Путин поддержал реформу РАНХиГС

Изменения коснутся взаимодействия с властью

26 сентября 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поддержал реформу РАНХиГС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президентскую академию ждет серьезное реформирование. Вуз станет не только главной площадкой подготовки кадров для госструктур, но и ключевым экспертным центром, объяснили URA.RU аналитики смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алексеем Комиссаровым 26 сентября. По итогу, говорят эксперты, РАНХиГС перейдет от абстрактных и часто неактуальных научных теорий развития к выработке вместе с властями полезных практических решений. Как с ректором президентской академии Путин встретился с Комиссаровым впервые — назначение руководителя вуза произошло всего два месяца назад. И несмотря на то, что ранее Комиссаров был проректором (также он возглавляет президентскую платформу «Россия — страна возможностей»), он признался, что в новой должности все равно узнает «что-то новое». «Новое качество, я понимаю», — заметил Путин. Алексею Комиссарову удалось за несколько лет раскрутить более 20 проектов, обеспечивающих социальные лифты, в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он выслушал рассказ Комиссарова о действующих программах обучения: о школе губернаторов и новой школе мэров, о бизнес-программах, о подготовке кадров для новых регионов и социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», о проектах «ДНК России» (обучение преподавателей основам российской государственности) и «Ресурс России» (для вчерашних школьников, которые хотят поступить на госслужбу). В планах — возродить Царскосельский лицей для подготовки молодежи к госслужбе. А чтобы академия вышла на новый уровень, по словам Комиссарова, будет проведен аудит образовательных программ. Путин обратил внимание на планы по «мобилизации научного потенциала» в президентской академии. Комиссаров объяснил, что в РАНХиГС «очень сильная наука». «Люди делают то, что действительно им интересно. Но все-таки уверенность моей команды заключается в том, что нам нужно больше использовать научный потенциал академии для решения актуальных задач. Мы обсуждаем, как сделать так, чтобы академия действительно была нужна правительству, чтобы наука приносила максимальную пользу стране», — сказал Комиссаров. По словам Путина, «это правильно». Ведь сейчас правительство и президентская администрация для выработки важных для государства вопросов привлекают специалистов со стороны, что, в целом, неплохо. «Но если у нас есть такая база, как РАНХиГС, она должна быть максимально задействована в проработке тех решений, которые готовятся правительством, прорабатываются в администрации. Конечно, это должна быть базовая структура», — подчеркнул глава государства. В Гайдаровском форуме РАНХиГС участвовали спикеры самого высокого уровня (на фото — нынешний вице-премьер Александр Новак) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Научная составляющая в работе РАНХиГС всегда занимала серьезное место. Достаточно вспомнить о Гайдаровском форуме, который проводился на базе президентской академии с 2010 года и все это время считался площадкой для выработки рекомендаций и советов правительству страны, администрации президента в том, как развивать экономику и какой должна быть национальная политика страны. На форуме собирались не только российские, но и западные ученые и практики, чиновники. Идеи озвучивались в присутствии членов кабмина РФ и даже при их непосредственном участии в дискуссиях. Кроме того, при академии еще в 1990 году был создан издательский дом «Дело». Он выпускал в больших количествах монографии преподавателей РАНХиГС, а также книги зарубежных ученых, транслирующие западные подходы к экономике. Президентской академии предстоит вернуться к истокам — усилению связки с государственными структурами для выработки важных и отвечающих интересам России решений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Однако, как рассказали URA.RU эксперты, реального глубокого взаимодействия академии с органами власти для выработки важных для государства решений, не было. Хотя, пояснил URA.RU доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин, президентская академия «создавалась как синтез интересов власти и науки». «В какой-то момент произошел уход от этой идеи: отделились от администрации президента и попытались вписаться в общие образовательные тренды», — отметил Мизулин. Причем это касается и подготовки кадров: вплоть до 2023 года в научно-преподавательской деятельности превалировал либеральный подход. «Но здесь важны интересы страны, поэтому на это делается акцент. Президент демонстрирует жесткие моральные императивы. Это значит, что [академии] надо работать на власть и государство», — считает эксперт. Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт объяснил, что в этом смысле в работе президентской академии произойдут изменения, которые привнесет Алексей Комиссаров. И здесь не самое главное то, что РАНХиГС в предыдущие годы стала «либеральным клубом». Путин обратил внимание на необходимость изменений потому, что академия «стала заниматься не столько вопросам народного хозяйства и госуправления, сколько абстрактными международными вопросами, темами, которые не характерны для России и не стоят на первом месте». «Академия во многих вопросах будет помогать [властям]», — считает политолог. По словам Шпунта, по своей сути РАНХиГС — не только «центр подготовки управленческих кадров, но еще и экспертный центр». «Эта функция сильно востребована сегодня, потому что происходят серьезные и очень быстрые изменения и в управлении, и в экономике, и в социальной сфере. А правительство и парламент, являясь исполнительным и законодательным органами власти соответственно, не являются экспертными центрами. В том же правительстве рассматривается большое