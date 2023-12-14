Курганские слухи: новому первому замгубернатора устроят экзамен

О приезде Моора, троллинге коммуниста и фантазии мэрии о детсадах. Выпуск 1053

15 декабря 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Вадим Шумков нарушил десятилетние традиции ради бывшего мэра — политического долгожителя Александра Столбова. Мэрия Кургана тем временем размечталась о строительстве детсадов за счет застройщиков. А депутаты троллят лидера курганской КПРФ Виктора Зырянова из-за его протестного голосования. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Глава Курганской области Вадим Шумков поощряет бывших глав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Шумков готовится к приезду Моора Губернатор Вадим Шумков, по слухам, ждет в декабре приезда главы Тюменской области Александра Моора. «В 2022 году тюменские власти давали деньги на реконструкцию сетей канализации более 170 млн рублей. Сейчас губернатору, в том числе, нужно будет показать, как они освоены. А показать есть что — власти вовремя закончили ремонт», — обсуждают сплетники. Помимо 170 млн рублей в 2020—2021 годах правительство региона выделило Курганской области 450 млн рублей на модернизацию объектов водоотведения. Курганский губернатор наградил мэра за стойкость Губернатор Вадим Шумков, по слухам, сделал исключение для бывшего главы Далматовского округа Александра Столбова, присвоив ему звание «Почетного гражданина Курганской области» в декабре. «По давней традиции это звание присваивают в день рождения области (6 февраля), но тут Шумков не стал дожидаться этой даты и лично приехал наградить Столбова. Так он показал, что ценит лояльность главы, который по просьбе властей оставался на посту еще полгода», — сообщают сплетники. Столбов ушел в отставку 8 декабря. Губернатор не раз говорил, что власти просили Столбова повременить с уходом на пенсию, так как он является сильным руководителем. Столбов появился в курганской политике в лице руководителя с 2009 года. В разные годы возглавлял думу, муниципальное предприятие и район. Новому первому замгубернатора устроят экзамен Местные политики, по слухам, устроят проверки и. о. первого замгубернатора Андрея Алексеева после его приезда в Курган из Москвы, где он ранее работал. Дело в том, что местный политбомонд проникся симпатией к замгубернатора Сергею Гаврину, которому прочили место первого зама. «Гаврина местные элиты уже успели оценить. Многим нравится его умение вести диалог, разбираться в нюансах бюджета и финансах. А к Алексееву они будут еще присматриваться», — рассказывают сплетники. Планируется, что Алексеев начнет работу в Кургане на следующей неделе. Бывшему первому замгубернатора Оксане Куташи массово предлагают работу Фото: telegram-канал Оксаны Куташи Бывший первый замгубернатора Куташи может переехать в Москву Экс-первого замгубернатора Оксану Куташи, по слухам, массово приглашают на работу. Слухачи утверждают, что ей, помимо ЛНР поступают предложения из аппарата мэра Сергея Собянина. «Куташи себя хорошо зарекомендовала по работе во внутриполе курганского правительства. Есть большой опыт по цифровизации и курирования МФЦ, которые не раз отмечали на федеральном уровне. Поэтому логично, что ей продолжают поступать предложения», — сплетничают в кулуарах правительства. Чиновница покинула пост первого замгубернатора 7 декабря. В соцсетях Куташи заявляла, что отставка связана с переходом на новое место работы. Мэра Кургана завалили работой после отпуска Мэру Кургана Елене Ситниковой, по слухам, пришлось после выхода на работу из отпуска срочно разбираться с накопившимися проблемами. «Сейчас Ситниковой приходится решать возникшие вопросы в сфере ЖКХ, которые особенно обострились на фоне морозов», — рассказывают сплетники. Помимо этого, декабрь является для чиновников сложным месяцем из-за подготовки большого количества отчетов, а также работы над бюджетом на следующий год. В Кургане хотят открывать детсады в многоэтажках Фото: Игорь Пантин © URA.RU Чиновники придумали, как заставить застройщиков строить детсады В администрации Кургана нашли способ, как привлечь застройщиков к строительству детских садов. Для этого в мэрии начали проектировать их устройство на первых этажах домов, делая одним из условий продажи земли под проекты комплексного развития территорий. «Таким образом власти решают проблему с детсадами, строительство которых невыгодно бизнесменам. К тому же, так чиновники закрывают боли горожан. Многим семьям такой вариант будет очень привлекателен, а значит застройщикам легче продать квартиры», — обсуждают слухачи. Правительству не нужна фабрика по производству