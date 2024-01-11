Курганский участник СВО сравнил бои на Украине и в Афганистане

Пенсионер-доброволец готов вернуться на фронт третий раз после контузии

12 января 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

Леонид Федоров участвовал в боях в Харьковской области на границе с ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Леонид Федоров работает плотником в управляющей компании Кургана. Немолодой, но крепкий и статный, он ремонтирует в домах поломки. А недавно рыл окопы в Харьковской области, вытаскивал раненых товарищей и держал оборону позиций. Прошедший Афган пенсионер-пограничник, знакомый школьникам по урокам мужества, дважды побывал на СВО добровольцем. И готов отправиться на фронт вновь. Своей историей он поделился с URA.RU. Боец с позывным «Дядя Леня» Леонид Афанасьевич Федоров пошел на СВО добровольцем в мае 2022 года Фото: из личного архива Леонида Федорова Леониду Федорову 57 лет. Первый боевой опыт получил в Афганистане, где проходил срочную службу в 1984—1986 годах. Там заслужил пока главную для себя награду — медаль «За боевые заслуги». «Я служил на заставе, ночью душманы совершили нападение. А я был дежурным по заставе сержантом. Людей поднял по тревоге. Пока они одевались, вооружались и выбегали на позиции, я на пост заскочил, где был АГС (автоматическая гранатометная система). И по боевикам начал стрелять, не давал им подойти близко к заставе. За это и получил награду», — вспоминает он. После Афгана долгое время работал на таможенном посту в Половинском районе на границе с Казахстаном, в службе военизированной охраны. На пенсию вышел в 2011 году из отряда СОБР курганской таможни. Когда началась специальная военная операция, Леонид не смог оставаться дома. «Началась СВО, увидел призывы по телевизору, что нашим надо помогать. Подействовало, собрался и поехал. Мне было 56 лет в мае 2022 года. Сначала не брали, но потом вышел приказ о наборе добровольцев до 60 лет. В военкомат сходил, заключил договор, документы сдал. 5 мая 2022 года я уехал», — рассказывает он. Добровольцев из Кургана тогда набралось 15 человек. Всех доставили в полевой лагерь для тренировок. В это время формировался батальон 14-й «Барс», куда и попали курганцы. Многие бойцы еще не имели опыта современных боевых действий. Там же Федоров получил свой позывной «Дядя Леня», так начали звать его сослуживцы. Новая методика боя На СВО Федров служил командиром отделения АГС-17 и командиром взвода Фото из личного архива Леонида Федорова «Когда мы пришли на СВО, первое что бросилось в глаза, полностью поменялась методика боя. Мы к этому готовы не были, честно. Если в Афганистане в горах, ты идешь, знаешь, что тебя видят или не видят, прячешься. Тут ты полностью прозрачен. Сверху спутниками видно, где ты, что делаешь, не спрятаться ни днем ни ночью. Дроны — это одно, они прилетели и улетели, провели корректировку. Но есть еще спутниковая система и американцы к этой системе украинцев привязали. Мы у них как на ладони. Поэтому методика боя — занять оборону и сидеть на месте, удерживать ее. Где-то пошел прорыв, слабина, продвинулись и дальше удерживать. К этому пришлось привыкать — окапываться очень глубоко, чем глубже, тем лучше», — говорит Леонид. [В мае 2022 года в республиках Донбасса и на Украине продолжается специальная операция России. Украинские военные обстреливают гражданскую инфраструктуру, в том числе школы и жилые дома в Донецке и Макеевке. От националистов освобождаются Авдеевка, Марьинка, Пески, Славянск и другие населенные пункты. Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ уничтожают опорные пункты, технику и склады с боеприпасами, в том числе поступившими из-за границы. Проходит зачистка Северодонецка и Лесичанска. В это же время войска продвигаются к поселку Рубежное под Харьковом]. Федоров служив в Афганистане в 1984—1986 годах, награжден медалью «За боевые заслуги» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федоров прибыл на территорию между поселками Юрченково — Мартовое. Чуть позже бойцов перебросили к городу Изюм Харьковской области. Служил командиром отделения АГС-17. Вспоминает обстрел у Изюма. «Мы зашли на „бабочку“, там стояли две высотки — если сверху посмотреть, они в форме крыльев бабочки. Начали окапываться не спеша. Начался обстрел, я сколько прокопал — упал и руками в землю зарываться начал. До того конкретно накрыли [плотный обстрел]. У нас был боец Фил, он куртку повесил на сучок. После первого обстрела эта куртка была как решето от осколков. Меня не задело. Я потом за полчаса выкопал себе окоп, углубился. Руки в кровь, мозоли на руках лопаются. Зарылся и потом спокойно жил в этом окопе», — говорит он. В первую поездку на СВО Федоров пробыл чуть больше двух месяцев. Получил контузию при обстреле. Боец нашел и нечто общее с Афганской войной. Это отношение людей к военным. «Основной признак с Афганистана, когда тебя дети встречают радостно, значит, тут тихо и тебя тут любят. Если детей на улице нет — жди беды. Пока ехали по нашим освобожденным территориям — нас приветствовали, ребятишки выбегали. Дальше проехали — местные на нас смотрели исподлобья», — рассказал он. Например, после разговора с учителем истории под поселком Мартовое произошел прицельный обстрел. Учитель показал ВСУ координаты на телефоне. «Поверил, что за меня молятся» Дочь Леонида Афанасьевича работает в филиале фонда «Защитники Отечества» социальным координатором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во второй раз Федоров отправился на СВО в октябре 2022 года. Прошел тот же путь, включая тренировку в полевом лагере. Попал в свой 14-й «Барс» только уже командиром взвода. Основное сражение было в селе Червонопоповка Луганской области. [Российские военные продолжают проведение военной спецоперации. В октябре 2022 года появилась информация о взятии под контроль российских военных Червонопоповки и Песчанное, где находятся важные высоты. Под полным контролем российской армии находятся дороги из Рубежного и Сватово. Войска ВСУ предпринимали попытки отбить Червонопоповку, но понесли серьезные потери. Российские бойцы взяли противника в кольцо, с помощью артиллерии отстояли территорию.] «В первую ночь мы приехали в Червонопоповку, где у нас штаб стоял. На второй день, мы еще магазины не успели снарядить (только подвезли боеприпасы, гранаты), тут же приказ — занять позицию и удерживать. Помню, в карман пачки с патронами сунул в бушлат и на ходу заряжал магазины оружия. Только в горку поднялись — летят три дрона, и тут же начался обстрел. Парни на броневиках успели проскочить в позиции, а кто пешком шел — попали под обстрел. Небольшие укрытия нашли, спрятались. Только обстрел прошел, опять дроны летят и новый обстрел, раненых оттаскивали в деревню», — рассказывает боец. Дарья помогает участникам СВО и их семьям получить социальную помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На позиции бойцов встретили танки. Запомнился Федотову гранатометчик из Дагестана. Он по танку выстрелил и попал. «Падает, перезаряжает, поднимается, чтобы добить танк. И в это время танк по нему стреляет. Гранатомет лежит разорванный в клочья и шапка, а человека нет. Там нас очень сильно потрепали, из 100 осталось всего 38 человек. Я был командиром взвода (13 человек), у меня из взвода осталось всего 6 человек», — продолжает «Дядя Леня». На этом моменте голос его дрогнул. Глаза стали влажными. Повисла пауза, чтобы совладать с чувствами. В этом же сражении «Дядя Леня» получил вторую контузию, после которой потребовалось лечение в госпитале и восстановление. «Я поверил, что за меня дома молятся. Что молитва имеет силу. Мы когда спустились обратно в деревню (Черновопоповку), голодные были. Весь день пробегали. В домик зашли, я взял еду из сухпайка, стою у окошка, ем. Мужики сидят в доме. Я говорю, а чего возле окна-то стою. Отошел в угол. И в это время первый разрыв прямо возле нашего окна. Окно выбило. Бойца, который сидел напротив окна (Коля из Санкт-Петербурга), убило взрывной волной. Второй боец, который рядом с ним сидел, упал без сознания. Меня отбросило к стене — контузия», — рассказал он. Памятные вещи, оставшиеся от Афганистана и СВО, Федеров передал в музей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несмотря на контузию, Федоров продолжил службу до конца контракта. Помогал перевязывать и отправлять раненных в госпиталь. Сам лечился уже в Кургане, в госпитале для ветеранов боевых действий. Во второй раз Федоров пробыл на СВО также чуть больше двух месяцев. На фронте бок о бок сражаются бойцы из разных регионов страны, разных национальностей. Со многими товарищами Федоров поддерживает связь по телефону. Например, все 15 добровольцев из Курганской