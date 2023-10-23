Орлов представил бомонду человека-загадку во власти Екатеринбурга

А потом попросил у области миллионы (в том числе для УГМК) и переназначил друга

23 октября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов только вернулся с двухнедельного отпуска Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вернувшись из отпуска, фактически представил политической и бизнес-тусовке нового спикера думы Анну Гурарий, назначенную (избранную) в его отсутствие 13 октября. Презентация новичка, которой пока еще только предстоит показать себя, состоялась на совещании созданного Орловым в 2022 году совета директоров городских предприятий. Его впервые провели на площадке думы. Причем пригласили не только руководство — Гурарий, ее замов Михаила Матвеева и Илью Бондарева (гендиректор «Агро-Актив», УГМК), — но и екатеринбургских депутатов-одномандатников из заксо: вице-спикеров Виктора Маслакова (ГК «Ренова») и Михаила Клименко, Евгения Зяблицева (помогал Гурарий во время выборов), Сергея Карякина, Валентина Лаппо, Сергея Мелехина («Таганский ряд»), Владимира Смирнова. На их фоне выделялся вице-спикер заксо Армен Карапетян, депутат-«списочник» от «Справедливой России», всячески пытающийся демонстрировать близость к Орлову и — особенно — губернатору Евгению Куйвашеву. Армен Карапетян — единственный представитель оппозиционной партии, допущенный в депутатский клуб «Екатеринбург» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Промышленников представляли близкий друг мэра Багир Абдулазизов («Среднеуральский медеплавильный завод», УГМК), Дмитрий Изотин («Уральский турбинный завод»), гендиректор завода имени Калинина Николай Клейн (хорошо общался с предыдущим спикером Игорем Володиным), Анатолий Слудных («Уральский оптико-механический завод»). От застройщиков присутствовал Геннадий Черных (Prinzip). Также на приглашения откликнулись руководитель филиала «Ростелекома» Иван Пичугин, гендиректор «СКБ-Контур» Анатолий Слудных, глава уральского офиса «Сбера» Дмитрий Суховерхов, любимый ресторатор Орлова Кирилл Шлаен, вице-президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей, также именуемого «клубом олигархов», Александр Породнов (по заданию руководства «Синары» курировал избирательную кампанию Гурарий), глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Среди тех, кто не нашел возможности прийти, — замгендиректора застройщика «Форум-Групп» Сергей Мямин, вице-президент «Русской медной компании» Олег Медведев и учредитель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Впрочем, они, как и некоторые сидевшие в зале статусные горожане, с Гурарий и так знакомы: кто-то узнал ее еще просто как молодого декана УрФУ и жену уральского помощника полпреда президента РФ (светские мероприятия они посещают в основном вместе), а кто-то познакомился с Гурарий незадолго до или уже после обретения ею нового статуса. На встрече также переизбрали главу неформального органа Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Перед собравшимися выступил сначала мэр, потом слово дали Гурарий. «Ничего особенного она не сказала, а после — молчала. В общем-то, правильно: надо сначала в курс дела войти, а уже потом умничать», — дал оценку знакомый политик. Его коллега запомнил, что Орлов якобы отметил, что Гурарий «еще предстоит набраться политического опыта». Затем докладывали финансисты. Замглавы свердловского управления ФНС Сергей Кочнев рассказал об основных источниках налоговых поступлений в бюджет. В кулуарах Орлов, возможно (точных данных по этому поводу нет), обсудил с ним и более острую тему — списание налоговиками 80 миллионов рублей со счетов муниципального «Гортранса». Новость по теме Екатеринбуржцы проигнорировали смену во власти и видят мэром женщину А вице-мэр по финансам Андрей Корюков показал черновик бюджета Екатеринбурга на 2024 год и вместе с Орловым передал в заксо несколько пожеланий. «Строительство садиков и школ, концессии по трамваю в Академический район и возведению гимназии „Арт-Этюд“ (оба проекта связаны с УГМК — прим. ред.), реконструкция Литквартала (его хотели обновить еще к 300-летию города — прим. ред.) и парка „Уралмаш“, обустройство набережной у Ледовой арены УГМК», — перечислил один из депутатов. Перед тем, как расходиться, члены совета директоров избрали председателя. Предсказуемо эту позицию сохранил Абдулазизов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вернувшись из отпуска, фактически представил политической и бизнес-тусовке нового спикера думы Анну Гурарий, назначенную (избранную) в его отсутствие 13 октября. Презентация новичка, которой пока еще только предстоит показать себя, состоялась на совещании созданного Орловым в 2022 году совета директоров городских предприятий. Его впервые провели на площадке думы. Причем пригласили не только руководство — Гурарий, ее замов Михаила Матвеева и Илью Бондарева (гендиректор «Агро-Актив», УГМК), — но и екатеринбургских депутатов-одномандатников из заксо: вице-спикеров Виктора Маслакова (ГК «Ренова») и Михаила Клименко, Евгения Зяблицева (помогал Гурарий во время выборов), Сергея Карякина, Валентина Лаппо, Сергея Мелехина («Таганский ряд»), Владимира Смирнова. На их фоне выделялся вице-спикер заксо Армен Карапетян, депутат-«списочник» от «Справедливой России», всячески пытающийся демонстрировать близость к Орлову и — особенно — губернатору Евгению Куйвашеву. Промышленников представляли близкий друг мэра Багир Абдулазизов («Среднеуральский медеплавильный завод», УГМК), Дмитрий Изотин («Уральский турбинный завод»), гендиректор завода имени Калинина Николай Клейн (хорошо общался с предыдущим спикером Игорем Володиным), Анатолий Слудных («Уральский оптико-механический завод»). От застройщиков присутствовал Геннадий Черных (Prinzip). Также на приглашения откликнулись руководитель филиала «Ростелекома» Иван Пичугин, гендиректор «СКБ-Контур» Анатолий Слудных, глава уральского офиса «Сбера» Дмитрий Суховерхов, любимый ресторатор Орлова Кирилл Шлаен, вице-президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей, также именуемого «клубом олигархов», Александр Породнов (по заданию руководства «Синары» курировал избирательную кампанию Гурарий), глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Среди тех, кто не нашел возможности прийти, — замгендиректора застройщика «Форум-Групп» Сергей Мямин, вице-президент «Русской медной компании» Олег Медведев и учредитель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Впрочем, они, как и некоторые сидевшие в зале статусные горожане, с Гурарий и так знакомы: кто-то узнал ее еще просто как молодого декана УрФУ и жену уральского помощника полпреда президента РФ (светские мероприятия они посещают в основном вместе), а кто-то познакомился с Гурарий незадолго до или уже после обретения ею нового статуса. Перед собравшимися выступил сначала мэр, потом слово дали Гурарий. «Ничего особенного она не сказала, а после — молчала. В общем-то, правильно: надо сначала в курс дела войти, а уже потом умничать», — дал оценку знакомый политик. Его коллега запомнил, что Орлов якобы отметил, что Гурарий «еще предстоит набраться политического опыта». Затем докладывали финансисты. Замглавы свердловского управления ФНС Сергей Кочнев рассказал об основных источниках налоговых поступлений в бюджет. В кулуарах Орлов, возможно (точных данных по этому поводу нет), обсудил с ним и более острую тему — списание налоговиками 80 миллионов рублей со счетов муниципального «Гортранса». А вице-мэр по финансам Андрей Корюков показал черновик бюджета Екатеринбурга на 2024 год и вместе с Орловым передал в заксо несколько пожеланий. «Строительство садиков и школ, концессии по трамваю в Академический район и возведению гимназии „Арт-Этюд“ (оба проекта связаны с УГМК — прим. ред.), реконструкция Литквартала (его хотели обновить еще к 300-летию города — прим. ред.) и парка „Уралмаш“, обустройство набережной у Ледовой арены УГМК», — перечислил один из депутатов. Перед тем, как расходиться, члены совета директоров избрали председателя. Предсказуемо эту позицию сохранил Абдулазизов.