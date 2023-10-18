Удар по больнице в секторе Газа отсрочил конец войны

Гибель более 800 человек отдалила Израиль и ХАМАС от переговоров

19 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в ударе по больнице в секторе Газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Отмена саммита в Иордании связана с тем, что на данном этапе конфликтующим сторонам непонятно, к какому решению можно прийти на фоне удара по больнице в секторе Газа, где погибло более 800 человек. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, востоковед-арабист Андрей Чупрыгин. Специалист объяснил, как теперь будут выстроены переговоры, как это повлияет на проведение наземной операции ЦАХАЛ и что значит черный флаг мести в Иране. — Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа. Почему дипломатия перестала работать на Ближнем Востоке? — Дипломатия на Ближнем Востоке не перестала работать. Она продолжает выполнять свою функцию в тех ограниченных рамках, в которых она может это делать. Сейчас речь идет о вооруженной эскалации, поэтому там с дипломатией не очень хорошо. Саммит, который должен был состояться в Аммане, был отменен из-за инцидента с больницей в Аль-Ахли в секторе Газа, которую кто-то разбомбил. Мы ничего не знаем. Каждая сторона гнет свою линию. ХАМАС говорит, что это израильтяне ракету туда швырнули. Израильтяне говорят, что это «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ) неудачно запустил свою ракету, которая обратно упала. При этом проверить информацию не может никто. Мы в мере своей подготовки верим либо одним, либо другим, либо не верим никому. Но на фоне этой неприятной новости начались уличные выступления, в частности, в столице Иордании Аммане, в Рамалле на Западном берегу Иордана, где управляет ФАТХ (главная политическая партия Палестинской автономии — прим. URA.RU), и в ряде европейских столиц. Я думаю, что саммит был отменен по двум соображениям. Первое — безопасность, потому что в Аммане сейчас очень неспокойно. Второе и главное — это то, что непонятно, к какому решению в этой ситуации можно вообще прийти и что обсуждать. — Кто и как теперь будут договариваться? — Непонятно, как это сейчас будет происходить. Уже три дня назад ХАМАС заявил, что он готов прекратить боевые действия и готов к переговорам с Израилем. Почему? Потому что ХАМАС выполнил все задачи, которые он перед собой ставил. Но Израиль свои задачи не выполнил, потому что, с точки зрения населения, политические элиты страны до сих пор не сделали того, что они должны были сделать. В условиях, когда политическое и военное руководство Израиля проворонили атаку, у них только один выход, и о чем они заявляли, — уничтожение военной структуры ХАМАСа. Как они это буду делать? Не знаю, потому что с наземной операцией не все в порядке. Я думаю, что сейчас вообще никто ни с кем разговаривать не будет, потому что обстановка не для разговоров. Израиль, по крайней мере, не может сейчас вступить в переговоры. Новость по теме Почему Израиль перенес наземную операцию в секторе Газа, от которой его отговаривали Запад и Путин — Удар по больнице в секторе Газа остановит проведение наземной операции ЦАХАЛ? — Наземная операция еще не началась. Израиль ее постоянно откладывает. Уже три дня ее откладывает. Хотя все ожидали наземную операцию еще в прошлую субботу. Он демонстративно к ней готовится. Но непонятно, как ее проводить в условиях абсолютной неэвакуации гражданского населения. И не понятно, а что дальше? Допустим, при всех имеющихся данных, наплевав на все, Израиль заходит в сектор Газа. Можно разумно предположить, что Израиль ликвидирует военную структуру ХАМАСа. А дальше что? Что с Газой делать? Есть мнения, что Махмуд Аббас не возражал бы против того, чтобы ХАМАС ликвидировали. Тогда ФАТХ распространил бы свой контроль и над сектором Газа тоже, который он потерял в 2005 году. — Над мавзолеем имама Резы в иранском Мешхеде был поднят черный флаг