В Тюмени к Новому году разыгрывают пластическую операцию

Горожане могут бесплатно получить еду, путешествия и другие призы

24 ноября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Победители одного из конкурсов смогут поехать в Калининград на пять дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU До конца года в Тюмени пройдет ряд розыгрышей, в которых участники смогут выиграть ценные призы — от теплой куртки и роллов, до пластической операции. URA.RU сделало подборку самых интересных конкурсов, где при минимуме усилий есть шанс получить отличные подарки. Розыгрыш билетов на концерт Розыгрыш на концерт певца Шамана пройдет в феврале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Света споет бесплатно для трех участников группы «Руки Вверх! Бар» в социальной сети «ВКонтакте». Для выигрыша билетов, кроме подписки, надо еще сделать репост. А дальше генератор случайных чисел уже решит «а может нет, а может да». Первому достанутся целых три билета, двум другим по два и одному соответственно. Итоги подведут 29 ноября, сам концерт пройдет 9 декабря. Выиграть билеты на концерт Шамана можно также в социальной сети «ВКонтакте». Всем участникам встречи там достаточно сделать репост записи с условиями конкурса и ждать 15 февраля 2024 года, когда и подведут итоги. Еда Шесть килограммов суши и роллов за один лайк подарит ресторан доставки «Ролик». Победителей тоже будет шесть — на каждого по килограмму. Для этого нужно поставить лайк и оставить комментарий в группе ресторана в социальной сети «ВКонтакте». Победителей выберут 4 декабря. Шоколадный набор ручной работы уже 25 ноября получит любой участник группы социальной сети «ВКонтакте» «Жуй букеты». Еще два призера будут одарены скидками до 30% на заказ. Условия минимальные — нужно быть участником нескольких групп. Одежда Кроме мужского костюма от дорогого бренда, выиграть еще можно куртку и худи с начесом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бренд Who&Why разыгрывает теплые худи с начесом и вышивкой по желанию победителей. Кроме одежды разыгрывают промокоды и скидки до 20%. И все это не выходя из дома — лайк, репост, подписка. Итоги подведут 1 декабря. Магазин верхней одежды Furs Shop разыграет тренч-парку среди подписчиков группы на сайте «ВКонтакте». Еще два победителя получат сертификаты на 5000 и 3000 рублей. Итоги — 29 декабря. Мужской костюм Kvalitelli получат подписчики группы магазина на сайте «ВКонтакте». Для этого нужно поупражняться в написании комментариев и сделать репост. Самого талантливого и элегантного комментатора выберут 29 декабря. Отдых Сеть ресторанов «Тесла бургер» в честь своего десятилетия дарит путевку в Калининград на пять дней. Розыгрыш будет проходить среди гостей ресторана, по чекам. Среди призов также мандарины, мерч и умная колонка. Итоги подведут 13 декабря. Тюменский отель Vostok разыгрывает романтические выходные в одном из номеров. Кроме проживания победителям положен завтрак в постель, ужин и вино. Получить это все можно за подписку в группах Visit Tyumen и самого отеля. Также нужен лайк, а в комментариях указать с кем хотелось бы провести эти выходные. Итоги 20 декабря. Загородный дом в лесу на сутки достанется за комментарий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Домик мечты» готова подарить сутки отдыха в будни в одном из своих домов. Кроме лайка, репоста и подписки нужно написать в комментариях с кем и почему вы хотите отдохнуть. Итоги подведут 1 декабря. Красота Скидку в 50% на любую пластическую операцию, кроме ринопластики, предлагают выиграть подписчикам группы на сайте «ВКонтакте» клиника «МироМед». Проводить ее будет врач с многолетним опытом. Победитель будет один, а остальные участники розыгрыша получат бесплатную консультацию у хирурга. Условия — подписка, репосты и лайки. Итоги подведут в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» 15 декабря. Масштабный конкурс к Новому году запустили совместно два магазина (Euphoria и Beauty bomb), работающие в сфере продаж бьюти-штучек. 