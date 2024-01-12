Российские НКО услышали Путина и получили за это миллионы

У остальных есть полгода, чтобы подумать

13 января 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Координационный комитет Фонда президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соискатели грантов президента России Владимира Путина считали неоднократно посылаемый им сигнал и сосредоточились на развитии идей, продвигающих семейные ценности. На первом в этом году конкурсе президентских грантов проектов, занимающихся поддержкой семей, было в шесть раз больше, чем годом ранее. Опрошенные URA.RU эксперты убеждены: это отражает запросы общества. Фонд президентских грантов объявляет победителей конкурса два раза в год (в январе и июне) и распределяет миллиарды рублей между некоммерческими организациями (НКО). На первый в этом году конкурс поступило 10827 заявок, из которых 1559 стали победителями и разделили 4,3 млрд рублей. Самый большой грант выделен «Российскому Красному Кресту» — 49 млн рублей. Авторы проекта намерены за три года подготовить сообщество квалифицированных помощников по уходу за нуждающимися людьми и сделать свою цифровую платформу-агрегатор для поиска таких помощников по стране. Сергей Кириенко отметил значительное увеличение количества заявок от НКО, развивающих семейные ценности Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в этом году больше всего заявок поступило от НКО, занимающихся соцподдержкой. На втором месте — здравоохранение. На третьем общественники, которые так или иначе сосредоточились на тематике помощи семьям и продвижении традиционных ценностей. При этом именно в Год семьи, объявленном президентом в ноябре, таких проектов стало в разы больше. «Проекты, связанные с поддержкой семьи, традиционно занимали пятое-шестое место по количеству, сейчас они уверенно вышли на третье место. Кроме того, довольно много поступило инициатив, связанных с помощью и реабилитацией ребят, которые получили ранения в ходе специальной военной операции», — сказал Кириенко. Самые крупные гранты — по 12 млн рублей — в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства получили благотворительный фонд «Центр Святителя Василия Великого» и организация помощи детям и взрослым с особыми потребностями «Звездный дождь». Первый проект направлен на работу с подростками с деструктивным поведением и создание условий для активизации личностных ресурсов социально-одобряемого поведения, развития их потенциалов и способностей. Авторы второго проекта займутся тиражированием среди школ эффективных образовательных технологий обучения детей с расстройством аутистического спектра дошкольного и младшего школьного возраста. Также крупные гранты получили три проекта по реабилитации участков спецоперации. Союз «КИБАТЛЕТИКА» на 25 млн рублей подготовит три площадки для реабилитации ветеранов, получивших ранения и имеющих протезы. Шефство над потерявшими конечности намерено взять «Общество инвалидов войны в Афганистане — Московский дом солдатского сердца». Организация получила 11 млн рублей на трансфер бойцов с вокзала до медицинского учреждения, а также оплату их проживания и питания в период восстановления. А Волгоградская медицинская палата будет создавать экзоскелеты, с помощью которых получившие ранение разрабатывают поврежденную руку. На эти цели Фонд выделил им 15 млн рублей. Предоставление средств на инициативы НКО может служить индикатором интересов и приоритетов государства, считают аналитики. Власти, поощряя работу в определенных направлениях, тем самым стимулируют появление новых проектов в этой сфере, считает научный руководитель Института глобальных исследований Факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Александр Ильинский. Особенно ярко это иллюстрирует рост числа проектов по поддержке семьи и материнства. Кислицына отдельно указывает на то, что каждый победивший проект отражает требования общества Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Приоритеты могут меняться в зависимости от текущих социально-экономических условий и задач, которые стоят перед государством. Судить о том, какие направления будут ключевыми в 2024 году можно по итогам прошедшего грантового конкурса. Предоставление грантов — эффективная мера по стимулированию общественно-значимых проектов, которая способствует развитию отраслей», — сказал Ильинский. Поддержку государства прежде всего получают те проекты, которые попадают в общественный запрос, считает руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. «Безусловно, это блок проектов патриотической направленности, включая так называемый „деятельный патриотизм“ — про любовь к Родине, которая воплощается в конкретных действиях по повышению качества жизни. Также актуальна тема консолидация российского общества, показатели которой сегодня сильны. И, конечно, большое внимание уделяется героям специальной военной операции и нормализации жизни в новых регионах России», — отметила Кислицына. Значительно меньше среди заявок оказалось проектов по «зеленой повестке». Всего по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных» было заявлено 469 инициатив. Однако доля получивших поддержку оказалась высокой — 77 стали победителями. Это больше, чем годом ранее, — в первом конкурсе 2023 года победителями стали 68 эко-проектов. «Зеленая повестка» вот уже несколько лет занимает лидирующие позиции среди наиболее актуальных вопросов не только России, но и всего человечества, поэтому неудивительно, что власти держат эту сферу в фокусе внимания, уверен доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета при правительстве РФ Максим Демченко. «Этот вопрос является актуальным в силу объективно происходящих изменений в окружающей среде, климате. Разрабатываемые инновации и технологии должны быть не только значимыми для социально-экономического развития, но и экологичны. Новая „зеленая повестка“ придает нравственное координирующее начало всем направлениям жизнедеятельности граждан, организаций, что также и отражается на деятельности НКО и реализуемых проектов в указанной сфере», — заключил эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году больше всего денег получили предложения от НКО, связанные с