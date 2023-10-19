Российские политологи: война в Карабахе еще не закончилась

Москву призвали спасти Варданяна из тюрьмы

19 октября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Рубен Варданян был задержан в сентябре Фото: Павел Бедняков © URA.RU статья из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Российские эксперты убеждены — арестованному филантропу и общественному деятелю Рубену Варданяну необходима помощь Москвы. Его задержали азербайджанские силовики 27 сентября. По сумме обвинений Варданяну грозит до 14 лет тюрьмы. В статье KP.RU политологи отмечают, что действия Азербайджана имеют ярко выраженную политическую подоплеку. Рубен Варданян долго жил и работал в России. Здесь он запустил множество гуманитарных и образовательных инициатив, которые и сейчас продолжают работать несмотря на то, что их основатель находится под арестом. Один из самых известных его проектов в России — школа управления «Сколково». Фото: Edgar Harutyunyan, AP/TASS В сентябре 2022 года Варданян публично заявил о своем намерении переехать в Нагорный Карабах, чтобы на месте помогать землякам, пострадавшим от военного конфликта. По сути, он приехал в «горячую точку», чтобы в непростое время развивать и там благотворительные проекты. Но в итоге забота о жителях НКР обернулась для него арестом. «Варданян — всемирно известный меценат и филантроп. Его гуманитарные проекты известны далеко за пределами Армении и России», — пишет журналист Сергей Мардан, настаивая на том, что переезд Варданяна был в первую очередь связан с гуманитарными целями. По словам главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, Варданян решил, что «просто вкладывать деньги уже недостаточно», а его опыт и связи помогут сохранить мирную жизнь в непризнанной автономии. Новость по теме Задержан экс-госминистр Карабаха Варданян Эксперты считают, что вмешательство России в ситуацию с арестом Рубена Варданяна — это необходимое условие для его освобождения. Член Экспертного совета при председателе Госдумы и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин также серьезно опасается за здоровье Варданяна в тюрьме. «Пока такой человек находится в застенках, куда не пускают даже Красный Крест, война продолжается, сколько бы представители Баку не говорили об обратном. И формальное, вытекающее из бюрократических причин, отсутствие российского паспорта, не означает потери интереса к Варданяну со стороны Москвы», — отмечает эксперт. Политолог считает, что филантропа нужно немедленно освободить. Варданян должен вернуться к своей семье и созидательной работе. По словам замдиректора Института РУССТРАТ Юрия Баранчика, Рубен Варданян давно стал всемирно известной фигурой. Это закономерный результат его многолетней гуманитарной работы. «Варданян был и остается патриотом и Армении, и России, и все его гуманитарные инициативы говорят об этом лучше любых слов. Поэтому арест филантропа вызвал такую волну поддержки в российском обществе», — говорит политолог. В качестве примера Баранчик приводит основанную Варданяном Гуманитарную инициативу «Аврора». С 2014 года благодаря ей удалось реализовать более 400 социальных проектов во многих странах, поддержку получили около 2,7 млн человек. «Варданян был соучредителем фонда Примакова, помогал российским НКО в решении социальных задач — в рамках работы Philin Philgood оказал поддержку более 100 российским некоммерческим организациями, 30 из которых были созданы при его участии», — дополняет политтехнолог Игорь Скурлатов. Поэтому «очевидно, что за Варданяна стоит заступиться именно России: две стороны конфликта в Нагорном Карабахе никогда не договорятся», — пишет эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские эксперты убеждены — арестованному филантропу и общественному деятелю Рубену Варданяну необходима помощь Москвы. Его задержали азербайджанские силовики 27 сентября. По сумме обвинений Варданяну грозит до 14 лет тюрьмы. В статье KP.RU политологи отмечают, что действия Азербайджана имеют ярко выраженную политическую подоплеку. Рубен Варданян долго жил и работал в России. Здесь он запустил множество гуманитарных и образовательных инициатив, которые и сейчас продолжают работать несмотря на то, что их основатель находится под арестом. Один из самых известных его проектов в России — школа управления «Сколково». В сентябре 2022 года Варданян публично заявил о своем намерении переехать в Нагорный Карабах, чтобы на месте помогать землякам, пострадавшим от военного конфликта. По сути, он приехал в «горячую точку», чтобы в непростое время развивать и там благотворительные проекты. Но в итоге забота о жителях НКР обернулась для него арестом. «Варданян — всемирно известный меценат и филантроп. Его гуманитарные проекты известны далеко за пределами Армении и России», — пишет журналист Сергей Мардан, настаивая на том, что переезд Варданяна был в первую очередь связан с гуманитарными целями. По словам главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, Варданян решил, что «просто вкладывать деньги уже недостаточно», а его опыт и связи помогут сохранить мирную жизнь в непризнанной автономии. Эксперты считают, что вмешательство России в ситуацию с арестом Рубена Варданяна — это необходимое условие для его освобождения. Член Экспертного совета при председателе Госдумы и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин также серьезно опасается за здоровье Варданяна в тюрьме. «Пока такой человек находится в застенках, куда не пускают даже Красный Крест, война продолжается, сколько бы представители Баку не говорили об обратном. И формальное, вытекающее из бюрократических причин, отсутствие российского паспорта, не означает потери интереса к Варданяну со стороны Москвы», — отмечает эксперт. Политолог считает, что филантропа нужно немедленно освободить. Варданян должен вернуться к своей семье и созидательной работе. По словам замдиректора Института РУССТРАТ Юрия Баранчика, Рубен Варданян давно стал всемирно известной фигурой. Это закономерный результат его многолетней гуманитарной работы. В качестве примера Баранчик приводит основанную Варданяном Гуманитарную инициативу «Аврора». С 2014 года благодаря ей удалось реализовать более 400 социальных проектов во многих странах, поддержку получили около 2,7 млн человек. «Варданян был соучредителем фонда Примакова, помогал российским НКО в решении социальных задач — в рамках работы Philin Philgood оказал поддержку более 100 российским некоммерческим организациями, 30 из которых были созданы при его участии», — дополняет политтехнолог Игорь Скурлатов. Поэтому «очевидно, что за Варданяна стоит заступиться именно России: две стороны конфликта в Нагорном Карабахе никогда не договорятся», — пишет эксперт.