области, с которыми он отправлялся на СВО первый раз, живы. Нет связи только с одним, но известно, что он проходил лечение в госпитале. Довести до победного конца Поддерживает связь Леонид и с бойцами СВО и хочет вернуться на службу на территорию Украины. «Все зависит от федералов. Если федералы дадут добро, то я уйду третий раз», — отмечает он. Капитан таможенной службы в отставке хочет поступить в Росгвардию. Леонида Федорова на СВО провожали всей семьей, молились за его, и также дружно встречали домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Все же понимают, что выхода не было. Украина готовилась к захвату Крыма, а Крым — российская территория. Война была неизбежна. Путин правильно сделал, не стал ждать, когда они нападут, чтобы не допустить занятия территории. Ввязались, надо побеждать — бросать это дело нельзя. Путина будут склонять к переговорам, чтобы оттянуть время. Не надо соглашаться, надо конкретно ставить условия, на которых мы примем капитуляцию, как это было в Великую Отечественную войну. Никаких поблажек», — делится Федоров своим видением ситуации. Рассказать о войне молодым Как участник боевых действий в Афганистане Федоров часто проводит школьные часы и уроки мужества. «Председатель курганского реготделения „Российского Союза ветеранов Афганистана“ Константин Гладковский нас настраивает, что, если позвали [в школу] — идите. Ребятишкам это надо, иначе мы потеряем поколение. Им про войну никто не рассказывал. Они выросли, не зная, что была война», — отмечает он. Старший внук Семен по примеру деда и отца мечтает стать военным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Половинском районе, где ранее Федоров проживал с семьей (до выхода на пенсию), афганцы каждое 15 февраля (День памяти воинов-интернационалистов) приезжают в Новобайдарскую школу. «Сначала едем на кладбище (там похоронен участник боевых действий в Афганистане Александр Немиров), потом в школу. Там проходят часы памяти. С ребятишками общаемся. Ребятишки, которые первые нас встречали, давно уже выросли. Кстати, из этой деревни 18 человек ушли добровольцами на СВО, а деревня небольшая. Ребятишки воспитывались на этих традициях. Они знают, что надо Родину защищать», — рассказал Федоров. Своих внуков (их четверо) Федоров воспитывает в патриотическом ключе. Когда дед вернулся с СВО старший внук Семен надел его экипировку и гордостью показывал жителям поселка. «Горжусь своим дедом. И отец у меня — профессиональный военный, сейчас тоже служит на СВО. Я хочу стать военным и пойти служить в ВДВ», — говорит Семен. Выбор внука дед одобряет. «Россия постоянно воюет, конечно, случаются небольшие перерывы. У нас военные всегда в почете и при деле», — философствует он. Дочь Леонида Афанасьевича работает в филиале фонда «Защитники Отечества» социальным координатором, помогает участникам СВО и их семьям. Все семья поддерживает своего героя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Леонид Федоров работает плотником в управляющей компании Кургана. Немолодой, но крепкий и статный, он ремонтирует в домах поломки. А недавно рыл окопы в Харьковской области, вытаскивал раненых товарищей и держал оборону позиций. Прошедший Афган пенсионер-пограничник, знакомый школьникам по урокам мужества, дважды побывал на СВО добровольцем. И готов отправиться на фронт вновь. Своей историей он поделился с URA.RU. Боец с позывным «Дядя Леня» Леониду Федорову 57 лет. Первый боевой опыт получил в Афганистане, где проходил срочную службу в 1984—1986 годах. Там заслужил пока главную для себя награду — медаль «За боевые заслуги». «Я служил на заставе, ночью душманы совершили нападение. А я был дежурным по заставе сержантом. Людей поднял по тревоге. Пока они одевались, вооружались и выбегали на позиции, я на пост заскочил, где был АГС (автоматическая гранатометная система). И по боевикам начал стрелять, не давал им подойти близко к заставе. За это и получил награду», — вспоминает он. После Афгана долгое время работал на таможенном посту в Половинском районе на границе с Казахстаном, в службе военизированной охраны. На пенсию вышел в 2011 году из отряда СОБР курганской таможни. Когда началась специальная военная операция, Леонид не смог оставаться дома. «Началась СВО, увидел призывы по телевизору, что нашим надо помогать. Подействовало, собрался и поехал. Мне было 56 лет в мае 2022 года. Сначала не брали, но потом