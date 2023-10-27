Пять лет тюрьмы для пиарщика трех уральских губернаторов

Что стоит за громким приговором Дмитрию Федечкину

27 октября 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Широкая поддержка со стороны медиа-сообщества не сказалась на решении суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд Южно-Сахалинска 27 октября признал бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина виновным в растрате. Его соучастники получили условные сроки, а неординарному уральскому пиарщику и журналисту предстоит провести пять лет в колонии общего режима. Что предшествовало неоднозначному делу и привело к такой развязке, разбиралось URA.RU. Челябинским и свердловским журналистам Дмитрий Федечкин запомнился как один из самых ярких уральских чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Должность замгубернатора Сахалинской области, которую Федечкин занял 1 января 2021 года, стала вершиной его карьеры на госслужбе. Начиналась же она в Челябинской области, где уроженец Миасса в 2010 году возглавил Управление по делам печати и массовой коммуникации региона при Михаиле Юревиче. Затем Федечкин работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, управляя департаментом печати и массовой коммуникации, и, некоторое время, в Минсельхозе РФ. В 2015 году вернулся в Челябинск, где занял должность пресс-секретаря губернатора Бориса Дубровского. После смены власти в регионе в 2019 году ушел в отставку, работал в «Русской медной компании», затем уехал на Сахалин. Но в конце мая 2021 года силовики пришли с обысками в издательский дом «Губернские ведомости». Этот информационный холдинг региональных властей Федечкин возглавлял по долгу службы. Уже тогда не для печати прозвучало мнение, что пиарщик-варяг оказался разменной фигурой в противостоянии сахалинских властей и региональных силовиков. «Я не могу давать юридическую оценку обстоятельствам дела. Но по опыту долгой совместной работы могу назвать Дмитрия Федечкина честнейшим и откровенным человеком. Одно дело работать в своем регионе, и совсем другое — переехать туда, где неизвестные тебе группы влияния ведут свои политические игры. Так что вполне допускаю, что он попал между жерновами», — заявил URA.RU политолог Андрей Лавров. Федечкин во многом улучшил изначально «засушенный» образ челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского в медиа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Считаем приговор явно несправедливым. И даже если суд счел действия моего подзащитного преступными, оснований для назначения реального наказания не было. Считаю, что решение было принято в угоду сотрудникам ФСБ, которые находились в зале и вели съемку процесса — кстати, без разрешения судьи», — более определенно высказался в разговоре с корреспондентом URA.RU адвокат Юрий Сюзюмов. Так или иначе, спустя три года расследования суд согласился, что Федечкин с соучастниками в период с июня 2020 года по май 2021 года похитил 2,9 млн рублей областного автономного учреждения, завышая цену договоров на оказание услуг по размещению рекламы на автобусах. А также в том, что в мае и декабре 2020 года с помощью своего зама он растратил 40 тысяч рублей того уже учреждения «на безосновательные выплаты премий подчиненным сотрудникам, используя их в дальнейшем для оплаты корпоративных мероприятий». Гособвинитель просил для Федечкина семь лет заключения. Суд снизил срок до пяти. Экс-замдиректора ИД «Губернские ведомости» Владимир Чудаев и глава ООО «Рекламно-производственная компания «Сила цвета» Дмитрий Платонов отделались условными сроками в 3,5 и 4 года, заключив сделку со следствием. В профессиональной среде Дмитрий Федечкин известен как автор нескольких книг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Некоторые не преминули заметить, что именно Чудаев сдал друга и благодетеля на этом и последующих допросах. Но эта версия, как минимум, требует пояснений. «Все, кто знал Федечкина, удивлялись, почему он годами таскает за собой Чудаева. Не отличающегося, скажем так, особыми талантами на фоне шефа. Сколько было случаев, когда Федечкин буквально орал на своего „ординарца“, не справившегося с очередным поручением. Но Чудаев в некотором смысле был идеальным исполнителем: он беспрекословно делал и подписывал все, что ему было сказано. Вот только дошло до горячего, и он точно так же подтвердил и подписал все, что требовали. Это проблема не морального, но интеллектуального плана», — пояснил URA.RU работавший с обоими фигурантами экс-сотрудник челябинского правительства, просивший не называть его имени. Чудаев на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Сам Федечкин в разговоре с агентством и другими СМИ неоднократно заявлял о своей невиновности. Роль Владимира Чудаева как «злого гения» своего шефа многие считают сильно преувеличенной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «В моем деле — три эпизода, связанные с внебюджетными средствами. Два проходят по статье 160, „Растрата“, третий — по статье „Мошенничество“. Никакой моей личной материальной заинтересованности не было, ничего себе в карман я не положил и даже не собирался», — сказал Федечкин перед тем, как процесс вошел в завершающую фазу. Этой позиции он не изменил и после приговора. «Дима был готов к такому развитию событий и попросил меня при худшем варианте проинформировать вас об этом. Только одно — Дима не виновен. И он один из лучших в этой противоречивой вертикали с „погонами“ государственника, еще и профессионал в своих компетенциях», — сообщил 27 