тематикой развития новых территорий и поддержки семей участников СВО (211 проектов). Суммарно на эту работу выделили 1,3 млрд рублей. Вторым по ресурсоемкости направлением стало патриотическое воспитание молодежи: 305 проектов, которые получили 645 миллионов рублей господдержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соискатели грантов президента России Владимира Путина считали неоднократно посылаемый им сигнал и сосредоточились на развитии идей, продвигающих семейные ценности. На первом в этом году конкурсе президентских грантов проектов, занимающихся поддержкой семей, было в шесть раз больше, чем годом ранее. Опрошенные URA.RU эксперты убеждены: это отражает запросы общества. Фонд президентских грантов объявляет победителей конкурса два раза в год (в январе и июне) и распределяет миллиарды рублей между некоммерческими организациями (НКО). На первый в этом году конкурс поступило 10827 заявок, из которых 1559 стали победителями и разделили 4,3 млрд рублей. Самый большой грант выделен «Российскому Красному Кресту» — 49 млн рублей. Авторы проекта намерены за три года подготовить сообщество квалифицированных помощников по уходу за нуждающимися людьми и сделать свою цифровую платформу-агрегатор для поиска таких помощников по стране. По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в этом году больше всего заявок поступило от НКО, занимающихся соцподдержкой. На втором месте — здравоохранение. На третьем общественники, которые так или иначе сосредоточились на тематике помощи семьям и продвижении традиционных ценностей. При этом именно в Год семьи, объявленном президентом в ноябре, таких проектов стало в разы больше. «Проекты, связанные с поддержкой семьи, традиционно занимали пятое-шестое место по количеству, сейчас они уверенно вышли на третье место. Кроме того, довольно много поступило инициатив, связанных с помощью и реабилитацией ребят, которые получили ранения в ходе специальной военной операции», — сказал Кириенко. Самые крупные гранты — по 12 млн рублей — в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства получили благотворительный фонд «Центр Святителя Василия Великого» и организация помощи детям и взрослым с особыми потребностями «Звездный дождь». Первый проект направлен на работу с подростками с деструктивным поведением и создание условий для активизации личностных ресурсов социально-одобряемого поведения, развития их потенциалов и способностей. Авторы второго проекта займутся тиражированием среди школ эффективных образовательных технологий обучения детей с расстройством аутистического спектра дошкольного и младшего школьного возраста. Также крупные гранты получили три проекта по реабилитации участков спецоперации. Союз «КИБАТЛЕТИКА» на 25 млн рублей подготовит три площадки для реабилитации ветеранов, получивших ранения и имеющих протезы. Шефство над потерявшими конечности намерено взять «Общество инвалидов войны в Афганистане — Московский дом солдатского сердца». Организация получила 11 млн рублей на трансфер бойцов с вокзала до медицинского учреждения, а также оплату их проживания и питания в период восстановления. А Волгоградская медицинская палата будет создавать экзоскелеты, с помощью которых получившие ранение разрабатывают поврежденную руку. На эти цели Фонд выделил им 15 млн рублей. Предоставление средств на инициативы НКО может служить индикатором интересов и приоритетов государства, считают аналитики. Власти, поощряя работу в определенных направлениях, тем самым стимулируют появление новых проектов в этой сфере, считает научный руководитель Института глобальных исследований Факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Александр Ильинский. Особенно ярко это иллюстрирует рост числа проектов по поддержке семьи и материнства. «Приоритеты могут меняться в зависимости от текущих социально-экономических условий и задач, которые стоят перед государством. Судить о том, какие направления будут ключевыми в 2024 году можно по итогам прошедшего грантового конкурса. Предоставление грантов — эффективная мера по стимулированию общественно-значимых проектов, которая способствует развитию отраслей», — сказал Ильинский. Поддержку государства прежде всего получают те проекты, которые попадают в общественный запрос, считает руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. «Безусловно, это блок проектов патриотической направленности, включая так называемый „деятельный патриотизм“ — про любовь к Родине, которая воплощается в конкретных действиях по повышению качества жизни. Также актуальна тема консолидация российского общества, показатели которой сегодня сильны. И, конечно, большое внимание уделяется героям специальной военной операции и нормализации жизни в новых регионах России», — отметила Кислицына. Значительно меньше среди заявок оказалось проектов по «зеленой повестке». Всего по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных» было заявлено 469 инициатив. Однако доля получивших поддержку оказалась высокой — 77 стали победителями. Это больше, чем годом ранее, — в первом конкурсе 2023 года победителями стали 68 эко-проектов. «Зеленая повестка» вот уже несколько лет занимает лидирующие позиции среди наиболее актуальных вопросов не только России, но и всего человечества, поэтому неудивительно, что власти держат эту сферу в фокусе внимания, уверен доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета при правительстве РФ Максим Демченко. «Этот вопрос является актуальным в силу объективно происходящих изменений в окружающей среде, климате. Разрабатываемые инновации и технологии должны быть не только значимыми для социально-экономического развития, но и экологичны. Новая „зеленая повестка“ придает нравственное координирующее начало всем направлениям жизнедеятельности граждан, организаций, что также и отражается на деятельности НКО и реализуемых проектов в указанной сфере», — заключил эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году больше всего денег получили предложения от НКО, связанные с тематикой развития новых территорий и поддержки семей участников СВО (211 проектов). Суммарно на эту работу выделили 1,3 млрд рублей. Вторым по ресурсоемкости направлением стало патриотическое воспитание молодежи: 305 проектов, которые получили 645 миллионов рублей господдержки.