«Россия и Китай впадают в зависимость друг от друга»

Эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Зубец о том, какие в этом риски

20 октября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

У России и Китая обоюдоострая зависимость Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россия зависит от Китая также, как и Китай от России. И если для Москвы ключевым в сотрудничестве является вопрос торговли и экспорта, то для Пекина на первый план выходит безопасность. Только РФ может обеспечить КНР необходимую стабильность в регионе. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. Мишустин 26 октября посетит Бишкек, где примет участие в заседаниях советов глав правительств СНГ и ШОС Фото: Владимир Андреев © URA.RU — На следующей неделе глава правительства РФ Михаил Мишустин подпишет соглашение по Партнерству-2030 с Китаем. Программа предполагает развитие логистики, рост торговли, повышение уровня финансовой кооперации, укрепление партнерства в сфере энергетики, которые повысят взаимодействие РФ и Китая. Не вгонит ли это Россию в зависимость от КНР? Какие тут есть позитивные моменты для нас? — Зависимость Россия и Китая друг от друга взаимная. С одной стороны, сложно не зависеть от Китая, который по населению в 10 раз больше РФ. А с другой стороны, Китай зависит от России, прежде всего в части безопасности, в части поставок критически важных ресурсов и обеспечения логистики. Россия может сотрудничать с целым рядом стран из разных континентов, считает Алексей Зубец Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поэтому говорить о том, что мы зависим от Китая, а Китай от нас нет — неправильно. Зависимость у нас обоюдоострая. В настоящее время с учетом конфликта, который грозит развернуться на Дальнем Востоке, с учетом проблемы с Тайванем, партнерство с РФ становится для Китая важным фактором выживания. — Раньше РФ была больше ориентирована на Запад. Ввиду санкций произошел разворот на Восток. Считается, что Россия наиболее зависимая страна от Китая после КНДР. Есть ли у РФ альтернативы, кроме КНР? КНР заинтересован в развитии российско-китайских отношений не меньше, чем сама Россия, пояснил Зубец Фото: Владимир Андреев © URA.RU — То, что Россия вторая после Северной Кореи по зависимости от Китая — это не так. Если мы возьмем Соединенные Штаты, у них колоссальный товарооборот с Китаем, Европейский Союз закупает там практически все на сотни миллиардов долларов. И считается, что они не зависят, а Россия зависит. Это неверно. У России есть достаточно широкие возможности для организации торгового взаимодействия с целым рядом других государств, не только с Китаем. Мы можем дружить и с Бразилией, и с Южной Америкой, и с Африкой. — Говоря о торговле, можно ли считать, что Россия остается для Китая вторичным партнером? — По объему торговли Россия действительно партнер второго плана. Но по важности Россия партнер первого уровня, потому что для Китая ключевой вопрос — это вопрос безопасности. Никто не может предоставить Пекину такую помощь в безопасности, как Россия. Китай переориентирует свою торговлю с США и ЕС на других партнеров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU — А могут ли санкции, вводимые недружественными странами против китайских компаний, замедлить темпы роста товарооборота между КНР и РФ? — Наоборот, они его увеличат. Для Китая вопрос выживания состоит в том, чтобы переориентировать свою торговлю с Соединенных Штатов и ЕС на других партнеров. Поэтому Пекин активно сворачивает свои торговые отношения с теми же американцами и развивает отношения с Россией. То есть РФ в данном случае является в определенной степени заместителем США и ЕС. И в развитии российско-китайских отношений Китай заинтересован точно не меньше, чем мы. — В инвестиционной сфере сформирован масштабный пакет из 80 значимых и перспективных двусторонних проектов в различных областях на сумму порядка 165 $ млрд. О чем это говорит и что это значит для РФ? Китаю необходимо создавать автомобильные производства на российской территории Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Это говорит о том, что Россия получит инвестиции от Китая, на которые рассчитывала от стран Запада. Теперь про западные