вышел приказ о наборе добровольцев до 60 лет. В военкомат сходил, заключил договор, документы сдал. 5 мая 2022 года я уехал», — рассказывает он. Добровольцев из Кургана тогда набралось 15 человек. Всех доставили в полевой лагерь для тренировок. В это время формировался батальон 14-й «Барс», куда и попали курганцы. Многие бойцы еще не имели опыта современных боевых действий. Там же Федоров получил свой позывной «Дядя Леня», так начали звать его сослуживцы. Новая методика боя «Когда мы пришли на СВО, первое что бросилось в глаза, полностью поменялась методика боя. Мы к этому готовы не были, честно. Если в Афганистане в горах, ты идешь, знаешь, что тебя видят или не видят, прячешься. Тут ты полностью прозрачен. Сверху спутниками видно, где ты, что делаешь, не спрятаться ни днем ни ночью. Дроны — это одно, они прилетели и улетели, провели корректировку. Но есть еще спутниковая система и американцы к этой системе украинцев привязали. Мы у них как на ладони. Поэтому методика боя — занять оборону и сидеть на месте, удерживать ее. Где-то пошел прорыв, слабина, продвинулись и дальше удерживать. К этому пришлось привыкать — окапываться очень глубоко, чем глубже, тем лучше», — говорит Леонид. [В мае 2022 года в республиках Донбасса и на Украине продолжается специальная операция России. Украинские военные обстреливают гражданскую инфраструктуру, в том числе школы и жилые дома в Донецке и Макеевке. От националистов освобождаются Авдеевка, Марьинка, Пески, Славянск и другие населенные пункты. Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ уничтожают опорные пункты, технику и склады с боеприпасами, в том числе поступившими из-за границы. Проходит зачистка Северодонецка и Лесичанска. В это же время войска продвигаются к поселку Рубежное под Харьковом]. Федоров прибыл на территорию между поселками Юрченково — Мартовое. Чуть позже бойцов перебросили к городу Изюм Харьковской области. Служил командиром отделения АГС-17. Вспоминает обстрел у Изюма. «Мы зашли на „бабочку“, там стояли две высотки — если сверху посмотреть, они в форме крыльев бабочки. Начали окапываться не спеша. Начался обстрел, я сколько прокопал — упал и руками в землю зарываться начал. До того конкретно накрыли [плотный обстрел]. У нас был боец Фил, он куртку повесил на сучок. После первого обстрела эта куртка была как решето от осколков. Меня не задело. Я потом за полчаса выкопал себе окоп, углубился. Руки в кровь, мозоли на руках лопаются. Зарылся и потом спокойно жил в этом окопе», — говорит он. В первую поездку на СВО Федоров пробыл чуть больше двух месяцев. Получил контузию при обстреле. Боец нашел и нечто общее с Афганской войной. Это отношение людей к военным. «Основной признак с Афганистана, когда тебя дети встречают радостно, значит, тут тихо и тебя тут любят. Если детей на улице нет — жди беды. Пока ехали по нашим освобожденным территориям — нас приветствовали, ребятишки выбегали. Дальше проехали — местные на нас смотрели исподлобья», — рассказал он. Например, после разговора с учителем истории под поселком Мартовое произошел прицельный обстрел. Учитель показал ВСУ координаты на телефоне. «Поверил, что за меня молятся» Во второй раз Федоров отправился на СВО в октябре 2022 года. Прошел тот же путь, включая тренировку в полевом лагере. Попал в свой 14-й «Барс» только уже командиром взвода. Основное сражение было в селе Червонопоповка Луганской области. [Российские военные продолжают проведение военной спецоперации. В октябре 2022 года появилась информация о взятии под контроль российских военных Червонопоповки и Песчанное, где находятся важные высоты. Под полным контролем российской армии находятся дороги из Рубежного и Сватово. Войска ВСУ предпринимали попытки отбить Червонопоповку, но понесли серьезные потери. Российские бойцы взяли противника в кольцо, с помощью артиллерии отстояли территорию.] «В первую ночь мы приехали в Червонопоповку, где у нас штаб стоял. На второй день, мы еще магазины не успели снарядить (только подвезли боеприпасы, гранаты), тут же приказ — занять позицию и удерживать. Помню, в карман пачки с патронами сунул в бушлат и на ходу заряжал магазины оружия. Только в горку поднялись — летят три дрона, и тут же начался обстрел. Парни на броневиках успели проскочить в позиции, а кто пешком шел — попали под обстрел. Небольшие укрытия нашли, спрятались. Только обстрел прошел, опять дроны летят