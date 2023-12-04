Путин впервые отошел от традиции в выборе лучшего волонтера года

Это посыл президента россиянам на многие годы вперед

04 декабря 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин воспользовался премией «Мы вместе» для популяризации идеи многодетности в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин слегка изменил подход к выбору лучшего волонтера. Два года подряд победителями премии «Мы вместе» становились герои именно тех лет, люди, пришедшие на помощь другим в критических ситуациях. На этот раз Волонтером года выбран человек, который стал символом не только настоящего, но и будущего. Эксперты видят в этом решении Путина его желание создать своего рода эталон для российского общества. Они добавляют, что тем самым президент дал старт Году семьи. Впервые за три года, что вручается премия лучшим волонтерам «Мы вместе», церемония состоялась не в центральном выставочном зале «Манеж», а на ВДНХ, где как раз в эти дни проходит выставка «Россия». Форум добровольцев 4 декабря прошел в 75 павильоне — там представлены экспозиции всех 89 субъектов страны. В ожидании приезда президента участники церемонии дружно спели песню «Катюша» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прежде чем выйти на сцену и вручить награду лучшему из лучших, Путин осмотрел несколько выставочных павильонов: 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею славы» российских спортсменов, экспозиции «Первые в России — стране возможностей» и «Сделано нами». Президент побывал также в открывшемся всего месяц назад павильоне «Атом». Тем временем в зале, где собрались сотни волонтеров, уже шел «разогрев» — перед участниками премии выступали артисты, общественники. Свои призы получали победители в различных номинациях премии. Путин же вышел на сцену, чтобы объявить победителя в главной — «Волонтер года». «Для меня было неожиданно, что на конкурс было подано 39 тысяч заявок из 95 стран — это огромная армия добровольцев, которая нашу страну называет страной добровольцев. Это соответствует действительности, потому что в России 25% граждан объединяются в организации (а их свыше 100 тысяч), которые работают как волонтеры. В традиции культуры народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся на протяжении истории нашей страны передается из поколения в поколение», — отметил Путин. Волонтеров приветствовал всемирно известный детский доктор Леонид Рошаль Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, волонтеры в России заняты практически во всех сферах. «Особенно хочу поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за Россию. Оказываете помощь им напрямую, их семьям. Низкий вам поклон за это», — подчеркнул президент. Буквально за считанные секунды до объявления имени победителя он еще заметил, что «трудно быть лучшим из лучших», а приз лучшему — это «заслуженный символ». «Я с большим удовольствием вручаю этот приз», — признался Путин. Многодетная семья Аминевых из Воронежа должна стать эталоном для россиян, объясняют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU А победителем стала многодетная мать Наталья Аминева из Воронежа. Сначала она вместе со старшими дочерьми организовала свою большую семью и другие семьи на реализацию экологического проекта. После начала военной спецоперации Наталья с мужем и детьми решили помогать бойцам на фронте: вместе они плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. И сегодня на сцену за главным призом вышла вся большая семья. «Большая гордость получить приз из рук президента, — сказала Наталья, крепко держа в руках заслуженную награду. — Это заслуга всей нашей семьи. Спасибо супругу, спасибо старшим дочерям. Многодетная семья — это большие трудности, заботы, иногда проблемы. Но это и большие радости от общих побед. Хочу, чтобы в нашей стране становилось больше многодетных семей. Сильная и крепкая семья — это сильная Россия». Волонтеры приготовили для президента личный флаг — с изображением Александра Суворова, непобедимого русского полководца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путину в завершение оставалось лишь поддержать эти слова победительницы. «Премия называется „Мы вместе“. И пока мы вместе, мы непобедимы», — заявил он. Премию лучшим волонтерам Путин вручает третий