яиц Курганское правительство, судачат сплетники, не заинтересовано в строительстве крупной фабрики по производству яиц. «Логика тут вполне объяснима — они хотят, чтобы эту нишу заняли фермеры. Развивать личные подсобные хозяйства куда выгоднее для населения, чем заработок ограниченной группы людей. А спрос на фермерское яйцо есть — в точках продажи их сразу раскупают», — утверждают чиновники. …да и бизнесменам не выгодно производить яйца Крупные курганские бизнесмены не видят больших перспектив в создании производства яиц на территории региона. По слухам, строительство птицефабрики — это многомиллионная и рискованная затея. «Много затрат — финансовых и трудовых, риски из-за различных инфекций. Кроме того, нужно будет конкурировать с производителями из соседних регионов, которые заняли курганскую нишу», — судачат сплетники. Депутаты ездят по своим округам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты собирают жалобы избирателей перед выборами Депутаты облдумы поехали по округам, по слухам, собирать жалобы избирателей, чтобы успеть решить основные проблемы перед выборами. «Они, безусловно, постоянно ездят по округам, но сейчас это особенно важно. На пороге зима, есть коммунальные проблемы, к сожалению, жалобы на медицину и т. д. Поэтому у парламентариев много задач, которые надо успеть решить», — считают слухачи. Выборы президента РФ пройдут в марте. Депутаты троллят лидера курганской КПРФ Некоторые депутаты курганской облдумы, по слухам, стали подшучивать над коллегой Виктором Зыряновым, возглавляющим реготделение КПРФ. Причина в том, что партия всегда голосует против принятия бюджета. «Шутки дошли практически до унижения. Депутаты от ЕР намекают, что у Зырянова нет собственного мнения. Известно, что против бюджета КПРФ по всей стране всегда голосует по указу руководства», — заметили сплетники. Ранее Зырянов объяснял, что он и двое других депутатов облдумы от КПРФ голосуют против принятия бюджета на 2024 год из-за того, что в документе запланировано сокращение расходов на социальную сферу. Шадринск для экономии пожертвует учреждением культуры Некоторые жители Шадринска, по слухам, опасаются, что в городе закроют одно из учреждений культуры, так как в бюджете слишком мало денег. Слухачи говорят, что власти пока не определили, что это за учреждение. «В 2024 году по плану будут сокращены расходы на социальную сферу и культуру. Есть подозрение, что власти чуть позже закроют одно из учреждений, сославшись на нехватку денег», — обсуждают слухачи. Они вспоминают, что раньше похожим образом в городе закрыли две библиотеки. Депутат Анастасия Романович продвигает русскую культуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU VIP меняют стиль По слухам, депутат гордумы Анастасия Романович целенаправленно продвигает русскую культуру. На последнем заседании она появилась в русском платке с национальным орнаментом. «Романович пришла на депутатские комиссии в красном русском платке. Это выглядело очень интересно и патриотично», — шепчутся сплетники в коридорах думы. Кроме того, на недавней конференции ЕР партийный лидер Александр Ильтяков называл Романович «русской красавицей», призывая равняться на нее. Депутаты гордумы не захотели слушать долгий доклад чиновницы мэрии Депутаты городской думы, по слухам, хотели поторопить управделами мэрии Анастасию Аргышеву с докладом об увеличении оклада на 2% работникам учреждений мэрии. «Ей пришлось зачитывать доклад об увеличении оклада работников всех МКУ, и ставить каждый из одинаковых проектов решений на депутатское голосование, хотя все было идентично», — говорят источники. В ответ на предложение депутатов принять повышение окладов всем работникам «разом», как говорят сплетники, Аргышева ответила, что ранее они уже пытались ускорить подобный процесс, но это привело к проблемам. «Теперь, вероятно, она решила не подставляться и, на случай критики, ответственность разделить с депутатами», — судачат слухачи. В Введенском не находят желающих работать в терруправлении Из-за муниципальной реформы и угрозы пожаров в селе Введенское никто не идет работать в терруправление. Эта структура была создана при администрации Кетовского округа после ликвидации сельсовета. «Руководитель на этом месте станет крайним при возникновении пожаров. Должность ответственная, а денег на подготовку к пожарам очень мало. Вот и нет желающих», — обсуждают сплетники. В больнице быстро отремонтировали отопление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврач больницы скорой помощи решил проблему с мерзнувшими пациентами После жалобы пациентов на холод главврач БСМП Сергей Воронин, по слухам, срочно взялся за проблему и дал персоналу команду увеличить