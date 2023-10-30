Свердловчане придумали для бойцов СВО защиту от дронов-камикадзе

Они сделали глушитель весом 350 граммов, который работает «в зенит» и невидим противнику

31 октября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Для военных сделали компактные «глушилки» беспилотников, которые могут защищать от сбросов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Инженеры из Екатеринбурга разработали персональные анти-БПЛА комплексы. Их длина — 37 сантиметров, а ширина — семь. Несмотря на маленькие габариты, устройство не меньше 10 часов может обеспечивать над головами бойцов защитный купол, куда не пролетят дроны, в том числе с боеприпасами. Изначально разработку делали для групп эвакуации, сейчас ее используют и для других боевых задач. Например, бойцы включают глушилки, когда только заняли вражеские позиции и им нужно время, чтобы сделать окопы. Как работает такой комплекс, сколько времени ушло на его создание и есть ли у него аналоги, разработчики рассказали корреспонденту URA.RU. Также они раскрыли главную проблему российских разработчиков, делающих устройства для фронта, и поделились советом. «Тыл и фронт должны быть на связи» «Исеть» — предприниматель из Екатеринбурга, у которого есть свое гражданское производство. «Барон» — доброволец, который осенью 2022 года отправился в четвертую бригаду Народной милиции ЛНР, где готовили первые подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Друг с другом они не были знакомы, но цель у каждого была общая — сделать удобную для бойцов «глушилку» вражеских беспилотников, компактную, простую в применении, которая бы не занимала руки. Особенно в таком нуждались солдаты эвакуационных групп, которым зачастую приходится вытаскивать раненых буквально из-под прицела дронов противника. «Глушилки» получились очень компактными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Эвакуационные группы не защищены абсолютно. Мало того, что им нужно наблюдать небо над собой, так еще необходимо работать с ранеными, когда каждая минута на счету. Руки заняты, дополнительное оборудование тащить не на чем, а еще вес обмундирования бойца может достигать 30 кг. Нужно было что-то эффективное, но компактное», — делится «Барон». Пока он с коллегами пытался разработать удобный анти-БПЛА комплекс на фронте, «Исеть» занимался тем же самым в тылу. Вскоре они познакомились и объединили усилия. Их идея нашла отклик у администрации региона, и инженерам помогли с военными специалистами, предоставили полигон для испытаний. Помог и Центр поддержки оборонных инноваций (ЦПОИ) при Госдуме РФ, организовавший первые полевые испытания в зоне СВО и далее на передовой. И в марте, когда активно шли разговоры про украинское контрнаступление, первый прототип «глушилки» попал в зону боевых действий, где его начали тестировать бойцы и давать обратную связь. Что-то приходилось менять и подстраивать, но главное было понятно — устройство работает. «Партия была небольшая, но бойцы активно использовали устройства — ставили на позиции и прикрывались от сбросов. Бывало, что на некоторых участках коптеры кружили круглые сутки, поэтому приходилось и приходится постоянно модифицировать устройство и повышать его КПД. Сейчас два комплекта перекрывают высоту 300 и больше метров, одно из подразделений использовало „глушилку“ две недели к ряду, чтобы защититься от сбросов», — рассказывает «Исеть». Что за устройство? Статья по теме Как свердловчане упрощают жизнь участникам СВО. Фото По форме «глушилка» напоминает тубус, по весу тоже — всего 350 граммов. На ней нет ни кнопок, ни тумблеров. Чтобы включить излучатель, необходимо воткнуть провод от него в пауэр-банк. И то, и другое легко помещается в подсумки и крепится на амуницию. Устройство может работать несколько часов, излучая помехи для дронов в зенит, тем самым образуя защитный купол над бойцом. При этом боковое излучение минимальное, так что радиозаметность самая низкая. «Сделать его было непросто, именно поэтому мы сейчас патентуем технологии. Да, есть готовые решения — и коммерческие, и созданные частниками, но как правило это массивные анти-БПЛА комплексы или дронобойки, которые занимают обе руки. Мы специально не стали брать за основу