год подряд. В 2021-м, когда спала волна эпидемии коронавируса, первым ее обладателем стал врач-педиатр Павел Бережанский, который создал службу консультирования и поддержки родителей больных детей. В 2022-м, в год начала военной спецоперации, премию из рук президента получил руководитель народной дружины ДНР Владимир Тараненко, который под обстрелами ВСУ помогал эвакуировать мирных жителей из городов Донбасса. Именно тогда Путин заявил, что сообщество волонтеров — «это армия целая, огромная армия». Премия «Мы вместе» стала международной, добровольцы из разных стран активно принимают в ней участие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Победители прошлых премий — это герои именно тех периодов, тех лет. Победа многодетной матери в этом году, а по сути, победа всей ее большой семьи, это — задел на будущее и своего рода старт Года семьи, который Путин объявил на 2024 год, говорят опрошенные URA.RU эксперты. И это — продолжение президентской линии по популяризации семьи, рождения детей. На Всемирном русском соборе он заявил, что многодетность должна стать нормой для России. А на недавней встрече с молодыми учеными он с восторгом отреагировал на слова одной из участниц общения, которая сказала, что хочет не только реализоваться в науке, но и стать мамой: «Вы знаете, это так классно! Рекомендую». Семья, получившая сегодня премию из рук президента, взята как эталон, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Задача многодетности с социально-политической точки зрения стоит очень остро. Снижение численности населения — это тревожный знак. Но многодетность навязать нельзя. Купить — трудно, да и качество будет невысокое, потому что рожать будут те, кому хочется много денег, а не детей. Значит, нужно внедрить многодетность в моральный код людей. Президент показывает, что многодетная семья, которая к тому же несет общественную нагрузку — это настоящий победитель, это эталон для других», — отметил политолог. Путин показал, что именно большие семьи сегодня заслуживают поддержки и одобрения со стороны власти, общества. Это люди, которые уже тем, что они есть, поддерживают страну, пояснил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это общественно активные семьи. Вокруг них складывается целая система, в том числе добровольческая. Они озабочены не только домом, но и имеют активную жизненную позицию», — убежден Кузнецов. Новость по теме Путин порекомендовал молодой ученой стать мамой По мнению политолога, эти ценности и важно было донести до аудитории — ведь в зале собрались молодые люди, которые и должны проникнуться идеей большой и крепкой семьи. «С общественным сознанием вообще сложно работать. Сложно объяснить, что будущее — это дети, а не новый автомобиль, развлечения или путешествия. Дети — это то, что будет с вами навсегда. Вот это донести сложно, потому что современная среда потребительского общества заточена на получение удовольствий здесь и сейчас и любой ценой. А Путин популяризирует большие семьи. Он меняет сложившийся стереотип, что большая семья — это социальное неблагополучие, необустроенность, бедность. Поэтому президент нацелен на всемерную поддержку многодетных семей», — пояснил Кузнецов. 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Президент Владимир Путин слегка изменил подход к выбору лучшего волонтера. Два года подряд победителями премии «Мы вместе» становились герои именно тех лет, люди, пришедшие на помощь другим в критических ситуациях. На этот раз Волонтером года выбран человек, который стал символом не только настоящего, но и будущего. Эксперты видят в этом решении Путина его желание создать своего рода эталон для российского общества. Они добавляют, что тем самым президент дал старт Году семьи. Впервые за три года, что вручается премия лучшим волонтерам «Мы вместе», церемония состоялась не в центральном выставочном зале «Манеж», а на ВДНХ, где как раз в эти дни проходит выставка «Россия». Форум добровольцев 4 декабря прошел в 75 павильоне — там представлены экспозиции всех 89 субъектов страны. Прежде чем выйти на сцену и вручить награду лучшему из лучших, Путин осмотрел несколько выставочных павильонов: 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею славы» российских спортсменов, экспозиции «Первые в России — стране возможностей» и «Сделано нами». Президент побывал также в открывшемся всего