температуру в палатах. «После того, как жалоба курганцев появилась, Воронин собрал медперсонал и сказал решать проблему. Не знаю как, но стало реально теплее», — говорят слухачи. В перинатальном центре разобрались со сложным случаем В Курганском перинатальном центре при сложном случае постановки диагноза у пациентки пришлось созвать срочный консилиум врачей. «С центре привлекли почти всех врачей УЗИ на консилиум при сложном случае постановки диагноза у пациентки. Правда, при этом нескольких врачей пришлось забрать с проведения планового обследования УЗИ, поэтому возникла очередь из беременных женщин. Но специалисты борются за здоровье каждой пациентки и будущего малыша, поэтому к сложным случаям относятся очень серьезно», — отмечают слухачи. Они добавляют, что после консилиума плановое обследование беременных продолжили, и очереди не стало. Чиновники придержали детей на дистанте из-за коклюша Курганские чиновники продлили отмену очных занятий в школах для всех классов из-за коклюша, судачат сплетники. «В Кургане идет рост заболевания коклюшем. Разобщение учеников снижает риски заражения. Поэтому после аномальных морозов чиновники решили, что еще несколько дней дистанта в конечном итоге будут полезными для сохранения здоровья школьников. А программу дети успеют наверстать», — говорят они. В Шадринске назревает скандал из-за нового руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый главврач ЦРБ Шадринска увольняет финансистов, чтобы взять на работу жену Новый и. о. главврача Шадринской ЦРБ Сергей Никитин на первом же собрании взял коллектив в ежовые рукавицы, судачат сплетники. «Никитин якобы потребовал от финансистов и бухгалтеров заявления на увольнение. Сказал, что берет на работу свою жену (ранее Никитина была замом главврача ЦРБ, но после бунта врачей уволилась). Заявил, что это было его условие при возвращении на должность главврача ЦРБ. Сказал, что [Алексей] Сигидаев [директор депздрава] дал ему карт-бланш, а незаменимых нет! Заявление на увольнение написали семь человек», — рассказывают в больнице. В период с 2004 по 2009 год Никитин являлся главным врачом ГБУ Звериноголовская центральная районная больница, с 2012 по 2016 был главным врачом ГБУ Шадринская центральная районная больница, из которой он уволился со скандалом. Долги больницы гасят за счет медиков Медики Шадринской БСМП получили рассчетки и расстроились, рассказывают слухачи. «Медикам опять порезали зарплаты, причем существенно. Врачи и медсестры потеряли разные суммы — от 16 до 30 тысяч рублей. Говорят, что [директор депздрава Алексей] Сигидаев дал главврачу Светлане Пономаревой задание за три месяца рассчитаться по долгам больницы», — рассказывают сплетники. В Кургане фермерские яйца продают по 130 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фермерское куриное яйцо оказалось недешевым, вопреки желаниям чиновников Фермерские куриные яйца оказались не дешевле обычных яиц из супермаркета. «Десяток тех фермерских яиц стоит не менее 130 рублей. Меньше, говорят, не бывает. На тех же прилавках продают заводские по 120 рублей», — болтают сплетники. Тема роста цен на куриные яйца активно обсуждается в разных регионах России. Ранее сообщалось, что цена за 10 штук куриных яиц в магазинах Курганской области варьируется от 99 до 169 рублей. За несколько месяцев цена на яйцо выросла более, чем на 40%. Щучанские полицейские возмущены из-за приговора коллегам Полицейские из Щучанского отделения возмущены тем, что их бывших коллег отправили в колонию за применение силы. Они утверждают, что экс-сотрудников ППС оговорили. «Никакого чрезмерного применения силы не было. Пьяные водители не желали останавливаться, поэтому пришлось пресечь их действия при помощи доступных средств захвата. Были использованы „мягкие удары“. Нарушители, осознав бесполезность бегства, заявили о насилии при задержании», — говорят знакомые полицейских. Якобы бывшие коллеги осужденных силовиков готовят обращение к депутату Госдумы Александру Ильтякову по этому случаю. Трех бывших сотрудников ППС в Щучанском округе признали виновными в превышении полномочий при задержании двух нарушителей в 2020 году. Суд дважды рассматривал дела силовиков. В октябре апелляция отправила двоих из них в колонию, у третьего остался условный срок. Отчимы погибших на СВО массово подают заявления в суды Курганцы, чьи пасынки погибли в зоне военных действий, обращаются в суды с исками о признании их заслуг в воспитании молодых людей. «В суды поступили десятки исков от мужчин, воспитавших сыновей своих жен от прежних браков. Правосудие встает на сторону простых людей, потерявших родных — это помогает им получить компенсацию от государства», — говорят знакомые просителей. Олег