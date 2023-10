Почему Израиль перенес наземную операцию в секторе Газа, от которой его отговаривали Запад и Путин

ЦАХАЛ заявила о намерениях вторгнуться в центр Газы и задержать глав палестинской группировки в рамках операции Фото: MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская Армия (ЦАХАЛ) объявила о подготовке к расширению военной операции «Железные мечи», направленной на уничтожение палестинского движения ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. Однако вторжение Израиля на территорию палестинцев оказалось отложено на несколько дней. URA.RU рассказывает о возможных причинах, по которым операцию пришлось перенести. Основная версия Газета The New York Times, ссылаясь на трех высокопоставленных израильских военных офицеров сообщила, что первоначально вторжение было запланировано на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, из-за облачных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха. Три альтернативные причины Есть и другие причины, по которым Израиль мог отложить наземную операцию. Военный аналитик Шон Белл в беседе с телеканалом Sky News выделил три основные: 1. Усиление международного давления. «Каждая гражданская жизнь имеет ценность», — сказал Белл. «Немного откладывая, вы даете больше времени гражданским лицам покинуть север Газы». 2. Дополнительное время для подготовки. «Семь дней назад Израиль был в основном мирным — и вдруг эта крупная атака», — отметил Белл. «Им нужно подготовиться. Они должны мобилизовать людей, вооружить их, экипировать, разобраться с логистикой», — добавил он. 3. Третья причина, по мнению эксперта, заключается в том, что Израилю все еще нужно больше разведданных. «С каждым днем вы получаете все больше разведданных», — сказал он.«Большинство военных операций спланированы — это военные игры. Вы смотрите на связанные с этим риски и пытаетесь найти наилучшую стратегию. Все это требует времени», — заключил аналитик. Влияние Запада Издание Financial Times написало , что западные столицы призвали Израиль отложить полномасштабное наземное вторжение в Газу, поскольку они стремятся ограничить гуманитарный кризис на палестинской территории и опасаются, что у премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху нет долгосрочного плана по уничтожению ХАМАС. По словам авторов статьи, Западные официальные лица публично выражали высокую поддержку Израилю и его праву на самооборону, учитывая масштаб нападения ХАМАСА, который захватил десятки заложников, включая людей с американским и европейским гражданством.Однако вскоре они сместили акцент на сдерживании войны, чтобы предотвратить ее перерастание в более широкий конфликт из-за ливанского военного движения «Хезболла», поддерживаемого Ираном. Призыв Путина Президент РФ Владимир Путин заявлял, что наземная операция в секторе Газа приведет к «неприемлемым» потерям среди гражданского населения. «Использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники в тех же самых жилых застройках проводить эти операции еще сложнее», — сказал он. Российский лидер также отметил, что в секторе Газа живут почти два миллиона человек, поэтому надо «остановить кровопролитие». Путин подчеркнул, Россия готова поговорить со всеми партнерами и выступает за переговоры, а их реализация должна стать созданием двух государств, сосуществующих в мире с Палестиной и Израилем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

