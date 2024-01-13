Как судили свердловского экс-участкового, поругавшегося с МВД

«Готовился к худшему». Что еще сказал бывший силовик, раскрывший тайну могилы с 3 трупами

14 января 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Юрий Золотко думал, что его закроют в СИЗО, но судья решила иначе Фото: Илья Московец © URA.RU Шалинский райсуд (Cвердловская область) выбрал наказание для экс-участкового Юрия Золотко, который обвинил прежних коллег в сокрытии трех трупов в могиле. Его отправили под домашний арест до середины марта. Ожидалось, что процесс будет закрытым, но в последний момент все переигралось. Кто пришел поддержать задержанного, о чем заявили потерпевшие и что ответил бывший участковый — в репортаже URA.RU. Новость по теме В Свердловской области копщики нашли три трупа в чужой могиле Процесс начался с получасовой задержкой. В крохотном здании Шалинского районного суда собрались почти два десятка человек. В группе поддержки были супруга экс-полицейского Кристина и его мама Наталья. За день до суда жена собирала подписи в поддержку мужа. «Более 120 человек поставили свои подписи. Мы хотим, чтобы Юре выбрали нестрогую меру пресечения. Надеемся на справедливость», — сказала Кристина Золотко перед началом суда. Мама обвиняемого считает, что дело против ее сына было возбуждено после истории с найденными тремя трупами в могиле. Юрий Золотко рассказал об этом СМИ в конце 2023 года. Он обвинил начальство шалинской полиции в сокрытии тел и написал заявление в следственный комитет по этому поводу. При этом в свердловском СК заявили, что информация, изложенная силовиком, не соответствует действительности. Вскоре Золотко обвинили в превышении должностных полномочий. Ему вменяют три эпизода с избиением мужчин, которые якобы произошло в 2019—2021 годы. Днем 12 января экс-полицейского задержали. «А почему раньше не разбирались в этом? Почему решили сейчас поднять эти дела, когда Юра рассказал о могиле?» — задавалась вопросами Наталья Золотко. Поддержать бывшего полицейского пришло порядка 20 человек Фото: Илья Московец © URA.RU После этого в суд пришли двое потерпевших. Родные негативно встретили мужчин, жена Золотко вступила с одним из них в словесную перепалку. «Посмотрите на них, как их вообще земля носит? Они же уголовники, и как посмели только явиться сюда?» — яростно говорила девушка. «А к вам когда-нибудь приходили домой с ножом?» — очевидно, намекая на Юрия, ответил один из потерпевших. Золотко после этих слов заявила, что это ей угрожали ножом (в этом она еще раз призналась корреспонденту после оглашения приговора). Фигурант уголовного дела ожидал всех в зале. Юрий Золотко был сдержан. Он никак не отреагировал на потерпевших. Здесь же Юрий впервые встретился с адвокатом. Перед началом она попросила оставить ее наедине с Золотко, чтобы обсудить стратегию защиты. А потом уже сам Золотко выступил с внезапным ходатайством. Он попросил позволить его супруге стать второй защитницей наравне с адвокатом. Судья разрешила. Жена Золотко Кристина стала его второй защитницей Фото: Илья Московец © URA.RU Следователь зачитал обвинения Золотко. Он попросил заключить бывшего участкового под стражу, потому что иначе тот может скрыться или оказать давление на потерпевших. Отдельно в суде обсуждался telegram-канал «Архив Золотко», который, предположительно, ведет супруга экс-полицейского Кристина. Следователь заявил, что в канале активно освещается уголовное дело, а посты «дискредитируют силовые ведомства Свердловской области». Подсудимый сказал, что не имеет отношения к каналу. Адвокат и судья посчитали нужным установить, кто именно является автором публикаций в канале. Потом слово перехватил один из потерпевших. «Юрий Золотко говорит, что он правдоруб. А чего же он тогда не рассказывает, как избивал меня в отделе полиции? Когда он прижал меня к стене и заставлял подписать бумаги. Почему он об этом не говорит? Он тогда поймал меня на улице, когда я с сожительницей курил. Я не знаю законов, поэтому боялся Золотко», — сказал