Рожков работает спасателем (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Осужденный экс-глава ГУ МЧС трудится в колонии по специальности Бывший глава ГУ МЧС Олег Рожков, отбывающий наказание по делу о коррупции в ИК-13 города Нижний Тагил Свердловской области, получил работу в пожарной части колонии. «Рожков в колонии сумел получить профильную работу. Его взяли дневальным в пожарную часть, пригодился опыт бывшего спасателя», — говорят слухачи. Экс-глава спасательного управления отбывает в колонии 5-летний срок за превышение полномочий при подписании документов на поставку роботов для нужд МЧС. Часть из них оказалась нерабочей, ущерб в полном размере гособоронзаказа на сумму 56,6 млн должны возместить экс-спасатель и директор завода, выполнявшего контракт — Вячеслав Филлимонов. Бывший мэр округа потерял землю из-за покупки двух квартир Арестованный по делу о взятках экс-мэр Целинного округа Александр Сытов лишился земли из-за того, что опрометчиво купил две квартиры в районном центре. Перед покупкой он внес себя и членов семьи в список кандидатов на улучшение жилищных условий и стал претендовать на землю. «Спустя пару месяцев после подписания списка нуждающихся, где находился он сам, Сытов купил две „однушки“ в Целинном. Метраж на члена семьи сразу вырос, а из реестра Сытов себя не убрал — это и стало поводом для расторжения договора предоставления земельного участка для строительства», — объясняют оплошность экс-главы законники. Александр Сытов находится в СИЗО по делу о взятках, якобы полученных от подрядчика при проведении строительных работ на соцобъектах. Он был арестован в сентябре, в настоящий момент идет следствие по делу. Бывший глава Целинного округа Александр Сытов попал в центр внимания силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Защита Сытова заявляет, что землю у него отобрали из-за уголовного дела Адвокаты бывшего мэра Целинного округа утверждают, что дело об изъятии земли у Сытова связано с уголовным расследованием. «Защита заявила ангажированность следственных органов и прокуратуры в деле о распределении земли в районе. По их мнению, прокуратура заинтересовалась землей Сытова лишь после возбуждения уголовного дела о взятках», — сообщают жители района. Бывшего мэра лишили земельного участка после ходатайства прокуратуры. Выяснилось, что Сытов внес себя в списки нуждающихся в жилищных условиях и подписал документы на распределение наделов, хотя затем купил две квартиры. После выявления нарушений прокуратура добилась аннулирования документа о выдаче земли. Бизнесменов пугают огромными штрафами из-за мигрантов ради профилактики Органы правосудия наводят порядок в миграционном поле. Они пытаются научить бизнесменов безукоризненно оформлять разрешительные документы на иностранцев. Иногда приходится пугать коммерсантов штрафами. «Органы находят недочеты и указывают на них бизнесменам. Если те сопротивляются, то дело идет в суд, и тот сразу ставит штраф в 400 тысяч на одного мигранта. Тех, кто соглашается перезаполнить документы, ждет лишь предупреждение. Но дальше будет хуже», — говорят сплетники. Уже вынесены десятки предупреждений, у каждого коммерсанта по 5-10 иностранных работников — правильные документы нужны на каждого из них. В Кургане задумали сделать единую ветеранскую организацию Власти хотят объединить и сделать в Кургане единую ветеранскую организацию. Туда, по задумке, должны включить ветеранов Афганистана, Чеченской войны и нынешних бойцов СВО. «Правда, сами ветераны не поддержали эту идею. К примеру, в Кетово людей обзвонивали, просили и убеждали прийти. Но из сотен человек на первую встречу пришли чуть больше 10 человек», — говорят слухачи. При этом они уточняют, что если бы цели создания такой организации были более понятны, то идея нашла бы отклик. Автобусы продолжили возить пассажиров несмотря на запрет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перевозчики нарушают запреты властей ради пассажиров По слухам, некоторым перевозчикам межмуниципальных маршрутов приходится нарушать запреты, введенные властями региона из-за непогоды, чтобы возить людей на работу. «Перевозчики идут на такие меры даже несмотря на то, что некоторые маршруты убыточные, но они не хотят оставлять людей без единственного транспорта. Многие жители сел и деревень ездят на автобусах на работу. К тому же, бизнесмены идут на риски, чтобы не лишаться заработка», — сплетничают слухачи. … и надеются перехитрить власти Перевозчики, тарифы которых не регулируются чиновниками в рамках транспортной реформы, стараются удержать стоимость проезда на автобусах. Работают они в ущерб, чтобы конкурировать с маршрутами, подконтрольными курганским властям. Те, в свою очередь уже поднимали тариф, вопреки ожиданиям жителей города. «У перевозчиков-участников транспортной реформы тариф уже 32 рубля за проезд. Другие перевозчики держат цены на уровне 30 рублей за проезд», — говорят сплетники. Ранее сообщалось, что перевозчикам новой сети маршрутов подняли тариф до 32 рублей. Эти перевозчики заключили контракты с чиновниками для участия в транспортной реформе. Согласно ей, регулировать тарифы на новой сети маршрутов могут только местные власти. При этом контракты перевозчиков с чиновниками поставили в жесткие рамки: теперь регламентированы даже внешний вид и срок эксплуатации подвижного состава. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Вадим Шумков нарушил десятилетние традиции ради бывшего мэра — политического долгожителя Александра Столбова. Мэрия Кургана тем временем размечталась о строительстве детсадов за счет застройщиков. А депутаты троллят лидера курганской КПРФ Виктора Зырянова из-за его протестного голосования. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Губернатор Шумков готовится к приезду Моора Губернатор Вадим Шумков, по слухам, ждет в декабре приезда главы Тюменской области Александра Моора. «В 2022 году тюменские власти давали деньги на реконструкцию сетей канализации более 170 млн рублей. Сейчас губернатору, в том числе, нужно будет показать, как они освоены. А показать есть что — власти вовремя закончили ремонт», — обсуждают сплетники. Помимо 170 млн рублей в 2020—2021 годах правительство региона выделило Курганской области 450 млн рублей на модернизацию объектов водоотведения. Курганский губернатор наградил мэра за стойкость Губернатор Вадим Шумков, по слухам, сделал исключение для бывшего главы Далматовского округа Александра Столбова, присвоив ему звание «Почетного гражданина Курганской области» в декабре. «По давней традиции это звание присваивают в день рождения области (6 февраля), но тут Шумков не стал дожидаться этой даты и лично приехал наградить Столбова. Так он показал, что ценит лояльность главы, который по просьбе властей оставался на посту еще полгода», — сообщают сплетники. Столбов ушел в отставку 8 декабря. Губернатор не раз говорил, что власти просили Столбова повременить с уходом на пенсию, так как он является сильным руководителем. Столбов появился в курганской политике в лице руководителя с 2009 года. В разные годы возглавлял думу, муниципальное предприятие и район. Новому первому замгубернатора устроят экзамен Местные политики, по слухам, устроят проверки и. о. первого замгубернатора Андрея Алексеева после его приезда в Курган из Москвы, где он ранее работал. Дело в том, что местный политбомонд проникся симпатией к замгубернатора Сергею Гаврину, которому прочили место первого зама. «Гаврина местные элиты уже успели оценить. Многим нравится его умение вести диалог, разбираться в нюансах бюджета и финансах. А к Алексееву они будут еще присматриваться», — рассказывают сплетники. Планируется, что Алексеев начнет работу в Кургане на следующей неделе. Бывший первый замгубернатора Куташи может переехать в Москву Экс-первого замгубернатора Оксану Куташи, по слухам, массово приглашают на работу. Слухачи утверждают, что ей, помимо ЛНР поступают предложения из аппарата мэра Сергея Собянина. «Куташи себя хорошо зарекомендовала по работе во внутриполе курганского правительства. Есть большой опыт по цифровизации и курирования МФЦ, которые не раз отмечали на федеральном уровне. Поэтому логично, что ей продолжают поступать предложения», — сплетничают в кулуарах правительства. Чиновница покинула пост первого замгубернатора 7 декабря. В соцсетях Куташи заявляла, что отставка связана с переходом на новое место работы. Мэра Кургана завалили работой после отпуска Мэру Кургана Елене Ситниковой, по слухам, пришлось после выхода на работу из отпуска срочно разбираться с накопившимися проблемами. «Сейчас Ситниковой приходится решать возникшие вопросы в сфере ЖКХ, которые особенно обострились на фоне морозов», — рассказывают сплетники. Помимо этого, декабрь является для чиновников сложным месяцем из-за подготовки большого количества отчетов, а также работы над бюджетом на следующий год. Чиновники придумали, как заставить застройщиков строить детсады В администрации Кургана нашли способ, как привлечь застройщиков к строительству детских садов. Для этого в мэрии начали проектировать их устройство на первых этажах домов, делая одним из условий продажи земли под проекты комплексного развития территорий. «Таким образом власти решают проблему с детсадами, строительство которых невыгодно бизнесменам. К тому же, так чиновники закрывают боли горожан. Многим семьям такой вариант будет очень привлекателен, а значит