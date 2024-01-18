Дурова предложили привлечь к борьбе с telegram-каналами

Скандал с участием сбежавшего гендиректора «Ленфильма» — лишь эпизод в большой кампании

18 января 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Бывший советник президента РФ по интернету предложил привлечь к борьбе с telegram-вымогательством Павла Дурова (на фото) Фото: TechCrunch /Flickr В России продолжается масштабная кампания по борьбе с недобросовестными владельцами и администраторами telegram-каналов. Одна из последних историй касается задержания Антона Сафонова — бизнес-партнера главы «Ленфильма» и медиахолдинга 1MI Федора Щербакова. Сафонов якобы мог вымогать деньги у топ-менеджмента «Ростеха», а Щербаков после возбуждения дела, по слухам, сбежал в Турцию. Для минимизации подобных ситуаций властям предлагают начать сотрудничество с создателем Telegram — Павлом Дуровым. Массовая кампания с недобросовестными пабликами продолжается не первый год. Особенно активно она шла в 2023. В СМИ освещались новости, которые касались разных каналов: «Политуправа», «Компромат», «Тушите свет», «Проект Сканер», Riddle, «Адские бабки», «Новый век», «Кремлевская прачка» и другие. Если верить медиа, истории связывает возможное вымогательство крупных сумм в качестве оплаты так называемых блоков — краткосрочной или длительной блокировки негативной информации. Похожий сценарий имело дело, прогремевшее в конце прошлогодней весны: оперативники задержали подозреваемых в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах недостоверных компрометирующих материалов. Как позднее сообщила BAZA, причастными оказались сразу 37 telegram-каналов, один из которых федеральный. Различные telegram-каналы упоминались в новостях о возможном вымогательстве за блок на негатив Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сейчас в медиа обсуждается история внезапного отъезда из России гендиректора медиахолдинга 1MI и киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. По данным инсайдеров, сотрудникам его изданий отъезд якобы объяснили тем, что в преддверии выборов президента у Щербакова пытаются забрать медиаактивы. Официально в 1MI не комментировали ситуацию. Но другие источники URA.RU озвучили версию, что глава «Ленфильма», возможно, уехал в Турцию из-за возбуждения дела против его бизнес-партнера Антона Сафонова. Как пишет ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня». К паблику, по мнению источников, мог иметь отношение и сам Щербаков. Получить комментарий главы «Ленфильма» по этой теме не удалось. Политконсультант, эксперт по коммуникациям Алена Август уверена, что кампания по борьбе с пабликами, нарушающими закон, оправдана. «Ситуация с недобросовестными админами telegram-каналов, может, кому-то кажется „закошмариванием“. Но для тех, кто работает или собирается работать в Telegram, это будет поводом задуматься о том, что они делают. <…> Давайте все-таки играть честно и информировать честно. Иначе все считают, что могут делать там что угодно, чтобы деньги текли рекой», — прокомментировала она. Бывший советник президента РФ по интернету Герман Клименко отметил, что мессенджер дает много возможностей для анонимности. И, если ловить недобросовестных админов, которые находятся на территории России, еще как-то можно, то делать это за границей затруднительно. В Общественной палате считают, что подобные ситуации помогут силовикам выработать алгоритм реагирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Мы очень много принимали законов, которые действовали на все наши компании, а все зарубежные их игнорировали. Ну, примем мы закон, что telegram-каналы должны быть деанонимизированы. И что изменится? Ничего», — заявил Клименко в разговоре с корреспондентом URA.RU. Решение проблемы кажется ему крайне сложным, если не привлечь к сотрудничеству с государством основателя Telegram Павла Дурова. Связаться с последним агентству пока не удалось. Член Общественной палаты России Елена Родионова тоже считает, что государство должно принимать меры, причем не только в рамках мессенджера Telegram. «Согласитесь, эти истории ничуть не меньше историй с вымогательством в благотворительной деятельности, НКО, в реализации мероприятий, в туризме. <…> Но, несомненно, в связи с популярностью информационной сферы это, может быть, станет первым сигналом для наших правоохранительных органов, как четко это регулировать», — пояснила Родионова. URA.RU продолжит следить за развитием кампании по борьбе с недобросовестными telegram-каналами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России продолжается масштабная кампания по борьбе с недобросовестными владельцами и администраторами telegram-каналов. Одна из последних историй касается задержания Антона Сафонова — бизнес-партнера главы «Ленфильма» и медиахолдинга 1MI Федора Щербакова. Сафонов якобы мог вымогать деньги у топ-менеджмента «Ростеха», а Щербаков после возбуждения дела, по слухам, сбежал в Турцию. Для минимизации подобных ситуаций властям предлагают начать сотрудничество с создателем Telegram — Павлом Дуровым. Массовая кампания с недобросовестными пабликами продолжается не первый год. Особенно активно она шла в 2023. В СМИ освещались новости, которые касались разных каналов: «Политуправа», «Компромат», «Тушите свет», «Проект Сканер», Riddle, «Адские бабки», «Новый век», «Кремлевская прачка» и другие. Если верить медиа, истории связывает возможное вымогательство крупных сумм в качестве оплаты так называемых блоков — краткосрочной или длительной блокировки негативной информации. Похожий сценарий имело дело, прогремевшее в конце прошлогодней весны: оперативники задержали подозреваемых в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах недостоверных компрометирующих материалов. Как позднее сообщила BAZA, причастными оказались сразу 37 telegram-каналов, один из которых федеральный. Сейчас в медиа обсуждается история внезапного отъезда из России гендиректора медиахолдинга 1MI и киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. По данным инсайдеров, сотрудникам его изданий отъезд якобы объяснили тем, что в преддверии выборов президента у Щербакова пытаются забрать медиаактивы. Официально в 1MI не комментировали ситуацию. Но другие источники URA.RU озвучили версию, что глава «Ленфильма», возможно, уехал в Турцию из-за возбуждения дела против его бизнес-партнера Антона Сафонова. Как пишет ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня». К паблику, по мнению источников, мог иметь отношение и сам Щербаков. Получить комментарий главы «Ленфильма» по этой теме не удалось. Политконсультант, эксперт по коммуникациям Алена Август уверена, что кампания по борьбе с пабликами, нарушающими закон, оправдана. «Ситуация с недобросовестными админами telegram-каналов, может, кому-то кажется „закошмариванием“. Но для тех, кто работает или собирается работать в Telegram, это будет поводом задуматься о том, что они делают. <…> Давайте все-таки играть честно и информировать честно. Иначе все считают, что могут делать там что угодно, чтобы деньги текли рекой», — прокомментировала она. «Мы очень много принимали законов, которые действовали на все наши компании, а все зарубежные их игнорировали. Ну, примем мы закон, что telegram-каналы должны быть деанонимизированы. И что изменится? Ничего», — заявил Клименко в разговоре с корреспондентом URA.RU. Решение проблемы кажется ему крайне сложным, если не привлечь к сотрудничеству с государством основателя Telegram Павла Дурова. Связаться с последним агентству пока не удалось. Член Общественной палаты России Елена Родионова тоже считает, что государство должно принимать меры, причем не только в рамках мессенджера Telegram. «Согласитесь, эти истории ничуть не меньше историй с вымогательством в благотворительной деятельности, НКО, в реализации мероприятий, в туризме. <…> Но, несомненно, в связи с популярностью информационной сферы это, может быть, станет первым сигналом для наших правоохранительных органов, как четко это регулировать», — пояснила Родионова. URA.RU продолжит следить за развитием кампании по борьбе с недобросовестными telegram-каналами.