мужчина. Он настаивал, чтобы бывшего полицейского закрыли в СИЗО. По словам Золотко, потерпевшими являются ранее судимые лица, которых он лично привлекал к ответственности. Экс-силовик вступил в диалог с потерпевшим. «Скажите, как вы ко мне относитесь?» — спросил Золотко. Потерпевшие заявили, что участковый их бил Фото: Илья Московец © URA.RU «Негативно. Я хочу, чтобы вас закрыли [в СИЗО]. Это моя месть, это бумеранг. У меня даже есть мысли ударить Золотко», — ответил потерпевший, смотря на судью. «О каком давлении с моей стороны может идти речь, когда потерпевший собирается избить меня? Я его вообще боюсь», — с улыбкой сказал Золотко, глядя на следователя. Почти каждую реплику жертв Золотко комментировали люди из его поддержки. Кто-то и вовсе просил удалить потерпевших из суда, потому что от них пахло перегаром. Судье пришлось несколько раз сделать замечание собравшимся — некоторые позволяли себе выкрики во время процесса. А после выступил прокурор. Неожиданно для всех он согласился со стороной защиты и предложил отправить Золотко под домашний арест. После паузы судья огласила вердикт. «Ходатайство следователя о заключении Золотко под стражу отклонить. Избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста на месяц и 28 дней», — сказала судья. И добавила, что Золотко запрещено с кем-либо, кроме родных и адвоката, общаться по своему делу. Бывшего участкового отпустили из-под стражи. «Большое спасибо моим защитникам. Без них я бы пропал», — сказал Золотко, обняв супругу. После этого он признался, что готовился к худшему. «Честно, думал, что меня отправят в СИЗО. Готовился ехать в Нижний Тагил. <…> Я продолжу отстаивать свою честь и правду», — заявил участковый. Также он добавил, что его задержали в день, когда его сыну исполнилось пять месяцев. Тогда он готовился к небольшому семейному празднику. Супругов обрадовала мягкая мера пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU Потерпевших на оглашении приговора уже не было. Они покинули здание, когда судья ушла в совещательную комнату. Во время процесса выяснилось, что один из них был осужден за педофилию. Золотко отказался высказаться по этому поводу. «Это его дело. А я сейчас полностью сосредоточен на своем деле. Хочу закончить с этим, отстоять свое имя», — сказал корреспонденту Золотко. Из полиции его увольняли дважды — в 2021 и 2023 году за «проступок, порочащий честь силового ведомства». Эти проступки как раз и связаны с эпизодами, о которых заявили потерпевшие и по которым расследуется уголовное дело. Возбуждение уголовного дела совпало со скандалом с тремя трупами в могиле, о котором общественности рассказал Золотко Фото: Илья Московец © URA.RU Потерпевшие не дождались решения судьи и покинули здание Фото: Илья Московец © URA.RU На мере пресечения была напряженная атмосфера, некоторым в зале делали замечания Фото: Илья Московец © URA.RU Юрий Золотко настроился на то, что его закроют в СИЗО,. Фото: Илья Московец © URA.RU … однако судья приняла другое решение… Фото: Илья Московец © URA.RU … и мужчину отпустили под домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шалинский райсуд (Cвердловская область) выбрал наказание для экс-участкового Юрия Золотко, который обвинил прежних коллег в сокрытии трех трупов в могиле. Его отправили под домашний арест до середины марта. Ожидалось, что процесс будет закрытым, но в последний момент все переигралось. Кто пришел поддержать задержанного, о чем заявили потерпевшие и что ответил бывший участковый — в репортаже URA.RU. Процесс начался с получасовой задержкой. В крохотном здании Шалинского районного суда собрались почти два десятка человек. В группе поддержки были супруга экс-полицейского Кристина и его мама Наталья. За день до суда жена собирала подписи в поддержку мужа. «Более 120 человек поставили свои подписи. Мы хотим, чтобы Юре выбрали нестрогую меру пресечения. Надеемся на справедливость», — сказала Кристина Золотко перед началом суда. Мама обвиняемого считает, что дело против ее сына было возбуждено после истории с найденными тремя трупами в могиле. Юрий Золотко