количество регуляторных изменений, которые кабмин просто не успевает обработать. Поэтому президент обращается к РАНХиГС, где накоплены очень высокие компетенции, где грамотные специалисты», — объяснил Шпунт. Новость по теме Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея Экспертное сопровождение решений, которые принимаются правительством и администрацией президента, полезно, убежден руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Тем более со стороны РАНХиГС, обладающей серьезным научным потенциалом, где есть кому подключаться к такой работе. «Уход от прозападничества, отрицание либерализма сопровождается креном в сторону государственнических взглядов», — отметил Калачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президентскую академию ждет серьезное реформирование. Вуз станет не только главной площадкой подготовки кадров для госструктур, но и ключевым экспертным центром, объяснили URA.RU аналитики смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алексеем Комиссаровым 26 сентября. По итогу, говорят эксперты, РАНХиГС перейдет от абстрактных и часто неактуальных научных теорий развития к выработке вместе с властями полезных практических решений. Как с ректором президентской академии Путин встретился с Комиссаровым впервые — назначение руководителя вуза произошло всего два месяца назад. И несмотря на то, что ранее Комиссаров был проректором (также он возглавляет президентскую платформу «Россия — страна возможностей»), он признался, что в новой должности все равно узнает «что-то новое». «Новое качество, я понимаю», — заметил Путин. Он выслушал рассказ Комиссарова о действующих программах обучения: о школе губернаторов и новой школе мэров, о бизнес-программах, о подготовке кадров для новых регионов и социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», о проектах «ДНК России» (обучение преподавателей основам российской государственности) и «Ресурс России» (для вчерашних школьников, которые хотят поступить на госслужбу). В планах — возродить Царскосельский лицей для подготовки молодежи к госслужбе. А чтобы академия вышла на новый уровень, по словам Комиссарова, будет проведен аудит образовательных программ. Путин обратил внимание на планы по «мобилизации научного потенциала» в президентской академии. Комиссаров объяснил, что в РАНХиГС «очень сильная наука». «Люди делают то, что действительно им интересно. Но все-таки уверенность моей команды заключается в том, что нам нужно больше использовать научный потенциал академии для решения актуальных задач. Мы обсуждаем, как сделать так, чтобы академия действительно была нужна правительству, чтобы наука приносила максимальную пользу стране», — сказал Комиссаров. По словам Путина, «это правильно». Ведь сейчас правительство и президентская администрация для выработки важных для государства вопросов привлекают специалистов со стороны, что, в целом, неплохо. Научная составляющая в работе РАНХиГС всегда занимала серьезное место. Достаточно вспомнить о Гайдаровском форуме, который проводился на базе президентской академии с 2010 года и все это время считался площадкой для выработки рекомендаций и советов правительству страны, администрации президента в том, как развивать экономику и какой должна быть национальная политика страны. На форуме собирались не только российские, но и западные ученые и практики, чиновники. Идеи озвучивались в присутствии членов кабмина РФ и даже при их непосредственном участии в дискуссиях. Кроме того, при академии еще в 1990 году был создан издательский дом «Дело». Он выпускал в больших количествах монографии преподавателей РАНХиГС, а также книги зарубежных ученых, транслирующие западные подходы к экономике. Однако, как рассказали URA.RU эксперты, реального глубокого взаимодействия академии с органами власти для выработки важных для государства решений, не было. Хотя, пояснил URA.RU доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин, президентская академия «создавалась как синтез интересов власти и науки». «В какой-то момент произошел уход от этой идеи: отделились от администрации президента и попытались вписаться в общие образовательные тренды», — отметил Мизулин. Причем это касается и подготовки кадров: вплоть до 2023 года в научно-преподавательской деятельности превалировал либеральный подход. «Но здесь важны интересы страны, поэтому на это делается акцент. Президент демонстрирует жесткие моральные императивы. Это значит, что [академии] надо работать на власть и государство», — считает эксперт. Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт объяснил, что в этом смысле в работе президентской академии произойдут изменения, которые привнесет Алексей Комиссаров. И здесь не самое главное то, что РАНХиГС в предыдущие годы стала «либеральным клубом». По словам Шпунта, по своей сути РАНХиГС — не только «центр подготовки управленческих кадров, но еще и экспертный центр». «Эта функция сильно востребована сегодня, потому что происходят серьезные и очень быстрые изменения и в управлении, и в экономике, и в социальной сфере. А правительство и парламент, являясь исполнительным и законодательным органами власти соответственно, не являются экспертными центрами. В том же правительстве рассматривается большое количество регуляторных изменений, которые кабмин просто не успевает обработать. Поэтому президент обращается к РАНХиГС, где накоплены очень высокие компетенции, где грамотные специалисты», — объяснил Шпунт. Экспертное сопровождение решений, которые принимаются правительством и администрацией президента, полезно, убежден руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Тем более со стороны РАНХиГС, обладающей серьезным научным потенциалом, где есть кому подключаться к такой работе. «Уход от прозападничества, отрицание либерализма сопровождается креном в сторону государственнических взглядов», — отметил Калачев.