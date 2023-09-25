«Подарил квартиру сотруднице и снес Речной вокзал»

Чем известен попавший в плен экс-мэр Чайковского Третьяков

25 сентября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Алексей Третьяков отбыл наказание в колонии за превышение полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший глава Чайковского Алексей Третьяков, который в начале сентября попал в украинский плен, в Пермском крае известен своей борьбой с главой Чайковского района Юрием Востриковым, уголовным делом о передаче муниципальной квартире дочери подчиненной и незаконным сносом речного вокзала в городе. Алексей Третьяков вышел на свободу в июле 2020 года. Он был лишен права работать на государственной или муниципальной службы, а также избираться депутатом. Алексей Третьяков был избран мэром Чайковского в 2014 году. На выборах его поддерживал глава района Юрий Востриков, что позволило ему победить депутата земского собрания Юрия Ланге, за которым стояла «Единая Россия». До этого Третьяков был депутатом чайковской гордумы. После избрания мэром Чайковского Третьяков скоро рассорился со своим патроном Востриковым. У них не сошлись взгляды на объединение города и района. Этот вопрос то вносили, то снимали с повестки несколько раз. Районные власти хотели провести объединение по так называемому «ленинградскому варианту» (когда городское поселение передает все свои полномочия на уровень района). Городские выступали за образование округа в границах района. Якобы Третьяков и Востриков не могли договориться о том, кто возглавит объединенный муниципалитет. В марте 2018 года, когда вопрос муниципальной реформы остро поставил экс-губернатор Максим Решетников, к решению проблемы подошли кардинально. Алексей Третьяков написал заявление об уходе якобы на фоне возбуждения против него уголовного дела. Потом заявление он отозвал, но депутаты уже успели согласовать его отставку. Третьяков решил оспорить это решение, и в июле Пермский краевой суд восстановил его в должности. Пока шли разбирательства, депутаты Чайковской гордумы успели принять решение об объединении в единый округ, против чего выступал Алексей Третьяков, которому не было место в руководстве нового муниципалитета. Главой он был недолго: через пару недель по решению суда его вновь отстранили от должности на время следственных действий. СУ СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»). 31 января 2019 года Третьякова признали виновным в незаконной передаче муниципальной квартиры несовершеннолетней дочери экс-начальника городского комитета по управлению имуществом Натальи Смышляевой. Также в производстве у следователей было дело о незаконной передаче городской земли в центре города кооперативу «Рассвет», но оно не дошло до суда. Суд приговорил Третьякова к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он был арестован в зале суда, но своей вины не признавал. Экс-мэр пытался оспорить решение, но оно устояло в апелляции. Через полгода Третьякова решением суда взыскали 145 тысяч рублей в пользу муниципалитета за незаконный снос аварийного здания Речного вокзала. Оно принадлежало ОАО «Чайковский речной порт». Третьяков не уведомил собственника о своих планах и не предложил ему убрать постройку добровольно. Алексей Третьяков вышел на свободу в июле 2020 года. Ранее URA.RU сообщало, что Третьяков в августе отправился на спецоперацию. Он служил в батальоне «Ахмат». В сентябре он попал в плен. Пермский омбудсмен Игорь Сапко отправил запрос уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в освобождении экс-чиновника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший глава Чайковского Алексей Третьяков, который в начале сентября попал в украинский плен, в Пермском крае известен своей борьбой с главой Чайковского района Юрием Востриковым, уголовным делом о передаче муниципальной квартире дочери подчиненной и незаконным сносом речного вокзала в городе. Алексей Третьяков вышел на свободу в июле 2020 года. Он был лишен права работать на государственной или муниципальной службы, а также избираться депутатом. Алексей Третьяков был избран мэром Чайковского в 2014 году. На выборах его поддерживал глава района Юрий Востриков, что позволило ему победить депутата земского собрания Юрия Ланге, за которым стояла «Единая Россия». До этого Третьяков был депутатом чайковской гордумы. Этот вопрос то вносили, то снимали с повестки несколько раз. Районные власти хотели провести объединение по так называемому «ленинградскому варианту» (когда городское поселение передает все свои полномочия на уровень района). Городские выступали за образование округа в границах района. Якобы Третьяков и Востриков не могли договориться о том, кто возглавит объединенный муниципалитет. В марте 2018 года, когда вопрос муниципальной реформы остро поставил экс-губернатор Максим Решетников, к решению проблемы подошли кардинально. Алексей Третьяков написал заявление об уходе якобы на фоне возбуждения против него уголовного дела. Потом заявление он отозвал, но депутаты уже успели согласовать его отставку. Третьяков решил оспорить это решение, и в июле Пермский краевой суд восстановил его в должности. Пока шли разбирательства, депутаты Чайковской гордумы успели принять решение об объединении в единый округ, против чего выступал Алексей Третьяков, которому не было место в руководстве нового муниципалитета. 31 января 2019 года Третьякова признали виновным в незаконной передаче муниципальной квартиры несовершеннолетней дочери экс-начальника городского комитета по управлению имуществом Натальи Смышляевой. Также в производстве у следователей было дело о незаконной передаче городской земли в центре города кооперативу «Рассвет», но оно не дошло до суда. Суд приговорил Третьякова к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он был арестован в зале суда, но своей вины не признавал. Экс-мэр пытался оспорить решение, но оно устояло в апелляции. Через полгода Третьякова решением суда взыскали 145 тысяч рублей в пользу муниципалитета за незаконный снос аварийного здания Речного вокзала. Оно принадлежало ОАО «Чайковский речной порт». Третьяков не уведомил собственника о своих планах и не предложил ему убрать постройку добровольно. Алексей Третьяков вышел на свободу в июле 2020 года. Ранее URA.RU сообщало, что Третьяков в августе отправился на спецоперацию. Он служил в батальоне «Ахмат». В сентябре он попал в плен. Пермский омбудсмен Игорь Сапко отправил запрос уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в освобождении экс-чиновника.