мести. Что это значит? — Это значит то же самое, что и происходило все последние десятилетия с 1979 года (исламская революция в Иране — прим. URA.RU). Иран хочет доказать, что они самые отчаянные борцы за права арабского народа Палестины, тем самым пытаясь показать ближневосточной улице, что их элиты ни черта не делают для палестинцев, а они, не будучи арабами, стоят стеной и положат свой живот на освобождение арабского народа Палестины от израильской агрессии. В январе 2020 года в Иране вывешивали черный флаг мести после авиаудара США по генералу Касему Сулеймани Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это понятная история. Это часть политической парадигмы Ирана, стремящегося с 1979 года стать лидером Ближнего Востока. Но это разбивается об сопротивление Саудовской Аравии. Но они до сих пор не могут остановится и каждое обострение ситуации между Израилем и соседями расценивается Ираном как возможность усугубить свой драйв, как защитника интересов и врага сионистского образования, как они называют Израиль. Я не вижу никакого повышения ставок. Ничего нового в заявлениях Ирана я не слышу. Это все то же самое, что было раньше. Дело даже не в двух авианосцах, хотя это серьезная демонстрация со стороны США. Дело в ответе Израиля. В Иране понимают, что если будет практическое нападение, то у Израиля есть возможность ответить. Но политическая риторика живет сама по себе. — После каких ситуаций еще вывешивался черный флаг, и каковы были последствия, если брать современную историю? — Каждый раз, когда что-то происходит и требует с точки зрения религиозного руководства Ирана решительного ответа, вывешивается этот флаг. Вывесили. И что дальше? Ничего. Это психологическое давление на собственное население Ирана. Это мобилизационный инструмент, когда вокруг этого флага миссия. Это глубокая символика, и вокруг него должны сплотиться все шииты Ирана, чего я не наблюдаю. Там тоже не все в порядке. Новость по теме Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа — Какая роль у ООН в разрешении конфликта на Ближнем Востоке? — ООН — это формальная площадка, которая осталась. На ней страны-участницы выражают свое непоколебимое мнение. И все. У ООН нет реальных рычагов для того, чтобы влиять на ситуацию. Кстати, эти рычаги были отобраны странами-участницами. Давно известно, что в период, когда ООН являлась активным участником политических и других процессов в мире, давно прошло. К сожалению, потому что она задумывалась как очень полезная организация с серьезными полномочиями. Но сейчас это уже ничто и зовут никак. В любом случае уже хорошо, что есть такая площадка, где люди могут покричать друг на друга, выразить озабоченность, свое мнение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отмена саммита в Иордании связана с тем, что на данном этапе конфликтующим сторонам непонятно, к какому решению можно прийти на фоне удара по больнице в секторе Газа, где погибло более 800 человек. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, востоковед-арабист Андрей Чупрыгин. Специалист объяснил, как теперь будут выстроены переговоры, как это повлияет на проведение наземной операции ЦАХАЛ и что значит черный флаг мести в Иране. — Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа. Почему дипломатия перестала работать на Ближнем Востоке? — Дипломатия на Ближнем Востоке не перестала работать. Она продолжает выполнять свою функцию в тех ограниченных рамках, в которых она может это делать. Сейчас речь идет о вооруженной эскалации, поэтому там с дипломатией не очень хорошо. Саммит, который должен был состояться в Аммане, был отменен из-за инцидента с больницей в Аль-Ахли в секторе Газа, которую кто-то разбомбил. Но на фоне этой неприятной новости начались уличные выступления, в частности, в столице Иордании Аммане, в Рамалле на Западном берегу Иордана, где управляет ФАТХ (главная политическая партия Палестинской автономии — прим. URA.RU), и в ряде европейских столиц. Я думаю, что саммит был отменен по двум