инвестиции можно забыть. И Китай вполне может стать альтернативой инвестиционных потоков. Пекин является одним из крупнейших покупателей лесной продукции Фото: Размик Закарян © URA.RU Во-первых, Пекин заинтересован в российском рынке, ему необходимо создавать те же самые автомобильные производства на российской территории. Во-вторых, он заинтересован в топливно-энергетических ресурсах. К тому же, Китай является крупным потребителем угля, который он покупает довольно много по всему миру. Также страна является одним из крупнейших покупателей лесной продукции, поэтому какие-то инвестиции пойдут в деревообрабатывающий комплекс. Это некие проекты, связанные с использованием естественных преимуществ России для организации торгового потока в Китай. — Во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты, уже две трети товарооборота между странами осуществляется в рублях и юанях. Владимир Путин заявлял, что Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Латинской Америки, Азии и Африки. Почему президент РФ выступает за расчеты именно в юанях? Чем это выгодно России? Юань — одна из основных валют, которые используются в международных расчетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Рубль в данном случае менее удобен, потому что область его хождения по миру уже. Надо понимать, что юань — это резервная валюта МВФ (Международный валютный фонд). Также юань — одна из основных валют, которые используются в международных расчетах. На рубль приходится очень мало международных расчетов, а вот на юань порядке 5%, это распространенная валюта. Важно также, что юань — это валюта нашего главного покупателя. Китай является крупнейшим потребителем российских экспортных товаров, включая нефтепродукты. Юань здесь удобен и создает дополнительные стимулы для торговли. Отсюда и интерес к юаню. — К слову, о нефтепродуктах. Какие есть риски в наращивании поставок энергоносителей в КНР? Статья по теме «Россия и Китай могут создать в БРИКС особую зону» — Никаких рисков. Это международный товар. Если его не купят в Китае, значит купят в Индии, в Латинской Америке. Это биржевой товар, который можно продать на рынке любому покупателю по всему миру. Поэтому концентрация на одного покупателя в данном случае не столь важна. — В целом каких результатов в экономической сфере в долгосрочной перспективе России стоит ожидать от саммита в Пекине? — Самое важное — это зерновая договоренность, создание зернового коридора, который позволит продавать практически неограниченные объемы зерна в Китай. У нас гораздо проще станет с зерновым экспортом. Более того, зерновое сельское хозяйство получит дополнительный толчок развития за счет того, что у нас есть практически неограниченный покупатель продовольствия, крупнейший в мире после США, который ежегодно готов тратить до 30 млрд долларов. Это сильно облегчит работу российского сельского хозяйства. Это основное из того, что мы знаем, но там могли быть и теневые договоренности, которые не были озвучены. Путин говорил, что они обсуждали с Си Цзиньпином конфиденциальные вопросы тет-а-тет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия зависит от Китая также, как и Китай от России. И если для Москвы ключевым в сотрудничестве является вопрос торговли и экспорта, то для Пекина на первый план выходит безопасность. Только РФ может обеспечить КНР необходимую стабильность в регионе. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. — На следующей неделе глава правительства РФ Михаил Мишустин подпишет соглашение по Партнерству-2030 с Китаем. Программа предполагает развитие логистики, рост торговли, повышение уровня финансовой кооперации, укрепление партнерства в сфере энергетики, которые повысят взаимодействие РФ и Китая. Не вгонит ли это Россию в зависимость от КНР? Какие тут есть позитивные моменты для нас? Поэтому говорить о том, что мы зависим от Китая, а Китай от нас нет — неправильно. Зависимость у нас обоюдоострая. В настоящее время с учетом конфликта, который грозит развернуться на Дальнем Востоке, с учетом проблемы с Тайванем, партнерство с РФ становится для Китая важным фактором выживания. — Раньше РФ была больше ориентирована на Запад. Ввиду санкций произошел разворот на