Путин подал сигнал Европе

От этого можно было давно отказаться, но президент сохраняет контакт

04 декабря 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин пытается наладить диалог со странами Европы и вывести их из зависимости от США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин не отвернулся от европейских народов и продолжает разъяснять им свою позицию, доказывая, что им выгоднее выйти из-под доминации США. Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству и налаживанию отношений с европейскими государствами, сообщил он на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, отдельно остановившись на работе с Германией. Владимир Путин принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранных государств. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В приветственном слове президент подчеркнул, что ситуация в мире «сейчас непростая», мир находится в состоянии «турбулентности». «Но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый многополярный миропорядок», — указал президент. Глава государства подчеркнул, что Россия готова развивать тесные партнерские отношения со всеми странами, которые отвечают взаимностью. Он также заверил, что как постоянный член Совбеза ООН РФ будет и далее вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем Россия выступает за выстраивание российско-германских отношений Фото: Александр Мамаев © URA.RU Далее президент по традиции охарактеризовал отношения России со всеми государствами, послы которых присутствовали в Кремле. Помимо прочего, Путин особо остановился на ряде европейских стран — во всех случаях глава государства отметил ранее позитивно развивавшиеся отношения, а также выразил надежду на возможность возобновления равноправного, взаимовыгодного диалога. Говоря про отношения с Германией, президент отметил, что на протяжении более полувека странам удавалось развивать прагматичное деловое сотрудничество, которое приносило выгоду обоим государствам, как и всему европейскому континенту. «Однако сотрудничество между странами было подорвано, в том числе диверсией на „Северных потоках“», — сказал глава государства. Он также добавил, что РФ продолжает выступать за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга. Путин выразил надежду на возможность возобновления равноправного, взаимовыгодного диалога со всеми недружественными странами Фото: Илья Московец © URA.RU Президент Путин дает сигнал европейским странам, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, так как конфронтация невыгодна никому. Глава государства напомнил представителям стран о некогда развивавшихся отношениях в разных сферах между Россией и другими государствами, а также отметил, что от этого выигрывали все. Так опрошенные URA.RU эксперты трактуют итоги церемонии вручения верительных грамот. Конфронтация невыгодна никому. Поэтому в речи президента прозвучали примирительные нотки по отношению к тем странам, которые в настоящий момент являются недружественными для России, считает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Отворачивание все равно предполагает восстановление отношений. Вот это восстановление нам и следует ожидать. В первую очередь, это восстановление нам необходимо для диалога в интересах нашей собственной безопасности и контроля над вооружениями. О чем у нас неоднократно говорилось — мы не отказываемся от контроля над вооружением», — пояснил эксперт. Статья по теме Путин намекнул Европе на новую угрозу С тем, что Владимир Путин в очередной раз пытается дать понять Европе, что Россия готова к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях согласен и директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Президент Путин принимает верительные грамоты, чтобы попытаться начать выстраивать диалог со странами Европы. Мы не рвем дипломатические отношения. Порвать проще всего. А потом восстановить их очень тяжело. Мы отдаем себе отчет о том, что сегодняшняя конъюнктура может меняться. Завтра может быть совсем все по-другому», — пояснил Данилин. Он также отметил, что наличие дипломатических отношений помогает решать целый ряд проблем. Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в речи президента увидела сигнал европейским странам о том, что Россия ждет пробуждения настоящей Европы, не находящейся под гнетом США. «Президент РФ, сохраняя контакты с европейскими дипломатиями, имеет в виду вот, что с Европой не все потеряно, что в принципе, равноправное, суверенное сотрудничество стран Европы с Россией — нормально, взаимовыгодно и естественно, чем находиться под культурно-экономической и политической доминацией США», — отметила эксперт. Она также добавила, что процесс возобновления диалога между Россией и Европой будет постепенным. «Сейчас вопрос создает господин [президент Венгрии Виктор] Орбан. И также начинают определенные вопросы звучать в Польше, население которой устало. В какой-то момент ситуация перейдет в состояние падения карточного домика. Но, подчеркну, что это будет пусть обвальное, но достаточно постепенное явление», — резюмировала Макеева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин не отвернулся от европейских народов и продолжает разъяснять им свою позицию, доказывая, что им выгоднее выйти из-под доминации США. Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству и налаживанию отношений с европейскими государствами, сообщил он на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, отдельно остановившись на работе с Германией. Владимир Путин принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранных государств. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В приветственном слове президент подчеркнул, что ситуация в мире «сейчас непростая», мир находится в состоянии «турбулентности». «Но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый многополярный миропорядок», — указал президент. Далее президент по традиции охарактеризовал отношения России со всеми государствами, послы которых присутствовали в Кремле. Помимо прочего, Путин особо остановился на ряде европейских стран — во всех случаях глава государства отметил ранее позитивно развивавшиеся отношения, а также выразил надежду на возможность возобновления равноправного, взаимовыгодного диалога. Говоря про отношения с Германией, президент отметил, что на протяжении более полувека странам удавалось развивать прагматичное деловое сотрудничество, которое приносило выгоду обоим государствам, как и всему европейскому континенту. «Однако сотрудничество между странами было подорвано, в том числе диверсией на „Северных потоках“», — сказал глава государства. Он также добавил, что РФ продолжает выступать за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга. Президент Путин дает сигнал европейским странам, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, так как конфронтация невыгодна никому. Глава государства напомнил представителям стран о некогда развивавшихся отношениях в разных сферах между Россией и другими государствами, а также отметил, что от этого выигрывали все. Так опрошенные URA.RU эксперты трактуют итоги церемонии вручения верительных грамот. Конфронтация невыгодна никому. Поэтому в речи президента прозвучали примирительные нотки по отношению к тем странам, которые в настоящий момент являются недружественными для России, считает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. С тем, что Владимир Путин в очередной раз пытается дать понять Европе, что Россия готова к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях согласен и директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Президент Путин принимает верительные грамоты, чтобы попытаться начать выстраивать диалог со странами Европы. Мы не рвем дипломатические отношения. Порвать проще всего. А потом восстановить их очень тяжело. Мы отдаем себе отчет о том, что сегодняшняя конъюнктура может меняться. Завтра может быть совсем все по-другому», — пояснил Данилин. Он также отметил, что наличие дипломатических отношений помогает решать целый ряд проблем. Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в речи президента увидела сигнал европейским странам о том, что Россия ждет пробуждения настоящей Европы, не находящейся под гнетом США. Она также добавила, что процесс возобновления диалога между Россией и Европой будет постепенным. «Сейчас вопрос создает господин [президент Венгрии Виктор] Орбан. И также начинают определенные вопросы звучать в Польше, население которой устало. В какой-то момент ситуация перейдет в состояние падения карточного домика. Но, подчеркну, что это будет пусть обвальное, но достаточно постепенное явление», — резюмировала Макеева.