застройщикам легче продать квартиры», — обсуждают слухачи. Правительству не нужна фабрика по производству яиц Курганское правительство, судачат сплетники, не заинтересовано в строительстве крупной фабрики по производству яиц. «Логика тут вполне объяснима — они хотят, чтобы эту нишу заняли фермеры. Развивать личные подсобные хозяйства куда выгоднее для населения, чем заработок ограниченной группы людей. А спрос на фермерское яйцо есть — в точках продажи их сразу раскупают», — утверждают чиновники. …да и бизнесменам не выгодно производить яйца Крупные курганские бизнесмены не видят больших перспектив в создании производства яиц на территории региона. По слухам, строительство птицефабрики — это многомиллионная и рискованная затея. «Много затрат — финансовых и трудовых, риски из-за различных инфекций. Кроме того, нужно будет конкурировать с производителями из соседних регионов, которые заняли курганскую нишу», — судачат сплетники. Депутаты собирают жалобы избирателей перед выборами Депутаты облдумы поехали по округам, по слухам, собирать жалобы избирателей, чтобы успеть решить основные проблемы перед выборами. «Они, безусловно, постоянно ездят по округам, но сейчас это особенно важно. На пороге зима, есть коммунальные проблемы, к сожалению, жалобы на медицину и т. д. Поэтому у парламентариев много задач, которые надо успеть решить», — считают слухачи. Выборы президента РФ пройдут в марте. Депутаты троллят лидера курганской КПРФ Некоторые депутаты курганской облдумы, по слухам, стали подшучивать над коллегой Виктором Зыряновым, возглавляющим реготделение КПРФ. Причина в том, что партия всегда голосует против принятия бюджета. «Шутки дошли практически до унижения. Депутаты от ЕР намекают, что у Зырянова нет собственного мнения. Известно, что против бюджета КПРФ по всей стране всегда голосует по указу руководства», — заметили сплетники. Ранее Зырянов объяснял, что он и двое других депутатов облдумы от КПРФ голосуют против принятия бюджета на 2024 год из-за того, что в документе запланировано сокращение расходов на социальную сферу. Шадринск для экономии пожертвует учреждением культуры Некоторые жители Шадринска, по слухам, опасаются, что в городе закроют одно из учреждений культуры, так как в бюджете слишком мало денег. Слухачи говорят, что власти пока не определили, что это за учреждение. «В 2024 году по плану будут сокращены расходы на социальную сферу и культуру. Есть подозрение, что власти чуть позже закроют одно из учреждений, сославшись на нехватку денег», — обсуждают слухачи. Они вспоминают, что раньше похожим образом в городе закрыли две библиотеки. VIP меняют стиль По слухам, депутат гордумы Анастасия Романович целенаправленно продвигает русскую культуру. На последнем заседании она появилась в русском платке с национальным орнаментом. «Романович пришла на депутатские комиссии в красном русском платке. Это выглядело очень интересно и патриотично», — шепчутся сплетники в коридорах думы. Кроме того, на недавней конференции ЕР партийный лидер Александр Ильтяков называл Романович «русской красавицей», призывая равняться на нее. Депутаты гордумы не захотели слушать долгий доклад чиновницы мэрии Депутаты городской думы, по слухам, хотели поторопить управделами мэрии Анастасию Аргышеву с докладом об увеличении оклада на 2% работникам учреждений мэрии. «Ей пришлось зачитывать доклад об увеличении оклада работников всех МКУ, и ставить каждый из одинаковых проектов решений на депутатское голосование, хотя все было идентично», — говорят источники. В ответ на предложение депутатов принять повышение окладов всем работникам «разом», как говорят сплетники, Аргышева ответила, что ранее они уже пытались ускорить подобный процесс, но это привело к проблемам. «Теперь, вероятно, она решила не подставляться и, на случай критики, ответственность разделить с депутатами», — судачат слухачи. В Введенском не находят желающих работать в терруправлении Из-за муниципальной реформы и угрозы пожаров в селе Введенское никто не идет работать в терруправление. Эта структура была создана при администрации Кетовского округа после ликвидации сельсовета. «Руководитель на этом месте станет крайним при возникновении пожаров. Должность ответственная, а денег на подготовку к пожарам очень мало. Вот и нет желающих», — обсуждают сплетники. Главврач больницы скорой помощи решил проблему с мерзнувшими пациентами После жалобы пациентов на холод главврач БСМП Сергей Воронин, по слухам, срочно взялся за проблему и дал персоналу команду увеличить температуру в палатах. «После того, как жалоба курганцев появилась, Воронин собрал медперсонал и сказал решать проблему. Не знаю как, но стало реально теплее», — говорят слухачи. В