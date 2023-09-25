Мэра Екатеринбурга ждет первая стычка с оппонентами в новой думе

Игорь Володин (слева) поддержит соратника, получившего отказ от Алексея Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), чью большую фракцию в думе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов по итогам сентябрьских выборов серьезно сократил, вмешается в распределение должностей среди депутатов. Как стало известно URA.RU, борьба развернется как минимум за комиссию по экономике и инвестициям.

Председателя этой и других комиссий будут выбирать в октябре. Пока еще даже не все депутаты определились, в каких комиссиях хотят работать (можно выбрать две).

Виталий Чачин обратился к мэру 15 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU

По данным URA.RU, 15 сентября после первого заседания фракции «Единой России» близкий к Кочеткову депутат Виталий Чачин сообщил Орлову, что хотел бы остаться главой комиссии по экономическому развитию. Она, например, отвечает за нестационарную торговлю. Но для Чачина, не имеющего бизнес-интересов в этой сфере, это, скорее статус: приглашение на мероприятия, более тесное общение с чиновниками.

Чачин стал руководителем комиссии осенью 2022-го. После того, как его коллега Григорий Вихарев ушел из думы, чтобы стать мэром Белоярского.

Публичная позиция Алексея Орлова пошла вразрез с тем, что он говорит в кулуарах Фото: Илья Московец © URA.RU

Чачину Орлов 15 сентября отказал. «Максимум — должность заместителя председателя», — передал позицию мэра источник URA.RU. Чачин подтвердил. Интересно, что через несколько часов в этот же день, отвечая на вопрос URA.RU, Орлов сказал, что при выборе председателей комиссий «приоритетное право» будут иметь те, кто возглавлял их в прошлом созыве и имеет желание сохраниться (этот комментарий прежде не публиковался).

«[Отказ Чачину] не нарушает этот принцип. Поскольку он стал председателем только из-за того, что Вихарев уехал [в Белоярский]», — настаивает близкий к мэрии собеседник агентства, комментируя несостыковку публичной позиции Орлова и кулуарной.

Мэрия видеть Чачина в новой думе не хотела. Он избрался от «Единой России» в округе №12 потому, что его поддержал лично губернатор Евгений Куйвашев, а администрация Ленинского района в дни голосования фактически отказалась исполнять неофициальную (прямо озвучивать ее побоялись) установку из горадминистрации работать на главного оппонента Чачина — директора строительной компании «Ривьера» Евгения Шилова («Справедливая Россия»).

Днем 25 сентября Чачин дал понять корреспонденту, что не отказывается от планов возглавить комиссию. По слухам, на эту позицию Орлов рассматривает депутата от «Новых людей» Сергея Козлова, близкого к УГМК. Сам Козлов подтвердил URA.RU, что записался в комиссию по экономике (а также в комиссию по муниципальной собственности), но никаких предложений ему пока не поступало.

Сергея Козлова причисляют к фракции УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В комиссию по экономике также решил вступить депутат Игорь Володин, близкий к Кочеткову спикер предыдущего созыва, — в том числе чтобы проголосовать за Чачина. «Это разве плохо?» — сказал он корреспонденту. Сколько голосов потребуется Чачину и Козлову для победы, станет ясно через несколько дней — когда определится численность комиссии.

Источник URA.RU, близкий к фракции Кочеткова, сказал, что стратегия борьбы за комиссию по экономике (как и за остальные комиссии) внутри политического лагеря пока не обсуждалась. К нему относят пятерых депутатов — Чачина, Володина, Тимофея Жукова, Антона Швалева (все — «Единая Россия») и «яблочника» Константина Киселева. Про Киселева уже известно, что в комиссию по экономике он вступать на планирует.

Обновлено в 17:02: в четвертый абзац внесены изменения.