месяц назад павильоне «Атом». Тем временем в зале, где собрались сотни волонтеров, уже шел «разогрев» — перед участниками премии выступали артисты, общественники. Свои призы получали победители в различных номинациях премии. Путин же вышел на сцену, чтобы объявить победителя в главной — «Волонтер года». «Для меня было неожиданно, что на конкурс было подано 39 тысяч заявок из 95 стран — это огромная армия добровольцев, которая нашу страну называет страной добровольцев. По его словам, волонтеры в России заняты практически во всех сферах. «Особенно хочу поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за Россию. Оказываете помощь им напрямую, их семьям. Низкий вам поклон за это», — подчеркнул президент. Буквально за считанные секунды до объявления имени победителя он еще заметил, что «трудно быть лучшим из лучших», а приз лучшему — это «заслуженный символ». «Я с большим удовольствием вручаю этот приз», — признался Путин. А победителем стала многодетная мать Наталья Аминева из Воронежа. Сначала она вместе со старшими дочерьми организовала свою большую семью и другие семьи на реализацию экологического проекта. После начала военной спецоперации Наталья с мужем и детьми решили помогать бойцам на фронте: вместе они плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. И сегодня на сцену за главным призом вышла вся большая семья. «Большая гордость получить приз из рук президента, — сказала Наталья, крепко держа в руках заслуженную награду. — Это заслуга всей нашей семьи. Спасибо супругу, спасибо старшим дочерям. Путину в завершение оставалось лишь поддержать эти слова победительницы. «Премия называется „Мы вместе“. И пока мы вместе, мы непобедимы», — заявил он. Премию лучшим волонтерам Путин вручает третий год подряд. В 2021-м, когда спала волна эпидемии коронавируса, первым ее обладателем стал врач-педиатр Павел Бережанский, который создал службу консультирования и поддержки родителей больных детей. В 2022-м, в год начала военной спецоперации, премию из рук президента получил руководитель народной дружины ДНР Владимир Тараненко, который под обстрелами ВСУ помогал эвакуировать мирных жителей из городов Донбасса. Именно тогда Путин заявил, что сообщество волонтеров — «это армия целая, огромная армия». Победители прошлых премий — это герои именно тех периодов, тех лет. Победа многодетной матери в этом году, а по сути, победа всей ее большой семьи, это — задел на будущее и своего рода старт Года семьи, который Путин объявил на 2024 год, говорят опрошенные URA.RU эксперты. И это — продолжение президентской линии по популяризации семьи, рождения детей. На Всемирном русском соборе он заявил, что многодетность должна стать нормой для России. А на недавней встрече с молодыми учеными он с восторгом отреагировал на слова одной из участниц общения, которая сказала, что хочет не только реализоваться в науке, но и стать мамой: «Вы знаете, это так классно! Рекомендую». Семья, получившая сегодня премию из рук президента, взята как эталон, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Задача многодетности с социально-политической точки зрения стоит очень остро. Снижение численности населения — это тревожный знак. Путин показал, что именно большие семьи сегодня заслуживают поддержки и одобрения со стороны власти, общества. Это люди, которые уже тем, что они есть, поддерживают страну, пояснил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это общественно активные семьи. Вокруг них складывается целая система, в том числе добровольческая. Они озабочены не только домом, но и имеют активную жизненную позицию», — убежден Кузнецов. По мнению политолога, эти ценности и важно было донести до аудитории — ведь в зале собрались молодые люди, которые и должны проникнуться идеей большой и крепкой семьи. «С общественным сознанием вообще сложно работать. Сложно объяснить, что будущее — это дети, а не новый автомобиль, развлечения или путешествия. Дети — это то, что будет с вами навсегда. Вот это донести сложно, потому что современная среда потребительского общества заточена на получение удовольствий здесь и сейчас и любой ценой. А Путин популяризирует большие семьи. Он меняет сложившийся стереотип, что большая семья — это социальное неблагополучие, необустроенность, бедность. Поэтому президент нацелен на всемерную поддержку многодетных семей», — пояснил Кузнецов.