и новый обстрел, раненых оттаскивали в деревню», — рассказывает боец. На позиции бойцов встретили танки. Запомнился Федотову гранатометчик из Дагестана. Он по танку выстрелил и попал. «Падает, перезаряжает, поднимается, чтобы добить танк. И в это время танк по нему стреляет. Гранатомет лежит разорванный в клочья и шапка, а человека нет. Там нас очень сильно потрепали, из 100 осталось всего 38 человек. Я был командиром взвода (13 человек), у меня из взвода осталось всего 6 человек», — продолжает «Дядя Леня». На этом моменте голос его дрогнул. Глаза стали влажными. Повисла пауза, чтобы совладать с чувствами. В этом же сражении «Дядя Леня» получил вторую контузию, после которой потребовалось лечение в госпитале и восстановление. «Я поверил, что за меня дома молятся. Что молитва имеет силу. Мы когда спустились обратно в деревню (Черновопоповку), голодные были. Весь день пробегали. В домик зашли, я взял еду из сухпайка, стою у окошка, ем. Мужики сидят в доме. Я говорю, а чего возле окна-то стою. Отошел в угол. И в это время первый разрыв прямо возле нашего окна. Окно выбило. Бойца, который сидел напротив окна (Коля из Санкт-Петербурга), убило взрывной волной. Второй боец, который рядом с ним сидел, упал без сознания. Меня отбросило к стене — контузия», — рассказал он. Несмотря на контузию, Федоров продолжил службу до конца контракта. Помогал перевязывать и отправлять раненных в госпиталь. Сам лечился уже в Кургане, в госпитале для ветеранов боевых действий. Во второй раз Федоров пробыл на СВО также чуть больше двух месяцев. На фронте бок о бок сражаются бойцы из разных регионов страны, разных национальностей. Со многими товарищами Федоров поддерживает связь по телефону. Например, все 15 добровольцев из Курганской области, с которыми он отправлялся на СВО первый раз, живы. Нет связи только с одним, но известно, что он проходил лечение в госпитале. Довести до победного конца Поддерживает связь Леонид и с бойцами СВО и хочет вернуться на службу на территорию Украины. «Все зависит от федералов. Если федералы дадут добро, то я уйду третий раз», — отмечает он. Капитан таможенной службы в отставке хочет поступить в Росгвардию. «Все же понимают, что выхода не было. Украина готовилась к захвату Крыма, а Крым — российская территория. Война была неизбежна. Путин правильно сделал, не стал ждать, когда они нападут, чтобы не допустить занятия территории. Ввязались, надо побеждать — бросать это дело нельзя. Путина будут склонять к переговорам, чтобы оттянуть время. Не надо соглашаться, надо конкретно ставить условия, на которых мы примем капитуляцию, как это было в Великую Отечественную войну. Никаких поблажек», — делится Федоров своим видением ситуации. Рассказать о войне молодым Как участник боевых действий в Афганистане Федоров часто проводит школьные часы и уроки мужества. «Председатель курганского реготделения „Российского Союза ветеранов Афганистана“ Константин Гладковский нас настраивает, что, если позвали [в школу] — идите. Ребятишкам это надо, иначе мы потеряем поколение. Им про войну никто не рассказывал. Они выросли, не зная, что была война», — отмечает он. В Половинском районе, где ранее Федоров проживал с семьей (до выхода на пенсию), афганцы каждое 15 февраля (День памяти воинов-интернационалистов) приезжают в Новобайдарскую школу. «Сначала едем на кладбище (там похоронен участник боевых действий в Афганистане Александр Немиров), потом в школу. Там проходят часы памяти. С ребятишками общаемся. Ребятишки, которые первые нас встречали, давно уже выросли. Кстати, из этой деревни 18 человек ушли добровольцами на СВО, а деревня небольшая. Ребятишки воспитывались на этих традициях. Они знают, что надо Родину защищать», — рассказал Федоров. Своих внуков (их четверо) Федоров воспитывает в патриотическом ключе. Когда дед вернулся с СВО старший внук Семен надел его экипировку и гордостью показывал жителям поселка. «Горжусь своим дедом. И отец у меня — профессиональный военный, сейчас тоже служит на СВО. Я хочу стать военным и пойти служить в ВДВ», — говорит Семен. Выбор внука дед одобряет. «Россия постоянно воюет, конечно, случаются небольшие перерывы. У нас военные всегда в почете и при деле», — философствует он. Дочь Леонида Афанасьевича работает в филиале фонда «Защитники Отечества» социальным координатором, помогает участникам СВО и их семьям. Все семья поддерживает своего героя.