готовое решение и пытаться его переделать, а выделили основные запросы бойцов и постарались сделать устройство под них: компактным, чтобы было легким и не занимало руки, простым в эксплуатации, но эффективным Мощность излучения в 10 раз слабее, чем мощность любой китайской „дронобойки“, а главное абсолютно безопасная для бойца при длительном использовании. Примерно такая же, как от сотового телефона. При этом если сравнивать КПД, у нас он в 200 раз выше, чем у низкобюджетных китайских аналогов», — делятся собеседники. Анти-БПЛА комплекс эффективно работает против небольших дронов. Причем если расстояние от оператора до беспилотника километр и больше, эффективность повышается. Когда коптер попадает в зону излучения, то теряет связь с пультом и на нем высвечивается надпись RX-Loss (соединение потеряно). Именно так разработчики и решили назвать свое устройство. «Наша цель — чтобы как можно больше операторов противника увидели эту надпись», — отмечают «Исеть» и «Барон». Совет коллегам — работайте, братья «Глушитель» подсоединяется к пауэр-банку и начинает работать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причина, которая тормозила разработку свердловчан — расстыковка тыла и фронта. У бойцов на передовой зачастую нет материальных ресурсов, чтобы собирать устройства на местах, и не хватает знаний. У инженеров в тылу нет возможности тестировать разработки в боевых условиях и нет понимания, что нужно бойцам именно сейчас. «В идеале разработки должны вестись на второй, максимум третьей линии обороны, чтобы была оперативная обратная связь. Собрали — протестировали — переделали — протестировали. Попытка проверить разработку в городских условиях не дает реальной картины боевых условий. Нужно знать тактические стороны применения, принимать во внимание наличие в городе радиофона, который заметно отличается от радиофона в зоне СВО. Подразделения часто сталкиваются с тем, что им привозят прототипы, а они работают не так, как надо», — делится «Барон». При этом независимо от того, успешно или нет идут разработки у энтузиастов, продолжать их надо. «Совет один — работайте, братья! Даже если вы собрали одно — три устройства, они могут спасти одну — три жизни. Главные слова, которые воодушевляли нас, даже когда мы отдавали бойцам еще сырые версии „глушилки“ — слава Богу, что вы тоже помогаете нам. Люди рады, что о них заботятся, фронта без тыла попросту не было бы. Но чтобы устройства работали, нужно находиться не в параллельной вселенной, а недалеко от поля боя», — добавляет «Исеть». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инженеры из Екатеринбурга разработали персональные анти-БПЛА комплексы. Их длина — 37 сантиметров, а ширина — семь. Несмотря на маленькие габариты, устройство не меньше 10 часов может обеспечивать над головами бойцов защитный купол, куда не пролетят дроны, в том числе с боеприпасами. Изначально разработку делали для групп эвакуации, сейчас ее используют и для других боевых задач. Например, бойцы включают глушилки, когда только заняли вражеские позиции и им нужно время, чтобы сделать окопы. Как работает такой комплекс, сколько времени ушло на его создание и есть ли у него аналоги, разработчики рассказали корреспонденту URA.RU. Также они раскрыли главную проблему российских разработчиков, делающих устройства для фронта, и поделились советом. «Исеть» — предприниматель из Екатеринбурга, у которого есть свое гражданское производство. «Барон» — доброволец, который осенью 2022 года отправился в четвертую бригаду Народной милиции ЛНР, где готовили первые подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Друг с другом они не были знакомы, но цель у каждого была общая — сделать удобную для бойцов «глушилку» вражеских беспилотников, компактную, простую в применении, которая бы не занимала руки. Особенно в таком нуждались солдаты эвакуационных групп, которым зачастую приходится вытаскивать раненых буквально из-под прицела дронов противника. «Эвакуационные группы не защищены абсолютно. Мало того, что им нужно наблюдать небо над собой, так еще необходимо работать с ранеными, когда каждая минута на счету. Руки заняты, дополнительное оборудование тащить не на чем, а еще вес обмундирования бойца может достигать 30 кг. Нужно было что-то эффективное, но компактное», — делится «Барон». Пока он с коллегами пытался разработать удобный анти-БПЛА комплекс на фронте, «Исеть» занимался тем же самым в тылу. Вскоре они познакомились и объединили усилия. Их идея нашла отклик у администрации региона, и инженерам помогли с военными специалистами, предоставили полигон для испытаний. Помог и Центр поддержки оборонных инноваций (ЦПОИ) при Госдуме РФ, организовавший первые полевые испытания в зоне СВО и далее на передовой. И в марте, когда активно шли разговоры про украинское контрнаступление, первый прототип «глушилки» попал в зону боевых действий, где его начали тестировать бойцы и давать обратную связь. Что-то приходилось менять и подстраивать, но главное было понятно — устройство работает. «Партия была небольшая, но бойцы активно использовали устройства — ставили на позиции и прикрывались от сбросов. Бывало, что на некоторых участках коптеры кружили круглые сутки, поэтому приходилось и приходится постоянно модифицировать устройство и повышать его КПД. Сейчас два комплекта перекрывают высоту 300 и больше метров, одно из подразделений использовало „глушилку“ две недели к ряду, чтобы защититься от сбросов», — рассказывает «Исеть». По форме «глушилка» напоминает тубус, по весу тоже — всего 350 граммов. На ней нет ни кнопок, ни тумблеров. Чтобы включить излучатель, необходимо воткнуть провод от него в пауэр-банк. И то, и другое легко помещается в подсумки и крепится на амуницию. Устройство может работать несколько часов, излучая помехи для дронов в зенит, тем самым образуя защитный купол над бойцом. При этом боковое излучение минимальное, так что радиозаметность самая низкая. «Сделать его было непросто, именно поэтому мы сейчас патентуем технологии. Да, есть готовые решения — и коммерческие, и созданные частниками, но как правило это массивные анти-БПЛА комплексы или дронобойки, которые занимают обе руки. Мы специально не стали брать за основу готовое решение и пытаться его переделать, а выделили основные запросы бойцов и постарались сделать устройство под них: компактным, чтобы было легким и не занимало руки, простым в эксплуатации, но эффективным Мощность излучения в 10 раз слабее, чем мощность любой китайской „дронобойки“, а главное абсолютно безопасная для бойца при длительном использовании. Примерно такая же, как от сотового телефона. При этом если сравнивать КПД, у нас он в 200 раз выше, чем у низкобюджетных китайских аналогов», — делятся собеседники. Анти-БПЛА комплекс эффективно работает против небольших дронов. Причем если расстояние от оператора до беспилотника километр и больше, эффективность повышается. Когда коптер попадает в зону излучения, то теряет связь с пультом и на нем высвечивается надпись RX-Loss (соединение потеряно). Именно так разработчики и решили назвать свое устройство. «Наша цель — чтобы как можно больше операторов противника увидели эту надпись», — отмечают «Исеть» и «Барон». Причина, которая тормозила разработку свердловчан — расстыковка тыла и фронта. У бойцов на передовой зачастую нет материальных ресурсов, чтобы собирать устройства на местах, и не хватает знаний. У инженеров в тылу нет возможности тестировать разработки в боевых условиях и нет понимания, что нужно бойцам именно сейчас. «В идеале разработки должны вестись на второй, максимум третьей линии обороны, чтобы была оперативная обратная связь. Собрали — протестировали — переделали — протестировали. Попытка проверить разработку в городских условиях не дает реальной картины боевых условий. Нужно знать тактические стороны применения, принимать во внимание наличие в городе радиофона, который заметно отличается от радиофона в зоне СВО. Подразделения часто сталкиваются с тем, что им привозят прототипы, а они работают не так, как надо», — делится «Барон». При этом независимо от того, успешно или нет идут разработки у энтузиастов, продолжать их надо. «Совет один — работайте, братья! Даже если вы собрали одно — три устройства, они могут спасти одну — три жизни. Главные слова, которые воодушевляли нас, даже когда мы отдавали бойцам еще сырые версии „глушилки“ — слава Богу, что вы тоже помогаете нам. Люди рады, что о них заботятся, фронта без тыла попросту не было бы. Но чтобы устройства работали, нужно находиться не в параллельной вселенной, а недалеко от поля боя», — добавляет «Исеть».