставка заместителя директора. Ее занял Евгений Гомола, которого называют протеже (и чуть ли не родственником) Бубнова. В начале «нулевых» Гомола работал в СвЖД и Росжелдоре, затем — в 2008—2017 годах — структурах правительства Пермского края. Последним его местом работы был Пермский институт железнодорожного транспорта — филиал УрГУПСа, который Гомола возглавлял пять лет. Недоброжелатели почему-то сравнивают его с теперь уже бывшим депутатом Владимиром Струговым, ради которого в «Гортрансе» создали ставку советника гендиректора — чтобы купить лояльность. Кстати, Стругов остается в структуре, несмотря на поражение в сентябрьских выборах. «Бубнов такой человек, что историю с автобусами Нугаеву точно не забудет, тем более уже давно хочет от него избавиться. Назначение Гомолы — часть многоходовки по смещению гендиректора», — уверен источник в горадминистрации. Алексей Бубнов для комментариев недоступен. Евгений Гомола к моменту публикации корреспоненту не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Покупка большой партии новых автобусов для Екатеринбурга оказалась под угрозой срыва — из-за многомиллионных долгов «Гортранса», оператора аукциона. По данным URA.RU, сделка, с самого начала сопровождавшаяся скандалом, стала возможной благодаря поручительству из областного кабмина — по просьбе мэра Алексея Орлова. Кстати, его зам, не сумевший добиться своего, похоже, уже готов наказать директора «Гортранса» Сергея Нугаева за несговорчивость. Весной правительство РФ одобрило заявку Екатеринбурга на получение 65 новых автобусов по программе «дешевого лизинга» от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК, подчиняется Минтрансу РФ) и еще 30 автобусов — по льготным казначейским кредитам. Первые 35 низкопольных автобусов город мог получить уже летом. Если бы не аппаратный конфликт. По неофициальным данным, вице-мэр Алексей Бубнов настаивал, чтобы город закупил автобусы марки Volgobus. С представителями этого предприятия он, говорят, познакомился на Петербургском международном транспортном фестивале. Преимуществом этой марки Бубнов, как утверждают участники совещаний, считал немецкие автоматические коробки передач ZF (правда, из-за санкций есть проблема с их обслуживанием). А подчиняющийся Бубнову Нугаев настаивал на проверенных и более дешевых НЕФАЗах (у него, возможно, тоже был какой-то свой интерес). На июльское поручение из мэрии как можно скорее объявить конкурс и в техническом задании предусмотреть «марку (то есть Volgobus — прим. ред.) и модель автобуса с указанием конкретных комплектующих на него» Нугаев ответил отказом. После публикации URA.RU, где рассказывалось о конфликте, в ситуацию вмешалась областная прокуратура. Аукцион объявили 4 августа — с техзаданием, выгодным не для одного, а нескольких производителей. По неофициальной версии, такое решение принял Орлов. В конце месяца энергетики заявили, что «Гортранс» задолжал им 118 миллионов рублей. Такие сообщения появляются третий год подряд. «ГТЛК не хотела заявляться на конкурс — если у „Гортранса“ такие долги, как он будет платить за автобусы? Все реально могло сорваться» — поделился информированный источник URA.RU. По его словам, проблема решилась только после гарантийного письма в Москву — за подписью замгубернатора Сергея Швиндта. Другой собеседник уточнил, что как такового участия со стороны Швиндта якобы не было. «Орлов звонил [министру транспорта Василию] Старкову, они вместе придумывали выход. И появилось это письмо. Швиндт ведь курирует минтранс. Он просто поставил подпись», — объяснил собеседник. Дозвониться до Василия Старкова к моменту публикации не удалось, Сергей Швиндт пока не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере. 12 сентября стало известно, что конкурс выиграл НЕФАЗ. Сумма контракта — 979,2 миллиона рублей. Еще несколько месяцев назад в «Гортрансе» появилась новая ставка заместителя директора. Ее занял Евгений Гомола, которого называют протеже (и чуть ли не родственником) Бубнова. В начале «нулевых» Гомола работал в СвЖД и Росжелдоре, затем — в 2008—2017 годах — структурах правительства Пермского края. Последним его местом работы был Пермский институт железнодорожного транспорта — филиал УрГУПСа, который Гомола возглавлял пять лет. Недоброжелатели почему-то сравнивают его с теперь уже бывшим депутатом Владимиром Струговым, ради которого в «Гортрансе» создали ставку советника гендиректора — чтобы купить лояльность. Кстати, Стругов остается в структуре, несмотря на поражение в сентябрьских выборах. «Бубнов такой человек, что историю с автобусами Нугаеву точно не забудет, тем более уже давно хочет от него избавиться. Назначение Гомолы — часть многоходовки по смещению гендиректора», — уверен источник в горадминистрации. Алексей Бубнов для комментариев недоступен. Евгений Гомола к моменту публикации корреспоненту не ответил.