перинатальном центре разобрались со сложным случаем В Курганском перинатальном центре при сложном случае постановки диагноза у пациентки пришлось созвать срочный консилиум врачей. «С центре привлекли почти всех врачей УЗИ на консилиум при сложном случае постановки диагноза у пациентки. Правда, при этом нескольких врачей пришлось забрать с проведения планового обследования УЗИ, поэтому возникла очередь из беременных женщин. Но специалисты борются за здоровье каждой пациентки и будущего малыша, поэтому к сложным случаям относятся очень серьезно», — отмечают слухачи. Они добавляют, что после консилиума плановое обследование беременных продолжили, и очереди не стало. Чиновники придержали детей на дистанте из-за коклюша Курганские чиновники продлили отмену очных занятий в школах для всех классов из-за коклюша, судачат сплетники. «В Кургане идет рост заболевания коклюшем. Разобщение учеников снижает риски заражения. Поэтому после аномальных морозов чиновники решили, что еще несколько дней дистанта в конечном итоге будут полезными для сохранения здоровья школьников. А программу дети успеют наверстать», — говорят они. Новый главврач ЦРБ Шадринска увольняет финансистов, чтобы взять на работу жену Новый и. о. главврача Шадринской ЦРБ Сергей Никитин на первом же собрании взял коллектив в ежовые рукавицы, судачат сплетники. «Никитин якобы потребовал от финансистов и бухгалтеров заявления на увольнение. Сказал, что берет на работу свою жену (ранее Никитина была замом главврача ЦРБ, но после бунта врачей уволилась). Заявил, что это было его условие при возвращении на должность главврача ЦРБ. Сказал, что [Алексей] Сигидаев [директор депздрава] дал ему карт-бланш, а незаменимых нет! Заявление на увольнение написали семь человек», — рассказывают в больнице. В период с 2004 по 2009 год Никитин являлся главным врачом ГБУ Звериноголовская центральная районная больница, с 2012 по 2016 был главным врачом ГБУ Шадринская центральная районная больница, из которой он уволился со скандалом. Долги больницы гасят за счет медиков Медики Шадринской БСМП получили рассчетки и расстроились, рассказывают слухачи. «Медикам опять порезали зарплаты, причем существенно. Врачи и медсестры потеряли разные суммы — от 16 до 30 тысяч рублей. Говорят, что [директор депздрава Алексей] Сигидаев дал главврачу Светлане Пономаревой задание за три месяца рассчитаться по долгам больницы», — рассказывают сплетники. Фермерское куриное яйцо оказалось недешевым, вопреки желаниям чиновников Фермерские куриные яйца оказались не дешевле обычных яиц из супермаркета. «Десяток тех фермерских яиц стоит не менее 130 рублей. Меньше, говорят, не бывает. На тех же прилавках продают заводские по 120 рублей», — болтают сплетники. Тема роста цен на куриные яйца активно обсуждается в разных регионах России. Ранее сообщалось, что цена за 10 штук куриных яиц в магазинах Курганской области варьируется от 99 до 169 рублей. За несколько месяцев цена на яйцо выросла более, чем на 40%. Щучанские полицейские возмущены из-за приговора коллегам Полицейские из Щучанского отделения возмущены тем, что их бывших коллег отправили в колонию за применение силы. Они утверждают, что экс-сотрудников ППС оговорили. «Никакого чрезмерного применения силы не было. Пьяные водители не желали останавливаться, поэтому пришлось пресечь их действия при помощи доступных средств захвата. Были использованы „мягкие удары“. Нарушители, осознав бесполезность бегства, заявили о насилии при задержании», — говорят знакомые полицейских. Якобы бывшие коллеги осужденных силовиков готовят обращение к депутату Госдумы Александру Ильтякову по этому случаю. Трех бывших сотрудников ППС в Щучанском округе признали виновными в превышении полномочий при задержании двух нарушителей в 2020 году. Суд дважды рассматривал дела силовиков. В октябре апелляция отправила двоих из них в колонию, у третьего остался условный срок. Отчимы погибших на СВО массово подают заявления в суды Курганцы, чьи пасынки погибли в зоне военных действий, обращаются в суды с исками о признании их заслуг в воспитании молодых людей. «В суды поступили десятки исков от мужчин, воспитавших сыновей своих жен от прежних браков. Правосудие встает на сторону простых людей, потерявших родных — это помогает им получить компенсацию от государства», — говорят знакомые просителей. Осужденный экс-глава ГУ МЧС трудится в колонии по специальности Бывший глава ГУ МЧС Олег Рожков, отбывающий наказание по делу о коррупции в ИК-13 города Нижний Тагил Свердловской области, получил работу в пожарной части колонии. «Рожков в колонии сумел получить профильную работу. Его взяли дневальным в пожарную часть, пригодился опыт бывшего спасателя», — говорят