соображениям. Первое — безопасность, потому что в Аммане сейчас очень неспокойно. Второе и главное — это то, что непонятно, к какому решению в этой ситуации можно вообще прийти и что обсуждать. — Кто и как теперь будут договариваться? — Непонятно, как это сейчас будет происходить. Уже три дня назад ХАМАС заявил, что он готов прекратить боевые действия и готов к переговорам с Израилем. Почему? Потому что ХАМАС выполнил все задачи, которые он перед собой ставил. Но Израиль свои задачи не выполнил, потому что, с точки зрения населения, политические элиты страны до сих пор не сделали того, что они должны были сделать. В условиях, когда политическое и военное руководство Израиля проворонили атаку, у них только один выход, и о чем они заявляли, — уничтожение военной структуры ХАМАСа. Как они это буду делать? Не знаю, потому что с наземной операцией не все в порядке. Я думаю, что сейчас вообще никто ни с кем разговаривать не будет, потому что обстановка не для разговоров. Израиль, по крайней мере, не может сейчас вступить в переговоры. — Удар по больнице в секторе Газа остановит проведение наземной операции ЦАХАЛ? — Наземная операция еще не началась. Израиль ее постоянно откладывает. Уже три дня ее откладывает. Хотя все ожидали наземную операцию еще в прошлую субботу. Он демонстративно к ней готовится. Но непонятно, как ее проводить в условиях абсолютной неэвакуации гражданского населения. И не понятно, а что дальше? Допустим, при всех имеющихся данных, наплевав на все, Израиль заходит в сектор Газа. Можно разумно предположить, что Израиль ликвидирует военную структуру ХАМАСа. А дальше что? Что с Газой делать? Есть мнения, что Махмуд Аббас не возражал бы против того, чтобы ХАМАС ликвидировали. Тогда ФАТХ распространил бы свой контроль и над сектором Газа тоже, который он потерял в 2005 году. — Над мавзолеем имама Резы в иранском Мешхеде был поднят черный флаг мести. Что это значит? — Это значит то же самое, что и происходило все последние десятилетия с 1979 года (исламская революция в Иране — прим. URA.RU). Иран хочет доказать, что они самые отчаянные борцы за права арабского народа Палестины, тем самым пытаясь показать ближневосточной улице, что их элиты ни черта не делают для палестинцев, а они, не будучи арабами, стоят стеной и положат свой живот на освобождение арабского народа Палестины от израильской агрессии. Это понятная история. Это часть политической парадигмы Ирана, стремящегося с 1979 года стать лидером Ближнего Востока. Но это разбивается об сопротивление Саудовской Аравии. Но они до сих пор не могут остановится и каждое обострение ситуации между Израилем и соседями расценивается Ираном как возможность усугубить свой драйв, как защитника интересов и врага сионистского образования, как они называют Израиль. — После каких ситуаций еще вывешивался черный флаг, и каковы были последствия, если брать современную историю? — Каждый раз, когда что-то происходит и требует с точки зрения религиозного руководства Ирана решительного ответа, вывешивается этот флаг. Вывесили. И что дальше? Ничего. Это психологическое давление на собственное население Ирана. Это мобилизационный инструмент, когда вокруг этого флага миссия. Это глубокая символика, и вокруг него должны сплотиться все шииты Ирана, чего я не наблюдаю. Там тоже не все в порядке. — Какая роль у ООН в разрешении конфликта на Ближнем Востоке? — ООН — это формальная площадка, которая осталась. На ней страны-участницы выражают свое непоколебимое мнение. И все. У ООН нет реальных рычагов для того, чтобы влиять на ситуацию. Кстати, эти рычаги были отобраны странами-участницами. Давно известно, что в период, когда ООН являлась активным участником политических и других процессов в мире, давно прошло. К сожалению, потому что она задумывалась как очень полезная организация с серьезными полномочиями. Но сейчас это уже ничто и зовут никак. В любом случае уже хорошо, что есть такая площадка, где люди могут покричать друг на друга, выразить озабоченность, свое мнение.