рассказал об этом СМИ в конце 2023 года. Он обвинил начальство шалинской полиции в сокрытии тел и написал заявление в следственный комитет по этому поводу. При этом в свердловском СК заявили, что информация, изложенная силовиком, не соответствует действительности. Вскоре Золотко обвинили в превышении должностных полномочий. Ему вменяют три эпизода с избиением мужчин, которые якобы произошло в 2019—2021 годы. Днем 12 января экс-полицейского задержали. После этого в суд пришли двое потерпевших. Родные негативно встретили мужчин, жена Золотко вступила с одним из них в словесную перепалку. «Посмотрите на них, как их вообще земля носит? Они же уголовники, и как посмели только явиться сюда?» — яростно говорила девушка. «А к вам когда-нибудь приходили домой с ножом?» — очевидно, намекая на Юрия, ответил один из потерпевших. Золотко после этих слов заявила, что это ей угрожали ножом (в этом она еще раз призналась корреспонденту после оглашения приговора). Фигурант уголовного дела ожидал всех в зале. Юрий Золотко был сдержан. Он никак не отреагировал на потерпевших. Здесь же Юрий впервые встретился с адвокатом. Перед началом она попросила оставить ее наедине с Золотко, чтобы обсудить стратегию защиты. А потом уже сам Золотко выступил с внезапным ходатайством. Он попросил позволить его супруге стать второй защитницей наравне с адвокатом. Судья разрешила. Следователь зачитал обвинения Золотко. Он попросил заключить бывшего участкового под стражу, потому что иначе тот может скрыться или оказать давление на потерпевших. Отдельно в суде обсуждался telegram-канал «Архив Золотко», который, предположительно, ведет супруга экс-полицейского Кристина. Следователь заявил, что в канале активно освещается уголовное дело, а посты «дискредитируют силовые ведомства Свердловской области». Подсудимый сказал, что не имеет отношения к каналу. Адвокат и судья посчитали нужным установить, кто именно является автором публикаций в канале. Потом слово перехватил один из потерпевших. Он настаивал, чтобы бывшего полицейского закрыли в СИЗО. По словам Золотко, потерпевшими являются ранее судимые лица, которых он лично привлекал к ответственности. Экс-силовик вступил в диалог с потерпевшим. «Скажите, как вы ко мне относитесь?» — спросил Золотко. «Негативно. Я хочу, чтобы вас закрыли [в СИЗО]. Это моя месть, это бумеранг. У меня даже есть мысли ударить Золотко», — ответил потерпевший, смотря на судью. «О каком давлении с моей стороны может идти речь, когда потерпевший собирается избить меня? Я его вообще боюсь», — с улыбкой сказал Золотко, глядя на следователя. Почти каждую реплику жертв Золотко комментировали люди из его поддержки. Кто-то и вовсе просил удалить потерпевших из суда, потому что от них пахло перегаром. Судье пришлось несколько раз сделать замечание собравшимся — некоторые позволяли себе выкрики во время процесса. А после выступил прокурор. Неожиданно для всех он согласился со стороной защиты и предложил отправить Золотко под домашний арест. После паузы судья огласила вердикт. Бывшего участкового отпустили из-под стражи. «Большое спасибо моим защитникам. Без них я бы пропал», — сказал Золотко, обняв супругу. После этого он признался, что готовился к худшему. «Честно, думал, что меня отправят в СИЗО. Готовился ехать в Нижний Тагил. <…> Я продолжу отстаивать свою честь и правду», — заявил участковый. Также он добавил, что его задержали в день, когда его сыну исполнилось пять месяцев. Тогда он готовился к небольшому семейному празднику. Потерпевших на оглашении приговора уже не было. Они покинули здание, когда судья ушла в совещательную комнату. Во время процесса выяснилось, что один из них был осужден за педофилию. Золотко отказался высказаться по этому поводу. «Это его дело. А я сейчас полностью сосредоточен на своем деле. Хочу закончить с этим, отстоять свое имя», — сказал корреспонденту Золотко. Из полиции его увольняли дважды — в 2021 и 2023 году за «проступок, порочащий честь силового ведомства». Эти проступки как раз и связаны с эпизодами, о которых заявили потерпевшие и по которым расследуется уголовное дело.