Восток. Считается, что Россия наиболее зависимая страна от Китая после КНДР. Есть ли у РФ альтернативы, кроме КНР? — То, что Россия вторая после Северной Кореи по зависимости от Китая — это не так. Если мы возьмем Соединенные Штаты, у них колоссальный товарооборот с Китаем, Европейский Союз закупает там практически все на сотни миллиардов долларов. И считается, что они не зависят, а Россия зависит. Это неверно. У России есть достаточно широкие возможности для организации торгового взаимодействия с целым рядом других государств, не только с Китаем. Мы можем дружить и с Бразилией, и с Южной Америкой, и с Африкой. — Говоря о торговле, можно ли считать, что Россия остается для Китая вторичным партнером? — А могут ли санкции, вводимые недружественными странами против китайских компаний, замедлить темпы роста товарооборота между КНР и РФ? — Наоборот, они его увеличат. Для Китая вопрос выживания состоит в том, чтобы переориентировать свою торговлю с Соединенных Штатов и ЕС на других партнеров. Поэтому Пекин активно сворачивает свои торговые отношения с теми же американцами и развивает отношения с Россией. То есть РФ в данном случае является в определенной степени заместителем США и ЕС. И в развитии российско-китайских отношений Китай заинтересован точно не меньше, чем мы. — В инвестиционной сфере сформирован масштабный пакет из 80 значимых и перспективных двусторонних проектов в различных областях на сумму порядка 165 $ млрд. О чем это говорит и что это значит для РФ? — Это говорит о том, что Россия получит инвестиции от Китая, на которые рассчитывала от стран Запада. Теперь про западные инвестиции можно забыть. И Китай вполне может стать альтернативой инвестиционных потоков. Во-первых, Пекин заинтересован в российском рынке, ему необходимо создавать те же самые автомобильные производства на российской территории. Во-вторых, он заинтересован в топливно-энергетических ресурсах. К тому же, Китай является крупным потребителем угля, который он покупает довольно много по всему миру. Также страна является одним из крупнейших покупателей лесной продукции, поэтому какие-то инвестиции пойдут в деревообрабатывающий комплекс. Это некие проекты, связанные с использованием естественных преимуществ России для организации торгового потока в Китай. — Во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты, уже две трети товарооборота между странами осуществляется в рублях и юанях. Владимир Путин заявлял, что Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Латинской Америки, Азии и Африки. Почему президент РФ выступает за расчеты именно в юанях? Чем это выгодно России? — Рубль в данном случае менее удобен, потому что область его хождения по миру уже. Надо понимать, что юань — это резервная валюта МВФ (Международный валютный фонд). Также юань — одна из основных валют, которые используются в международных расчетах. На рубль приходится очень мало международных расчетов, а вот на юань порядке 5%, это распространенная валюта. Важно также, что юань — это валюта нашего главного покупателя. Китай является крупнейшим потребителем российских экспортных товаров, включая нефтепродукты. Юань здесь удобен и создает дополнительные стимулы для торговли. Отсюда и интерес к юаню. — К слову, о нефтепродуктах. Какие есть риски в наращивании поставок энергоносителей в КНР? — Никаких рисков. Это международный товар. Если его не купят в Китае, значит купят в Индии, в Латинской Америке. Это биржевой товар, который можно продать на рынке любому покупателю по всему миру. Поэтому концентрация на одного покупателя в данном случае не столь важна. — В целом каких результатов в экономической сфере в долгосрочной перспективе России стоит ожидать от саммита в Пекине? Более того, зерновое сельское хозяйство получит дополнительный толчок развития за счет того, что у нас есть практически неограниченный покупатель продовольствия, крупнейший в мире после США, который ежегодно готов тратить до 30 млрд долларов. Это сильно облегчит работу российского сельского хозяйства. Это основное из того, что мы знаем, но там могли быть и теневые договоренности, которые не были озвучены. Путин говорил, что они обсуждали с Си Цзиньпином конфиденциальные вопросы тет-а-тет.