октября аналитик и экс-сослуживец Федечкина Илья Ананьев. «Во-первых, речь идет не о бюджетных деньгах. Во-вторых, по уставу ИД мой подзащитный имел полное право использовать их для проведения тех же корпоративных мероприятий — о каких „личных целях“ может идти речь? Если на то пошло, личные средства он еще туда дополнительно вложил. Как только мы получим на руки приговор, мы немедленно его обжалуем. Пока Дмитрий Николаевич находится в СИЗО», — резюмировал адвокат Сюзюмов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд Южно-Сахалинска 27 октября признал бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина виновным в растрате. Его соучастники получили условные сроки, а неординарному уральскому пиарщику и журналисту предстоит провести пять лет в колонии общего режима. Что предшествовало неоднозначному делу и привело к такой развязке, разбиралось URA.RU. Должность замгубернатора Сахалинской области, которую Федечкин занял 1 января 2021 года, стала вершиной его карьеры на госслужбе. Начиналась же она в Челябинской области, где уроженец Миасса в 2010 году возглавил Управление по делам печати и массовой коммуникации региона при Михаиле Юревиче. Затем Федечкин работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, управляя департаментом печати и массовой коммуникации, и, некоторое время, в Минсельхозе РФ. В 2015 году вернулся в Челябинск, где занял должность пресс-секретаря губернатора Бориса Дубровского. После смены власти в регионе в 2019 году ушел в отставку, работал в «Русской медной компании», затем уехал на Сахалин. Но в конце мая 2021 года силовики пришли с обысками в издательский дом «Губернские ведомости». Этот информационный холдинг региональных властей Федечкин возглавлял по долгу службы. Уже тогда не для печати прозвучало мнение, что пиарщик-варяг оказался разменной фигурой в противостоянии сахалинских властей и региональных силовиков. «Я не могу давать юридическую оценку обстоятельствам дела. Но по опыту долгой совместной работы могу назвать Дмитрия Федечкина честнейшим и откровенным человеком. Одно дело работать в своем регионе, и совсем другое — переехать туда, где неизвестные тебе группы влияния ведут свои политические игры. Так что вполне допускаю, что он попал между жерновами», — заявил URA.RU политолог Андрей Лавров. «Считаем приговор явно несправедливым. И даже если суд счел действия моего подзащитного преступными, оснований для назначения реального наказания не было. Считаю, что решение было принято в угоду сотрудникам ФСБ, которые находились в зале и вели съемку процесса — кстати, без разрешения судьи», — более определенно высказался в разговоре с корреспондентом URA.RU адвокат Юрий Сюзюмов. Так или иначе, спустя три года расследования суд согласился, что Федечкин с соучастниками в период с июня 2020 года по май 2021 года похитил 2,9 млн рублей областного автономного учреждения, завышая цену договоров на оказание услуг по размещению рекламы на автобусах. А также в том, что в мае и декабре 2020 года с помощью своего зама он растратил 40 тысяч рублей того уже учреждения «на безосновательные выплаты премий подчиненным сотрудникам, используя их в дальнейшем для оплаты корпоративных мероприятий». Гособвинитель просил для Федечкина семь лет заключения. Суд снизил срок до пяти. Экс-замдиректора ИД «Губернские ведомости» Владимир Чудаев и глава ООО «Рекламно-производственная компания «Сила цвета» Дмитрий Платонов отделались условными сроками в 3,5 и 4 года, заключив сделку со следствием. Некоторые не преминули заметить, что именно Чудаев сдал друга и благодетеля на этом и последующих допросах. Но эта версия, как минимум, требует пояснений. «Все, кто знал Федечкина, удивлялись, почему он годами таскает за собой Чудаева. Не отличающегося, скажем так, особыми талантами на фоне шефа. Сколько было случаев, когда Федечкин буквально орал на своего „ординарца“, не справившегося с очередным поручением. Но Чудаев в некотором смысле был идеальным исполнителем: он беспрекословно делал и подписывал все, что ему было сказано. Вот только дошло до горячего, и он точно так же подтвердил и подписал все, что требовали. Это проблема не морального, но интеллектуального плана», — пояснил URA.RU работавший с обоими фигурантами экс-сотрудник челябинского правительства, просивший не называть его имени. Чудаев на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Сам Федечкин в разговоре с агентством и другими СМИ неоднократно заявлял о своей невиновности. «В моем деле — три эпизода, связанные с внебюджетными средствами. Два проходят по статье 160, „Растрата“, третий — по статье „Мошенничество“. Никакой моей личной материальной заинтересованности не было, ничего себе в карман я не положил и даже не собирался», — сказал Федечкин перед тем, как процесс вошел в завершающую фазу. Этой позиции он не изменил и после приговора. «Дима был готов к такому развитию событий и попросил меня при худшем варианте проинформировать вас об этом. Только одно — Дима не виновен. И он один из лучших в этой противоречивой вертикали с „погонами“ государственника, еще и профессионал в своих компетенциях», — сообщил 27 октября аналитик и экс-сослуживец Федечкина Илья Ананьев. «Во-первых, речь идет не о бюджетных деньгах. Во-вторых, по уставу ИД мой подзащитный имел полное право использовать их для проведения тех же корпоративных мероприятий — о каких „личных целях“ может идти речь? Если на то пошло, личные средства он еще туда дополнительно вложил. Как только мы получим на руки приговор, мы немедленно его обжалуем. Пока Дмитрий Николаевич находится в СИЗО», — резюмировал адвокат Сюзюмов.