10 призовых мест и на каждого победителя как из рога изобилия посыплются подарки. Боксы с косметикой, духи, ароматизаторы в машину, наборы для маникюра и скидки до 20%. Итоги подведут на сайте «ВКонтакте» 27 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До конца года в Тюмени пройдет ряд розыгрышей, в которых участники смогут выиграть ценные призы — от теплой куртки и роллов, до пластической операции. URA.RU сделало подборку самых интересных конкурсов, где при минимуме усилий есть шанс получить отличные подарки. Розыгрыш билетов на концерт Певица Света споет бесплатно для трех участников группы «Руки Вверх! Бар» в социальной сети «ВКонтакте». Для выигрыша билетов, кроме подписки, надо еще сделать репост. А дальше генератор случайных чисел уже решит «а может нет, а может да». Первому достанутся целых три билета, двум другим по два и одному соответственно. Итоги подведут 29 ноября, сам концерт пройдет 9 декабря. Выиграть билеты на концерт Шамана можно также в социальной сети «ВКонтакте». Всем участникам встречи там достаточно сделать репост записи с условиями конкурса и ждать 15 февраля 2024 года, когда и подведут итоги. Еда Шесть килограммов суши и роллов за один лайк подарит ресторан доставки «Ролик». Победителей тоже будет шесть — на каждого по килограмму. Для этого нужно поставить лайк и оставить комментарий в группе ресторана в социальной сети «ВКонтакте». Победителей выберут 4 декабря. Шоколадный набор ручной работы уже 25 ноября получит любой участник группы социальной сети «ВКонтакте» «Жуй букеты». Еще два призера будут одарены скидками до 30% на заказ. Условия минимальные — нужно быть участником нескольких групп. Одежда Бренд Who&Why разыгрывает теплые худи с начесом и вышивкой по желанию победителей. Кроме одежды разыгрывают промокоды и скидки до 20%. И все это не выходя из дома — лайк, репост, подписка. Итоги подведут 1 декабря. Магазин верхней одежды Furs Shop разыграет тренч-парку среди подписчиков группы на сайте «ВКонтакте». Еще два победителя получат сертификаты на 5000 и 3000 рублей. Итоги — 29 декабря. Мужской костюм Kvalitelli получат подписчики группы магазина на сайте «ВКонтакте». Для этого нужно поупражняться в написании комментариев и сделать репост. Самого талантливого и элегантного комментатора выберут 29 декабря. Отдых Сеть ресторанов «Тесла бургер» в честь своего десятилетия дарит путевку в Калининград на пять дней. Розыгрыш будет проходить среди гостей ресторана, по чекам. Среди призов также мандарины, мерч и умная колонка. Итоги подведут 13 декабря. Тюменский отель Vostok разыгрывает романтические выходные в одном из номеров. Кроме проживания победителям положен завтрак в постель, ужин и вино. Получить это все можно за подписку в группах Visit Tyumen и самого отеля. Также нужен лайк, а в комментариях указать с кем хотелось бы провести эти выходные. Итоги 20 декабря. Компания «Домик мечты» готова подарить сутки отдыха в будни в одном из своих домов. Кроме лайка, репоста и подписки нужно написать в комментариях с кем и почему вы хотите отдохнуть. Итоги подведут 1 декабря. Красота Скидку в 50% на любую пластическую операцию, кроме ринопластики, предлагают выиграть подписчикам группы на сайте «ВКонтакте» клиника «МироМед». Проводить ее будет врач с многолетним опытом. Победитель будет один, а остальные участники розыгрыша получат бесплатную консультацию у хирурга. Условия — подписка, репосты и лайки. Итоги подведут в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» 15 декабря. Масштабный конкурс к Новому году запустили совместно два магазина (Euphoria и Beauty bomb), работающие в сфере продаж бьюти-штучек. 10 призовых мест и на каждого победителя как из рога изобилия посыплются подарки. Боксы с косметикой, духи, ароматизаторы в машину, наборы для маникюра и скидки до 20%. Итоги подведут на сайте «ВКонтакте» 27 декабря.