слухачи. Экс-глава спасательного управления отбывает в колонии 5-летний срок за превышение полномочий при подписании документов на поставку роботов для нужд МЧС. Часть из них оказалась нерабочей, ущерб в полном размере гособоронзаказа на сумму 56,6 млн должны возместить экс-спасатель и директор завода, выполнявшего контракт — Вячеслав Филлимонов. Бывший мэр округа потерял землю из-за покупки двух квартир Арестованный по делу о взятках экс-мэр Целинного округа Александр Сытов лишился земли из-за того, что опрометчиво купил две квартиры в районном центре. Перед покупкой он внес себя и членов семьи в список кандидатов на улучшение жилищных условий и стал претендовать на землю. «Спустя пару месяцев после подписания списка нуждающихся, где находился он сам, Сытов купил две „однушки“ в Целинном. Метраж на члена семьи сразу вырос, а из реестра Сытов себя не убрал — это и стало поводом для расторжения договора предоставления земельного участка для строительства», — объясняют оплошность экс-главы законники. Александр Сытов находится в СИЗО по делу о взятках, якобы полученных от подрядчика при проведении строительных работ на соцобъектах. Он был арестован в сентябре, в настоящий момент идет следствие по делу. Защита Сытова заявляет, что землю у него отобрали из-за уголовного дела Адвокаты бывшего мэра Целинного округа утверждают, что дело об изъятии земли у Сытова связано с уголовным расследованием. «Защита заявила ангажированность следственных органов и прокуратуры в деле о распределении земли в районе. По их мнению, прокуратура заинтересовалась землей Сытова лишь после возбуждения уголовного дела о взятках», — сообщают жители района. Бывшего мэра лишили земельного участка после ходатайства прокуратуры. Выяснилось, что Сытов внес себя в списки нуждающихся в жилищных условиях и подписал документы на распределение наделов, хотя затем купил две квартиры. После выявления нарушений прокуратура добилась аннулирования документа о выдаче земли. Бизнесменов пугают огромными штрафами из-за мигрантов ради профилактики Органы правосудия наводят порядок в миграционном поле. Они пытаются научить бизнесменов безукоризненно оформлять разрешительные документы на иностранцев. Иногда приходится пугать коммерсантов штрафами. «Органы находят недочеты и указывают на них бизнесменам. Если те сопротивляются, то дело идет в суд, и тот сразу ставит штраф в 400 тысяч на одного мигранта. Тех, кто соглашается перезаполнить документы, ждет лишь предупреждение. Но дальше будет хуже», — говорят сплетники. Уже вынесены десятки предупреждений, у каждого коммерсанта по 5-10 иностранных работников — правильные документы нужны на каждого из них. В Кургане задумали сделать единую ветеранскую организацию Власти хотят объединить и сделать в Кургане единую ветеранскую организацию. Туда, по задумке, должны включить ветеранов Афганистана, Чеченской войны и нынешних бойцов СВО. «Правда, сами ветераны не поддержали эту идею. К примеру, в Кетово людей обзвонивали, просили и убеждали прийти. Но из сотен человек на первую встречу пришли чуть больше 10 человек», — говорят слухачи. При этом они уточняют, что если бы цели создания такой организации были более понятны, то идея нашла бы отклик. Перевозчики нарушают запреты властей ради пассажиров По слухам, некоторым перевозчикам межмуниципальных маршрутов приходится нарушать запреты, введенные властями региона из-за непогоды, чтобы возить людей на работу. «Перевозчики идут на такие меры даже несмотря на то, что некоторые маршруты убыточные, но они не хотят оставлять людей без единственного транспорта. Многие жители сел и деревень ездят на автобусах на работу. К тому же, бизнесмены идут на риски, чтобы не лишаться заработка», — сплетничают слухачи. … и надеются перехитрить власти Перевозчики, тарифы которых не регулируются чиновниками в рамках транспортной реформы, стараются удержать стоимость проезда на автобусах. Работают они в ущерб, чтобы конкурировать с маршрутами, подконтрольными курганским властям. Те, в свою очередь уже поднимали тариф, вопреки ожиданиям жителей города. «У перевозчиков-участников транспортной реформы тариф уже 32 рубля за проезд. Другие перевозчики держат цены на уровне 30 рублей за проезд», — говорят сплетники. Ранее сообщалось, что перевозчикам новой сети маршрутов подняли тариф до 32 рублей. Эти перевозчики заключили контракты с чиновниками для участия в транспортной реформе. Согласно ей, регулировать тарифы на новой сети маршрутов могут только местные власти. При этом контракты перевозчиков с чиновниками поставили в жесткие рамки: теперь регламентированы даже внешний вид и срок эксплуатации подвижного состава. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.